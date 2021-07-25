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Представлен Cambalache, новый инструмент разработки GTK-интерфейсов

25.07.2021 20:40

На конференции GUADEC 2021 представлен Cambalache, новый инструмент быстрой разработки интерфейсов для GTK 3 и GTK 4, использующий парадигму MVC и философию первостепенного значения модели данных. Одним из наиболее заметных отличий от Glade является поддержка ведения нескольких интерфейсов пользователя в одном проекте. Код проекта написан на Python и поставляется под лицензией GPLv2.

Для обеспечения поддержки нескольких веток GTK формирование рабочей области осуществляется с привлечением бэкенда Broadway, позволяющего отрисовывать вывод библиотеки GTK в окне web-браузера. Основной процесс Cambalache предоставляется обвязку с WebKit WebView, в которой при помощи Broadway транслируется вывод из процесса Merengue, который непосредственно занимается отрисовкой интерфейса, создаваемого пользователем. Интерфейс может генерироваться на базе GTK 3 и GTK 4, в зависимости от определённой в проекте версии.

Cambalache не зависит от GtkBuilder и GObject, но предоставляет модель данных, соответствующую системе типов GObject. Модель данных может импортировать и экспортировать разом нескольких интерфейсов, поддерживает объекты, свойства и сигналы GtkBuilder, предоставляет стек отката операций (Undo / Redo) и возможность сжатия история команд. Для генерации модели данных из gir-файлов предоставляется утилита cambalache-db, а для генерации классов GObject из таблиц модели данных - утилита db-codegen.



  1. Главная ссылка к новости (https://events.gnome.org/event...)
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55544-cambalache
Ключевые слова: cambalache, gtk, gui
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 21:32, 25/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > разрабатывать на десктопе

    чек

    > делать гуи для десктопов

    чек

    > на тулките для десктопов

    чек

    > в браузере

    да блин

     
     
  • 2.3, НяшМяш (ok), 21:38, 25/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Если я правильно понял оригинал, то вебвью там участвует только для отрисовки интерфейса в конструкторе.
     
  • 2.20, dullish (ok), 22:28, 25/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ой да ладно Вам! И так понятно, что сказки всё это. Не бывает никаких интерфейсов на гтк.
     

  • 1.2, Аноним (2), 21:35, 25/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Говорите в Delphi формошлёпство?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 21:40, 25/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Как будто в формошлёпстве есть что-то плохое...
     
  • 2.14, llolik (ok), 22:13, 25/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для задачи "запилить простой стандартный пользовательский UI" RAD-формошлёпство "Delphi-style", в общем-то вполне хорошо работает.
     
     
  • 3.17, Аноним (-), 22:16, 25/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это пока оно у тебя не сожрет штукарь который ты на мобилу пытался закинуть, по причине "сеть отпала но формошлеп в офисе не знал что так бывает".
     
     
  • 4.21, llolik (ok), 22:36, 25/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если тотже самый "формошлёп в офисе" будет стоически строчить каждый виджет и его логику вручную по GTK-олдскулу - это как-то резко исправит данный пример? Ну кроме того, что он для достижения того же результата потратит в хренадцать раз больше времени.
     

  • 1.5, th3m3 (ok), 21:40, 25/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это только Cambalache работает на WebKit WebView или созданные на нём интерфейсы - тоже будут?
     
     
  • 2.11, llolik (ok), 22:10, 25/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как я понял, в WebView транслируется с помощью GTK-бэкенда (Broadway), то, что пользователь мастырит. А Merengue этот самый что-то вроде диспатчера между этим самым Cambalache (ввод) и Broadway (отображение конечного результата).

    Так получается, что в через Broadway можно рисовать в дизайнере хоть GTK3, хоть GTK4,5,6... не пересобирая его на каждый чих. И как я понял из блога, автор сначала хотел кастомный виджет-композитор Wayland, но он пока не допилен, и  поэтому пошёл по пути наименьшего сопротивления. Говорит, как виджет до ума доведут, то несложно обойтись и без Broadway/WebView.

     

  • 1.6, Аноноша (?), 21:50, 25/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Был же https://glade.gnome.org/ вроде, чем не устроил?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 22:00, 25/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вполне устроил. Альтернатива, сэр.
     
     
  • 3.9, anonymous (??), 22:04, 25/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не альтернатива, а дрянь какая-то.
     

  • 1.7, Аноним (7), 21:54, 25/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А GTK2?
     
  • 1.10, Хан (?), 22:08, 25/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Формошлепить gtk+ на электроне это верх убогости
     
  • 1.12, непопов (?), 22:11, 25/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Господи, какой же ужас на скриншоте...
     
  • 1.13, Аноним (13), 22:12, 25/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Звучит как какая-то очередная облегчалка-снижалка-порога-вхождения для гомнокодинга интерфейсов в модных хипсто-свистелках.
     
  • 1.15, Аноним (-), 22:15, 25/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Камбала, чё! Хорошее название для этой неведомой фигни.
     
  • 1.16, Онаним (?), 22:16, 25/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что за очередная камбала на питоне?
     
  • 1.18, Хан (?), 22:17, 25/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ситуация такова, в opensourse остались только криворукие раки, то инсталятор не могут нативный написать, другие не могут в систему инициализации, третьи не могут DE написать уже 20 лет с каждым релизом регресс оверхед, четвертые просто померли, а пятые гордые ЛГБТ форки с фемками контрибьюторами аля glimpise...

    Последний бастион против раков держат Qt, Blender, RawTherapee, Opentoonz, PostgreSQL, Firebird, SQlite, 7-zip и некоторые другие проэкты

     
     
  • 2.22, llolik (ok), 22:46, 25/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ситуация такова, в opensourse остались только криворукие раки

    И только ты тут один умный, в белом пальто стоишь красивый ©

     
  • 2.24, Аноним (24), 22:57, 25/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сложно не согласиться ;( как минимум истина где-то рядом.
     

  • 1.19, Анонимкочно (?), 22:22, 25/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И когда починят сломанное в диалоге открытия файлов - снова неизвестно.

    Печаль - эта ваша разработка нового... Увы и ах, так уж сами сделали, что печаль.

     
  • 1.23, Anonymous111 (?), 22:48, 25/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Имхо, но compose for desktop лучше всего подходит для быстрой разработки, чем ГТК и прочие
     
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