The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск графического тулкита GTK 4.4

23.08.2021 22:56

После пяти месяцев разработки представлен релиз многоплатформенного тулкита для создания графического интерфейса пользователя - GTK 4.4.0. GTK 4 развивается в рамках нового процесса разработки, который пытается предоставить разработчикам приложений стабильный и поддерживаемый в течение нескольких лет API, который можно использовать не опасаясь, что каждые полгода придётся переделывать приложения из-за изменения API в очередной ветке GTK.

Среди наиболее заметных улучшений в GTK 4.4:

  • Продолжено усовершенствование движка отрисовки NGL, использующего OpenGL для достижения более высокой производительности при снижении нагрузки на CPU. В состав нового выпуска включены оптимизации рендеринга, связанные с прекращением использования больших промежуточных текстур. Налажена корректная работа NGL с открытым драйвером для GPU Mali. Поддержку старого движка отрисовки GL (GSK_RENDERER=gl) планируется прекратить в следующей ветке GTK.
  • Проведены чистка и упрощение кода, связанного с настройкой OpenGL. Обеспечена корректная работа кода для поддержки OpenGL в GTK на системах со свежими версиями проприетарных драйверов NVIDIA. Для доступа к API рендеринга в качестве основного рассматривается интерфейс EGL (требования к версии EGL подняты до 1.4). На системах с X11 при необходимости осуществляется откат с EGL на GLX. В Windows по умолчанию используется WGL.
  • Реорганизованы и переименованы темы оформления, входящие в основной состав. Отныне встроенные темы именуются Default, Default-dark, Default-hc и Default-hc-dark, а тема Adwaita перемещена в libadwaita. В темах оформления для подчёркивания сообщений об ошибках применена пунктирная линия вместо волнистой. Добавлена поддержка полупрозрачного выделения текста.
  • Встроенная реализация методов ввода приближена к поведению IBus при отображении и обработке compose-последовательностей и мёртвых клавиш. Добавлена возможность одновременного использования различных мёртвых клавиш и комбинаций, которые не приводят к формированию одного символа Unicode (например, "ẅ"). Реализована полная поддержка 32-разрядных значений маппинга клавиш (keysyms), в том числе значений с Unicode.
  • Данные Emoji обновлены до набора CLDR 39, открывающего возможности для локализации Emoji для языков и местностей.
  • По умолчанию в включён интерфейс инспектирования, упрощающий отладку GTK-приложений.
  • На платформе Windows для воспроизведения мультимедийного контента задействован GL, а для работы с планшетами и другими устройствами ввода - API WinPointer.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.gtk.org/2021/08/2...)
  2. OpenNews: Выпуск графического тулкита GTK 4.2
  3. OpenNews: Представлен Cambalache, новый инструмент разработки GTK-интерфейсов
  4. OpenNews: Анализ вклада в разработку GNOME и GTK 4
  5. OpenNews: В Ubuntu 21.04 решено не переходить на GTK4 и GNOME 40
  6. OpenNews: Выпуск графического тулкита GTK 4.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55672-gtk
Ключевые слова: gtk
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (44) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:21, 23/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    позовите, когда на вулкан перейдут
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 00:07, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    что, не знаешь, куда ненужную майнинг-карту пристроить?
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 03:19, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    HD 4400 :D
     
  • 2.30, leap42 (ok), 05:14, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > позовите, когда на вулкан перейдут

    под линуксом, вроде, только у АМД более-менее безглючная реализация, а opengl уже везде сносно работает

     
     
  • 3.41, Анончик (?), 06:53, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У амд вагон и маленькая теляжка косяков. Нормально работают только встройки он штеуд.
     

  • 1.2, Skullnet (ok), 23:35, 23/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Никому не нужен этот ваш жтк с его постоянными проблемами с темами, CSD и выкидыванием фич ради гнома.
     
