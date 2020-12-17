Анализ вклада в разработку GNOME и GTK 4

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|1.1, A.Stahl (ok), 18:23, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–15 +/–
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А я в итоге рад что вышел Третьегном: я сейчас сижу на МАТЕ и не боюсь что завтра мне сделают что-то хрен-исправимо вырвиглазное. Или кнопку какую уберут.
Если бы не Третьегном, то не было бы МАТЕ, оазиса уютного дизайнерского застоя.
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|2.2, Аноним (2), 18:28, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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Выбор, конечно, богатый... Либо вечно сырое и неготовое, либо безнадежно стагнирующее и/или протухшее. Суть desktop-linux-а, видимо. А жаль :)
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|3.12, Аноним (12), 18:46, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Прочитанный комментарий, конечно, весьма глубокий... Либо автору было лень, либо он в принципе не способен написать что-то интересное, но такова, видимо, суть комментариев опеннета, а жаль :)
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|3.29, adolfus (ok), 19:39, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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У человека зрение, моторика и психика -- суть очень стабильные сущности. Так нафига менять интерфейс, разработанный серьезной командой психологов, окулистов, физиологов и прочих костоправов на хрень, разработанную гомиками и дальтониками? Всегда отключал разного рода украшательства и анимацию, а однажды обновился и рамок окон не стало видно. Все стало одинаково серенькое, в том числе и текст, только чуть потемнее.
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|2.4, Аноним (4), 18:31, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> сижу на МАТЕ и не боюсь
GNOME -- это как Россия: лучше ее любить издалека. Я хоть и сижу на i3wm, но за GNOME порву любого.
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|3.19, lockywolf (ok), 19:11, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Весь Яндекс на XFCE сидит. Они б хоть ещё что-нибудь контрибутили туда, цены бы им не было.
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|3.8, Усратный дед (?), 18:40, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Кликерская ерунда неюзабильная.
вЫ хотели написать "Хипстерская" вместо "Кликерская", очевидно же.
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|4.16, воха (?), 18:58, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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хипстеры-смузихлебы тоже как и тру-терминальщики клики не любят, в моде воннаби пальцетык
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|4.26, Аноним (26), 19:33, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он хотел сказать кликать это для лохов. Терминал рулит, все в терминал при том что там есть Emacs, а он собой заменяет всю ОС.
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|2.32, user90 (?), 19:45, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Юзать DE - это вообще тревожный признак, особенно когда оно начинает нравится))
Последнее, что использовал, было Xfce, особых нареканий не вызывало, но потом понял, что оно просто нафиг не нужно, и я сам могу сделать удобнее и как нужно мне!
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|1.10, Аноним (10), 18:44, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Заставьте кто-нибудь разработчиков GNOME пользоваться им самим, а не сидеть на маках. Может тогда толк из этого DE и выйдет. А то это теперь самое тяжёлое и самое малофункциональное DE из всех.
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|3.25, Аноним (26), 19:32, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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KDE уже давно легковесные даже самого последнего Xfce, алло, сейчас уже 2020 год!!!!
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|2.39, prokoudine (ok), 20:10, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Заставьте кто-нибудь разработчиков GNOME пользоваться им самим, а не сидеть на маках
Ни разу не видел разрабов гнома за маком. Пруфы в студию.
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|1.20, Аноним (-), 19:11, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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GTK это понятно, а вот кто нибудь может объяснить как заказать PineBook. Или они в *эту страну* не доставляют?
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|2.30, Аноним (30), 19:39, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С чего такой ажиотаж, RK3399 сравним по производительность хотя бы с Intel N5000?
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|1.24, Аноним (24), 19:31, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> выделяются Matthias Clasen (36.8% изменений) и Benjamin Otte (27.7% изменений)
Ахренеть! Два чувака делают почти всю работу!?
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|1.34, Аноним (34), 19:51, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Matthias Clasen - вот он, кажется, и забраковал мой патч, который ускоряет рендеринг объектов в Gnome в 8000 раз.
Ему, видите ли, не интересно генерировать 10 000 объектов.
Gnome - это накопленная поделка и исключительно внутренняя разработка Red Hat. Если им что-то неинтересно, они даже патчи рассматривать не будут.
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|2.38, Аноним (38), 20:08, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Плюсую. Я как-то им патч отправлял, который, при закрытии крышки ноута + внешний монитор + соответствующая включенная настройка в dconf, выключал systemd ингибитор и ноут успешно засыпал. Они его так и не приняли.
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|1.35, Аноним (35), 19:52, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что вообще отображается в первых двух графиках?
На оси Х - год, цвет столбика - тоже год, как это распарсить?
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|2.36, Аноним (35), 19:53, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Понятно, это график когорт. В оригинальном отчёте это описано, а составитель новости на опеннете не в курсе, что графики принято описывать
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|1.45, Аноним (45), 21:31, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Редгад испоганил gtk с третьей версии, а теперь а четвертой решил окончательно добить
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