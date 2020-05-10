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Выпуск языка программирования Dart 2.8

10.05.2020 21:58

Состоялся релиз языка программирования Dart 2.8, в котором продолжено развитие кардинально переработанной ветки Dart 2, переориентированной на разработку для Web и мобильных систем и оптимизированной для создания компонентов, выполняемых на стороне клиента.

Dart 2 отличается от изначального варианта языка Dart применением строгой статической типизации (типы могут выводиться автоматически, поэтому указание типов не является обязательным, но динамическая типизация больше не используется и вычисленный изначально тип закрепляется за переменной и в дальнейшем применяется строгая проверка типа). Для разработки Web-приложений предлагается набор специфичных библиотек, таких как dart:html, а также web-фреймворк Angular. Для создания мобильных приложений продвигается фреймворк Flutter, на основе которого в том числе построена пользовательская оболочка развиваемой в Google новой микроядерной операционной системы Fuchsia.

В новом выпуске:

  • Добавлены средства для безопасного использования значения "Null", нарушающие обратную совместимость. Например, на этапе компиляции теперь будет выводится ошибка в случае попытки присвоения значения "Null" переменной с типом, не подразумевающим неопределённое состояние, таким как "int". Также введены ограничения по совместимости переменных с типами, допускающими Null и нет, такими как "int?" и "int" (переменной с типом "int? может быть присвоена переменная с типом "int", но не наоборот). Тоже касается и переменных, возвращаемых в операторе "return" - если в теле функции переменной с типом, не допускающим состояние "Null", не присвоено значение, компилятор выведет ошибку. Указанные изменения позволят избежать крахов, вызванных попытками использования переменных, значение которых не определено и выставлено в "Null".
  • Репозиторий pub.dev преодолел отметку в 10 тысяч пакетов. В рамках цикла подготовки Dart 2.8 существенно увеличена производительность получения пакетов из pub.dev за счёт поддержки извлечения пакетов в несколько параллельных потоков при выполнении команды "pub get", а также благодаря отложенной предкомпиляции при выполнении команды "pub run". Тестирование команды "pub get" для нового проекта на базе Flutter показало снижение времени выполнения операции с 6.5 до 2.5 секунд, а для более крупных приложений, таких как Flutter gallery, с 15 до 3 секунд.
  • Добавлена новая команда "pub outdated" для поддержания в актуальном состоянии всех зависимостей к установленным пакетам. При помощи команды "pub outdated" можно без внесения изменений в файл pubspec оценить наличие более новых значительных версий для всех зависимостей, связанных с указанным пакетом. В отличие от "pub upgrade" новая команда выполняет проверку не только версий, соответствующих pubspec, но и более новых веток. Например, для пакета с закреплёнными зависимостями "foo: ^1.3.0" и "bar: ^2.0.0" запуск "pub outdated" покажет наличие как доступных для обновления, так и более новых веток: 
    
   Dependencies            Current  Upgradable  Resolvable  Latest
   foo                     1.3.0    1.3.1       1.3.1       1.3.1
   bar                     2.0.1    2.1.0       3.0.3       3.0.3



Особенности языка Dart:

  • Привычный и простой для изучения синтаксис, естественный для программистов на JavaScript, Си и Java.
  • Обеспечение быстрого запуска и высокой производительности для всех современных web-браузеров и различных типов окружений, от портативных устройств до мощных серверов;
  • Возможность определения классов и интерфейсов, позволяющих использовать инкапсуляцию и повторно использовать существующие методы и данные;
  • Указание типов позволяет упростить отладку и выявление ошибок, делает код более ясным и читаемым, упрощает его доработку и анализ сторонними разработчиками.
  • Среди поддерживаемых типов: различные виды хэшей, массивов и списков, очереди, числовые и строковые типы, типы для определения даты и времени, регулярные выражения (RegExp). Возможно создание своих типов;
  • Для организации параллельного выполнения предлагается использовать классы с атрибутом isolate, код которых выполняется полностью в изолированном пространстве в отдельной области памяти, взаимодействуя с основным процессом через отправку сообщений;
  • Поддержка использования библиотек, упрощающих поддержку и отладку больших web-проектов. Сторонние реализации функций могут подключаться в виде разделяемых библиотек. Приложения можно разбить на части и поручить разработку каждой из частей отдельной команде программистов;
  • Набор готовых инструментов для поддержки разработки на языке Dart, включая реализацию средств динамической разработки и отладки с исправлением кода на лету ("edit-and-continue");
  • Для упрощения разработки на языке Dart поставляется SDK, пакетный менеджер pub, статический анализатор кода dart_analyzer, набор библиотек, интегрированная среда разработки DartPad и плагины с поддержкой Dart для IntelliJ IDEA, WebStorm, Emacs, Sublime Text 2 и Vim;
  • Дополнительные пакеты с библиотеками и утилитами распространяются через репозиторий pub, который насчитывает более 10 тысяч пакетов.


  1. Главная ссылка к новости (https://medium.com/dartlang/an...)
  2. OpenNews: Выпуск языка программирования Dart 2.0
  3. OpenNews: Google отказался от включения Dart в состав браузера Chrome
  4. OpenNews: Google выпустил язык программирования Dart 1.0, созданный для замены JavaScript
  5. OpenNews: Google представит новый язык программирования Dart
  6. OpenNews: Релиз языка программирования Go 1.14
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52889-dart
Ключевые слова: dart
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:30, 10/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот если без шуток, то язык становится все более интересен, благодаря сообществу (но вопреки Google). Поживем - увидим...
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 22:32, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    неуниверсальный Go более практичен, чем очередной C#/Java
     
     
  • 3.7, Lex (??), 22:42, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Го - всего лишь го и не более того.
    Дарт - в т.ч язык для разработки  приложений с норм интерфейсом( к слову о флаттер... и копроангуляре )
     
     
  • 4.9, Вы забыли заполнить поле Name (?), 22:45, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Го - всего лишь го и не более того.
    > Дарт - в т.ч язык для разработки  приложений с норм интерфейсом(
    > к слову о флаттер... и копроангуляре )

    Ангуляр нужен для веба? Зачем в веб тащить dart?

     
     
  • 5.15, Lex (??), 23:03, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ангуляр не нужен [ни для кого, кроме недопрограммистов, которые пересели со всяких своих «крутых и расово-правильных» c# / java / итд на веб + js и все никак не могут начать нормально кодить, делая тяжеленное, уродливое и глючное д.мо в вебе - прямо как у них в джаве получалось. Это эдакий магнит, который притягивает к себе говноразрабов и препятствует их активности в других фреймворках/библиотеках/итп ]

    Дарт едва ли зачем-то нужен кроме того, что его продвигает гугл.
    Пока не вижу в нем ничего хорошего, но авось что-то и получится

     
  • 4.13, Аноним (3), 23:01, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Dart вообще хрен пойми шо за зверь, сначала гугль позиционировал его как альтернативу Java, но с@снул, потом позиционировал его как замену Typescript с трансляцией в Javascript но с@снул, теперь вот позиционирует его как язык еще несуществующей ОС, результат немного предсказуем
     
     
  • 5.17, Вы забыли заполнить поле Name (?), 23:11, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > с трансляцией в Javascript но с@снул

    но трансляция в js все же осталась

     
     
  • 6.23, Аноним (3), 23:23, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я знаю, но какой смысл это делать если уже был TS?
     
  • 5.30, Аноним (-), 23:43, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > теперь вот позиционирует его как язык еще несуществующей ОС

    В той ещё несуществующей ОС уже такой зоопарк языков, что этому всему только одно объяснение: Гугл нанял толпу изобретателей с ЧСВ over 9000 и им всем непременно нужно показать свою уникальность и неповторимость.

     
  • 3.8, Аноним (1), 22:45, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Golang скорее более зрелый и у него больше сообщество (с консервативными разработчиками). Но Golang заточен больше под написание сервисов, чем для простых приложений под Android.
    Dart - еще очень молодой проект. И если честно, я пару лет назад очень скептически к нему относился. Но в последнее время, благодаря стараниям сообщества (т.е. как и Golang, стараются не привязываться досконально к Google), к нему появляется интерес. Так что хвалю не сколько сам язык, сколько людей, которые настойчиво пилят библиотеки и пытаются хоть чуть-чуть сделать инфраструктуру языка лучше. Причем смотрю - люди там стараются неглупые и в чем-то даже идейные.
     
