Выпуск графического окружения LXQt 0.16.0

2.15 , макароновирус ( ? ), 22:01, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Еще бы. Это как бесконечный телесериал.

Wayland support

opened this issue on Feb 10, 2014 Если больше в жизни ждать нечего, то ожидайте готовности вяленого.

Этот не подведет.

3.21 , xESCOBARx ( ? ), 22:19, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Еще бы. Это как бесконечный телесериал.

> Wayland support

> opened this issue on Feb 10, 2014

> Если больше в жизни ждать нечего, то ожидайте готовности вяленого.

> Этот не подведет. Никто его не ждёт, ибо он опаздал лет на 20. Поезд ушёл, линукс на десктопе мёртв.