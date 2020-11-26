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Выпуск десктоп-движка Arcan 0.6 и пользовательского окружения Durden 0.6

26.11.2020 22:00

Спустя четыре года с момента публикации прошлого значительного выпуска доступен релиз десктоп-движка Arcan 0.6.0, который объединяет в себе дисплейный сервер, мультимедийный фреймворк и игровой движок для обработки 3D-графики. Arcan может использоваться для создания различных графических систем, от пользовательских интерфейсов для встраиваемых приложений до самодостаточных десктоп-окружений. В том числе на базе Arcan развивается трёхмерный рабочий стол Safespaces для систем виртуальной реальности и десктоп-окружение Durden. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией BSD (некоторые компоненты под GPLv2+ и LGPL).

Arcan не привязан к отдельной графической подсистеме и может работать поверх различных системных окружений (BSD, Linux, macOS, Windows), используя подключаемые бэкенды. Например, имеется возможность запуска поверх Xorg, egl-dri, libsdl и AGP (GL/GLES). Под управлением дисплейного сервера Arcan могут выполняться клиентские приложения на базе X, Wayland и SDL2. В качестве ключевых критериев, применяемых при проектировании API Arcan называются безопасность, производительность и пригодность для отладки. Для упрощения разработки интерфейсов предлагается использовать язык Lua.

Особенности Arcan:

  • Сочетание ролей композитного сервера, дисплейного сервера и оконного менеджера.
  • Возможность работы в обособленном режиме, при котором приложение выступает в виде самодостаточного звена.
  • Встроенный мультимедийный фреймворк, предоставляющих средства работы с графикой, анимации, обработки потокового видео и звука, загрузки изображений, работы с устройствами захвата видео.
  • Мультипроцессная модель подключения обработчиков динамических источников данных - от видеопотоков до вывода отдельных программ.
  • Жесткая модель разделения привилегий. Компоненты движка разбиваются на небольшие непривилегированные процессы, взаимодействующие через интерфейс разделяемой памяти shmif;
  • Встроенные средства мониторинга и анализа крахов, в том числе движок может сериализировать внутреннее состояние Lua-скриптов для упрощения отладки;
  • Функция отката (Fallbacks), которая в случае сбоя из-за ошибки в программе может запустить запасное приложение, сохранив те же внешние источники данных и соединения;
  • Расширенные средства совместного доступа, которые можно использовать для записи или вещания отдельных подмножеств источников аудио и видео в процессе реализации совместного доступа к рабочему столу.

При подготовке нового выпуска основное внимание было уделено обеспечению сетевой прозрачности. Предложен первый выпуск графического сервера "arcan-net", который позволяет организовать удалённую работу по сети, используя собственный протокол A12. Поддерживается перенаправление клиента в стиле X11 и удалённое обращение к рабочему столу как в RFB/RDP/SPICE, а также трансляция ввода, передача звука и видео, разделение доступа, live-миграция клиентов и многопоточная обработка. Передаваемые видеоданные в зависимости от типов окон сжимаются с использованием кодеков с потерей и без потерь информации. Для аутентифицированного шифрования каналов связи применяется связка X25519 + Chacha8 + Blake3.

Среди других изменений:

  • Средства для отладки активности клиентов.
  • Консоль в стиле KMSCon/FBCon.
  • Возможность заимствования в приложениях некоторых обработчиков, развиваемых для оконного менеджера.
  • Реализация драйвера для устройства отслеживания движения глаз Tobii 4C.
  • Поддержка изоляции клиентов XWayland.
  • Компонент Arcan-trayicon для размещения пиктограмм в системном лотке.
  • Поддержка синтезаторов речи.
  • Переработка режима работы на системах без мониторов (headless).



Одновременно опубликован релиз развиваемого проектом рабочего стола Durden 0.6. Durden поддерживает как мозаичный интерфейс с полноценными средствами управления с клавиатуры, так и режим свободного размещения окон на экране. Все настройки, включая методы ввода, шрифты и визуальные эффекты, могут меняться на лету, без необходимости перезагрузки конфигурации. Возможна настройка отдельного поведения для каждого окна и использования привязанного к окну независимого буфера обмена. Поддерживается работа в системах с несколькими мониторами, имеющими разные DPI.

Имеется возможность отображения меню приложений в панели (глобальное меню) или размещение меню в заголовке окна. На рабочем столе допускается размещение виджетов. Имеется встроенная возможность видеозаписи действий на рабочем столе и в отдельных окнах. Подсистема управления вводом поддерживает смену раскладок клавиатуры и возможность работы с расширенными устройствами, такими как игровые пульты.

