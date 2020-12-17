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Анализ вклада в разработку GNOME и GTK 4

17.12.2020 18:16

Опубликованы два отчёта с обобщением статистки по участникам разработки GTK 4 и GNOME. При рассмотрении динамики числа участников разработки GNOME пик приходится на 2010 год, в котором в написании кода участвовало более 1400 человек. После 2010 года активность пошла на спад, который продолжался до 2017 года. Пик коррелирует с разработкой GNOME 3.0, которая началась в 2009 году и продолжалась весь 2010 год параллельно с веткой GNOME 2.x.

Большая часть разработчиков, участвующих в написании кода для GNOME трудоустроена в компании Red Hat. Разработчики из Red Hat последние годы генерируют 70-80% от всех изменений. С 2017 года также заметно возросло число разработчиков из Canonical и Igalia, а также связанных с ними изменений. Уменьшилась роль Intel и Collabora.

В разработке GTK 4 приняли участие 256 разработчиков, 32 из которых представляют сообщество GNOME, 22 работают в Red Hat, 6 в Endless, 4 в Collabora, 3 в Centricular, 3 в Novell, 2 в GNOME Foundation, 2 в Canonical и по 1 в Intel и Purism. 81.3% из всех коммитов и 84% изменений подготовлены сотрудниками Red Hat, из которых выделяются Matthias Clasen (36.8% изменений) и Benjamin Otte (27.7% изменений).

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.gtk.org/2020/12/1...)
  2. OpenNews: Выпуск графического тулкита GTK 4.0
  3. OpenNews: Оценка участия компаний и разработчиков в развитии systemd
  4. OpenNews: Один из разработчиков GNOME обобщил проблемы в развитии проекта
  5. OpenNews: Анализ состава разработчиков GNOME
  6. OpenNews: Реакция Canonical на исследование вклада компаний в проект GNOME
Лицензия: CC-BY
Тип: Обобщение
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54275-gnome
Ключевые слова: gnome, gtk
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  • 1.1, A.Stahl (ok), 18:23, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –15 +/
    А я в итоге рад что вышел Третьегном: я сейчас сижу на МАТЕ и не боюсь что завтра мне сделают что-то хрен-исправимо вырвиглазное. Или кнопку какую уберут.
    Если бы не Третьегном, то не было бы МАТЕ, оазиса уютного дизайнерского застоя.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 18:28, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    Выбор, конечно, богатый... Либо вечно сырое и неготовое, либо безнадежно стагнирующее и/или протухшее. Суть desktop-linux-а, видимо. А жаль :)
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 18:46, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Прочитанный комментарий, конечно, весьма глубокий... Либо автору было лень, либо он в принципе не способен написать что-то интересное, но такова, видимо, суть комментариев опеннета, а жаль :)
     
  • 3.27, Timoteo Cirkla (ok), 19:35, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О даааа, а в пропритарщине "конечно же" ничего сырого багованного "не бывает".
     
  • 3.29, adolfus (ok), 19:39, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    У человека зрение, моторика и психика -- суть очень стабильные сущности. Так нафига менять интерфейс, разработанный серьезной командой психологов, окулистов, физиологов и прочих костоправов на хрень, разработанную гомиками и дальтониками? Всегда отключал разного рода украшательства и анимацию, а однажды обновился и рамок окон не стало видно. Все стало одинаково серенькое, в том числе и текст, только чуть потемнее.
     
  • 2.3, ilyafedin (ok), 18:29, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    MATE is the way
     
  • 2.4, Аноним (4), 18:31, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > сижу на МАТЕ и не боюсь

    GNOME -- это как Россия: лучше ее любить издалека. Я хоть и сижу на i3wm, но за GNOME порву любого.

     
  • 2.5, iCat (ok), 18:33, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    А - на XFCE мигрировал...
     
     
  • 3.7, Усратный дед (?), 18:39, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    XFCE использует gtk.
     
     
  • 4.13, сасайкудасай (?), 18:55, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    а мате типо на культях, мотив или флтк?
     
  • 3.19, lockywolf (ok), 19:11, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Весь Яндекс на XFCE сидит. Они б хоть ещё что-нибудь контрибутили туда, цены бы им не было.
     
  • 2.6, Отражение луны (ok), 18:36, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кликерская ерунда неюзабильная.
     
     
  • 3.8, Усратный дед (?), 18:40, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кликерская ерунда неюзабильная.

    вЫ хотели написать "Хипстерская" вместо "Кликерская", очевидно же.

