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Google и Canonical реализовали во Flutter возможность создания десктоп-приложений для Linux

08.07.2020 23:45

Компании Google и Canonical выступили с совместной инициативой по обеспечению поддержки разработки графических приложений на основе фреймворка Flutter для настольных Linux-систем. Фреймворк построения интерфейса пользователя Flutter написан на языке Dart (runtime-движок для выполнения приложений написан на C++), позволяет создавать универсальные приложения, работающие на разных платформах, и рассматривается как альтернатива React Native.

Несмотря на наличие Flutter SDK для Linux, он до сих пор применялся только для разработки мобильных приложений и не поддерживал сборку десктоп-приложений для Linux. В прошлом году компания Google объявила о намерении добавить во Flutter возможность разработки полноценных настольных программ и представила альфа-выпуск для разработки таких программ для macOS. Теперь Flutter расширен возможностью разрабатывать десктоп-приложения для Linux. Поддержка разработки приложений для Windows пока находится на стадии начального прототипа.

Для отрисовки интерфейса в Linux используется обвязка на основе библиотеки GTK (поддержку Qt и других тулкитов обещают добавить позднее). Помимо родного для Flutter языка Dart, на котором создаются виджеты, приложения могут использовать интерфейс Dart Foreign Function для вызова кода на C/C++ и обращаться ко всем возможностям платформы Linux.

Поддержка разработки приложений для Linux предложена в свежем альфа-выпуске Flutter SDK, в котором также реализована возможность публикации Linix-приложений в каталоге Snap Store. В формате snap можно найти и сборку самого Flutter SDK. Для разработки приложений на базе Flutter предлагается использовать редактор кода Visual Studio Code или среды разработки IntelliJ и Android Studio.

В качестве примера Linux-программ на базе Flutter предложено приложение Flokk Contacts для работы с адресной книгой Google Contacts. В каталоге pub.dev опубликовано три Flutter-плагина с поддержкой Linux: url_launcher для открытия URL в браузере по умолчанию, shared_preferences для сохранения настроек между сеансами и path_provider для определения типовых каталогов (загрузки, изображения, видео и т.п.)



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Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53315-flutter
Ключевые слова: flutter
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Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 00:20, 09/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теперь можно лепить унылые и тормозные GUI и в нативных приложениях, а не только в браузере и Android'е.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 00:34, 09/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Будут как на Андроиде, хеллоуворлды на пару экранов 150 МБ весить
     

  • 1.2, Аноним (2), 00:27, 09/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Очень крутая новость. Уже бегу учить!
     
  • 1.3, Аноним (3), 00:31, 09/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отличный конкурент для QML / С++
     
     
  • 2.4, Аноним (3), 00:32, 09/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ага, Ждем Пару Qt6 / Qt Quick 3
     
  • 2.9, Аноним (9), 01:10, 09/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вы видели синтаксис этого Флаттера?
    Вот для веберов, где он примерно аналогично убог, самое то
     

  • 1.6, Аноним (6), 00:35, 09/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну хорошо, что не на вала в гноме девелопере, это хоть какой-то прогресс, но по-моему они ничему особо не учатся. Но попытка влезть в постель к электрону засчитана, жаль, что так много ненужных и кривых костылей, но какой-то из этих кривых костылей может и выстрелит. Знаете как у достоевского, если на стене висит пачка костылей, то какой-то должен выстрелить.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 00:46, 09/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    У Чехова. У Достоевского — топор.
     

  • 1.8, Аноним (8), 00:54, 09/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Для отрисовки интерфейса в Linux используется обвязка на основе библиотеки GTK

    Всё правильно: GTK -- это родной тулкит свободного GNU/Linux. Все остальные тулкиты -- побочные, и не стоят в приоритете у корпораций. Firefox, Chromium, LibreOffice -- все они, оказавшись на линуксе, стремятся мимикрировать именно под GTK, а не под какие-нибудь другие тулкиты, тем более полупроприетарные.

     
     
  • 2.10, Аноним (9), 01:11, 09/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну просто потому что Гном - дефолт DE
     
  • 2.12, Аноним (12), 01:19, 09/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Корпорации разработывают ядро.
    Корпорация делает мейнстрим дистрибутив.
    Единственно что радует, что это оперсорс и всегда можно запилить свой дистрибутив в КДЕ плаза, а лучше с КДЕ 3.
     
  • 2.18, Аноним (18), 02:08, 09/07/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.19, Аноним (8), 02:18, 09/07/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (4)

  • 1.11, Kuromi (ok), 01:12, 09/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    "path_provider для определения типовых каталогов (загрузки, изображения, видео и т.п.)" - да уж, Андроидная логика так и прет.
     
     
  • 2.13, avoid (??), 01:38, 09/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    XDG жи есть.
     
  • 2.17, Аноним (8), 02:08, 09/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что не так? Единый API для всех поддерживаемых платформ. На линуксе, очевидно, бэкендом будет xdg-user-dirs.  https://www.freedesktop.org/wiki/Software/xdg-user-dirs/
     

  • 1.14, Аноним (-), 01:47, 09/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Где там реализовали, когда кругом написано, что это альфа, а поддержка винды даже до альфы не дотягивает? Кому нужны жабоскриптоподобные язычки на десктопе - Electron единственный ответ.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 01:57, 09/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Dart работает нативно, а javascript в electron - нет
     
  • 2.21, Java omnomnom your memory (?), 02:39, 09/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Java + JavaFx + GraalVM (native image)
    Kotlin + TornadoFx (with jre inside)
    Kotlin + JavaFx + GraalVM (native image)
    Kotlin + self port tornado to GraalVM + GraalVM (native image)
    зОчем этот хром с js'ом нужен непонятно.
     

  • 1.16, Аноним (15), 01:58, 09/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Оказывается, оно уже год работает на линукс, так что новость не о том.
     
  • 1.20, Аноним (20), 02:23, 09/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Мммм, под ляликс завезут годного софта, ничёсе.
     

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