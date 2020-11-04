Выпуск графического окружения LXQt 0.16.0

Состоялся релиз пользовательского окружения LXQt 0.16 (Qt Lightweight Desktop Environment), развиваемого объединённой командой разработчиков проектов LXDE и Razor-qt. Интерфейс LXQt продолжает следовать идеям классической организации рабочего стола, привнося современное оформление и приёмы, увеличивающие удобство работы. LXQt позиционируется как легковесное, модульное, быстрое и удобное продолжение развития рабочих столов Razor-qt и LXDE, вобравшее лучшие черты обеих оболочек. Код размещён на GitHub и поставляется под лицензиями GPL 2.0+ и LGPL 2.1+. Появление готовых сборок ожидается для Ubuntu (LXQt по умолчанию предлагается в Lubuntu), Arch Linux, Fedora, openSUSE, Mageia, FreeBSD, ROSA и ALT Linux. Особенности выпуска: В редакцию файлового менеджера PCManFM-Qt и лежащую в его основе библиотеку LibFM-Qt добавлены опции для переключения на новую вкладку и открытия вкладок последнего окна. Сделан более естественным процесс сортировки файлов, благодаря обработке точки как разделителя, что соответствует поведению GTK. В диалог открытия файла добавлены новые опции и обеспечено запоминание изменения настроек. Добавлена опция для открытия размещённых на рабочем столе каталогов в файловом менеджере, выбранном по умолчанию, а не только в PCManFM-Qt.

В панели LXQt Panel реализована возможность настройки автоматического скрытия индикатора состояния (Status Notifier). В кнопки задач добавлена опция для перемещения окон на следующий экран. В главном меню реализовано контекстное меню, показываемое при клике правой кнопкой мыши. Реализован режим для размещения несгруппированных кнопок одного приложения рядом друг с другом.

В конфигуратор lxqt-config-appearance добавлена возможность выбора цветовых палитр и их настройки.

В конфигуратор lxqt-config-file-associations добавлен диалог с приложениями по умолчанию ("Default Applications"), позволяющий выбрать вызываемые по умолчанию web-браузер, файловый менеджер и почтовый клиент (соответственно, настройки ассоциации файлов убраны из LXQt Session).

Улучшен интерфейс управления яркостью экрана.

В LXQt Power Management добавлена секция для настройки действий, выполняемых при нажатии кнопок выключения питания, перехода в спящий и ждущий режимы.

В эмуляторе териминала QTerminal реализованы опции для открытия новой вкладки справа от текущей и отключения закрытия вкладки при нажатии средней кнопки мыши.

В просмотрщике изображений LXImage-Qt расширено число поддерживаемых типов изображений. Добавлена возможность изменения размера изображений. Добавлена кнопка для копирования файлового пути к изображению.

В менеджере архивов LXQt Archiver налажено открытие содержимого RPM-пакенов.

В библиотеке libQtXdg добавлены вызовы для задания и определения web-браузера, файловый менеджера и почтового клиента, используемых по умолчанию.

В системе вывода уведомлений добавлена опция для показа уведомлений на экране рядом с курсором мыши.

В виджете управления громкостью (PulseAudio Volume Control) устранены проблемы при подключении звуковых устройств с интерфейсом Bluetooth.

Добавлены три новые темы оформления: Clearlooks, Leech и Kvantum. Параллельно продолжается работа над выпуском LXQt 1.0.0, в котором будет реализована полноценная поддержка работы поверх Wayland.



