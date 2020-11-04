Выпуск графического окружения LXQt 0.16.0

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|1.2, Аноним (2), 20:57, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>В редакцию файлового менеджера PCManFM-Qt и лежащую в его основе библиотеку LibFM-Qt добавлены опции для переключения на новую вкладку и открытия вкладок последнего окна.
Это они вкладки придумали в ФМ в 2020 г.?
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|2.5, xESCOBARx (?), 21:14, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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А с чем нужно носиться, с доисторическим гауном мамонта, который доживает последние дни?
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|3.9, макароновирус (?), 21:24, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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В репах линя\бсд куча кода которому десятки лет.
Озвучь, пожалуйста, критерий, что считать доисторическим кодом, а что нет.
Интересует экспертное мнение.
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|4.14, xESCOBARx (?), 22:00, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А разве "линь/бсд" — это не протухшие технологии 70-х, которые существуют лишь в рамках коммерческих интересов корпораций?
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|5.17, макароновирус (?), 22:07, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Изъясняйся конкретней. В твоей словаре есть еще слова кроме как протухшие технологии?
Проведем анализ протухшему коду в выни, макакоси, линь, бсд, соляра.
Для начала критерии протухшего кода от тебя как эксперта в студию.
Поехали.
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|6.19, xESCOBARx (?), 22:14, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Посмотри на Haiku, Minix, Hurd и ты поймёшь, что всё перечисленное тобой выше, должно было умереть вместе с перфокартами.
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|2.7, макароновирус (?), 21:19, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Пандемия велосипедостроения.
Без вяленого скучно жить, на Иксах просто все работает и нет интриги.
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|1.4, xESCOBARx (?), 21:12, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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>Параллельно продолжается работа над выпуском LXQt 1.0.0, в котором будет реализована полноценная поддержка работы поверх Wayland.
А вот это уже интересно.
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|2.15, макароновирус (?), 22:01, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Еще бы. Это как бесконечный телесериал.
Wayland support
opened this issue on Feb 10, 2014
Если больше в жизни ждать нечего, то ожидайте готовности вяленого.
Этот не подведет.
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|3.21, xESCOBARx (?), 22:19, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Еще бы. Это как бесконечный телесериал.
> Wayland support
> opened this issue on Feb 10, 2014
> Если больше в жизни ждать нечего, то ожидайте готовности вяленого.
> Этот не подведет.
Никто его не ждёт, ибо он опаздал лет на 20. Поезд ушёл, линукс на десктопе мёртв.
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|1.6, Аноним (6), 21:16, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Лучший дистрибутив. Ставил на старые компы и виртуалки для работы. По ощущениям работало быстрее чем хост на Винде
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|3.10, пох. (?), 21:43, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да у местных долбанутиков все работает "быстрее чем хост на винде".
А отличать десктоп от дистрибутива - они еще не научились.
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|1.16, NotaBug (ok), 22:06, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Легковесный и энергоэффективный, с малым потреблением ресурсов, говорили они... Переписать PCManFM, lxpanel и пару-тройку LXDE программ на QT они не осилили, зато осилили слепить очередные кеды. Ну и по KDE-ишной традиции они прям обязаны встроить сюда какую-нибудь дрянь вроде Akonadi, Baloo или MySQL.
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|2.18, Аноним (18), 22:12, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вопрос: лично ты много осилил? Интересует преимущественно переписывание фронта на другой движок GUI.
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|3.20, NotaBug (ok), 22:17, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мля, была лёгкая среда, дропнули, написали тяжёлую, можешь не писать - не пиши.
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