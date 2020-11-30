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Инициатива GNOME Circle для разработчиков программ на базе платформы GNOME

30.11.2020 18:31

Проект GNOME представил инициативу GNOME Circle, нацеленную на упрощение вхождения сторонних проектов в экосистему GNOME. До сих пор для вхождения в состав проекта GNOME требовался переход на использование инфраструктуры GNOME и следование принятым в проекте правилам разработки, что являлось барьером, мешающим вхождению в сообщество GNOME разработчиков, развивающих персональные проекты.

При помощи GNOME Circle планируется снизить барьер вхождения в проект и организовать взаимодействие с разработчиками, развивающими программы на базе платформы GNOME. Для того чтобы стать членом GNOME Circle достаточно развивать качественное приложение или библиотеку, в которых используется платформа GNOME или библиотека GTK, а код распространяется под открытой лицензией, одобренной OSI.

От подключившихся к инициативе разработчиков не требуется следовать графику разработки GNOME и вести разработку в инфраструктуре GNOME. Для приложений желательно, но не обязательно, формировать пакеты в формате Flatpak, следовать рекомендациям по оформлению интерфейса GNOME и предоставлять компоненты для интеграции с рабочим столом GNOME (пиктограмму, desktop-файл и скриншот для менеджера приложений). Для библиотек желательно поддерживать glib, следовать рекомендациям GNOME по оформлению кода и предоставлять документацию. В GNOME Circle не принимаются проекты, требующие подписания соглашения о передаче имущественных прав на код (CLA).

Участники GNOME Circle, кроме более широкого продвижения своих разработок, получат доступ к грантам организации GNOME Foundation, связанным с оплатой проезда на конференции и проведением маркетинговых мероприятий. Участникам также будет предоставлен доступ к сервисам GNOME, таким как электронная почта с адресом @gnome.org, хостинг блога, платформа для видеоконференций, репозиторий в Gitlab и учётная запись в хранилище на базе Nextcloud.

В настоящее время к GNOME Circle уже присоединилось 11 проектов:

  • Obfuscate - размывает конфиденциальные данные на изображениях.
  • Solanum - планировщик рабочего времени и перерывов.
  • Font Downloader - загружает шрифты
  • Identity - сравнивает изображения и видео.
  • Password Safe - менеджер паролей.
  • Video Trimmer - кадрирование видео.
  • Shortwave - интернет-радио.
  • Pika Backup - создание резервных копий.
  • NewsFlash - RSS-ридер.
  • Fragments - BitTorrent-клиент.
  • Apostrophe - редактор текстов в формате markdown.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.gnome.org/news/202...)
  2. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения GNOME 3.38
  3. OpenNews: Инициатива по созданию сборок GNOME OS для реального оборудования
  4. OpenNews: В GNOME предложили учитывать влияние разработки на окружающую среду
  5. OpenNews: Патентное разбирательство против GNOME прекращено
  6. OpenNews: GNOME адаптирован для управления через systemd
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54168-gnome
Ключевые слова: gnome
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 19:09, 30/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Больше жабоскрипта, бооольше!!!
     
     
  • 2.11, имя_ (?), 19:17, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подозреваю, что похожие чуствва были, когда питон везде лез вместо перла
     
  • 2.17, Кома (?), 19:38, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А при чём тут JavaScript? Перечисленные программы же написаны не на нём, а на Python, Rust и Vala.
     
     
  • 3.22, Аноним (1), 19:58, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > А при чём тут JavaScript?

    Это ГномоБудущее!

    > .. и Vala

    К слову, не у одной приложухи на этом не видел более-менее вменяемого (т. е. юзабельного) UI. Хотя может быть дело и не в самом Vala, а в том, К ЧЕМУ оно прикручено - но почему-то все чаще совпадает так.

     
     
  • 4.24, Аноным (ok), 20:07, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://elementary.io/
    Вроде, вся на Vala
     
     
  • 5.38, Аноним (38), 21:16, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выглядит как древняя макось для бедных. Тут могла бы быть аналогия с китайскими копиями iphone, но даже они презентабельнее выглядят.
     
