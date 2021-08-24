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Доступен бета-выпуск GNOME 41

24.08.2021 10:14

Представлен первый бета-выпуск пользовательского окружения GNOME 41, который ознаменовал заморозку изменений, связанных с интерфейсом пользователя и API. Релиз намечен на 22 сентября 2021 года. Для тестирования GNOME 41 подготовлены экспериментальные сборки от проекта GNOME OS.

Напомним, что GNOME перешёл на новую нумерацию версий, в соответствии с которой вместо 3.40 весной был опубликован выпуск 40.0, следом за которым началась работа над новой значительной веткой 41.x. Нечётные номера больше не ассоциируются с тестовыми выпусками, для которых теперь применяются метки alpha, beta и rc.

Из изменений в GNOME 41 выделяется:

  • В системе уведомлений добавлена поддержка категорий.
  • В состав включён интерфейс для совершения вызовов GNOME Calls, в который помимо совершения звонков через сотовых операторов добавлена поддержка протокола SIP и совершения звонков через VoIP.
  • В конфигуратор (GNOME Control Center) добавлены новые панели Cellular и Multitasking для управления подключением через сотовых операторов и выбора режимов многозадачности. Добавлена опция для отключения анимации.
  • В браузер Epiphany обновлён встроенный PDF-просмотрщик PDF.js и добавлен блокировщик рекламы в YouTube, реализованный на основе скрипта AdGuard.
  • В дисплейном менеджере GDM появилась возможность запуска сеансов на базе Wayland, даже если экран входа запущен на базе X.Org. Разрешено использование сеансов Wayland для систем с GPU NVIDIA.
  • В календаре-планировщике реализована поддержка импорта событий и открытия файлов ICS. Предложена новая всплывающая подсказка с информацией о событии.
  • В gnome-disk для шифрования задействован LUKS2. Добавлен диалог для настройки владельца ФС.
  • В мастер начальной настройки возвращён диалог для подключения сторонних репозиториев.
  • Изменено оформление интерфейса GNOME Music.
  • В GNOME Shell обеспечена поддержка запуска X11-программ при помощи Xwayland на системах, не использующих systemd для управления сеансом.
  • В файловом менеджере Nautilus переделан диалог для управления сжатием, добавлена возможность создания архивов ZIP, защищённых паролем.
  • В GNOME Boxes добавлена поддержка воспроизведения звука из окружений, для подключения к которым использован VNC.
  • Полностью переделан интерфейс калькулятора, который теперь автоматически адаптируется к размеру экрана на мобильных устройствах.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/d...)
  2. OpenNews: Релиз десктоп-окружения MATE 1.26, форка GNOME 2
  3. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения GNOME 40
  4. OpenNews: Нарушение авторского права в хранителе экрана GNOME и производных проектах
  5. OpenNews: Анализ вклада в разработку GNOME и GTK 4
  6. OpenNews: Инициатива по созданию сборок GNOME OS для реального оборудования
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55674-gnome
Ключевые слова: gnome
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 10:19, 24/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    Пол года работы, а изменений меньше чем в кедах за неделю. Вот бы команда кедов занялась форком гнома.
     
     
  • 2.4, OnTheEdge (ok), 10:22, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +12 +/
    > Вот бы команда кедов занялась форком гнома

    ну и фантазии, анон

     
  • 2.58, Аноним (58), 15:36, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Не надо отвлекаться на всякую х...
     
  • 2.77, Аноним (-), 18:52, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Меньший объем изменений означает, что DE стабильно и не требует радикально что-либо перелопачивать.
     
     
  • 3.102, Отражение луны (ok), 23:15, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты это серьёзно про Гном сказал?)
     
  • 2.78, Аноним (-), 18:56, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Перешёл на GNOME почти год назад, когда понял, что я не успеваю покупать оперативу, чтобы угнаться за прожорством KDE. Сейчас Gnome-shell занимает 118 МБ и не падает. Сижу, работаю и нарадоваться не могу.
     
