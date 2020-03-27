Выпуск дистрибутива Bodhi Linux 5.1, предлагающего десктоп-окружение Moksha

Сформирован релиз дистрибутива Bodhi Linux 5.1, поставляемого с десктоп-окружением Moksha. Moksha развивается как форк кодовой базы Enlightenment 17 (E17), созданный для продолжения разработки Enlightenment как легковесного рабочего стола, в результате несогласия с политикой развития проекта, разрастания окружения Enlightenment 19 (E19) и ухудшения стабильности кодовой базы. Для загрузки предлагается три установочных образа: обычный (820 Мб), сокращённый для устаревшего оборудования (783 Мб), с дополнительными драйверами (841 Мб) и расширенный с дополнительным набором приложений (3.7 Гб).

Новый выпуск примечателен реструктуризацией предоставляемых сборок: предложен новый образ "hwe", включающий дополнительные драйверы, поставляемый с ядром Linux 5.3 (в сборке для устаревших систем используется 4.9) и рассчитанный на установку на новом оборудовании. Пакеты синхронизированы с Ubuntu 18.04.03 LTS. В базовой поставке редактор epad заменён на leafpad, а браузер midori на epiphany. Удалён интерфейс для обновления пакетов eepDater. Переработан состав расширенной сборки, включающей Firefox, LibreOffice, GIMP, VLC, OpenShot и т.п.