     
  • 2.3, anonymouse (?), 23:43, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    а что вместо GTK?
    Qt? Flutter? Jetpack Compose? Что-то ещё?
     
     
  • 3.4, Skullnet (ok), 23:46, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –12 +/
    Qt конечно же. Его в коммерческой разработке используют повсеместно. А GTK так и остается линукс-онли маргинальщиной.
     
     
  • 4.28, Аноним (28), 05:05, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И таки ты прав.

    как бы фанаты там не кричали

     
  • 3.5, Рейка Сметанова (ok), 23:47, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    очевидно же что чистый паскалевый fpGUI, без всяких этих ваших гтк и куте работает
     
     
  • 4.36, Конь (?), 06:17, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да да да... не обновляющийся с 2015 года
     
     
  • 5.40, Аноньимъ (ok), 06:34, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > да да да... не обновляющийся с 2015 года

    Ит жаст вёркс. Чего вам ещё надо?

     
  • 3.10, Аноним (10), 00:28, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Только ncurses, только Text-based user interface (TUI). :-)
     
     
  • 4.16, Аноним (16), 01:22, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    TUI для лoxoв. Нормальные пацаны сразу передают в программу правильные аргументы через черную как египетская ночь консоль.
     
     
  • 5.31, ммнюмнюмус (?), 05:55, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А еще sh для лохов. Нормальные пацаны ставят python или perl вместо командной оболочки.
     
     
  • 6.39, Аноньимъ (ok), 06:32, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А еще sh для лохов. Нормальные пацаны ставят python или perl вместо
    > командной оболочки.

    Питон для детей с особыми потребностями. Перл для альтернативно одаренных.
    Нормальные ставят лисп, например rush: https://github.com/willghatch/racket-rash#getting-started

     
  • 6.43, Анончик (?), 06:55, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А еще python или perl для лохов. Нормальные пацаны ставят gcc вместо командной оболочки.
     
  • 3.15, Аноним (15), 01:20, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а что вместо GTK?
    > Qt? Flutter? Jetpack Compose? Что-то ещё?

    Nuklear, Dear ImGui

     
     
  • 4.33, ммнюмнюмус (?), 06:00, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Fox Toolkit ?
     
     
  • 5.38, Аноньимъ (ok), 06:28, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Fox Toolkit ?

    Там проблемы с ютф8 встречаются и локализацией как таковой.
    Я конечно не эксперт в этом, но раз уже зашёл на опеннет то выскажусь.

    Штука очень интересная, но увы, заброшенная.

     
  • 3.20, Хан (?), 01:47, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Qt/C++ альтернатив нет... были когда то, но то было давно и неправда
     
     
  • 4.29, Аноним (28), 05:06, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Именно так. QML ещё часто в аутомотив можно встретить. Но там проблема с производительностью. Не зря трансляцию в C++ сделали.
     
  • 4.32, ммнюмнюмус (?), 05:58, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Enlightenment пока дохнуть не собирается. Мало того, что на С, дк там даже какая-то альтернатива GObject. А еще говорят быстрый... (жаль, руки не доходят до бенчмарков и чего-нибудь с их либами, не считая Imlib2).
     
  • 3.42, Аноним (42), 06:55, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Tk
     
  • 2.6, Укратитель фич (?), 23:50, 23/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выкинул твою фичу из гнома когда она была на стадии созидательного начала и наградил то место пустотой дабы человеческое, извращенное самовыражения не испортило девственную красоту
     
  • 2.8, Зз (?), 00:10, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Никому не нужен этот ваш жтк с его постоянными проблемами с темами, CSD и выкидыванием фич ради гнома.

    Иногда птичке просто нужно немножко попеть

     
  • 2.9, Аноним (10), 00:24, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Не нравится громм, но гтк пусть будет. Наличие выбора и конкуремниця лучше её отсутствия.
     
  • 2.17, Андрей (??), 01:32, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > и выкидыванием фич ради гнома.