     
  • 6.42, НяшМяш (ok), 21:27, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Да собственно весь линукс на десктопе выглядит как что-то для бедных.
     
     
  • 7.48, Аноним (48), 21:50, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Всегда было интересно, неосиляторы свободных операционных систем себя так утешают? Большинство пользователей linux на десктопе, уверен, чисто статистически обладают достатком выше среднего - просто, как минимум, в силу наличия определенных компетенций. Windows же поставляается автоматически с почти любым лэптопом, да и огромное число не особо богатых людей, фигурально, продают свои почки, лишь бы себе макбук и айфон купить - так что как раз ни одна из этих проприетарных ОС не является показателем достатка.
     
  • 7.61, Сейд (ok), 23:04, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробуй Fedora.
     
  • 7.65, Аноным (ok), 23:24, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эпл выглядит, как игрушка для детей и условных блондинок, а Винда как говно.
     

  • 1.2, InuYasha (??), 19:11, 30/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Давайте в противовес организуем инициативу Quad - будем брать эти годные Г-приложения и портировать алгоритмы на Qt >:)
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 19:14, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шило на мыло.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 19:16, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дык GNU все ждет своего героя уже правда были ребята из FOX Tolkint и т.д. но чего-то особой популярности не завоевали. На мой взгляд зря запороли libMOTIF у него были все шансы.
     
  • 3.37, Аноним (37), 21:15, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее гнома на тролля (олды поймут).
     
  • 2.30, Аноним (30), 20:29, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что там есть в гноме, чего нет в кде?
     

  • 1.3, Чума (?), 19:12, 30/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Gnome Circus
     
  • 1.4, Аноним (4), 19:13, 30/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хорошо у нас в Аду!
     
     
  • 2.8, Аноним (5), 19:14, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Rust_оман, попав в ад, пишет на Аде.
     
     
  • 3.39, Аноним (38), 21:20, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А консерва продолжает писать на плесени.
     

  • 1.6, Аноним (10), 19:14, 30/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    А можно было бы сделать просто удобный API и тогда разработчики и сами начали бы интеграцию с GNOME, а так выглядит как какие-то внешние мотивации для привлечения к своему поделию.

    А можно футболки, ручки еще раздавать или вообще просто деньги платить =)

     
  • 1.7, Чума (?), 19:14, 30/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >  связанным с оплатой проезда на конференции

    Не актуально :)

     
     
  • 2.12, Аноним (10), 19:17, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну дык хитрые какие хоятт оплатить автобус тем кто живет по соседству,
    а пока пандемия все равно дальше своего микрорайона не поедут
     

  • 1.9, Чума (?), 19:15, 30/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > будет предоставлен доступ к сервисам GNOME, таким как электронная почта с адресом @gnome.org, хостинг блога

    Чтобы всё можно было отжать разом.

     
  • 1.13, Аноним (13), 19:19, 30/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Да всё уже, все стоящие проекты давно свалили с гтк и гнома. Я так понял на их место пытаются привлечь жаваскрипт разработчиков. Вероятно, они ошибочно полагают, что жс-приложения кому-то нравятся (если они кому-то и нравятся, то точно не пользователям).
     
     
  • 2.18, Кома (?), 19:40, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > привлечь жаваскрипт разработчиков

    Каким образом? В новости ни слова про JavaScript.

     
     
  • 3.21, Аноним (13), 19:56, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Несколько раз упомянуто упрощённое вхождение и снижение барьеров, это подразумевает жс разработчиков.
     
  • 2.19, Аноным (ok), 19:50, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда там Огнелис и ГИМП на Кути?
     
     
  • 3.20, Аноним (13), 19:55, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Браузеры уже давно на своих тулкитах. Гимп просто неудачник, но кто ж знал, даже кути в то время ещё не зарелизились. Но тулкит не основная проблема гимпа.
     
