Представлен Cambalache, новый инструмент разработки GTK-интерфейсов

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|1.1, Аноним (1), 21:32, 25/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> разрабатывать на десктопе
чек
> делать гуи для десктопов
чек
> на тулките для десктопов
чек
> в браузере
да блин
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|2.3, НяшМяш (ok), 21:38, 25/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Если я правильно понял оригинал, то вебвью там участвует только для отрисовки интерфейса в конструкторе.
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|2.20, dullish (ok), 22:28, 25/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ой да ладно Вам! И так понятно, что сказки всё это. Не бывает никаких интерфейсов на гтк.
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|2.14, llolik (ok), 22:13, 25/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для задачи "запилить простой стандартный пользовательский UI" RAD-формошлёпство "Delphi-style", в общем-то вполне хорошо работает.
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|3.17, Аноним (-), 22:16, 25/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это пока оно у тебя не сожрет штукарь который ты на мобилу пытался закинуть, по причине "сеть отпала но формошлеп в офисе не знал что так бывает".
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|4.21, llolik (ok), 22:36, 25/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если тотже самый "формошлёп в офисе" будет стоически строчить каждый виджет и его логику вручную по GTK-олдскулу - это как-то резко исправит данный пример? Ну кроме того, что он для достижения того же результата потратит в хренадцать раз больше времени.
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|1.5, th3m3 (ok), 21:40, 25/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это только Cambalache работает на WebKit WebView или созданные на нём интерфейсы - тоже будут?
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|2.11, llolik (ok), 22:10, 25/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как я понял, в WebView транслируется с помощью GTK-бэкенда (Broadway), то, что пользователь мастырит. А Merengue этот самый что-то вроде диспатчера между этим самым Cambalache (ввод) и Broadway (отображение конечного результата).
Так получается, что в через Broadway можно рисовать в дизайнере хоть GTK3, хоть GTK4,5,6... не пересобирая его на каждый чих. И как я понял из блога, автор сначала хотел кастомный виджет-композитор Wayland, но он пока не допилен, и поэтому пошёл по пути наименьшего сопротивления. Говорит, как виджет до ума доведут, то несложно обойтись и без Broadway/WebView.
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|1.13, Аноним (13), 22:12, 25/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Звучит как какая-то очередная облегчалка-снижалка-порога-вхождения для гомнокодинга интерфейсов в модных хипсто-свистелках.
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|1.18, Хан (?), 22:17, 25/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ситуация такова, в opensourse остались только криворукие раки, то инсталятор не могут нативный написать, другие не могут в систему инициализации, третьи не могут DE написать уже 20 лет с каждым релизом регресс оверхед, четвертые просто померли, а пятые гордые ЛГБТ форки с фемками контрибьюторами аля glimpise...
Последний бастион против раков держат Qt, Blender, RawTherapee, Opentoonz, PostgreSQL, Firebird, SQlite, 7-zip и некоторые другие проэкты
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|2.22, llolik (ok), 22:46, 25/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ситуация такова, в opensourse остались только криворукие раки
И только ты тут один умный, в белом пальто стоишь красивый ©
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|1.19, Анонимкочно (?), 22:22, 25/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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И когда починят сломанное в диалоге открытия файлов - снова неизвестно.
Печаль - эта ваша разработка нового... Увы и ах, так уж сами сделали, что печаль.
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