    По-тихоньку становится ясно, что происходит это потому что команде основных разработчиков не выделяют средства на разработчиков. Вот им и остаётся повыкидывать всё что только можно, чтобы ошибок стало меньше (т.к. их больше практически негде и делать): т.к. чинить их некому.

     
  • 2.23, help_wp MySQL default (?), 03:31, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> Никому не нужен этот ваш жтк

    Ага. Всем нужОн Байкал и БолгенОС.

    Вот сраное местечко этот опеннет. На гавне гавно гавном погоняет.

     

  • 1.11, Аноним (11), 00:34, 24/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Спасибо за GTK родные, лучший тулкит и GNOME 3 и GNOME 40 лучшие DE, не то что у этих кедерастов их падающая плазма без нормального функционала с из убогим Qt. Если бы вы ещё выпилили поддержку Wayland и продолжили работу на X11 цены не будет вам. Red Hat и GNOME Foundation лучшие!
     
     
  • 2.14, Укратитель фич (?), 00:57, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Нет, это уж слишком. Даже я, жравший какашек гнома и живя с этим неотразимым подделиям, не перестаю к этому проявлять лишь только малое уважение. А вот так заглатывать и закрывать нос ещё та копрофилия уж простите...
     

  • 1.12, Аноним (-), 00:53, 24/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    надо было на Rust переписать, тогда успех гарантирован: донаты потекут рекой, и может даже память потечёт из-за перекрёстных ссылок...
     
     
  • 2.18, Андрей (??), 01:33, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    И закопать единственное оставшееся преимущество GTK: лёгкая переносимость.
     

  • 1.13, Девочкаволшебница (?), 00:54, 24/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А заголовки и кнопки, главное кнопки - сделали больше? Очень много свободного места. К сожалению до сих пор мажу вторым подбородком по кнопке с радугой.
    Девочки-волшебницы, а как вы справляетесь на сенсорном карлике за 40 с жирными разводами от пальцев и непонятными белыми пятнами?
     
  • 1.19, Хан (?), 01:46, 24/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Мужики у нас труп, по коням
     
  • 1.21, Kuromi (ok), 01:50, 24/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Одно радует - они активно пушат EGL, а это в свою очередь заставит некоторых неповротливых вендоров довести их драйверы до ума. Там, конечно, своих проблем достаточно, но хоть подвижки есть.
     
     
  • 2.24, lockywolf (ok), 04:38, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее дропнуть поддержку гтк.
     

  • 1.25, lockywolf (ok), 04:39, 24/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А поддержку трэя реализовали?
     
     
  • 2.26, Анонамбус (?), 05:01, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да, проверь за щекой
     
  • 2.27, ТотСамыйАноним (?), 05:02, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тулкит не должен этого уметь. Это прерогатива DM/DE.
     
     
  • 3.35, ммнюмнюмус (?), 06:08, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    o_O

    DE не поддерживает трей, он его предоставляет.
    Тулкиты добавляют его поддержку в приложения.

    DM - давно зарезервировано для Display Manager (dm-tool)

     
     
  • 4.44, Анончик (?), 07:08, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смешались в кучу кони, люди...
    Это в твоем любимом Qt обернули все что можно для кросплатформенности и вышло так что у тулкита теперь трей.
     

  • 1.34, Аноним (34), 06:02, 24/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, а если сравнить эту шляпу с электроном, то что больше жрет памяти?
     
  • 1.37, Аноньимъ (ok), 06:23, 24/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >пытается предоставить разработчикам приложений стабильный и поддерживаемый в течение нескольких лет API

    Несколько лет поддержки стабильного API это уже что-то настолько экстраординарное, что для этого нужно стараться и пытаться без гарантии успеха?

    Насколько мне известно, с 90х годов прошлого столетия в айти, за исключением нескольких узких направлений, ничего нового не происходило, в графических окружениях уж точно.

     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру