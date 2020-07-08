Google и Canonical реализовали во Flutter возможность создания десктоп-приложений для Linux

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|1.1, Аноним (1), 00:20, 09/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Теперь можно лепить унылые и тормозные GUI и в нативных приложениях, а не только в браузере и Android'е.
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|2.5, Аноним (5), 00:34, 09/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Будут как на Андроиде, хеллоуворлды на пару экранов 150 МБ весить
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|2.9, Аноним (9), 01:10, 09/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вы видели синтаксис этого Флаттера?
Вот для веберов, где он примерно аналогично убог, самое то
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|1.6, Аноним (6), 00:35, 09/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну хорошо, что не на вала в гноме девелопере, это хоть какой-то прогресс, но по-моему они ничему особо не учатся. Но попытка влезть в постель к электрону засчитана, жаль, что так много ненужных и кривых костылей, но какой-то из этих кривых костылей может и выстрелит. Знаете как у достоевского, если на стене висит пачка костылей, то какой-то должен выстрелить.
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|1.8, Аноним (8), 00:54, 09/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Для отрисовки интерфейса в Linux используется обвязка на основе библиотеки GTK
Всё правильно: GTK -- это родной тулкит свободного GNU/Linux. Все остальные тулкиты -- побочные, и не стоят в приоритете у корпораций. Firefox, Chromium, LibreOffice -- все они, оказавшись на линуксе, стремятся мимикрировать именно под GTK, а не под какие-нибудь другие тулкиты, тем более полупроприетарные.
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|2.12, Аноним (12), 01:19, 09/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Корпорации разработывают ядро.
Корпорация делает мейнстрим дистрибутив.
Единственно что радует, что это оперсорс и всегда можно запилить свой дистрибутив в КДЕ плаза, а лучше с КДЕ 3.
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|1.11, Kuromi (ok), 01:12, 09/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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"path_provider для определения типовых каталогов (загрузки, изображения, видео и т.п.)" - да уж, Андроидная логика так и прет.
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|1.14, Аноним (-), 01:47, 09/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Где там реализовали, когда кругом написано, что это альфа, а поддержка винды даже до альфы не дотягивает? Кому нужны жабоскриптоподобные язычки на десктопе - Electron единственный ответ.
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|2.21, Java omnomnom your memory (?), 02:39, 09/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Java + JavaFx + GraalVM (native image)
Kotlin + TornadoFx (with jre inside)
Kotlin + JavaFx + GraalVM (native image)
Kotlin + self port tornado to GraalVM + GraalVM (native image)
зОчем этот хром с js'ом нужен непонятно.
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