     
  • 3.90, Аноним (-), 19:47, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Весь GNOME shell потребляет в полтора раза меньше чем долбанный Телеграм. Аж бесит.
    https://ibb.co/pKcS7g3
     
     
  • 4.101, Аноним (101), 22:20, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у тебя там в кеше озу пойди 100мб порно гиф анимации, от этого проблемы.
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:19, 24/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Говорят, гном лучшее ДЕ
     
     
  • 2.3, OnTheEdge (ok), 10:20, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    пусть говорят
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:32, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это правда. Гном вообще соответствует юниксовой философии, есть только базовый функционал, все остальное в расширениях. Почему его ненавидят ненавистники сыстемдоса?
     
     
  • 3.7, OnTheEdge (ok), 10:41, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Почему его ненавидят ненавистники сыстемдоса?

    ты сам ответил на свой вопрос

     
     
  • 4.9, ТотСамыйАноним (?), 10:51, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +19 +/
    Старые пердунишки пусть страдают.

    systemd - это одно из лучших приобретений мира Linux за последние 20-ть лет. Хоть какая-то стандартизация, а не тысяча костылей с отсутствием даже десятой части возможностей текущего релиза systemd.

     
     
  • 5.14, Аноним (14), 11:03, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    notabug wontfix
     
  • 5.17, hoha (?), 11:04, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А можно предметнее и без завываний?
     
     
  • 6.35, анонии (?), 12:01, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    cgroups
     
  • 5.18, hohax (?), 11:06, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А можно предметнее и без завываний?
     
  • 5.27, Аноним (27), 11:13, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Лучше уж никак вместо как-нибудь, извините.
     
  • 5.38, Аноним (38), 13:03, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Хоть какая-то стандартизация

    это та, при которой они сначала отказываются исправлять баг, аргументируя что все по стандартам, а потом в своих же стандартах вычитывают, что сделали баг? Или когда говорят что-то типа "в стандарте не описано, потому мы будем использовать свой стандарт без возможности что-либо поменять через настройки и нам плевать на негласные договоренности существующие годами"?

     
  • 5.44, Опровергатель (?), 13:36, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >systemd - это одно из лучших приобретений мира Linux за последние 20-ть лет.

    Как можно было вообще такое публиковать???? Хоть постыдились бы.

     
     
  • 6.68, ТотСамыйАнонимус (?), 16:45, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты можешь и дальше сидеть на реализациях подходов 80-тых годов. И да, бизнес не разделяет твои взгляды. Он поголовно на серверах и рабочих станциях выбрал systemd.
     
  • 5.83, Dnina (ok), 19:11, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А принцип единственной ответственности в юниксвее не котируется?
     
     
  • 6.104, Аноним (104), 00:11, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пионер! Ты в ответе за всё!
     
  • 3.8, ТотСамыйАноним (?), 10:47, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Потому что им хочется проводить 100500 минут за настройкой окружения после установки, а не работать.

    Gnome хорош для массового применения, у всех однотипное окружение, без легкой (это хорошо) возможности превратить его в что-то вырвиглазное.

    Помню как на работе в середине 2000-ых у всех разные темы, какие-то иконки, шрифты выедали глаза. Одним словом ужас.

     
     
  • 4.13, Аноним (13), 11:00, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У каждого свои предпочтения. Как было в 2005, когда приходилось хакать системные либы, чтобы поменять цвета и оформление стандартных виджетов, это тоже не дело. Однако, это было сделать совершенно беспроблемно, в гноме совсем не так. Ну а иконки нужны просто нормальные, та же фаенза это зашкварненько и надоедает -- нужно что-нибудь более нейтральное. Кристал тоже никуда не годится, хоть и получше. Только странно, что под настройкой окружения ты понимаешь такие базовые вещи.
     
     
  • 5.16, Аноним (13), 11:04, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, у меня растровые шрифты в интерфейсе всех программ. Мне очень нравится. Никаких проблем с тайп хинтингом и радугой, все иероглифы читаемые. Красота. В венде конечно лучше почему-то интерфейсные шрифты, я так и не смог такого результата получить. Я подозреваю, всё дело в Segoe -- это единственный нормальный интерфейсный шрифт.
     
  • 5.25, ТотСамыйАноним (?), 11:12, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Перечитай свое сообщение. Это же "я смешал мух, котлеты, пчел и Мишку".

    Причем тут фаенза, кристал? В современном  Gnome свои хорошие иконки, которые часто подпиливают, как и в прочем сами оф.темы. Самих тем сейчас 4-ре штуки: дефолт, дефолт темная, дефолт контрастная, дефолт темная контрастная. Сторонние разработчики могут спокойно к этим темам адаптировать свои приложения. Есть гайд на оф. сайте.

