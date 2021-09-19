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Тестирование рабочего стола KDE Plasma 5.23

19.09.2021 10:26

Доступна для тестирования бета-версия пользовательской оболочки Plasma 5.23. Протестировать новый выпуск можно через Live-сборку от проекта openSUSE и сборки от проекта KDE Neon Testing edition. Пакеты для различных дистрибутивов можно найти на данной странице. Релиз ожидается 12 октября.

Ключевые улучшения:

  • В теме оформления Breeze изменён дизайн кнопок, элементов меню, переключателей, ползунков и полос прокрутки. Для повышения удобства работы с сенсорных экранов увеличен размер полоc прокрутки и полос-регуляторов (spinbox). Добавлен новый индикатор загрузки, оформленный в виде вращающейся шестерёнки. Реализован эффект, подсвечивающий виджеты, касающиеся края панели. Для виджетов, размещённых на рабочем столе, обеспечено размытие фона.
  • Значительное переработан код с реализацией нового меню Kickoff, повышена производительность и устранены мешающие работе ошибки. Предоставлена возможность выбора между показом имеющихся программ в виде списка или сетки пиктограмм. Добавлена кнопка для закрепления открытого меню на экране. На сенсорных экранах удерживание касания теперь приводит к открытию контекстного меню. Предоставлена возможность настройки показа кнопок для управления сеансом и завершением работы.
  • При переходе в режим планшета обеспечено увеличение пиктограмм в системном лотке для упрощения управления с сенсорных экранов.
  • В интерфейсе показа уведомлений предоставлена поддержка копирования текста в буфер обмена при помощи комбинации клавиш Ctrl+C.
  • Апплет с реализацией глобального меню сделан более похожим на обычное меню.
  • Предоставлена возможность быстрого переключения между профилями энергопотребления: "экономия энергии", "высокая производительность" и "сбалансированные настройки".
  • В системном мониторе и виджетах для показа состояния датчиков обеспечено отображение усреднённого показателя нагрузки (LA, load average).
  • В виджете для работы буфером обмена обеспечено запоминание 20 последних элементов и игнорирование выделенных областей, для которых явно не выполнена операция копирования. Имеется возможность удаления выбранных элементов в буфере обмена через нажатии клавиши Delete.
  • В апплете управления громкостью реализовано разделение приложений, воспроизводящих и записывающих звук.
  • В виджете управления сетевым соединением добавлен показ дополнительных деталей о текущей сети. Предоставлена возможность ручного выставления скорости для Ethernet-соединения и отключения IPv6. Для соединений через OpenVPN добавлена поддержка дополнительных протоколов и настроек аутентификации.
  • В виджете управления медиапроигрывателем включён постоянный показ обложки альбома, которая одновременно используется для формирования фона.
  • Расширена логика переноса текста названий миниатюр в режиме Folder View - метки с текстом в стиле CamelCase теперь переносятся как в Dolphin по границе неразделённых пробелом слов.

  • Улучшен интерфейс для настройки параметров системы. На странице "Обратная связь" предоставлен отчёт о всей информации, ранее отправленной разработчикам KDE. Добавлена опция для включения или отключения Bluetooth во время входа пользователя. На странице настройки экрана входа появилась опция для синхронизации расположения экрана. Улучшен интерфейс поиска по имеющимся настройкам, к параметрам привязаны дополнительные ключевые слова. На странице настройки ночного режима обеспечен вывод уведомлений для действий, приводящих к обращению ко внешним сервисам определения местоположения. На странице настройки цветов предоставлена возможность переопределения основного цвета в цветовой схеме.
  • После применения новых настроек экрана обеспечен вывод диалога подтверждения изменения с обратным отчётом времени, позволяющим автоматически вернуть старые параметры в случае нарушения нормального вывода на экран.

