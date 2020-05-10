Выпуск языка программирования Dart 2.8

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|1.1, Аноним (1), 22:30, 10/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот если без шуток, то язык становится все более интересен, благодаря сообществу (но вопреки Google). Поживем - увидим...
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|2.3, Аноним (3), 22:32, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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неуниверсальный Go более практичен, чем очередной C#/Java
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|3.7, Lex (??), 22:42, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Го - всего лишь го и не более того.
Дарт - в т.ч язык для разработки приложений с норм интерфейсом( к слову о флаттер... и копроангуляре )
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|4.9, Вы забыли заполнить поле Name (?), 22:45, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Го - всего лишь го и не более того.
> Дарт - в т.ч язык для разработки приложений с норм интерфейсом(
> к слову о флаттер... и копроангуляре )
Ангуляр нужен для веба? Зачем в веб тащить dart?
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|5.15, Lex (??), 23:03, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ангуляр не нужен [ни для кого, кроме недопрограммистов, которые пересели со всяких своих «крутых и расово-правильных» c# / java / итд на веб + js и все никак не могут начать нормально кодить, делая тяжеленное, уродливое и глючное д.мо в вебе - прямо как у них в джаве получалось. Это эдакий магнит, который притягивает к себе говноразрабов и препятствует их активности в других фреймворках/библиотеках/итп ]
Дарт едва ли зачем-то нужен кроме того, что его продвигает гугл.
Пока не вижу в нем ничего хорошего, но авось что-то и получится
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|4.13, Аноним (3), 23:01, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Dart вообще хрен пойми шо за зверь, сначала гугль позиционировал его как альтернативу Java, но с@снул, потом позиционировал его как замену Typescript с трансляцией в Javascript но с@снул, теперь вот позиционирует его как язык еще несуществующей ОС, результат немного предсказуем
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|5.30, Аноним (-), 23:43, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> теперь вот позиционирует его как язык еще несуществующей ОС
В той ещё несуществующей ОС уже такой зоопарк языков, что этому всему только одно объяснение: Гугл нанял толпу изобретателей с ЧСВ over 9000 и им всем непременно нужно показать свою уникальность и неповторимость.
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|3.8, Аноним (1), 22:45, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Golang скорее более зрелый и у него больше сообщество (с консервативными разработчиками). Но Golang заточен больше под написание сервисов, чем для простых приложений под Android.
Dart - еще очень молодой проект. И если честно, я пару лет назад очень скептически к нему относился. Но в последнее время, благодаря стараниям сообщества (т.е. как и Golang, стараются не привязываться досконально к Google), к нему появляется интерес. Так что хвалю не сколько сам язык, сколько людей, которые настойчиво пилят библиотеки и пытаются хоть чуть-чуть сделать инфраструктуру языка лучше. Причем смотрю - люди там стараются неглупые и в чем-то даже идейные.
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|4.14, Аноним (3), 23:03, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот поэтому с поделиями гугла лучше не связываться, они дохнут еще на стадии релиза, а те которые доживают навсегда остаются инвалидами софта
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|4.31, Аноним (-), 23:49, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лучше бы эти неглупые и в чем-то идейные люди занимались не бесконечным изобретением неповторимых велосипедов, а помогали другим улучшать велосипеды существующие.
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|3.28, Аноним (28), 23:37, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Хуже быть не может)
боюсь ты только что бросил вызов вселенной
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|1.4, Аноним (3), 22:34, 10/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Капец гугл велосепедист славный, то за Java топит, то за Go, то за Dart, то за Kotlin, вот и выбирай из ненужного более нужное
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|2.6, Вы забыли заполнить поле Name (?), 22:41, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Капец гугл велосепедист славный
Когда много денег, то можно себе позволить.
> то за Java топит, то за Go, то за Dart, то за Kotlin, вот и выбирай из ненужного более нужное
Ну гуголь как бы и на rust тоже пишет. Выбирай С++.
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|3.12, Аноним (3), 22:57, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Когда руки из жопы только в таком случае несколько языков и все говно, у тех же Apple и M$ и близко нет такого зоопарка технологий, да что говорить даже в Linux мешьше хаоса, при всей корявости C++
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|5.25, Аноним (3), 23:25, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Основной линуксячий софт на чем пилится? Не на связке С/C++ и GTK/Qt? Может на жабке или шарпе? Или валю откачали из клинической смерти?
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|2.16, Аноним (16), 23:09, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это бизнес. На сами языки ему болт покласть + никакой брезгливости. Про результаты пожалуй не буду..
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|3.27, Аноним (3), 23:31, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Оракель, Мягкие и Огрызок походу уже не бизнес или они просто не знали шо это путь к успеху?
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|1.5, Вы забыли заполнить поле Name (?), 22:39, 10/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хех. Понадобилось аж 2.8 версий, чтобы дойти до non-nullable types. А раньше они же говорили, что отсутсвие обязательного указания типа - это мощная фича.
> Привычный и простой для изучения синтаксис, естественный для программистов на JavaScript, Си и Java.
Ага. Именно поэтому в Dart конструкторы классов рекомендуется вызывать без new https://dart.dev/guides/language/effective-dart/usage#dont-use-new
Символ _ для обозначения internal полей - тоже такое себе. Сделали бы тогда нормальные private, protected.
Но в целом неплох. Хотя из своей нишы вряд ли выйдет.
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|1.29, proninyaroslav (ok), 23:40, 10/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Майки оказались куда проворнее со свои тайпскриптом в вебе. По сути судьба Дарта зависит исключительно от flutter, и то скорее всего в роли языка, созданного для фреймворка, а не наоборот
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