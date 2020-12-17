Анализ вклада в разработку GNOME и GTK 4

Опубликованы два отчёта с обобщением статистки по участникам разработки GTK 4 и GNOME. При рассмотрении динамики числа участников разработки GNOME пик приходится на 2010 год, в котором в написании кода участвовало более 1400 человек. После 2010 года активность пошла на спад, который продолжался до 2017 года. Пик коррелирует с разработкой GNOME 3.0, которая началась в 2009 году и продолжалась весь 2010 год параллельно с веткой GNOME 2.x.

Большая часть разработчиков, участвующих в написании кода для GNOME трудоустроена в компании Red Hat. Разработчики из Red Hat последние годы генерируют 70-80% от всех изменений. С 2017 года также заметно возросло число разработчиков из Canonical и Igalia, а также связанных с ними изменений. Уменьшилась роль Intel и Collabora.

В разработке GTK 4 приняли участие 256 разработчиков, 32 из которых представляют сообщество GNOME, 22 работают в Red Hat, 6 в Endless, 4 в Collabora, 3 в Centricular, 3 в Novell, 2 в GNOME Foundation, 2 в Canonical и по 1 в Intel и Purism. 81.3% из всех коммитов и 84% изменений подготовлены сотрудниками Red Hat, из которых выделяются Matthias Clasen (36.8% изменений) и Benjamin Otte (27.7% изменений).



