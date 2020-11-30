Инициатива GNOME Circle для разработчиков программ на базе платформы GNOME

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|2.11, имя_ (?), 19:17, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Подозреваю, что похожие чуствва были, когда питон везде лез вместо перла
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|2.17, Кома (?), 19:38, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А при чём тут JavaScript? Перечисленные программы же написаны не на нём, а на Python, Rust и Vala.
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|3.22, Аноним (1), 19:58, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> А при чём тут JavaScript?
Это ГномоБудущее!
> .. и Vala
К слову, не у одной приложухи на этом не видел более-менее вменяемого (т. е. юзабельного) UI. Хотя может быть дело и не в самом Vala, а в том, К ЧЕМУ оно прикручено - но почему-то все чаще совпадает так.
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|5.38, Аноним (38), 21:16, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Выглядит как древняя макось для бедных. Тут могла бы быть аналогия с китайскими копиями iphone, но даже они презентабельнее выглядят.
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|6.42, НяшМяш (ok), 21:27, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Да собственно весь линукс на десктопе выглядит как что-то для бедных.
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|7.48, Аноним (48), 21:50, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Всегда было интересно, неосиляторы свободных операционных систем себя так утешают? Большинство пользователей linux на десктопе, уверен, чисто статистически обладают достатком выше среднего - просто, как минимум, в силу наличия определенных компетенций. Windows же поставляается автоматически с почти любым лэптопом, да и огромное число не особо богатых людей, фигурально, продают свои почки, лишь бы себе макбук и айфон купить - так что как раз ни одна из этих проприетарных ОС не является показателем достатка.
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|7.65, Аноным (ok), 23:24, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эпл выглядит, как игрушка для детей и условных блондинок, а Винда как говно.
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|1.2, InuYasha (??), 19:11, 30/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Давайте в противовес организуем инициативу Quad - будем брать эти годные Г-приложения и портировать алгоритмы на Qt >:)
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|3.10, Аноним (10), 19:16, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дык GNU все ждет своего героя уже правда были ребята из FOX Tolkint и т.д. но чего-то особой популярности не завоевали. На мой взгляд зря запороли libMOTIF у него были все шансы.
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|1.6, Аноним (10), 19:14, 30/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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А можно было бы сделать просто удобный API и тогда разработчики и сами начали бы интеграцию с GNOME, а так выглядит как какие-то внешние мотивации для привлечения к своему поделию.
А можно футболки, ручки еще раздавать или вообще просто деньги платить =)
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|1.7, Чума (?), 19:14, 30/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> связанным с оплатой проезда на конференции
Не актуально :)
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|2.12, Аноним (10), 19:17, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну дык хитрые какие хоятт оплатить автобус тем кто живет по соседству,
а пока пандемия все равно дальше своего микрорайона не поедут
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|1.9, Чума (?), 19:15, 30/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> будет предоставлен доступ к сервисам GNOME, таким как электронная почта с адресом @gnome.org, хостинг блога
Чтобы всё можно было отжать разом.
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|1.13, Аноним (13), 19:19, 30/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Да всё уже, все стоящие проекты давно свалили с гтк и гнома. Я так понял на их место пытаются привлечь жаваскрипт разработчиков. Вероятно, они ошибочно полагают, что жс-приложения кому-то нравятся (если они кому-то и нравятся, то точно не пользователям).
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|2.18, Кома (?), 19:40, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> привлечь жаваскрипт разработчиков
Каким образом? В новости ни слова про JavaScript.
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|3.21, Аноним (13), 19:56, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Несколько раз упомянуто упрощённое вхождение и снижение барьеров, это подразумевает жс разработчиков.
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|3.20, Аноним (13), 19:55, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Браузеры уже давно на своих тулкитах. Гимп просто неудачник, но кто ж знал, даже кути в то время ещё не зарелизились. Но тулкит не основная проблема гимпа.
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|4.23, Аноным (ok), 20:03, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ладно, но куча софта на ГТК и продолжает так развиваться, кто больно с ГТК ушёл? Я кроме Audacious и LXQt больше и ничего не знаю, так, может, наоборот кто с Кути на ГТК ушёл.
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|4.36, Sluggard (ok), 21:08, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Гимп просто неудачник, но кто ж знал, даже кути в то время ещё не зарелизились.
Qt старше GIMP: первый публичный выпуск Qt (0.90) — это май 1995. Приблизительно в это время проект GIMP только-только был основан, а впервые зарелизился спустя почти год.
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|5.40, Аноним (13), 21:20, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я так предполагаю это было превью/альфа и релиз уже 1.0. На момент начала разработки гимпа кутей вообще не было доступно и выбирать было не из чего.
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|6.45, Sluggard (ok), 21:39, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это был релиз. Первый публичный релиз. У Qt ещё до выхода 1.0 начали покупать коммерческие лицензии, какие ещё превью и альфы.
