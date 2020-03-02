ОС Fuchsia переходит на стадию тестирования на сотрудниках Google

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|1.1, A.Stahl (ok), 08:05, 02/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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И насколько эта новая система прибита гвоздями к Java или Go или ещё чему-то? То что разные компоненты написаны на разных языках не означает что пользователю будет предоставлена такая же свобода.
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|2.21, колба (?), 08:53, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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в целом ничто не мешает тебе написать компилятор для любого языка под фуксию. но в самом ли деле тебе это нужно?
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|2.39, фывфыв (?), 09:28, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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Чукча вообще не читатель? В новости есть информация про libc, а из этого вытекает как минимум C.
P.S. И вообще, как можно систему к Go прибить гвоздями? Во первых, это компилируемый язык, а во вторых там есть cgo (а это значит есть как минимум компилятор C).
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|3.83, Аноним (83), 11:10, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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cgo позволяет вызывать код на Go? Нет, он сделан только для вызова С кода из Go. Если кучу API прибьют гвоздями к Go, то С++ можно будет использовать через обёртки на С вызывающие обёртки на Go. Прям как в WASM и JS. Что толку от libc, консольные программы для смартфонов писать?
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|4.87, Аноним (87), 11:12, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Еще сервисы. А потом... погоди, ну там же вся морда на dart :). Ну и ты свой вебсервак запусти и тоже морду покажи. Или ты хотел совсем уж не вебмакачить в вебмакачной системе? :)
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|3.97, Аноним (97), 11:20, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Клевая записка на тему "как вебмакаки с хайпом операционку писали" :)
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|2.84, Аноним (87), 11:10, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> графический интерфейс, написанный на языке Dart
Извини, ява - недостаточно вебмакачно. А go разве что для ФС :).
Вообще, идея интересная - впихнуть часам ФС на go, гуй на Dart, микрокернель и проч. А атомные батарейки для всего этого и суперпроцессоры у них, интересно, есть? И если да - может и черт с ней, с ос, давайте вот этих двух в массы!
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|3.96, anonymous (??), 11:20, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А атомные батарейки для всего этого и суперпроцессоры у них, интересно, есть?
flutter выдаёт 60fps на не самом новом телефонном железе.
Релиз версия сборки рисует много сложных виджетов напрямую, без использования готовых виджетов от создателей операционной системы.
В дебаге на слабом железе иногда видны подёргивания, но в дебаге это можно и перетерпеть.
Features of Dart :
Dart support Ahead Of Time compilation (AOT). This improves app performance and startup time.
Dart also support Just In Time compilation (JIT). This allows for hot reloads of Flutter app.
Dart compiles to ARM and x86 code. This means Dart-based mobile apps run natively on iOS, Android. Dart code can also be compiled into JavaScript for web apps.
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|4.104, Аноним (-), 11:32, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Там даже у этих вебмакак в https fuchsia googlesource com fuchsia refs heads... большой текст свёрнут, показать
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|2.92, Skullnet (?), 11:16, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Плюсую. Привязанность к виртуальной машине в которой ограниченный набор фич - это маразм.
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|3.73, Аноним (73), 10:58, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так, граждане, давайте определимся с последовательностью. Первым ставим вендeкапец (так сложилось исторически), потом гуглокапец и, соответственно, андроидокапец. Где-то между ними еще можно интелокапец приткнуть.
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|1.6, corvuscor (ok), 08:12, 02/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Не, новая свободная ОС - это круто. Не пойму только, зачем было выкидывать POSIX? Лавры Microsoft покоя не дают?
Потянет ли гугл такое - вот это вопрос.
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|2.7, Сиплый (?), 08:14, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Потянет я думаю( с его пиаром и компанией), как бы доля линукса не поубавилась с ним.
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|3.12, Аноним (12), 08:23, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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если будут запускатся игры из steam для Windows - обязательно перейду на fuhcsia!
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|3.36, corvuscor (ok), 09:17, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Прикол в том, что если все так, как представляют сми, я с нехорошим чувством жду, когда гугль начнет месить в труху андроид и его пользователей. Это не безальтернативный переход с семерки на десятку, это будет побоище.
Линуксу, думаю, тоже перепадет, но не настолько.
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|2.11, Чебур (?), 08:18, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если кто и потянет, то гугл. А вот насчет POSIX это вопрос на миллион
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|2.14, Ананимус (?), 08:27, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потому что живых POSIX-совместимых систем пять штук (не считая коммерческих серверных юниксов), и тащить это дальше смысла нет.