    Сторонние же темы такой поддержкой от разработчиков софта обделены, поэтому часто получается ситуация "Ой, что-то текст на этом фоне не читается! Ой, тут мои глаза вытекают, так как цвет фона, текста и выделения различается настолько, что ралечить может лишь женский пол (ух, природа матушка, что ты наделала?!)

     
     
  • 6.32, Аноним (13), 11:31, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, скажем, мне нужны другие цвета, меня не устраивают стандартные цвета гнома или кде. И мне надо, чтобы все приложения выглядели одинаково при этом. Настроить параметры окон без проблем (и виджеты), опять же. Кастомные шрифты и параметры cleartype для всего софта. И чтобы имели проблем с нечитаемым текстом  на тёмных темах, как в файрфоксе. Могу ли я это сделать в 2 клика, как в кде? В котором не возникает проблем с оттеннками и нечитаемым текстом.
     
     
  • 7.45, ТотСамыйАноним (?), 13:36, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Еще раз тебе пишу.

    Всем не угодишь. Это раз.

    Создали 4-ре стандартных темы. Это два.

    Бизнес, который рулить этой стандартиацией, доволен. Это три.

    Сторонние производители ПО могут спокойно адаптировать свое ПО под эти 4-ре стандартных темы. Это четыре.

    Прочими анонимами можно пренебречь, тем более от них ни единой строчки кода не поступило. Это пять.

     
     
  • 8.48, Аноним (13), 13:58, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так я тебе и говорю, что у людей бывают разные потребности Ты почему-то при это... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.54, ТотСамыйАноним (?), 15:31, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ты опять суть не понял Ты видел список основных разработчиков GTK, Gnome Ты чи... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.56, Аноним (13), 15:35, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кто использует гном вообще Зачем бизнесу примитивная программа для просмотра ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.65, ТотСамыйАноним (?), 16:17, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бизнесу нужен простой инструмент покрывающие его хотелки Как ты пишешь примити... текст свёрнут, показать
     
  • 10.57, Аноним (13), 15:36, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Даже не так Какой бизнес использует гтк Это важный вопрос на самом деле ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.64, ТотСамыйАноним (?), 16:12, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Red Hat, Suse, Canonical Это первая тройка в мире Linux Все они выбрали GTK, G... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.66, Аноним (13), 16:30, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не потому ли, что кутэ танцевать не получится, а зонды куда туже пропихиваются ... текст свёрнут, показать
     
  • 10.97, pin (??), 20:50, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У вас там все нормально Кто-то зря получает зарплату ... текст свёрнут, показать
     
  • 5.51, Annoynymous (ok), 15:18, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У каждого свои предпочтения.

    Это миф, при помощи которого корпорации продают тебе всякое.

     
     
  • 6.55, Аноним (13), 15:32, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что-то у меня стойкое ощущение, что корпорации предпочитают по-примитивней и по-однообразней впихнуть -- это намного дешевле как в разработке, так и в сопровождении. Это тенденция много где прослеживается, не только в интерфейсах.
     
     
  • 7.79, Annoynymous (ok), 19:01, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что-то у меня стойкое ощущение, что корпорации предпочитают по-примитивней и по-однообразней
    > впихнуть -- это намного дешевле как в разработке, так и в
    > сопровождении. Это тенденция много где прослеживается, не только в интерфейсах.

    Это понятно, что впихнуть надо одно и то же. Но потребитель должен получать ощущение, что он такой самый умный и самый индивидуальный. 15 вариантов упаковки и формы одних и тех же макарон тому пример.

     
  • 4.41, kusb (?), 13:24, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мне это нравилось, наверное
     
  • 4.59, Аноним (58), 15:41, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чтобы тему у всех были одинаковые нужен нормальный админ. А есди для настройки базовых функций надо лезть в расширения, то это уже не юникс философия, а мобильный аутизм.
     
  • 2.50, Аноним (50), 14:54, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Говорят, гном лучшее ДЕ

    Что Gnome, что KDE на заре своей были удобными средами, сейчас это это неудобное непонятно что.
    https://www.youtube.com/watch?v=dMak0R_fE2g

     

  • 1.10, омномним (?), 10:56, 24/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Десять лет прошло, а они все так и пытаются взлететь на мобилках. Хотя даже Гэбен из своей SteamOS на улицу выставил. МОЛОДЦЫ.
     
