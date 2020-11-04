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Выпуск графического окружения LXQt 0.16.0

04.11.2020 19:49

Состоялся релиз пользовательского окружения LXQt 0.16 (Qt Lightweight Desktop Environment), развиваемого объединённой командой разработчиков проектов LXDE и Razor-qt. Интерфейс LXQt продолжает следовать идеям классической организации рабочего стола, привнося современное оформление и приёмы, увеличивающие удобство работы. LXQt позиционируется как легковесное, модульное, быстрое и удобное продолжение развития рабочих столов Razor-qt и LXDE, вобравшее лучшие черты обеих оболочек. Код размещён на GitHub и поставляется под лицензиями GPL 2.0+ и LGPL 2.1+. Появление готовых сборок ожидается для Ubuntu (LXQt по умолчанию предлагается в Lubuntu), Arch Linux, Fedora, openSUSE, Mageia, FreeBSD, ROSA и ALT Linux.

Особенности выпуска:

  • В редакцию файлового менеджера PCManFM-Qt и лежащую в его основе библиотеку LibFM-Qt добавлены опции для переключения на новую вкладку и открытия вкладок последнего окна. Сделан более естественным процесс сортировки файлов, благодаря обработке точки как разделителя, что соответствует поведению GTK. В диалог открытия файла добавлены новые опции и обеспечено запоминание изменения настроек. Добавлена опция для открытия размещённых на рабочем столе каталогов в файловом менеджере, выбранном по умолчанию, а не только в PCManFM-Qt.
  • В панели LXQt Panel реализована возможность настройки автоматического скрытия индикатора состояния (Status Notifier). В кнопки задач добавлена опция для перемещения окон на следующий экран. В главном меню реализовано контекстное меню, показываемое при клике правой кнопкой мыши. Реализован режим для размещения несгруппированных кнопок одного приложения рядом друг с другом.
  • В конфигуратор lxqt-config-appearance добавлена возможность выбора цветовых палитр и их настройки.
  • В конфигуратор lxqt-config-file-associations добавлен диалог с приложениями по умолчанию ("Default Applications"), позволяющий выбрать вызываемые по умолчанию web-браузер, файловый менеджер и почтовый клиент (соответственно, настройки ассоциации файлов убраны из LXQt Session).
  • Улучшен интерфейс управления яркостью экрана.
  • В LXQt Power Management добавлена секция для настройки действий, выполняемых при нажатии кнопок выключения питания, перехода в спящий и ждущий режимы.
  • В эмуляторе териминала QTerminal реализованы опции для открытия новой вкладки справа от текущей и отключения закрытия вкладки при нажатии средней кнопки мыши.
  • В просмотрщике изображений LXImage-Qt расширено число поддерживаемых типов изображений. Добавлена возможность изменения размера изображений. Добавлена кнопка для копирования файлового пути к изображению.
  • В менеджере архивов LXQt Archiver налажено открытие содержимого RPM-пакенов.
  • В библиотеке libQtXdg добавлены вызовы для задания и определения web-браузера, файловый менеджера и почтового клиента, используемых по умолчанию.
  • В системе вывода уведомлений добавлена опция для показа уведомлений на экране рядом с курсором мыши.
  • В виджете управления громкостью (PulseAudio Volume Control) устранены проблемы при подключении звуковых устройств с интерфейсом Bluetooth.
  • Добавлены три новые темы оформления: Clearlooks, Leech и Kvantum.

Параллельно продолжается работа над выпуском LXQt 1.0.0, в котором будет реализована полноценная поддержка работы поверх Wayland.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/lxqt/lxqt/r...)
  2. OpenNews: Выпуск графического окружения LXQt 0.15.0
  3. OpenNews: Выпуск графического окружения LXQt 0.14.0
  4. OpenNews: Сформирована новая редакция Calculate Linux с рабочим столом LXQt
  5. OpenNews: Lubuntu переходит на пользовательское окружение LXQt
  6. OpenNews: Первый выпуск десктоп-окружения LXQt, созданного в результате объединения LXDE и Razor-Qt
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54026-lxqt
Ключевые слова: lxqt
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  • 1.1, Dejavu (?), 20:46, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Мля... Какое же глюкало в Lubuntu 20.10...
     