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|3.30, corvuscor (ok), 09:04, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Поржал с твоего коммента. Да, всего-то каких то жалких систем 5-6 совместимы.
Mac OS X, GNU/Linux, FreeBSD, Solaris. Вообще какой то мусор ненужный.
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|4.48, Ананимус (?), 09:50, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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Да. Именно так. За исключением macos и linux остальные доли на десктопах и мобилках не имеют, поэтому гугл может на них положить, а пользователям macos предоставить совместимые по API библиотеки.
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|2.23, колба (?), 08:56, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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потому что позикс это принципы програмного обеспечения где-то 50летней давности, они не плохи, но если не пытаться такие вещи периодически переизобрести мы будем обречены на бесконечную стагнацию в ограниченном цикле.
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|2.25, ryoken (ok), 08:58, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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А ткните пальцем, где там написано что сие - именно "свободная"..?
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|2.31, Аноним (31), 09:09, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Даже Гугл понял что это легаси не нужно. Для мобилок ядро так-то никогда и не подходило.
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|2.56, DmA (??), 10:16, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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а кто сказал, что это будет свободным? несколько компонент не добавят нужных и никто их уже несможет их создать, это уже есть в АНдроиде, Хроме, Хроме ОС, Апл Дарвин. Что-то свободное, но не пригодное к использованию :(
В это свободное влепят рекламу и слежку за пользователем и будет уже несвободное, но бесплатное.
Компании типа Яндекс может и смогут свою рекламу и слежку туда тоже влепить, но нужно ли это всё пользователям?
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|2.26, ryoken (ok), 08:59, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Да, термин "dogfooding" убил. Неужто сотрудники ни разу не возмутились..?
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|4.37, leap42 (ok), 09:25, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Они же это и придумали.
это разве не в Msft 30 лет назад придумали?
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|3.32, Аноним (31), 09:11, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Надо развивать в себе иронию и даже чуть-чуть уметь распознавать сарказм, но это уже задача со звездочкой.
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|3.106, Аноним (-), 11:35, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Да, термин "dogfooding" убил. Неужто сотрудники ни разу не возмутились..?
Ну, если они будут возмущаться - то на что заменять? На вебмакак и бананы? :)))
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|1.10, Аноним (12), 08:18, 02/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> библиотека Machina, которая позволяет запускать Linux-программы в специальной изолированной виртуальной машине, формируемой при помощи гипервизора
очередные неосиляторы - сделали очередное ненужно
linux в виртуалке и на винде можно запускать и уже прямо сейчас есть милионы доступных устройств во всех магазинвх страны и такое-же кол-во софта
соболезную сотрудникам гугла - которым придется это использовать
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|2.20, Аноним (20), 08:51, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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С ресурсами Google можно было сделать подобие Wine для этого, но они слились и заюзали виртуалку, ждите статеек типа "на старых смартфонах вацап быстрее работает".
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|4.44, Аноним (20), 09:39, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Снижения потребления памяти и увеличения производительности, в смартфонах это важно.
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|5.46, гугель (?), 09:41, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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в смартфонах важно прямо противоположное - иначе как нам заставить тебя купить новую лопату?
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|3.77, anonymous (??), 11:04, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А почему он будет работать быстрее? WhatsApp столько много IO грузит? Или потому что этих виртуалок будет сотни и переключение контекста всё съест? Или потому что под виртуалку будет съедено сильно больше RAM, чем реально требуется приложению?
Если последнее, то такую проблему можно решить, если хост и гость будут согласованно работать (что в данном случае не кажется проблемой). А если не последнее, то просто сомнительно.
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|3.51, гугель (?), 09:52, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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на помойках. Какая тебе польза от устройства, не позволяющего смотреть порно в 4k 60fps ?
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|4.112, Аноним (112), 11:48, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот туда же полетят все андройдо поделки на ядре от ненормального финна. Все будут ходит с новым Андройдом на ядре фуксии и смотреть видео 4k 60fps.
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|2.61, funny.falcon (?), 10:28, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Есть такой проект, как L4Linux - работающее Linux ядро поверх L4 микроядра. Мне кажется, тут будет нечто похожее.
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|4.82, ыы (?), 11:10, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это не кривая рама а эргономичная, по форме тела, и колеса не треугольные и инновационные с изменяемым профилем...
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|1.15, Нимус (?), 08:29, 02/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Прям представляю как в сотрудников Google заливают эту ОС, они кричят, сопротивляются, теряют последнюю волю, сдаются, принимают розовый цвет и обличие андроида ...