     
  • 2.20, Аноним (-), 11:09, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы что-то путаете. Ошиблись с DE что ли?
    https://linux-hardware.org/?view=os_de
     
  • 2.28, ТотСамыйАноним (?), 11:13, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Red Hat, Suse, Canonical и другие Enterprise дистрибутивы выбрали Gnome. И?
     
     
  • 3.60, Аноним (58), 15:44, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В итоге Red Hat прогнуласть под IBM, SUSE швыряет от одной компании к другой, Canonical в подвешенном состоянии из-за Microsoft. Да все круто.
     
     
  • 4.62, ТотСамыйАноним (?), 16:07, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Одни компании покупают другие. Это бизнес детка. И да, какое это отношение имеет к выбору Gnome Red Hat, а это, кстати, номер один в Linux?
     
  • 3.71, Хан (?), 17:05, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну это наверное половина процента из 1% всех линуксоидов
     
  • 2.29, Аноним (29), 11:20, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Десять лет прошло а ононимусы всё ещё не могут понять как опен сорс работает. Компания которая делает свой телефон(purism) апстримит свою работу над разными модулями и контрибьютит программы вроде calls, конечно они примут качественную профессиональную работу, обе стороны в выигрыше.
     
  • 2.40, Skullnet (ok), 13:17, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Десять лет прошло, а они все так и пытаются взлететь на мобилках.

    Получился неюзабельный полумобильный мутант с выкинутыми фичами.

     

  • 1.11, Аноним (11), 10:59, 24/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Елси бы в калькулятор вернули конвертер систем счисления, вот это житуха бы началась...
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 11:04, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он там есть. Получше посмотри.
     
     
  • 3.22, Аноним (11), 11:11, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня не работает https://ibb.co/Htdys3f. Вот в KCalc всё ок с этим
     
  • 2.19, Аноним (-), 11:06, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты про што?

    https://ibb.co/WBtmg4g

    https://ibb.co/s3fK5sx

     
  • 2.21, OnTheEdge (ok), 11:09, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    открываю режим программиста, выбираю базовую систему счисления — десятичную, ввожу число и вижу по центру двоичное его представление, а сбоку справа восьмеричное/шестнадцатеричное

    ЧтоЯДелаюНеТак?

     
     
  • 3.26, Аноним (11), 11:12, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    И правда. Пока не ткнули не увидел. Спасибо
     
  • 2.37, Шукрулло (?), 12:18, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://ibb.co/KKSBcyp
     
     
  • 3.99, Аноним (-), 21:19, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Big brother's watching you man.
     
  • 2.100, Аноним (100), 22:11, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Примечательно что большинство постов с критикой Гнома от типичных неосиляторов.
     

  • 1.12, Аноним (-), 10:59, 24/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Из DE перепробовал всё или почти всё. Остановился на GNOME, потому что работает.
     
     
  • 2.42, foo (?), 13:33, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты бы и на собаке остановился, если б она работала.
     
  • 2.75, Fractal cucumber (ok), 17:43, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А у меня все хоть как-то работало кроме Гнома.
     
  • 2.84, Dnina (ok), 19:13, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Даже лучше корицы в минте?
     
     
  • 3.94, Аноним (-), 20:09, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Cinnamon действительно один из лучших DE. По внешнему виду, удобству и стабильности работы, пожалуй, номер три, если не два (после GNOME и DeepIn-desktop). Но на момент тестирования он не поддерживал Wayland. Не знаю, как обстоят дела сейчас.
     

  • 1.23, ИмяХ (?), 11:11, 24/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>Нечётные номера больше не ассоциируются с тестовыми выпусками

    Ааа, так, оказывается, все версии 3.xx были тестовыми.

     
  • 1.24, Аноним (-), 11:11, 24/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В gnome-disk для шифрования задействован LUKS2. Добавлен диалог для настройки владельца ФС

    Что это означает?