  • 1.2, Аноним (2), 20:57, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В редакцию файлового менеджера PCManFM-Qt и лежащую в его основе библиотеку LibFM-Qt добавлены опции для переключения на новую вкладку и открытия вкладок последнего окна.

    Это они вкладки придумали в ФМ в 2020 г.?

     
  • 1.3, Аноним (3), 20:59, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Носятся с этим вяленым, будто свет клином сошелся на нем
     
     
  • 2.5, xESCOBARx (?), 21:14, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    А с чем нужно носиться, с доисторическим гауном мамонта, который доживает последние дни?
     
     
  • 3.9, макароновирус (?), 21:24, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    В репах линя\бсд куча кода которому десятки лет.
    Озвучь, пожалуйста, критерий, что считать доисторическим кодом, а что нет.
    Интересует экспертное мнение.
     
     
  • 4.14, xESCOBARx (?), 22:00, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А разве "линь/бсд" — это не протухшие технологии 70-х, которые существуют лишь в рамках коммерческих интересов корпораций?
     
     
  • 5.17, макароновирус (?), 22:07, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Изъясняйся конкретней. В твоей словаре есть еще слова кроме как протухшие технологии?
    Проведем анализ протухшему коду в выни, макакоси, линь, бсд, соляра.
    Для начала критерии протухшего кода от тебя как эксперта в студию.
    Поехали.
     
     
  • 6.19, xESCOBARx (?), 22:14, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Посмотри на Haiku, Minix, Hurd и ты поймёшь, что всё перечисленное тобой выше, должно было умереть вместе с перфокартами.
     
  • 2.7, макароновирус (?), 21:19, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пандемия велосипедостроения.
    Без вяленого скучно жить, на Иксах просто все работает и нет интриги.
     

  • 1.4, xESCOBARx (?), 21:12, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    >Параллельно продолжается работа над выпуском LXQt 1.0.0, в котором будет реализована полноценная поддержка работы поверх Wayland.

    А вот это уже интересно.

     
     
  • 2.15, макароновирус (?), 22:01, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Еще бы. Это как бесконечный телесериал.
    Wayland support
    opened this issue on Feb 10, 2014

    Если больше в жизни ждать нечего, то ожидайте готовности вяленого.
    Этот не подведет.

     
     
  • 3.21, xESCOBARx (?), 22:19, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Еще бы. Это как бесконечный телесериал.
    > Wayland support
    > opened this issue on Feb 10, 2014
    > Если больше в жизни ждать нечего, то ожидайте готовности вяленого.
    > Этот не подведет.

    Никто его не ждёт, ибо он опаздал лет на 20. Поезд ушёл, линукс на десктопе мёртв.

     

  • 1.6, Аноним (6), 21:16, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Лучший дистрибутив. Ставил на старые компы и виртуалки для работы. По ощущениям работало быстрее чем хост на Винде
     
     
  • 2.8, Sluggard (ok), 21:21, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты куда-то не туда пишешь. Это новость о DE.
     
     
  • 3.10, пох. (?), 21:43, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да у местных долбанутиков все работает "быстрее чем хост на винде".
    А отличать десктоп от дистрибутива - они еще не научились.

     

  • 1.11, Денис Попов (?), 21:45, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Уродство. Миллион дистрибутивов, миллион оболочек, и одно уродство.
     
  • 1.12, Аноним (12), 21:49, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всратое сладкохлебное окружение. Уж лучше кеды накатить.
     
  • 1.13, user90 (?), 21:54, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А все было ничего, пока не стало 'Qt'..
     
  • 1.16, NotaBug (ok), 22:06, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Легковесный и энергоэффективный, с малым потреблением ресурсов, говорили они... Переписать PCManFM, lxpanel и пару-тройку LXDE программ на QT они не осилили, зато осилили слепить очередные кеды. Ну и по KDE-ишной традиции они прям обязаны встроить сюда какую-нибудь дрянь вроде Akonadi, Baloo или MySQL.
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 22:12, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вопрос: лично ты много осилил? Интересует преимущественно переписывание фронта на другой движок GUI.
     
     
  • 3.20, NotaBug (ok), 22:17, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мля, была лёгкая среда, дропнули, написали тяжёлую, можешь не писать - не пиши.
     
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