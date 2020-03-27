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Выпуск дистрибутива Bodhi Linux 5.1, предлагающего десктоп-окружение Moksha

27.03.2020 09:19

Сформирован релиз дистрибутива Bodhi Linux 5.1, поставляемого с десктоп-окружением Moksha. Moksha развивается как форк кодовой базы Enlightenment 17 (E17), созданный для продолжения разработки Enlightenment как легковесного рабочего стола, в результате несогласия с политикой развития проекта, разрастания окружения Enlightenment 19 (E19) и ухудшения стабильности кодовой базы. Для загрузки предлагается три установочных образа: обычный (820 Мб), сокращённый для устаревшего оборудования (783 Мб), с дополнительными драйверами (841 Мб) и расширенный с дополнительным набором приложений (3.7 Гб).

Новый выпуск примечателен реструктуризацией предоставляемых сборок: предложен новый образ "hwe", включающий дополнительные драйверы, поставляемый с ядром Linux 5.3 (в сборке для устаревших систем используется 4.9) и рассчитанный на установку на новом оборудовании. Пакеты синхронизированы с Ubuntu 18.04.03 LTS. В базовой поставке редактор epad заменён на leafpad, а браузер midori на epiphany. Удалён интерфейс для обновления пакетов eepDater. Переработан состав расширенной сборки, включающей Firefox, LibreOffice, GIMP, VLC, OpenShot и т.п.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.bodhilinux.com/202...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Bodhi Linux 5.0, предлагающего десктоп-окружение Moksha
  3. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения Enlightenment 0.23
  4. OpenNews: Представлен Moksha, форк пользовательского окружения Enlightenment 17
  5. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения Moksha 0.2, форка Enlightenment 17
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52617-bodhi
Ключевые слова: bodhi, linux, moksha, enlightenment
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, A.Stahl (ok), 09:46, 27/03/2020 [ответить]  
    		• +4 +/
    Мы Убунту перекрасим
    В очень новый синий цвет
    Форк ДЕ туда добавим,
    А других отличий нет.
     
  • 1.2, n1rdeks (ok), 09:47, 27/03/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    Как теперь это развидеть?
     
  • 1.3, Аноним (3), 09:50, 27/03/2020 [ответить]  
    		• +3 +/
    >Moksha

    Разработчики из Саранска?

     
     
  • 2.6, Аноним (3), 10:06, 27/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А либу Pango тоже мордва разработала.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B7
     

  • 1.4, Deanon (?), 09:57, 27/03/2020 [ответить]  
    		• +/
    Вот науха все эти 110500 форков... года через 3 будет заброшен.
     
     
  • 2.10, ЯННП (?), 11:02, 27/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати дистр довольно древний. Мб даже древнее минта.
    Но он конечно жутко вырвиглазен и ни разу не легковесен. Упорство авторов да в мирное русло ..
     

  • 1.7, Аноним (7), 10:09, 27/03/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    Мокшане должны быть довольны :)
     
  • 1.8, MyNameIs (??), 10:28, 27/03/2020 [ответить]  
    		• +/
    Больше форков, больше форков.
     
  • 1.9, Аноним (9), 10:34, 27/03/2020 [ответить]  
    		• +/
    deb [trusted=yes] http://packages.bodhilinux.com/bodhi/ bionic b5main
    https://www.bodhilinux.com/w/adding-bodhi-repos-to-ubuntu-18-04/

    Мдаа...


     

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