«20 мая 1995 года Qt 0.90 была выложена на сайте sunsite.unc.edu. Спустя шесть дней о выпуске этой версии было объявлено на comp.os.linux.announce. Это была первая публичная версия Qt. Qt можно было использовать в разработках как Windows, так и Unix, причём программный интерфейс был одинаковый на обеих платформах. С первого дня предусматривались две лицензии применения Qt: коммерческая лицензия предназначалась для коммерческих разработок, и свободно распространяемая версия предназначалась для разработок Open-source проектов. Контракт с «Metis» сохранил компанию на плаву, хотя в течение долгих 10-ти месяцев не было продано ни одной коммерческой лицензии Qt.
В марте 1996 года Европейское управление космических исследований стало вторым заказчиком Qt, которое приобрело десять коммерческих лицензий. Верящие в удачу Айрик и Хаарвард приняли на работу ещё одного разработчика. Qt 0.97 был выпущен в конце мая, и 24 сентября 1996 года вышла версия Qt 1.0»
Возможно, GIMP был основан прямо 1 января 1995 года, и за полгода там накодили слишком много, чтоб менять коней на переправе. Может быть, Qt ничего интересного и полезного не предлагала. А может, разработчики не хотели писать на C++. Неважно. Qt уже была.
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|7.51, Аноним (13), 21:55, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Новый проприетарный тулкит которым никто не пользуется? Дайте два! Наверно лень уже было переписывать когда стало понятно, что оно очень даже жизнеспособно и всем нужно срочно брать его для своих разработок. Что касается гимпа, то что-то я сомневаюсь, что между первой версий и первым релизом прошло ~2 месяца (тем более без тулкита).
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|9.57, Аноним (13), 22:13, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Спасибо, познавательно, если оно работало поверх motif это многое объясняет Кут... текст свёрнут, показать
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|8.55, Аноним (13), 22:09, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Определённо в то время уже существовал проприетарный мотиф и ещё несколько пропр... текст свёрнут, показать
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|2.28, Аноним (28), 20:15, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Так больше и некуда валить кроме как на js. Qt скурвился - разжирел и катится чёрти куда.
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|4.49, Прокоповна (?), 21:54, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Где 2 десктоп !! Вот эта вот больная тяга к переименованиям ни к чему не приведет. Холопы такие холопы.
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|4.52, Аноним (30), 22:01, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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MATE самая удобная СРС на GTK. Не удивительно что решили сделать даунгрейд.
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|1.15, Аноним (15), 19:31, 30/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Приложения одной кнопки. Это же юниксвей получается. А когда эти студенты начнут работу или личную жизнь, то забросят.
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|1.26, Аноним (26), 20:09, 30/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>Для приложений желательно, формировать пакеты в формате Flatpak,
Выпьем же не чокаясь за упокоение этого проекта. А то ещё кусаться начнёт.
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|2.32, пох. (?), 20:34, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Кто о чем, а русскому забухать. Ты тут выпивкой не отделаешься. С серебром, понятно, у всех швах (нет, биткойны не подходят), колья-то хоть у тебя - есть? Осину от березы отличишь? Просто так эти упыри не упокоятся, не надейся.
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|3.62, анонимуслинус (?), 23:06, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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я тебе больше скажу березы несколько сортов, как и осины впрочем. а гтк да будут долго барахтаться. мне интереснее будут ли другие достойные проекты этого направления.
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|1.34, банан (?), 20:40, 30/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Что-то я недавно совсем разочаровался в гноме.
Последний выпуск очень жирный, анимации в gnome-shell криво прыгают, переводы приложений на русский сломаны. Некоторые приложения тупо тормозят на i7/nvme/16gb, файловый менеджер и панель настроек в том числе.
Качество упало. В общем я переполз на xfce, приятнее пользоваться небольшим и предсказуемым рабочим столом
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|3.50, банан (?), 21:54, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Видяха-то какая или Интел и есть? Вяленый, Иксы?
какая-то nvidia этого года, wayland и nouveau
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|2.41, ista011 (?), 21:24, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А я наоборот слез с KDE и першёл на GNOME, поскольку на гноме всё плавно, пусть и с кучей аддонов для комфортного бытия, а не как на KDE, впрочем у меня с KDE проблема из-за проприетарного драйвера от NVIDIA
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|1.47, Аноним (47), 21:46, 30/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Как-то попробовал недавно Gnome последний, все такое гигантское и неуклюжее...по-моему точка невозврата уже пройдена, по крайней мере для меня, как таким люди пользуются то!?
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|1.53, Аноним (53), 22:02, 30/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Эти товарищи вообще не имеют право использовать аббревиатуру "Gnome", если по совести, хапнули по пути, чтобы прибить gtk2 окончательно.
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