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|3.40, ыы (?), 09:29, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А на самом деле они ни кричят, сопротивляются, теряют последнюю волю, сдаются, принимают черный цвет, кожаные ремни и плётки? Ну и обличие андроида конечно...
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|4.70, Аноним (70), 10:51, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вас наверно манной кашей в детстве насильно кормили. А то еще что ...
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|5.78, ыы (?), 11:07, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С манной кашей у нас все в порядке :) Но надо быть весьма состоятельным садомазохистом чтобы покупать довольно дорогие устройства с ОС которая перестает обновляться буквально на следующий же год, при этом жрет батарейку как не в себя за счет сервисов которые вам не нужны и 90% из которых- сливают ваши интимные данные в конечном счете всему интернету...
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|6.89, Аноним (89), 11:13, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Определённо лучше если она перестаёт обновляться, чем если она насильно безальтернативно тебе впихивается и тормозит, принуждая тебя выкинуть полностью рабочий девайс. Вот это уж для настоящих мазохистов и и терпильных манек.
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|7.105, ыы (?), 11:34, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Золотые слова...
Если бы не одно большое НО!
"
Почти 99% испытуемых принимали правила игры, если им давалось право выбора, несмотря на то, что выбор существовал лишь у них в подсознании
" (с) MATRIX
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|2.38, ryoken (ok), 09:27, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Прям представляю как в сотрудников Google заливают эту ОС, они кричят, сопротивляются,
> теряют последнюю волю, сдаются, принимают розовый цвет и обличие андроида ...
Ча\Ща - пиши с А
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|3.81, Аноним (70), 11:08, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Как помочь несчастным
1. Делаешь ошибку в тексте
2. Люди радуются, что они умнее тебя, на минуту забывают, что их жизнь говно
3. Улыбаешься
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|4.91, Аноним (89), 11:16, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это не оправдание безграмотности. Все сразу видят что ты конч и никто в трезвом уме не станет унижать себя подобным образом.
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|4.111, Аноним (111), 11:45, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если отбросить историческую сторону, букву Щ можно совсем выбросить, придав Ш мягкость, тогда ща -> шя.
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|3.107, Аноним (-), 11:40, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Отличный документ. Неожиданно приятный.
Вебмакаки попробовали в системное программирование и заметили что с их любимым хайпованым шытом есть "какое-то" "совсем небольшое" западло, которое "легко" исправляется. А, не, вовсе даже и не легко, и вообще "resournce intense" и "significant runtime", а то и вовсе "Programming errors are often detected during execution rather than statically" :-))).
Ну да, круто когда операционка всеми шестеренками тупит, тормозит, "подергивается", а факапы случаются не у разработчика при компиле - а у юзера при эксплуатации :)
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|2.76, proninyaroslav (ok), 11:02, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Скорее всего бурление вызвали именно Гошники, которые хотят видеть свой любимый язык везде, где это возможно. Хотя даже гугл осознаёт что он не подходит для таких вещей.
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|4.109, Аноним (-), 11:41, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Мне, как Go-шнику, любопытно: про какое бурление речь? :)
Для тебя у них есть это:
[code]
Con: The Fuchsia Platform Source Tree has had negative implementation experience using Go. The system components the Fuchsia project has built in Go have used more memory and kernel resources than their counterparts (or replacements) the Fuchsia project has built using C++ or Rust.
[/code]
Ну, в общем, вебмакакинг в системном програмизме походу сцуко мучителен :)
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|1.45, Аноним (45), 09:40, 02/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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блин, нашли что тестировать... нет бы - контактные яды, или, там, новые боевые вирусы... зачем гуглю столько сотрудников?
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|1.52, Аноним (52), 09:55, 02/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> графический интерфейс Armadillo, написанный на языке Dart
а зачем это нужно?
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|2.108, Аноним (83), 11:40, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> а зачем это нужно?
За тем, чтобы привлечь веб-макак знающих JS API к разработке приложений и фреймворков, а так же для того, чтобы больше веб-макак пользовалась Dart в Web. Двух зайцев одним выстрелом.
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|3.110, Аноним (-), 11:44, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А потом часы придется не снимать с зарядника вообще :) (ну ладно, дадим powerbank в подарок, как раз американскую версию Ералаша снимем) и после установки 2 программ часы перестанут реагировать на нажатия кнопок и прочие глупости. Примерно как ща гаджеты уже начинают, если им гомна на электроне втулить и чего еще.
