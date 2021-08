Доступен бета-выпуск GNOME 41

2.3 , OnTheEdge ( ok ), 10:20, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – пусть говорят

2.6 , Аноним ( 6 ), 10:32, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Это правда. Гном вообще соответствует юниксовой философии, есть только базовый функционал, все остальное в расширениях. Почему его ненавидят ненавистники сыстемдоса?

3.7 , OnTheEdge ( ok ), 10:41, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Почему его ненавидят ненавистники сыстемдоса? ты сам ответил на свой вопрос

4.9 , ТотСамыйАноним ( ? ), 10:51, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +19 + / – Старые пердунишки пусть страдают. systemd - это одно из лучших приобретений мира Linux за последние 20-ть лет. Хоть какая-то стандартизация, а не тысяча костылей с отсутствием даже десятой части возможностей текущего релиза systemd.

5.14 , Аноним ( 14 ), 11:03, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – notabug wontfix

5.17 , hoha ( ? ), 11:04, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А можно предметнее и без завываний?

6.35 , анонии ( ? ), 12:01, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – cgroups

5.18 , hohax ( ? ), 11:06, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А можно предметнее и без завываний?

5.27 , Аноним ( 27 ), 11:13, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Лучше уж никак вместо как-нибудь, извините.

5.38 , Аноним ( 38 ), 13:03, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Хоть какая-то стандартизация это та, при которой они сначала отказываются исправлять баг, аргументируя что все по стандартам, а потом в своих же стандартах вычитывают, что сделали баг? Или когда говорят что-то типа "в стандарте не описано, потому мы будем использовать свой стандарт без возможности что-либо поменять через настройки и нам плевать на негласные договоренности существующие годами"?

5.44 , Опровергатель ( ? ), 13:36, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >systemd - это одно из лучших приобретений мира Linux за последние 20-ть лет. Как можно было вообще такое публиковать???? Хоть постыдились бы.

6.68 , ТотСамыйАнонимус ( ? ), 16:45, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты можешь и дальше сидеть на реализациях подходов 80-тых годов. И да, бизнес не разделяет твои взгляды. Он поголовно на серверах и рабочих станциях выбрал systemd.

5.83 , Dnina ( ok ), 19:11, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А принцип единственной ответственности в юниксвее не котируется?

6.104 , Аноним ( 104 ), 00:11, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пионер! Ты в ответе за всё!

3.8 , ТотСамыйАноним ( ? ), 10:47, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Потому что им хочется проводить 100500 минут за настройкой окружения после установки, а не работать. Gnome хорош для массового применения, у всех однотипное окружение, без легкой (это хорошо) возможности превратить его в что-то вырвиглазное. Помню как на работе в середине 2000-ых у всех разные темы, какие-то иконки, шрифты выедали глаза. Одним словом ужас.

4.13 , Аноним ( 13 ), 11:00, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У каждого свои предпочтения. Как было в 2005, когда приходилось хакать системные либы, чтобы поменять цвета и оформление стандартных виджетов, это тоже не дело. Однако, это было сделать совершенно беспроблемно, в гноме совсем не так. Ну а иконки нужны просто нормальные, та же фаенза это зашкварненько и надоедает -- нужно что-нибудь более нейтральное. Кристал тоже никуда не годится, хоть и получше. Только странно, что под настройкой окружения ты понимаешь такие базовые вещи.

5.16 , Аноним ( 13 ), 11:04, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кстати, у меня растровые шрифты в интерфейсе всех программ. Мне очень нравится. Никаких проблем с тайп хинтингом и радугой, все иероглифы читаемые. Красота. В венде конечно лучше почему-то интерфейсные шрифты, я так и не смог такого результата получить. Я подозреваю, всё дело в Segoe -- это единственный нормальный интерфейсный шрифт.