В новой версии Durden:

  • Предложен универсальный диалог открытия/сохранения файлов.
  • Переработан код для совместного доступа экрану.
  • Реализована возможность размещения собственных кнопок на панели состояния.
  • Появилась возможность переопределения действия по клику правой кнопкой мыши на заголовке окна.
  • Добавлен компонент для всплывающих окон.
  • Добавлена базовая поддержка управляющих жестов и команд для вращаемых устройств, таких как 'Surface Dial' и 'Griffin PowerMate'.
  • Добавлен компонент для организации автозапуска программ.
  • Добавлена утилита для первичной настойки при первом запуске.
  • Реализована возможность выбора виртуального рабочего стола для открытия новых окон.
  • Добавлены мягкие тени для элементов интерфейса и окон.
  • Добавлены средства для кэширования и совместного использования пиктограмм.
  • Добавлена возможность увеличения области рядом с курсором мыши.
  • Предложена новая утилита streamdeck, для работы с миниэкранами.
  • Добавлена утилита todo для ведения заметок и списков задач, которая интегрирована с системой вывода уведомлений и строкой состояния.
  • Добавлена утилита tracing для отслеживания активности оконного менеджера и генерации логов в формате JSON, совместимых с chrome://tracing.


  1. Главная ссылка к новости (https://arcan-fe.com/2020/11/2...)
  2. OpenNews: Выпуск графического окружения LXQt 0.16.0
  3. OpenNews: Релиз десктоп-окружения MATE 1.24, форка GNOME 2
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Bodhi Linux 5.1, предлагающего десктоп-окружение Moksha
  5. OpenNews: Google и Canonical реализовали во Flutter возможность создания десктоп-приложений для Linux
  6. OpenNews: Выпуск десктоп-окружения Cinnamon 4.6
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54152-arcan
Ключевые слова: arcan, durden, desktop
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Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Кровосток (?), 22:10, 26/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Какая-то совершенно несообразимая, гетерогенная дичь!
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 00:19, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Это самая офигенная шняга которую я видел за последние годы!
     

  • 1.3, Аноним (3), 22:30, 26/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Оо некстген подъехал
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 22:45, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Дятел номер два
     
  • 2.15, Аноним (14), 00:20, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гексоген это когда тебе в затылок USB будут подключать.
     

  • 1.5, Аноним (5), 23:07, 26/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    > генерации логов в формате JSON

    Когда вы уже все передохните захлебнувшись смузи с этим JSON

     
  • 1.6, Михрютка (ok), 23:22, 26/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    один вопрос:

    какую одну вещь этот автомотовелофотокинорадиосоюз делает хорошо?

    ps зашел к ним на гитхаб

    All runtime configuration is consolidated into a database, either the default 'arcan.sqlite' one or an explicitly set one (arcan -d mydb.sqlite).

    This is used for platform specific options, engine specific options and for trusted clients that the running scripts are allowed to start. It is also used as a configuration key-value store for any arcan applications that are running.

    и немедленно вышел.

     
     
  • 2.7, Аноним (4), 23:28, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да
     
     
  • 3.8, Михрютка (ok), 23:31, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Какую
    > Да

    и ведь думает, что смишно пошутил.

     
     
  • 4.9, Аноним (5), 23:39, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаешь думает?
     
     
  • 5.13, Аноним (14), 00:13, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да
     
  • 2.10, Аноним (5), 23:42, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Логи в JSON, конфиги в sqlite. По моему всё закономерно.
    В следующей версии выкатят REST api чтобы сторонние приложения могли с ним взаимодействовать
     
     
  • 3.11, Аноним (5), 23:53, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Хотя.... там в документации и так только lua, так что можно сказать уже
     
     
  • 4.19, Аноньимъ (ok), 01:06, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Луу нетрож!
     

  • 1.12, Аноним (12), 00:06, 27/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > имеется возможность отображения меню приложений в панели (глобальное меню) или размещение меню в заголовке окна
    > поддерживает как мозаичный интерфейс с полноценными средствами управления с клавиатуры, так и режим свободного размещения окон на экране
    > поддерживается работа в системах с несколькими мониторами, имеющими разные DPI

    Все крутые фичи в одном месте. Кто ещё так может из коробки?


     
     
  • 2.16, Аноним (5), 00:23, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    enlightenment?
     

  • 1.17, corvuscor (ok), 00:42, 27/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Я посмотрел ту часть, где показано перетаскивание окошек мышью на другие девайсы.
    Назовите хоть одну DE в линуксе, которая умеет такое, господа брызжущие ядом анонимы. Назовите хотя-бы такую, которая может из коробки в удаленный доступ к гуям, от которого не течет кровь из глаз.
     
  • 1.18, Зз (?), 00:55, 27/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Guthub: has 1 contributor. Молодец, Бьорн, будущее пилишь
     

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