     
  • 4.23, Аноным (ok), 20:03, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ладно, но куча софта на ГТК и продолжает так развиваться, кто больно с ГТК ушёл? Я кроме Audacious и LXQt больше и ничего не знаю, так, может, наоборот кто с Кути на ГТК ушёл.
     
     
  • 5.25, Аноним (13), 20:08, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Software_that_was_ported_from_GTK_to_Qt
    > https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Software_that_was_ported_from_wxWidgets_to_Qt

    Обратных примеров я не нашёл. Не так и много достойного GTK-софта существует, может разве что Audacity (wxgtk).

     
  • 4.36, Sluggard (ok), 21:08, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Гимп просто неудачник, но кто ж знал, даже кути в то время ещё не зарелизились.

    Qt старше GIMP: первый публичный выпуск Qt (0.90) — это май 1995. Приблизительно в это время проект GIMP только-только был основан, а впервые зарелизился спустя почти год.

     
     
  • 5.40, Аноним (13), 21:20, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я так предполагаю это было превью/альфа и релиз уже 1.0. На момент начала разработки гимпа кутей вообще не было доступно и выбирать было не из чего.
     
     
  • 6.45, Sluggard (ok), 21:39, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это был релиз. Первый публичный релиз. У Qt ещё до выхода 1.0 начали покупать коммерческие лицензии, какие ещё превью и альфы.

    «20 мая 1995 года Qt 0.90 была выложена на сайте sunsite.unc.edu. Спустя шесть дней о выпуске этой версии было объявлено на comp.os.linux.announce. Это была первая публичная версия Qt. Qt можно было использовать в разработках как Windows, так и Unix, причём программный интерфейс был одинаковый на обеих платформах. С первого дня предусматривались две лицензии применения Qt: коммерческая лицензия предназначалась для коммерческих разработок, и свободно распространяемая версия предназначалась для разработок Open-source проектов. Контракт с «Metis» сохранил компанию на плаву, хотя в течение долгих 10-ти месяцев не было продано ни одной коммерческой лицензии Qt.
    В марте 1996 года Европейское управление космических исследований стало вторым заказчиком Qt, которое приобрело десять коммерческих лицензий. Верящие в удачу Айрик и Хаарвард приняли на работу ещё одного разработчика. Qt 0.97 был выпущен в конце мая, и 24 сентября 1996 года вышла версия Qt 1.0»

    Возможно, GIMP был основан прямо 1 января 1995 года, и за полгода там накодили слишком много, чтоб менять коней на переправе. Может быть, Qt ничего интересного и полезного не предлагала. А может, разработчики не хотели писать на C++. Неважно. Qt уже была.

     
     
  • 7.51, Аноним (13), 21:55, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Новый проприетарный тулкит которым никто не пользуется? Дайте два! Наверно лень уже было переписывать когда стало понятно, что оно очень даже жизнеспособно и всем нужно срочно брать его для своих разработок. Что касается гимпа, то что-то я сомневаюсь, что между первой версий и первым релизом прошло ~2 месяца (тем более без тулкита).
     
     
  • 8.54, Sluggard (ok), 22:08, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мы тут вроде не о том, кто чем пользуется или нет, хотелось переписывать или не ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.57, Аноним (13), 22:13, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо, познавательно, если оно работало поверх motif это многое объясняет Кут... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.59, Sluggard (ok), 22:20, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато сообщество, в последствии, получило GTK , а GIMP посей день живёт, здравств... текст свёрнут, показать
     
  • 8.55, Аноним (13), 22:09, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Определённо в то время уже существовал проприетарный мотиф и ещё несколько пропр... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.56, Sluggard (ok), 22:12, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Извини, но тебе неправильно это видится Ссылка выше ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.58, Аноним (13), 22:15, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А может быть это была ложь, никогда не верь людям Я тоже иногда делаю вид что ч... текст свёрнут, показать
     
  • 2.28, Аноним (28), 20:15, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Так больше и некуда валить кроме как на js. Qt скурвился - разжирел и катится чёрти куда.
     
