Доступен бета-выпуск GNOME 41

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|1.1, Аноним (1), 10:19, 24/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–9 +/–
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Пол года работы, а изменений меньше чем в кедах за неделю. Вот бы команда кедов занялась форком гнома.
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|2.77, Аноним (-), 18:52, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Меньший объем изменений означает, что DE стабильно и не требует радикально что-либо перелопачивать.
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|2.78, Аноним (-), 18:56, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Перешёл на GNOME почти год назад, когда понял, что я не успеваю покупать оперативу, чтобы угнаться за прожорством KDE. Сейчас Gnome-shell занимает 118 МБ и не падает. Сижу, работаю и нарадоваться не могу.
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|4.101, Аноним (101), 22:20, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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у тебя там в кеше озу пойди 100мб порно гиф анимации, от этого проблемы.
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|2.6, Аноним (6), 10:32, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это правда. Гном вообще соответствует юниксовой философии, есть только базовый функционал, все остальное в расширениях. Почему его ненавидят ненавистники сыстемдоса?
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|3.7, OnTheEdge (ok), 10:41, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Почему его ненавидят ненавистники сыстемдоса?
ты сам ответил на свой вопрос
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|4.9, ТотСамыйАноним (?), 10:51, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+19 +/–
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Старые пердунишки пусть страдают.
systemd - это одно из лучших приобретений мира Linux за последние 20-ть лет. Хоть какая-то стандартизация, а не тысяча костылей с отсутствием даже десятой части возможностей текущего релиза systemd.
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|5.38, Аноним (38), 13:03, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Хоть какая-то стандартизация
это та, при которой они сначала отказываются исправлять баг, аргументируя что все по стандартам, а потом в своих же стандартах вычитывают, что сделали баг? Или когда говорят что-то типа "в стандарте не описано, потому мы будем использовать свой стандарт без возможности что-либо поменять через настройки и нам плевать на негласные договоренности существующие годами"?
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|5.44, Опровергатель (?), 13:36, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>systemd - это одно из лучших приобретений мира Linux за последние 20-ть лет.
Как можно было вообще такое публиковать???? Хоть постыдились бы.
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|6.68, ТотСамыйАнонимус (?), 16:45, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты можешь и дальше сидеть на реализациях подходов 80-тых годов. И да, бизнес не разделяет твои взгляды. Он поголовно на серверах и рабочих станциях выбрал systemd.
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|5.83, Dnina (ok), 19:11, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А принцип единственной ответственности в юниксвее не котируется?
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|3.8, ТотСамыйАноним (?), 10:47, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Потому что им хочется проводить 100500 минут за настройкой окружения после установки, а не работать.
Gnome хорош для массового применения, у всех однотипное окружение, без легкой (это хорошо) возможности превратить его в что-то вырвиглазное.
Помню как на работе в середине 2000-ых у всех разные темы, какие-то иконки, шрифты выедали глаза. Одним словом ужас.
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|4.13, Аноним (13), 11:00, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У каждого свои предпочтения. Как было в 2005, когда приходилось хакать системные либы, чтобы поменять цвета и оформление стандартных виджетов, это тоже не дело. Однако, это было сделать совершенно беспроблемно, в гноме совсем не так. Ну а иконки нужны просто нормальные, та же фаенза это зашкварненько и надоедает -- нужно что-нибудь более нейтральное. Кристал тоже никуда не годится, хоть и получше. Только странно, что под настройкой окружения ты понимаешь такие базовые вещи.
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|5.16, Аноним (13), 11:04, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кстати, у меня растровые шрифты в интерфейсе всех программ. Мне очень нравится. Никаких проблем с тайп хинтингом и радугой, все иероглифы читаемые. Красота. В венде конечно лучше почему-то интерфейсные шрифты, я так и не смог такого результата получить. Я подозреваю, всё дело в Segoe -- это единственный нормальный интерфейсный шрифт.
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|5.25, ТотСамыйАноним (?), 11:12, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Перечитай свое сообщение. Это же "я смешал мух, котлеты, пчел и Мишку".
