Выпуск графического тулкита GTK 4.4

После пяти месяцев разработки представлен релиз многоплатформенного тулкита для создания графического интерфейса пользователя - GTK 4.4.0. GTK 4 развивается в рамках нового процесса разработки, который пытается предоставить разработчикам приложений стабильный и поддерживаемый в течение нескольких лет API, который можно использовать не опасаясь, что каждые полгода придётся переделывать приложения из-за изменения API в очередной ветке GTK. Среди наиболее заметных улучшений в GTK 4.4: Продолжено усовершенствование движка отрисовки NGL, использующего OpenGL для достижения более высокой производительности при снижении нагрузки на CPU. В состав нового выпуска включены оптимизации рендеринга, связанные с прекращением использования больших промежуточных текстур. Налажена корректная работа NGL с открытым драйвером для GPU Mali. Поддержку старого движка отрисовки GL (GSK_RENDERER=gl) планируется прекратить в следующей ветке GTK.

Проведены чистка и упрощение кода, связанного с настройкой OpenGL. Обеспечена корректная работа кода для поддержки OpenGL в GTK на системах со свежими версиями проприетарных драйверов NVIDIA. Для доступа к API рендеринга в качестве основного рассматривается интерфейс EGL (требования к версии EGL подняты до 1.4). На системах с X11 при необходимости осуществляется откат с EGL на GLX. В Windows по умолчанию используется WGL.

Реорганизованы и переименованы темы оформления, входящие в основной состав. Отныне встроенные темы именуются Default, Default-dark, Default-hc и Default-hc-dark, а тема Adwaita перемещена в libadwaita. В темах оформления для подчёркивания сообщений об ошибках применена пунктирная линия вместо волнистой. Добавлена поддержка полупрозрачного выделения текста.

Встроенная реализация методов ввода приближена к поведению IBus при отображении и обработке compose-последовательностей и мёртвых клавиш. Добавлена возможность одновременного использования различных мёртвых клавиш и комбинаций, которые не приводят к формированию одного символа Unicode (например, "ẅ"). Реализована полная поддержка 32-разрядных значений маппинга клавиш (keysyms), в том числе значений с Unicode.

Данные Emoji обновлены до набора CLDR 39, открывающего возможности для локализации Emoji для языков и местностей.

По умолчанию в включён интерфейс инспектирования, упрощающий отладку GTK-приложений.

На платформе Windows для воспроизведения мультимедийного контента задействован GL, а для работы с планшетами и другими устройствами ввода - API WinPointer.