     
  • 3.29, Аноным (ok), 20:17, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ждем ДЕ на Электроне
     
     
  • 4.43, paulus (ok), 21:27, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Ждем ДЕ на Электроне

    Так ХромОС же! ;)

     
  • 3.46, Аноним (46), 21:44, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А тем временем народ пытается воскрешать говнo мамонта на гтк2+ https://www.linux.org.ru/forum/desktop/16025651
     
     
  • 4.49, Прокоповна (?), 21:54, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где 2 десктоп !! Вот эта вот больная тяга к переименованиям ни к чему не приведет. Холопы такие холопы.
     
  • 4.52, Аноним (30), 22:01, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    MATE самая удобная СРС на GTK. Не удивительно что решили сделать даунгрейд.
     

  • 1.14, BrainFucker (ok), 19:28, 30/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Список приложений прям типичные приложения для телефона, без которых можно обойтись.
     
  • 1.15, Аноним (15), 19:31, 30/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Приложения одной кнопки. Это же юниксвей получается. А когда эти студенты начнут работу или личную жизнь, то забросят.
     
  • 1.16, тоже Аноним (ok), 19:37, 30/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "Меня окружали милые, симпатичные люди.
    Медленно сжимая кольцо" (с) А. Кнышев
     
  • 1.26, Аноним (26), 20:09, 30/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >Для приложений желательно, формировать пакеты в формате Flatpak,

    Выпьем же не чокаясь за упокоение этого проекта. А то ещё кусаться начнёт.

     
     
  • 2.32, пох. (?), 20:34, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кто о чем, а русскому забухать. Ты тут выпивкой не отделаешься. С серебром, понятно, у всех швах (нет, биткойны не подходят), колья-то хоть у тебя - есть? Осину от березы отличишь? Просто так эти упыри не упокоятся, не надейся.

     
     
  • 3.62, анонимуслинус (?), 23:06, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я тебе больше скажу березы несколько сортов, как и осины впрочем. а гтк да будут долго барахтаться. мне интереснее будут ли другие достойные проекты этого направления.
     

  • 1.33, Аноним (33), 20:38, 30/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опять только для крафтеров выложили, а для людей забыли
     
  • 1.34, банан (?), 20:40, 30/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Что-то я недавно совсем разочаровался в гноме.

    Последний выпуск очень жирный, анимации в gnome-shell криво прыгают, переводы приложений на русский сломаны. Некоторые приложения тупо тормозят на i7/nvme/16gb, файловый менеджер и панель настроек в том числе.

    Качество упало. В общем я переполз на xfce, приятнее пользоваться небольшим и предсказуемым рабочим столом

     
     
  • 2.35, Аноным (ok), 20:44, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видяха-то какая или Интел и есть? Вяленый, Иксы?
     
     
  • 3.50, банан (?), 21:54, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Видяха-то какая или Интел и есть? Вяленый, Иксы?

    какая-то nvidia этого года, wayland и nouveau

     
     
  • 4.60, Аноным (ok), 22:27, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот и ответ
     
  • 2.41, ista011 (?), 21:24, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А я наоборот слез с KDE и першёл на GNOME, поскольку на гноме всё плавно, пусть и с кучей аддонов для комфортного бытия, а не как на KDE, впрочем у меня с KDE проблема из-за проприетарного драйвера от NVIDIA
     

  • 1.44, Greeta (?), 21:32, 30/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Новость про Gnome, а истерика как всегда у кдеешников.
     
  • 1.47, Аноним (47), 21:46, 30/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Как-то попробовал недавно Gnome последний, все такое гигантское и неуклюжее...по-моему точка невозврата уже пройдена, по крайней мере для меня, как таким люди пользуются то!?
     
     
  • 2.63, Аноним (63), 23:10, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Монитор смени, клоун.
     
     
  • 3.64, Аноным (ok), 23:22, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой монитор нужен для Гнома 3?
     

  • 1.53, Аноним (53), 22:02, 30/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Эти товарищи вообще не имеют право использовать аббревиатуру "Gnome", если по совести, хапнули по пути, чтобы прибить gtk2 окончательно.
     

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