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|1.58, Аноним (58), 10:19, 02/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Стадия "dogfooding", подразумевающая использование продукта в деятельности сотрудников, перед его доведением до обычных пользователей.
Стадией для обычных пользователей будет "pigfooding".
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|1.59, vitalif (ok), 10:19, 02/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Бред конечно полный, ОС делается по принципу добить то немногое хорошее, что есть в андроиде, видимо
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|2.101, Celcion (ok), 11:25, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В андроиде есть линукс, который не контролируется гуглом. С точки зрения фанатов линукса это, наверное, очень хорошо, а вот с точки зрения корпораций - довольно таки плохо. Тем более, гуглу необходимо, чтобы ОС решала те задачи, которые конкретно они перед собой ставят, а не ждать пока их патчи запилят (либо не запилят, в чем и сказывается отсутствие контроля) в мейнлайн, чтобы процесс сборки не обрастал в геометрической прогрессии костылями, которые нужно править перед сборкой каждой новой версии ядра.
Гугль, в принципе, всё правильно сделал. Они к этому шли давно, и то как они постепенно изолировали систему от ядра - достаточно красноречиво об этом говорило.
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|1.62, Сишник (?), 10:31, 02/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Да что вы так на мобилках зациклились, фуксия позиционируется в т.ч. для маломощных устройств типа бытовой техники, смартчасов, всяких пультов управления и т.п. Там даже ядро обрезанное под микроконтроллеры. Если на условную мультиварку можно будет грузить приложухи и рецепты из интернетов и для этого не нужен будет 1гб озу и 4ядерный проц, то это ж замечательно! Новая Java ME, для всех и даром.
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|3.71, Сишник (?), 10:55, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А в чём проблема заказать череp фуксию для выбранного рецепта, если приложение это позволит?
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|4.94, фантазёр или адекват (?), 11:17, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Проблема в том, что ваша карта заблокирована банком за подозрительную активность, а качественные продукты запрещены как неимеющие сан-эпидем-сертифкт (короче, смотри грузинские вина и белорусскую молочку). А ещё есть операторы связи и провайдеры, которые могут соединять или не соединять с сайтами по решению левой пятки САМОГО... В итоге, ты пойдёшь к помойке возле магнита, чтобы забрать просроченные продукты.
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|2.68, Аноним (68), 10:46, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сейчас (и давно) линукс работает и на маломощных устройствах, это только андройду нужно 2+ГБ памяти.
Там где линукс не идёт (килобайты памяти) система и вовсе не нужна.
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|3.74, Сишник (?), 10:58, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ОС нужна там, где есть пользовательские приложения. Для систем "нате на лопате" где вендором всё зашито, конечно хватит и 7сегментного индикатора, и 2кб памяти. Но хочется большего, 2020 год всё-таки.
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|3.75, ютуб ютубов (?), 11:00, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ага. ты kde neon попробуй поставить на ноутбук с 1,5 гб озу. далеко не каждый линукс на таких древних пк будет нормально работать. разве что с недооболочками, навроде xfce, openbox, mate и тд
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|2.69, сишнику (?), 10:48, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>бытовой техники, смартчасов, всяких пультов управления и т.п
широкий простор для гуглозондов
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|2.72, vitalif (ok), 10:57, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Прочитал сначала по диагонали "маломощных устройств всяких там, матрасов и т.п..."
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|2.90, Аноним (70), 11:15, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты и в розовых пони наверняка веришь. Единственной причина появление Фуксии независимость от финского студента который всем средних палец показывает. Фактически NIH синдром.
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|3.95, пох. (?), 11:20, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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тут скорее - нах синдром.
В смысле - совершенно похрен где "invented", важно где принимаются текущие решения. А финский вечный студент и его компания хикки всех уже достали.
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|1.63, Аноним (63), 10:39, 02/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>собственный графический интерфейс Armadillo, написанный на языке Dart
Это который интерпретируемый?
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|1.64, Аноним (63), 10:42, 02/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Для обеспечения совместимости с Linux в Fuchsia предлагается библиотека Machina, которая позволяет запускать Linux-программы в специальной изолированной виртуальной машине
Всё для долговременного благополучия производителей устройств. Веть виртуалки имеют огромный оверхед.
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|1.66, Аноним (63), 10:45, 02/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Для обеспечения безопасности предлагается продвинутая система sandbox-изоляции, в которой новые процессы не имеют доступа к объектам ядра, не могут выделять память и не могут запускать код
Система называется "Кирпич"?
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