5.25 , ТотСамыйАноним ( ? ), 11:12, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Перечитай свое сообщение. Это же "я смешал мух, котлеты, пчел и Мишку". Причем тут фаенза, кристал? В современном Gnome свои хорошие иконки, которые часто подпиливают, как и в прочем сами оф.темы. Самих тем сейчас 4-ре штуки: дефолт, дефолт темная, дефолт контрастная, дефолт темная контрастная. Сторонние разработчики могут спокойно к этим темам адаптировать свои приложения. Есть гайд на оф. сайте. Сторонние же темы такой поддержкой от разработчиков софта обделены, поэтому часто получается ситуация "Ой, что-то текст на этом фоне не читается! Ой, тут мои глаза вытекают, так как цвет фона, текста и выделения различается настолько, что ралечить может лишь женский пол (ух, природа матушка, что ты наделала?!) 6.32 , Аноним ( 13 ), 11:31, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну, скажем, мне нужны другие цвета, меня не устраивают стандартные цвета гнома или кде. И мне надо, чтобы все приложения выглядели одинаково при этом. Настроить параметры окон без проблем (и виджеты), опять же. Кастомные шрифты и параметры cleartype для всего софта. И чтобы имели проблем с нечитаемым текстом на тёмных темах, как в файрфоксе. Могу ли я это сделать в 2 клика, как в кде? В котором не возникает проблем с оттеннками и нечитаемым текстом.

7.45 , ТотСамыйАноним ( ? ), 13:36, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Еще раз тебе пишу. Всем не угодишь. Это раз. Создали 4-ре стандартных темы. Это два. Бизнес, который рулить этой стандартиацией, доволен. Это три. Сторонние производители ПО могут спокойно адаптировать свое ПО под эти 4-ре стандартных темы. Это четыре. Прочими анонимами можно пренебречь, тем более от них ни единой строчки кода не поступило. Это пять.

8.48 , Аноним ( 13 ), 13:58, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Так я тебе и говорю, что у людей бывают разные потребности Ты почему-то при это... 9.54 , ТотСамыйАноним ( ? ), 15:31, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – текст свёрнут, показать Ты опять суть не понял Ты видел список основных разработчиков GTK, Gnome Ты чи... 10.56 , Аноним ( 13 ), 15:35, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Кто использует гном вообще Зачем бизнесу примитивная программа для просмотра ... 11.65 , ТотСамыйАноним ( ? ), 16:17, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Бизнесу нужен простой инструмент покрывающие его хотелки Как ты пишешь примити... 10.57 , Аноним ( 13 ), 15:36, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Даже не так Какой бизнес использует гтк Это важный вопрос на самом деле ... 11.64 , ТотСамыйАноним ( ? ), 16:12, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – текст свёрнут, показать Red Hat, Suse, Canonical Это первая тройка в мире Linux Все они выбрали GTK, G... 12.66 , Аноним ( 13 ), 16:30, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Не потому ли, что кутэ танцевать не получится, а зонды куда туже пропихиваются ... 10.97 , pin ( ?? ), 20:50, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать У вас там все нормально Кто-то зря получает зарплату ... 5.51 , Annoynymous ( ok ), 15:18, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > У каждого свои предпочтения. Это миф, при помощи которого корпорации продают тебе всякое.

6.55 , Аноним ( 13 ), 15:32, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что-то у меня стойкое ощущение, что корпорации предпочитают по-примитивней и по-однообразней впихнуть -- это намного дешевле как в разработке, так и в сопровождении. Это тенденция много где прослеживается, не только в интерфейсах.

7.79 , Annoynymous ( ok ), 19:01, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Что-то у меня стойкое ощущение, что корпорации предпочитают по-примитивней и по-однообразней

> впихнуть -- это намного дешевле как в разработке, так и в

> сопровождении. Это тенденция много где прослеживается, не только в интерфейсах. Это понятно, что впихнуть надо одно и то же. Но потребитель должен получать ощущение, что он такой самый умный и самый индивидуальный. 15 вариантов упаковки и формы одних и тех же макарон тому пример.

4.41 , kusb ( ? ), 13:24, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – мне это нравилось, наверное

4.59 , Аноним ( 58 ), 15:41, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Чтобы тему у всех были одинаковые нужен нормальный админ. А есди для настройки базовых функций надо лезть в расширения, то это уже не юникс философия, а мобильный аутизм.

2.50 , Аноним ( 50 ), 14:54, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Говорят, гном лучшее ДЕ Что Gnome, что KDE на заре своей были удобными средами, сейчас это это неудобное непонятно что.