  • В центре управления приложениями ускорена загрузка и обеспечен показ источника получения приложения на кнопке установки.
  • Значительно улучшена работа сеанса на базе протокола Wayland. Реализована возможность вставки из буфера обмена средней кнопкой мыши и применения интерфейса drag-and-drop между программами, использующими Wayland и запущенными при помощи XWayland. Устранено несколько проблем, возникавших при использовании GPU NVIDIA. Добавлена поддержка изменения разрешения экрана при запуске в системах виртуализации. Улучшен эффект размытия фона. Обеспечено сохранение параметров виртуальных рабочих столов.

    Предоставлена возможность изменения настроек RGB для видеодрайваера Intel. Добавлена новая анимация поворота экрана. При записи приложением содержимого экрана обеспечен вывод специального индикатора в системном лотке, позволяющим отключить запись. Улучшено управление жестами на тачпаде. В менеджере задач реализована визуальная индикация клика на пиктограммы приложений. Для индикации начала запуска программ предложена специальная анимация курсора.

  • Обеспечено согласование раскладки экранов в многомониторных конфигурациях между сеансами X11 и Wayland.
  • Переписана реализация эффекта "Презентация окон" (Present Windows).
  • В приложении для отправки сообщений об ошибках (DrKonqi) добавлено уведомление о приложениях, оставшихся без сопровождения.
  • Из заголовков окон с диалогами и настройками убрана кнопка "?".
  • Запрещено использование прозрачности при перемещении или изменении размера окон.


  1. Главная ссылка к новости (https://kde.org/announcements/...)
  2. OpenNews: Сеанс KDE на базе Wayland признан стабильным
  3. OpenNews: Выпуск мобильной платформы KDE Plasma Mobile 21.08
  4. OpenNews: Выпуск KDE Gear 21.08, набора приложений от проекта KDE
  5. OpenNews: Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.22
  6. OpenNews: Мэйнтейнер Cinnamon в Debian перешёл на использование KDE
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55829-kde
Ключевые слова: kde
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Обсуждение (46) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:40, 19/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Одобряю.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 12:41, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    она слишком перегружена фичами... и багами
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 12:44, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да.
     
  • 3.16, FreeStyler (ok), 14:03, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    зато можно хоть как настроить под себя и выглядит очень хорошо по сравнению с другими DE, где то трей только в одну строку, то значки в трее несуразные, у многих вообще нельзя панель вертикальной сделать. В общем пока единственная приемлимая DE, остальные - компромисс. Разве что XFCE может как-то потягаться https://imgur.com/a/KXMmdhw
     
     
  • 4.21, Аноним (21), 14:25, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    >> она слишком перегружена фичами... и багами
    > В общем пока единственная приемлимая DE

    поэтому и пресловутый 1%

    > зато можно хоть как настроить под себя

    про мозаики вы не слышали видимо или не осилили

     
     
  • 5.30, aname (?), 14:45, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 2k21
    > Мозаики

    Где ж там больше 1% возьмётся- то

     
  • 4.39, Аноним (39), 16:13, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > зато можно хоть как настроить под себя и выглядит очень хорошо по
    > сравнению с другими DE, где то трей только в одну строку,
    > то значки в трее несуразные, у многих вообще нельзя панель вертикальной
    > сделать. В общем пока единственная приемлимая DE, остальные - компромисс. Разве
    > что XFCE может как-то потягаться https://imgur.com/a/KXMmdhw

    Не осуждаю подобный выбор, но у меня всегда возникал вопрос к подобным настройкам, когда вертикальная панель сбоку с кучей рябящей фигни на ней, насколько это не отвлекает подобных людей?!

    Вот, меня, лично, дико напрягает переферийным зрением постоянно цепляться сбоку от рабочих окон на какие-то коллажно-мозаичные ярмарочные фигульки, как и на саму панель, которая несимметрично располагается на одной стороне и портит всю гармонию спокойного созерцания при работе с основными окнами программ.

    Я по этой причине долго посылал лучей добра в сторону Unity, когда у неё ещё панель нельзя было сделать внизу, хотя и без этого, среда была довольно ущербной и я ей не мог пользоваться, поэтому выбрал другую.