     
  • 1.30, Разбойник (?), 11:24, 24/08/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –13 +/
     
     
  • 2.34, Борбэо (?), 12:00, 24/08/2021 Скрыто модератором
    		• +3 +/
     
  • 2.39, Имя (?), 13:14, 24/08/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 3.43, foo (?), 13:35, 24/08/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 3.47, Разбойник (?), 13:57, 24/08/2021 Скрыто модератором
    		• –5 +/
     
     
  • 4.52, AleksK (ok), 15:25, 24/08/2021 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
  • 4.72, COBA (?), 17:14, 24/08/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 4.73, COBA (?), 17:17, 24/08/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 5.88, Разбойник (?), 19:43, 24/08/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 4.76, Fractal cucumber (ok), 17:46, 24/08/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 5.86, Разбойник (?), 19:37, 24/08/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 4.80, Annoynymous (ok), 19:03, 24/08/2021 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
  • 2.82, Аноним (-), 19:10, 24/08/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (12)

  • 1.31, Аноним (31), 11:25, 24/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Полностью переделан интерфейс калькулятора под мобилу

    А он когда-нить научится запоминать местоположение окна, как это делают приложения в кедах?

     
     
  • 2.85, Dnina (ok), 19:16, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Корица запоминает даже монитор. Странно, если гном нет.
     
     
  • 3.89, Аноним (89), 19:44, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Год назад не запоминала корица
     

  • 1.33, Хан (?), 11:35, 24/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Разрабы GNOME 3 поломали интерфейс в угоду поаншетов, ведь думали что планшеты сотрут в радиоактивный пепел классические ПК и даже ноуты...

    2021 год... 7-дюймовые смартфоны похоронили планшеты R.I.P., остались только редкие гибриды

     
     
  • 2.36, bnm (?), 12:06, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты так про планшеты не шути, они перешли в другую весовую категорию, от 8 и выше, обзавелись 4g молулями и заменяют многим смартфоны в домашних условиях
     
     
  • 3.46, Аноним (46), 13:52, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Айпад с пристёгнутой клавиатурой так вообще многим заменяет лаптоп
     
     
  • 4.70, Хан (?), 17:03, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только софт кастрированный для iOS не забудь упомянуть
     
  • 3.49, Аноним (50), 14:14, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем мне смартфон в домашних условиях?
     
     
  • 4.53, Annoynymous (ok), 15:26, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зачем мне что-то, кроме смартфона в домашних условиях?
     
     
  • 5.63, Аноним (50), 16:08, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю, я за компуктером привык.
     
  • 3.69, Хан (?), 17:02, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если ты про айпад, то это чисто игрушка для смузихлебов, софт на нем мобильный... та что замены ПеКа не вышло
     
  • 2.81, Аноним (-), 19:06, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да вообще весь интерфейс сделан так, особенно Web. Смотрится уродско на широкоформатных мониторах и требует ускорителя колесика мыши. Может у разработчиков птичьи глаза?
     

  • 1.61, Док (?), 16:00, 24/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Как свою тему для гнома сделать или изменить существующую?
     
     
  • 2.67, Аноним (46), 16:31, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может не надо? 🙏
     
  • 2.74, Хан (?), 17:31, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Говорят на жиэсе как то можно
     
  • 2.95, Аноним (-), 20:14, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Gnome-look точка-орг. Но я бы не занимался ерундой.
     

  • 1.87, Fds (?), 19:41, 24/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Отличное окружение, ждем в новой Федорке!
     
     
  • 2.91, Аноним (-), 19:59, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И 40.3 в Fedora 34 вполне устраивает. Отрисовка картинки и виджетов быстрая. Непрожорлива. И, нкаонец-то — ЗВУК. Нормальный звук. GNOME, PipeWire и Wayland сделали долгожданный десктоп.
     
     
  • 3.93, Аноним (-), 20:05, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Молодец. Продолжай тестинг.
     
     
  • 4.96, Аноним (-), 20:18, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Благодарю за оценку. Только я не тестер, я пользователь стабильно работающего десктопного Linux. В этом базовая разница между мной и тобой.
     
  • 3.103, хрен с горы (?), 23:56, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот только блютус отвалился а так звук да, даже есть
     
  • 2.92, Аноним (-), 20:04, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен, надо его обкататить на бета-тестерах прежде чем отдать белым людям.
     
     
  • 3.98, user90 (?), 21:09, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > белым людям

    Black anus!

     

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