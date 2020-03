ОС Fuchsia переходит на стадию тестирования на сотрудниках Google

2.16 , Аноним ( 16 ), 08:40, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –8 + / – Пользователи вряд ли будут программировать.

Логично. Программируют программисты, пользователи пользуют.

А в контексте OS Fuchsia пользовать будут пользователей.

Разве не было одной из целей отказ от Java?

Прибита будует к дарту, от го отказалисиь.

в целом ничто не мешает тебе написать компилятор для любого языка под фуксию. но в самом ли деле тебе это нужно?

не ну есть вещи которые мешают

2.39 , фывфыв ( ? ), 09:28, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –7 + / – Чукча вообще не читатель? В новости есть информация про libc, а из этого вытекает как минимум C.

P.S. И вообще, как можно систему к Go прибить гвоздями? Во первых, это компилируемый язык, а во вторых там есть cgo (а это значит есть как минимум компилятор C).

cgo позволяет вызывать код на Go? Нет, он сделан только для вызова С кода из Go. Если кучу API прибьют гвоздями к Go, то С++ можно будет использовать через обёртки на С вызывающие обёртки на Go. Прям как в WASM и JS. Что толку от libc, консольные программы для смартфонов писать?

Еще сервисы. А потом... погоди, ну там же вся морда на dart :). Ну и ты свой вебсервак запусти и тоже морду покажи. Или ты хотел совсем уж не вебмакачить в вебмакачной системе? :)

https://fuchsia.googlesource.com/fuchsia/+/refs/heads/master/docs/project/poli

Go не рекомендован для разработки компонентов самой оси

Go не рекомендован для разработки компонентов самой оси

Клевая записка на тему "как вебмакаки с хайпом операционку писали" :)

> графический интерфейс, написанный на языке Dart Извини, ява - недостаточно вебмакачно. А go разве что для ФС :). Вообще, идея интересная - впихнуть часам ФС на go, гуй на Dart, микрокернель и проч. А атомные батарейки для всего этого и суперпроцессоры у них, интересно, есть? И если да - может и черт с ней, с ос, давайте вот этих двух в массы!

3.96 , anonymous ( ?? ), 11:20, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А атомные батарейки для всего этого и суперпроцессоры у них, интересно, есть? flutter выдаёт 60fps на не самом новом телефонном железе.

Релиз версия сборки рисует много сложных виджетов напрямую, без использования готовых виджетов от создателей операционной системы. В дебаге на слабом железе иногда видны подёргивания, но в дебаге это можно и перетерпеть. Features of Dart :

Dart support Ahead Of Time compilation (AOT). This improves app performance and startup time.

Dart also support Just In Time compilation (JIT). This allows for hot reloads of Flutter app.

Dart compiles to ARM and x86 code. This means Dart-based mobile apps run natively on iOS, Android. Dart code can also be compiled into JavaScript for web apps.

большой текст свёрнут, показать Там даже у этих вебмакак в https fuchsia googlesource com fuchsia refs heads... Плюсую. Привязанность к виртуальной машине в которой ограниченный набор фич - это маразм.