Выпуск графического тулкита GTK 4.4

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|2.30, leap42 (ok), 05:14, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> позовите, когда на вулкан перейдут
под линуксом, вроде, только у АМД более-менее безглючная реализация, а opengl уже везде сносно работает
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|3.41, Анончик (?), 06:53, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У амд вагон и маленькая теляжка косяков. Нормально работают только встройки он штеуд.
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|1.2, Skullnet (ok), 23:35, 23/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Никому не нужен этот ваш жтк с его постоянными проблемами с темами, CSD и выкидыванием фич ради гнома.
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|3.4, Skullnet (ok), 23:46, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–12 +/–
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Qt конечно же. Его в коммерческой разработке используют повсеместно. А GTK так и остается линукс-онли маргинальщиной.
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|5.40, Аноньимъ (ok), 06:34, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> да да да... не обновляющийся с 2015 года
Ит жаст вёркс. Чего вам ещё надо?
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|4.16, Аноним (16), 01:22, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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TUI для лoxoв. Нормальные пацаны сразу передают в программу правильные аргументы через черную как египетская ночь консоль.
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|5.31, ммнюмнюмус (?), 05:55, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А еще sh для лохов. Нормальные пацаны ставят python или perl вместо командной оболочки.
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|6.43, Анончик (?), 06:55, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А еще python или perl для лохов. Нормальные пацаны ставят gcc вместо командной оболочки.
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|3.15, Аноним (15), 01:20, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> а что вместо GTK?
> Qt? Flutter? Jetpack Compose? Что-то ещё?
Nuklear, Dear ImGui
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|5.38, Аноньимъ (ok), 06:28, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Fox Toolkit ?
Там проблемы с ютф8 встречаются и локализацией как таковой.
Я конечно не эксперт в этом, но раз уже зашёл на опеннет то выскажусь.
Штука очень интересная, но увы, заброшенная.
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|3.20, Хан (?), 01:47, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Qt/C++ альтернатив нет... были когда то, но то было давно и неправда
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|4.29, Аноним (28), 05:06, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Именно так. QML ещё часто в аутомотив можно встретить. Но там проблема с производительностью. Не зря трансляцию в C++ сделали.
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|4.32, ммнюмнюмус (?), 05:58, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Enlightenment пока дохнуть не собирается. Мало того, что на С, дк там даже какая-то альтернатива GObject. А еще говорят быстрый... (жаль, руки не доходят до бенчмарков и чего-нибудь с их либами, не считая Imlib2).
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|2.6, Укратитель фич (?), 23:50, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Выкинул твою фичу из гнома когда она была на стадии созидательного начала и наградил то место пустотой дабы человеческое, извращенное самовыражения не испортило девственную красоту
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|2.8, Зз (?), 00:10, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Никому не нужен этот ваш жтк с его постоянными проблемами с темами, CSD и выкидыванием фич ради гнома.
Иногда птичке просто нужно немножко попеть
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|2.9, Аноним (10), 00:24, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Не нравится громм, но гтк пусть будет. Наличие выбора и конкуремниця лучше её отсутствия.
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|2.17, Андрей (??), 01:32, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> и выкидыванием фич ради гнома.
По-тихоньку становится ясно, что происходит это потому что команде основных разработчиков не выделяют средства на разработчиков. Вот им и остаётся повыкидывать всё что только можно, чтобы ошибок стало меньше (т.к. их больше практически негде и делать): т.к. чинить их некому.
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|2.23, help_wp MySQL default (?), 03:31, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> Никому не нужен этот ваш жтк
Ага. Всем нужОн Байкал и БолгенОС.
Вот сраное местечко этот опеннет. На гавне гавно гавном погоняет.
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|1.11, Аноним (11), 00:34, 24/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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Спасибо за GTK родные, лучший тулкит и GNOME 3 и GNOME 40 лучшие DE, не то что у этих кедерастов их падающая плазма без нормального функционала с из убогим Qt. Если бы вы ещё выпилили поддержку Wayland и продолжили работу на X11 цены не будет вам. Red Hat и GNOME Foundation лучшие!
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|2.14, Укратитель фич (?), 00:57, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Нет, это уж слишком. Даже я, жравший какашек гнома и живя с этим неотразимым подделиям, не перестаю к этому проявлять лишь только малое уважение. А вот так заглатывать и закрывать нос ещё та копрофилия уж простите...
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|1.12, Аноним (-), 00:53, 24/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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надо было на Rust переписать, тогда успех гарантирован: донаты потекут рекой, и может даже память потечёт из-за перекрёстных ссылок...
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|2.18, Андрей (??), 01:33, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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И закопать единственное оставшееся преимущество GTK: лёгкая переносимость.
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|1.13, Девочкаволшебница (?), 00:54, 24/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А заголовки и кнопки, главное кнопки - сделали больше? Очень много свободного места. К сожалению до сих пор мажу вторым подбородком по кнопке с радугой.
Девочки-волшебницы, а как вы справляетесь на сенсорном карлике за 40 с жирными разводами от пальцев и непонятными белыми пятнами?
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|1.21, Kuromi (ok), 01:50, 24/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Одно радует - они активно пушат EGL, а это в свою очередь заставит некоторых неповротливых вендоров довести их драйверы до ума. Там, конечно, своих проблем достаточно, но хоть подвижки есть.
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|3.35, ммнюмнюмус (?), 06:08, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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o_O
DE не поддерживает трей, он его предоставляет.
Тулкиты добавляют его поддержку в приложения.
DM - давно зарезервировано для Display Manager (dm-tool)
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|4.44, Анончик (?), 07:08, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Смешались в кучу кони, люди...
Это в твоем любимом Qt обернули все что можно для кросплатформенности и вышло так что у тулкита теперь трей.
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|1.34, Аноним (34), 06:02, 24/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересно, а если сравнить эту шляпу с электроном, то что больше жрет памяти?
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|1.37, Аноньимъ (ok), 06:23, 24/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>пытается предоставить разработчикам приложений стабильный и поддерживаемый в течение нескольких лет API
Несколько лет поддержки стабильного API это уже что-то настолько экстраординарное, что для этого нужно стараться и пытаться без гарантии успеха?
Насколько мне известно, с 90х годов прошлого столетия в айти, за исключением нескольких узких направлений, ничего нового не происходило, в графических окружениях уж точно.
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