    Но, когда люди добровольно выбирают вертикальные панели, я не понимаю, хотя я и не осуждаю, сейчас такое время, когда любых "особенностей" людей, можно, не то что, не стыдиться, но и выпячивать на общее обозрение, качать свои права и устраивать парады, кто я такой, чтобы сегодня осуждать подобный выбор, но извините старика, понять я не могу.

     
  • 3.34, Аноним (-), 15:16, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >она слишком перегружена фичами... и багами

    Термин Среда Рабочего стола тебе ни о чём не говорит?

     

  • 1.3, Аноним (4), 12:43, 19/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ну что сказать молодцы. Хороший бульон 🥣 варят
     
     
  • 2.43, adolfus (ok), 17:43, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Было бы еще лучше, если бы из всего этого можно было выделить только пользовательский графический интерфейс, причем максимально опирающийся на libc и STL, без кутишных велосипедов, оборачивающих их же. И в статическом варианте связывания -- слишком жирно грузить общие модули кода (.so) целиком ради одной-двух функций.
     

  • 1.5, нононим (?), 12:47, 19/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Значительно улучшена работа сеанса на базе протокола Wayland.
    > Реализована возможность вставки из буфера обмена средней кнопкой мыши

    Хм... если это значительно, то боюсь представить как Wayland в кедах работал раньше.

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:49, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    вы не дочитали, ключевая фраза в этом пункте "между программами, использующими Wayland и запущенными при помощи XWayland".
     
     
  • 3.33, Нононим (?), 15:11, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это не особо что-то меняет. Функция то базовая до невозможности.
     
     
  • 4.40, Аноним (-), 16:16, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это не особо что-то меняет. Функция то базовая до невозможности.

    Так копирование средней кнопкой в вяленом протоколе появилось только 3 года назад. Что "немного намекает" на реальное "соотношение с реальностью" (тавтология так и задуманна) любимой местной присказки "вяленый делается бывшими разрабами иксов!".

     
  • 2.13, Аноним (13), 13:19, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Плохо. Хотелось бы ещё знать починили ли переключатель языка посреди экрана. В x11 просто в трее меняется иконка при переключении языка и это норм, в Wayland даже в приложении на весь экран посередине появляется довольно большой индикатор, что очень неудобно.
    Особой стабильности от wayland'а не ощутил - с нормальными приложениями также стабилен как и иксы (0 проблем vs 0 проблем), в стимовских играх (вроде dos2ee через proton) где-то проблемы прошли, где-то появились (1 vs 1).
     
     
  • 3.36, anoninus (?), 15:46, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть кнопка отключения OSD
     

  • 1.6, Аноним (6), 12:48, 19/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Зачем прозрачность запретили при перемещении окон? Можно ли будет обратно включить? Удобно же было в ряде случаяев
     
     
  • 2.12, Аноним (2), 13:12, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кровати сами не переставятся
     

  • 1.7, Fracta1L (ok), 12:49, 19/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Неужели дефолтный стиль будет похож на что-то хорошее. Так и надобность в Kvantum может отпасть.
     
  • 1.9, x3who (?), 12:55, 19/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это пофиксили?
    https://bugs.kde.org/show_bug.cgi?id=356225
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:58, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты читать умеешь?

    Status: CONFIRMED

     
     
  • 3.15, Аноним (-), 13:43, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А ты понимать прочитанное умеешь? CONFIRMED != RESOLVED
     
     
  • 4.18, Аноним (10), 14:18, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Я то умею, а ты похоже нет. Мой коммент и был про то, что не пофикшено, ведь если бы ты умел читать, то у тебя и вопросов бы не возникало
     
  • 4.19, Аноним (10), 14:19, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://bugs.kde.org/page.cgi?id=fields.html#bug_status

    Или, быть может, эта страница существует для умеющих читать идиотов?

