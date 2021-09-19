Тестирование рабочего стола KDE Plasma 5.23

> зато можно хоть как настроить под себя и выглядит очень хорошо по

> сравнению с другими DE, где то трей только в одну строку,

> то значки в трее несуразные, у многих вообще нельзя панель вертикальной

> сделать. В общем пока единственная приемлимая DE, остальные - компромисс. Разве

> что XFCE может как-то потягаться https://imgur.com/a/KXMmdhw Не осуждаю подобный выбор, но у меня всегда возникал вопрос к подобным настройкам, когда вертикальная панель сбоку с кучей рябящей фигни на ней, насколько это не отвлекает подобных людей?! Вот, меня, лично, дико напрягает переферийным зрением постоянно цепляться сбоку от рабочих окон на какие-то коллажно-мозаичные ярмарочные фигульки, как и на саму панель, которая несимметрично располагается на одной стороне и портит всю гармонию спокойного созерцания при работе с основными окнами программ. Я по этой причине долго посылал лучей добра в сторону Unity, когда у неё ещё панель нельзя было сделать внизу, хотя и без этого, среда была довольно ущербной и я ей не мог пользоваться, поэтому выбрал другую. Но, когда люди добровольно выбирают вертикальные панели, я не понимаю, хотя я и не осуждаю, сейчас такое время, когда любых "особенностей" людей, можно, не то что, не стыдиться, но и выпячивать на общее обозрение, качать свои права и устраивать парады, кто я такой, чтобы сегодня осуждать подобный выбор, но извините старика, понять я не могу.