Причем тут фаенза, кристал? В современном Gnome свои хорошие иконки, которые часто подпиливают, как и в прочем сами оф.темы. Самих тем сейчас 4-ре штуки: дефолт, дефолт темная, дефолт контрастная, дефолт темная контрастная. Сторонние разработчики могут спокойно к этим темам адаптировать свои приложения. Есть гайд на оф. сайте.
Сторонние же темы такой поддержкой от разработчиков софта обделены, поэтому часто получается ситуация "Ой, что-то текст на этом фоне не читается! Ой, тут мои глаза вытекают, так как цвет фона, текста и выделения различается настолько, что ралечить может лишь женский пол (ух, природа матушка, что ты наделала?!)
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|6.32, Аноним (13), 11:31, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну, скажем, мне нужны другие цвета, меня не устраивают стандартные цвета гнома или кде. И мне надо, чтобы все приложения выглядели одинаково при этом. Настроить параметры окон без проблем (и виджеты), опять же. Кастомные шрифты и параметры cleartype для всего софта. И чтобы имели проблем с нечитаемым текстом на тёмных темах, как в файрфоксе. Могу ли я это сделать в 2 клика, как в кде? В котором не возникает проблем с оттеннками и нечитаемым текстом.
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|7.45, ТотСамыйАноним (?), 13:36, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Еще раз тебе пишу.
Всем не угодишь. Это раз.
Создали 4-ре стандартных темы. Это два.
Бизнес, который рулить этой стандартиацией, доволен. Это три.
Сторонние производители ПО могут спокойно адаптировать свое ПО под эти 4-ре стандартных темы. Это четыре.
Прочими анонимами можно пренебречь, тем более от них ни единой строчки кода не поступило. Это пять.
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|8.48, Аноним (13), 13:58, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Так я тебе и говорю, что у людей бывают разные потребности Ты почему-то при это... текст свёрнут, показать
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|5.51, Annoynymous (ok), 15:18, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> У каждого свои предпочтения.
Это миф, при помощи которого корпорации продают тебе всякое.
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|6.55, Аноним (13), 15:32, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что-то у меня стойкое ощущение, что корпорации предпочитают по-примитивней и по-однообразней впихнуть -- это намного дешевле как в разработке, так и в сопровождении. Это тенденция много где прослеживается, не только в интерфейсах.
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|7.79, Annoynymous (ok), 19:01, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Что-то у меня стойкое ощущение, что корпорации предпочитают по-примитивней и по-однообразней
> впихнуть -- это намного дешевле как в разработке, так и в
> сопровождении. Это тенденция много где прослеживается, не только в интерфейсах.
Это понятно, что впихнуть надо одно и то же. Но потребитель должен получать ощущение, что он такой самый умный и самый индивидуальный. 15 вариантов упаковки и формы одних и тех же макарон тому пример.
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|4.59, Аноним (58), 15:41, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Чтобы тему у всех были одинаковые нужен нормальный админ. А есди для настройки базовых функций надо лезть в расширения, то это уже не юникс философия, а мобильный аутизм.
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|1.10, омномним (?), 10:56, 24/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Десять лет прошло, а они все так и пытаются взлететь на мобилках. Хотя даже Гэбен из своей SteamOS на улицу выставил. МОЛОДЦЫ.
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|3.60, Аноним (58), 15:44, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В итоге Red Hat прогнуласть под IBM, SUSE швыряет от одной компании к другой, Canonical в подвешенном состоянии из-за Microsoft. Да все круто.
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|4.62, ТотСамыйАноним (?), 16:07, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Одни компании покупают другие. Это бизнес детка. И да, какое это отношение имеет к выбору Gnome Red Hat, а это, кстати, номер один в Linux?
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|3.71, Хан (?), 17:05, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну это наверное половина процента из 1% всех линуксоидов
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|2.29, Аноним (29), 11:20, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Десять лет прошло а ононимусы всё ещё не могут понять как опен сорс работает. Компания которая делает свой телефон(purism) апстримит свою работу над разными модулями и контрибьютит программы вроде calls, конечно они примут качественную профессиональную работу, обе стороны в выигрыше.
