Инициатива GNOME Circle для разработчиков программ на базе платформы GNOME

2.18 , Кома ( ? ), 19:40, 30/11/2020
> привлечь жаваскрипт разработчиков
Каким образом? В новости ни слова про JavaScript.

3.21 , Аноним ( 13 ), 19:56, 30/11/2020
Несколько раз упомянуто упрощённое вхождение и снижение барьеров, это подразумевает жс разработчиков.

2.19 , Аноным ( ok ), 19:50, 30/11/2020
Когда там Огнелис и ГИМП на Кути?

3.20 , Аноним ( 13 ), 19:55, 30/11/2020
Браузеры уже давно на своих тулкитах. Гимп просто неудачник, но кто ж знал, даже кути в то время ещё не зарелизились. Но тулкит не основная проблема гимпа.

4.23 , Аноным ( ok ), 20:03, 30/11/2020
Ладно, но куча софта на ГТК и продолжает так развиваться, кто больно с ГТК ушёл? Я кроме Audacious и LXQt больше и ничего не знаю, так, может, наоборот кто с Кути на ГТК ушёл.

5.25 , Аноним ( 13 ), 20:08, 30/11/2020
> https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Software_that_was_ported_from_GTK_to_Qt

> https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Software_that_was_ported_from_wxWidgets_to_Qt
Обратных примеров я не нашёл. Не так и много достойного GTK-софта существует, может разве что Audacity (wxgtk).

4.36 , Sluggard ( ok ), 21:08, 30/11/2020
> Гимп просто неудачник, но кто ж знал, даже кути в то время ещё не зарелизились.
Qt старше GIMP: первый публичный выпуск Qt (0.90) — это май 1995. Приблизительно в это время проект GIMP только-только был основан, а впервые зарелизился спустя почти год.

5.40 , Аноним ( 13 ), 21:20, 30/11/2020
Я так предполагаю это было превью/альфа и релиз уже 1.0. На момент начала разработки гимпа кутей вообще не было доступно и выбирать было не из чего.

6.45 , Sluggard ( ok ), 21:39, 30/11/2020
Это был релиз. Первый публичный релиз. У Qt ещё до выхода 1.0 начали покупать коммерческие лицензии, какие ещё превью и альфы.
«20 мая 1995 года Qt 0.90 была выложена на сайте sunsite.unc.edu. Спустя шесть дней о выпуске этой версии было объявлено на comp.os.linux.announce. Это была первая публичная версия Qt. Qt можно было использовать в разработках как Windows, так и Unix, причём программный интерфейс был одинаковый на обеих платформах. С первого дня предусматривались две лицензии применения Qt: коммерческая лицензия предназначалась для коммерческих разработок, и свободно распространяемая версия предназначалась для разработок Open-source проектов. Контракт с «Metis» сохранил компанию на плаву, хотя в течение долгих 10-ти месяцев не было продано ни одной коммерческой лицензии Qt.

В марте 1996 года Европейское управление космических исследований стало вторым заказчиком Qt, которое приобрело десять коммерческих лицензий. Верящие в удачу Айрик и Хаарвард приняли на работу ещё одного разработчика. Qt 0.97 был выпущен в конце мая, и 24 сентября 1996 года вышла версия Qt 1.0»
Возможно, GIMP был основан прямо 1 января 1995 года, и за полгода там накодили слишком много, чтоб менять коней на переправе. Может быть, Qt ничего интересного и полезного не предлагала. А может, разработчики не хотели писать на C++. Неважно. Qt уже была.

7.51 , Аноним ( 13 ), 21:55, 30/11/2020
Новый проприетарный тулкит которым никто не пользуется? Дайте два! Наверно лень уже было переписывать когда стало понятно, что оно очень даже жизнеспособно и всем нужно срочно брать его для своих разработок. Что касается гимпа, то что-то я сомневаюсь, что между первой версий и первым релизом прошло ~2 месяца (тем более без тулкита).

8.54 , Sluggard ( ok ), 22:08, 30/11/2020
Мы тут вроде не о том, кто чем пользуется или нет, хотелось переписывать или не...
9.57 , Аноним ( 13 ), 22:13, 30/11/2020
Спасибо, познавательно, если оно работало поверх motif это многое объясняет Кут...
10.59 , Sluggard ( ok ), 22:20, 30/11/2020
Зато сообщество, в последствии, получило GTK , а GIMP посей день живёт, здравств...
8.55 , Аноним ( 13 ), 22:09, 30/11/2020
Определённо в то время уже существовал проприетарный мотиф и ещё несколько пропр...
9.56 , Sluggard ( ok ), 22:12, 30/11/2020
Извини, но тебе неправильно это видится Ссылка выше ...
10.58 , Аноним ( 13 ), 22:15, 30/11/2020
А может быть это была ложь, никогда не верь людям Я тоже иногда делаю вид что ч...
2.28 , Аноним ( 28 ), 20:15, 30/11/2020
Так больше и некуда валить кроме как на js. Qt скурвился - разжирел и катится чёрти куда.

3.29 , Аноным ( ok ), 20:17, 30/11/2020
Ждем ДЕ на Электроне

4.43 , paulus ( ok ), 21:27, 30/11/2020
>Ждем ДЕ на Электроне
Так ХромОС же! ;)

4.49 , Прокоповна ( ? ), 21:54, 30/11/2020
Где 2 десктоп !! Вот эта вот больная тяга к переименованиям ни к чему не приведет. Холопы такие холопы.

4.52 , Аноним ( 30 ), 22:01, 30/11/2020
MATE самая удобная СРС на GTK. Не удивительно что решили сделать даунгрейд.