     
  • 2.31, aname (?), 14:46, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как же ты дожил до свох лет то?
     

  • 1.11, InuYasha (??), 13:08, 19/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    мммм, кеды :3
    Уже сделали чтобы меню Пуск использовало тему оформления системы? А то эта голубая рамочка уже достала...
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 14:25, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Dz: атрофия способности зайти в настройки и увидеть, что там всё есть на фоне отравления гномом.
     
  • 2.25, Аноним (25), 14:42, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >мммм, кеды :3

    Где ты тут увидел кеды три?

     
     
  • 3.35, n00by (ok), 15:41, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >>мммм, кеды :3
    > Где ты тут увидел кеды три?

    Тут https://cs14.pikabu.ru/post_img/2021/05/21/4/og_og_162157376929069094.jpg

     
  • 3.45, Аноним (45), 18:09, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Где ты тут увидел кеды три?

    Не три, это типа он на бок лёг и булки показал.

     
  • 2.26, Аноним (25), 14:43, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Уже сделали чтобы меню Пуск использовало тему оформления системы? А то эта голубая рамочка уже достала...

    Используй Trinity TDE

     
  • 2.27, aname (?), 14:43, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как же ты дожил- то до своих лет?
     

  • 1.14, Anonnnym (?), 13:38, 19/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Запрещено использование прозрачности при перемещении или изменении размера окон.

    Зачем? Это же было удобно!

     
     
  • 2.29, Аноним (29), 14:45, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверно только в иксах это нормально делается. Правда, у меня ощущение, что полупрозрачности перетаскиваемых окон нравятся мне больше, чем я их на самом деле использовал (практически это чуть более чем бесполезная фича).
     
     
  • 3.37, n00by (ok), 15:56, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Наверно только в иксах это нормально делается.

    В Wayland прозрачность проще делается. Точнее, ничего специально делать не надо, если у поверхности есть альфа-канал. В Иксах требуется найти подходящий режим, создать COLORMAP и сказать "Ку".

     

  • 1.17, Аноним (25), 14:15, 19/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    лучшие кеды были третьи
     
     
  • 2.24, Аноним (29), 14:41, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нет, 5 лучшие объективно. Я могу написать длинную простыню на пару экранов чем именно они лучше (чисто технически, и эстетически тоже).
     
     
  • 3.28, Аноним (25), 14:44, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Пиши, не надо угрожать.
     

  • 1.20, Аноним (20), 14:22, 19/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Скажите пожалуйста, все так же меняется длина загрузочной полоски в зависимости от длины текста справа?
    Поясняю: идёт загрузка (загрузочная полоска) и справа текст "загрузка столько то процентов" и когда было "загрузка 1%" и "загрузка 90%" длины этих словосочетаний на экране разные и в зависимости от этого полоска загрузки становится то больше то меньше
     
  • 1.23, Аноним (23), 14:38, 19/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    прикольно видеть мессенджер Сигнал на скриншоте :))))
     
     
  • 2.38, Абобус обыкновенный (?), 16:02, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что не так? Конечно это далеко не лучший месенджер по моему абсолютно объективному мнению, но ничего особенного не вижу тут.
     

  • 1.32, Аноним (32), 14:59, 19/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Насчет режимов энергосбережения, неужели они это реально сделали? Кто-нибудь, отпишитесь, реально ли на ноутбуках теперь можно менять режимы производителности?
     
  • 1.41, Онаним (?), 16:18, 19/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда Gwenview научится крутить WebM по кругу?
     
  • 1.42, Nicholass (?), 17:27, 19/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А когда планируется выход Kde 6? Есть у кого инфа?
     
  • 1.44, Аноним (44), 17:53, 19/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Для повышения удобства работы с сенсорных экранов увеличен размер
    > Запрещено использование прозрачности при перемещении или изменении размера окон

    Гномеры! Носите намордники в общественных местах!

     
  • 1.46, Аноним (-), 18:10, 19/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё-таки хороша Windows 11!
     
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