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|2.40, Skullnet (ok), 13:17, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Десять лет прошло, а они все так и пытаются взлететь на мобилках.
Получился неюзабельный полумобильный мутант с выкинутыми фичами.
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|1.11, Аноним (11), 10:59, 24/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Елси бы в калькулятор вернули конвертер систем счисления, вот это житуха бы началась...
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|2.21, OnTheEdge (ok), 11:09, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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открываю режим программиста, выбираю базовую систему счисления — десятичную, ввожу число и вижу по центру двоичное его представление, а сбоку справа восьмеричное/шестнадцатеричное
ЧтоЯДелаюНеТак?
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|2.100, Аноним (100), 22:11, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Примечательно что большинство постов с критикой Гнома от типичных неосиляторов.
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|1.12, Аноним (-), 10:59, 24/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Из DE перепробовал всё или почти всё. Остановился на GNOME, потому что работает.
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|2.42, foo (?), 13:33, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ты бы и на собаке остановился, если б она работала.
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|3.94, Аноним (-), 20:09, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Cinnamon действительно один из лучших DE. По внешнему виду, удобству и стабильности работы, пожалуй, номер три, если не два (после GNOME и DeepIn-desktop). Но на момент тестирования он не поддерживал Wayland. Не знаю, как обстоят дела сейчас.
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|1.23, ИмяХ (?), 11:11, 24/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>>Нечётные номера больше не ассоциируются с тестовыми выпусками
Ааа, так, оказывается, все версии 3.xx были тестовыми.
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|1.24, Аноним (-), 11:11, 24/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В gnome-disk для шифрования задействован LUKS2. Добавлен диалог для настройки владельца ФС
Что это означает?
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|1.31, Аноним (31), 11:25, 24/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Полностью переделан интерфейс калькулятора под мобилу
А он когда-нить научится запоминать местоположение окна, как это делают приложения в кедах?
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|1.33, Хан (?), 11:35, 24/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Разрабы GNOME 3 поломали интерфейс в угоду поаншетов, ведь думали что планшеты сотрут в радиоактивный пепел классические ПК и даже ноуты...
2021 год... 7-дюймовые смартфоны похоронили планшеты R.I.P., остались только редкие гибриды
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|2.36, bnm (?), 12:06, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты так про планшеты не шути, они перешли в другую весовую категорию, от 8 и выше, обзавелись 4g молулями и заменяют многим смартфоны в домашних условиях
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|3.46, Аноним (46), 13:52, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Айпад с пристёгнутой клавиатурой так вообще многим заменяет лаптоп
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|4.70, Хан (?), 17:03, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только софт кастрированный для iOS не забудь упомянуть
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|3.69, Хан (?), 17:02, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если ты про айпад, то это чисто игрушка для смузихлебов, софт на нем мобильный... та что замены ПеКа не вышло
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|2.81, Аноним (-), 19:06, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да вообще весь интерфейс сделан так, особенно Web. Смотрится уродско на широкоформатных мониторах и требует ускорителя колесика мыши. Может у разработчиков птичьи глаза?
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|1.61, Док (?), 16:00, 24/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Как свою тему для гнома сделать или изменить существующую?
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|2.91, Аноним (-), 19:59, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И 40.3 в Fedora 34 вполне устраивает. Отрисовка картинки и виджетов быстрая. Непрожорлива. И, нкаонец-то — ЗВУК. Нормальный звук. GNOME, PipeWire и Wayland сделали долгожданный десктоп.
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|4.96, Аноним (-), 20:18, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Благодарю за оценку. Только я не тестер, я пользователь стабильно работающего десктопного Linux. В этом базовая разница между мной и тобой.
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|2.92, Аноним (-), 20:04, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Согласен, надо его обкататить на бета-тестерах прежде чем отдать белым людям.
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