     
     
  • 4.16, воха (?), 18:58, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    хипстеры-смузихлебы тоже как и тру-терминальщики клики не любят, в моде воннаби пальцетык
     
  • 4.26, Аноним (26), 19:33, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он хотел сказать кликать это для лохов. Терминал рулит, все в терминал при том что там есть Emacs, а он собой заменяет всю ОС.
     
  • 3.46, Аноним (46), 21:31, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Было бы куда кликать там...
     
  • 2.32, user90 (?), 19:45, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Юзать DE - это вообще тревожный признак, особенно когда оно начинает нравится))
    Последнее, что использовал, было Xfce, особых нареканий не вызывало, но потом понял, что оно просто нафиг не нужно, и я сам могу сделать удобнее и как нужно мне!
     

  • 1.10, Аноним (10), 18:44, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Заставьте кто-нибудь разработчиков GNOME пользоваться им самим, а не сидеть на маках. Может тогда толк из этого DE и выйдет. А то это теперь самое тяжёлое и самое малофункциональное DE из всех.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 18:57, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В KDE всё то же самое, только хуже!
     
     
  • 3.18, Гэндальф (?), 19:08, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    хуже кед DE не найти
     
     
  • 4.21, Аноним (15), 19:17, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Найти!
     
  • 3.25, Аноним (26), 19:32, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    KDE уже давно легковесные даже самого последнего Xfce, алло, сейчас уже 2020 год!!!!
     
  • 3.28, Timoteo Cirkla (ok), 19:37, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы в слове Gnome допустили пять ошибок.
     
  • 2.39, prokoudine (ok), 20:10, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Заставьте кто-нибудь разработчиков GNOME пользоваться им самим, а не сидеть на маках

    Ни разу не видел разрабов гнома за маком. Пруфы в студию.

     
     
  • 3.43, Аноним (43), 21:06, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://tirania.org/blog/archive/2013/Mar-05.html
     

  • 1.11, FortyTwo (ok), 18:46, 17/12/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +2 +/
     
  • 1.14, псевдонимус (?), 18:56, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Шапкоподелие.
     
  • 1.17, Аноним (17), 19:01, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    не забудем не простим
     
  • 1.20, Аноним (-), 19:11, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    GTK это понятно, а вот кто нибудь может объяснить как заказать PineBook. Или они в *эту страну* не доставляют?
     
     
  • 2.23, Аноним (26), 19:31, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А где ты их собрался покупать если они все out of stock?
     
  • 2.30, Аноним (30), 19:39, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С чего такой ажиотаж, RK3399 сравним по производительность хотя бы с Intel N5000?
     
     
  • 3.37, Аноним (-), 20:04, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, не сравним, но ведь любители свободы одобряют - https://www.fsf.org/resources/hw/single-board-computers

    "Certain Rockchip devices, such as those based on RK3288 or RK3399, are usable with free software."

     

  • 1.22, Аноним (26), 19:29, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Первая картинка, которая максимально точно показывает термин говнокод.
     
  • 1.24, Аноним (24), 19:31, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > выделяются Matthias Clasen (36.8% изменений) и Benjamin Otte (27.7% изменений)

    Ахренеть! Два чувака делают почти всю работу!?

     
     
  • 2.31, Аноним (31), 19:43, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Остальные в это время хлебают смузи
     
  • 2.33, user90 (?), 19:47, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Казнить двоих!))
     

  • 1.34, Аноним (34), 19:51, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Matthias Clasen - вот он, кажется, и забраковал мой патч, который ускоряет рендеринг объектов в Gnome в 8000 раз.

    Ему, видите ли, не интересно генерировать 10 000 объектов.

    Gnome - это накопленная поделка и исключительно внутренняя разработка Red Hat. Если им что-то неинтересно, они даже патчи рассматривать не будут.

     
     
  • 2.38, Аноним (38), 20:08, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плюсую. Я как-то им патч отправлял, который, при закрытии крышки ноута + внешний монитор + соответствующая включенная настройка в dconf, выключал systemd ингибитор и ноут успешно засыпал. Они его так и не приняли.
     
  • 2.40, prokoudine (ok), 20:27, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ссылка на патч?
     

  • 1.35, Аноним (35), 19:52, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что вообще отображается в первых двух графиках?

    На оси Х - год, цвет столбика - тоже год, как это распарсить?

     
     
  • 2.36, Аноним (35), 19:53, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Понятно, это график когорт. В оригинальном отчёте это описано, а составитель новости на опеннете не в курсе, что графики принято описывать
     

  • 1.44, Аноним (44), 21:13, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё - говно.
     
  • 1.45, Аноним (45), 21:31, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Редгад испоганил gtk с третьей версии, а теперь а четвертой решил окончательно добить
     

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