     
  • 4.14, Аноним (3), 23:03, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот поэтому с поделиями гугла лучше не связываться, они дохнут еще на стадии релиза, а те которые доживают навсегда остаются инвалидами софта
     
  • 4.31, Аноним (-), 23:49, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше бы эти неглупые и в чем-то идейные люди занимались не бесконечным изобретением неповторимых велосипедов, а помогали другим улучшать велосипеды существующие.
     

  • 1.2, Аноним (3), 22:30, 10/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Такой же перспективный как и Rust, ну ну
     
     
  • 2.10, Вы забыли заполнить поле Name (?), 22:52, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Такой же перспективный как и Rust, ну ну

    Как можно сравивать раст с очередным языком со сборкой мусора?

     
     
  • 3.11, Lex (??), 22:53, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как можно сравнивать мусор со сборкой мусора ?
     
     
  • 4.19, Вы забыли заполнить поле Name (?), 23:13, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как можно сравнивать мусор со ржавчиной?
     
  • 2.24, Аноним (-), 23:23, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Худный ЯП это Ruby. Хуже быть не может)
     
     
  • 3.26, Аноним (3), 23:27, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не обмазывался, не знаю
     
  • 3.28, Аноним (28), 23:37, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Хуже быть не может)

    боюсь ты только что бросил вызов вселенной

     

  • 1.4, Аноним (3), 22:34, 10/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Капец гугл велосепедист славный, то за Java топит, то за Go, то за Dart, то за Kotlin, вот и выбирай из ненужного более нужное
     
     
  • 2.6, Вы забыли заполнить поле Name (?), 22:41, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Капец гугл велосепедист славный

    Когда много денег, то можно себе позволить.

    > то за Java топит, то за Go, то за Dart, то за Kotlin, вот и выбирай из ненужного более нужное

    Ну гуголь как бы и на rust тоже пишет. Выбирай С++.

     
     
  • 3.12, Аноним (3), 22:57, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Когда руки из жопы только в таком случае несколько языков и все говно, у тех же Apple и M$ и близко нет такого зоопарка технологий, да что говорить даже в Linux мешьше хаоса, при всей корявости C++
     
     
  • 4.18, Вы забыли заполнить поле Name (?), 23:12, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > даже в Linux мешьше хаоса, при всей корявости C++

    wat?

     
     
  • 5.25, Аноним (3), 23:25, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Основной линуксячий софт на чем пилится? Не на связке С/C++ и GTK/Qt? Может на жабке или шарпе? Или валю откачали из клинической смерти?
     
  • 4.20, asd (??), 23:17, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плисните ему чая и докиньте сахарку.
     
  • 2.16, Аноним (16), 23:09, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это бизнес. На сами языки ему болт покласть + никакой брезгливости. Про результаты пожалуй не буду..
     
     
  • 3.27, Аноним (3), 23:31, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оракель, Мягкие и Огрызок походу уже не бизнес или они просто не знали шо это путь к успеху?
     
  • 2.22, Аноним (-), 23:21, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Выбирай сердцем! Корпорации не выведут тебя на путь истины.
     

  • 1.5, Вы забыли заполнить поле Name (?), 22:39, 10/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хех. Понадобилось аж 2.8 версий, чтобы дойти до non-nullable types. А раньше они же говорили, что отсутсвие обязательного указания типа - это мощная фича.

    > Привычный и простой для изучения синтаксис, естественный для программистов на JavaScript, Си и Java.

    Ага. Именно поэтому в Dart конструкторы классов рекомендуется вызывать без new https://dart.dev/guides/language/effective-dart/usage#dont-use-new

    Символ _ для обозначения internal полей - тоже такое себе. Сделали бы тогда нормальные private, protected.

    Но в целом неплох. Хотя из своей нишы вряд ли выйдет.

     
  • 1.21, Аноним (-), 23:19, 10/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Фигня. Мне Python больше нравится!
     
  • 1.29, proninyaroslav (ok), 23:40, 10/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Майки оказались куда проворнее со свои тайпскриптом в вебе. По сути судьба Дарта зависит исключительно от flutter, и то скорее всего в роли языка, созданного для фреймворка, а не наоборот
     
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