Тестирование рабочего стола KDE Plasma 5.23

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|3.16, FreeStyler (ok), 14:03, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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зато можно хоть как настроить под себя и выглядит очень хорошо по сравнению с другими DE, где то трей только в одну строку, то значки в трее несуразные, у многих вообще нельзя панель вертикальной сделать. В общем пока единственная приемлимая DE, остальные - компромисс. Разве что XFCE может как-то потягаться https://imgur.com/a/KXMmdhw
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|4.21, Аноним (21), 14:25, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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>> она слишком перегружена фичами... и багами
> В общем пока единственная приемлимая DE
поэтому и пресловутый 1%
> зато можно хоть как настроить под себя
про мозаики вы не слышали видимо или не осилили
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|4.39, Аноним (39), 16:13, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> зато можно хоть как настроить под себя и выглядит очень хорошо по
> сравнению с другими DE, где то трей только в одну строку,
> то значки в трее несуразные, у многих вообще нельзя панель вертикальной
> сделать. В общем пока единственная приемлимая DE, остальные - компромисс. Разве
> что XFCE может как-то потягаться https://imgur.com/a/KXMmdhw
Не осуждаю подобный выбор, но у меня всегда возникал вопрос к подобным настройкам, когда вертикальная панель сбоку с кучей рябящей фигни на ней, насколько это не отвлекает подобных людей?!
Вот, меня, лично, дико напрягает переферийным зрением постоянно цепляться сбоку от рабочих окон на какие-то коллажно-мозаичные ярмарочные фигульки, как и на саму панель, которая несимметрично располагается на одной стороне и портит всю гармонию спокойного созерцания при работе с основными окнами программ.
Я по этой причине долго посылал лучей добра в сторону Unity, когда у неё ещё панель нельзя было сделать внизу, хотя и без этого, среда была довольно ущербной и я ей не мог пользоваться, поэтому выбрал другую.
Но, когда люди добровольно выбирают вертикальные панели, я не понимаю, хотя я и не осуждаю, сейчас такое время, когда любых "особенностей" людей, можно, не то что, не стыдиться, но и выпячивать на общее обозрение, качать свои права и устраивать парады, кто я такой, чтобы сегодня осуждать подобный выбор, но извините старика, понять я не могу.
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|3.34, Аноним (-), 15:16, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>она слишком перегружена фичами... и багами
Термин Среда Рабочего стола тебе ни о чём не говорит?
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|2.43, adolfus (ok), 17:43, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Было бы еще лучше, если бы из всего этого можно было выделить только пользовательский графический интерфейс, причем максимально опирающийся на libc и STL, без кутишных велосипедов, оборачивающих их же. И в статическом варианте связывания -- слишком жирно грузить общие модули кода (.so) целиком ради одной-двух функций.
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|1.5, нононим (?), 12:47, 19/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Значительно улучшена работа сеанса на базе протокола Wayland.
> Реализована возможность вставки из буфера обмена средней кнопкой мыши
Хм... если это значительно, то боюсь представить как Wayland в кедах работал раньше.
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|2.8, Аноним (8), 12:49, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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вы не дочитали, ключевая фраза в этом пункте "между программами, использующими Wayland и запущенными при помощи XWayland".
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|4.40, Аноним (-), 16:16, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это не особо что-то меняет. Функция то базовая до невозможности.
Так копирование средней кнопкой в вяленом протоколе появилось только 3 года назад. Что "немного намекает" на реальное "соотношение с реальностью" (тавтология так и задуманна) любимой местной присказки "вяленый делается бывшими разрабами иксов!".
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|2.13, Аноним (13), 13:19, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Плохо. Хотелось бы ещё знать починили ли переключатель языка посреди экрана. В x11 просто в трее меняется иконка при переключении языка и это норм, в Wayland даже в приложении на весь экран посередине появляется довольно большой индикатор, что очень неудобно.
Особой стабильности от wayland'а не ощутил - с нормальными приложениями также стабилен как и иксы (0 проблем vs 0 проблем), в стимовских играх (вроде dos2ee через proton) где-то проблемы прошли, где-то появились (1 vs 1).
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|1.6, Аноним (6), 12:48, 19/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Зачем прозрачность запретили при перемещении окон? Можно ли будет обратно включить? Удобно же было в ряде случаяев
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|1.7, Fracta1L (ok), 12:49, 19/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Неужели дефолтный стиль будет похож на что-то хорошее. Так и надобность в Kvantum может отпасть.
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|4.18, Аноним (10), 14:18, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Я то умею, а ты похоже нет. Мой коммент и был про то, что не пофикшено, ведь если бы ты умел читать, то у тебя и вопросов бы не возникало
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|1.11, InuYasha (??), 13:08, 19/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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мммм, кеды :3
Уже сделали чтобы меню Пуск использовало тему оформления системы? А то эта голубая рамочка уже достала...
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|2.22, Аноним (22), 14:25, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Dz: атрофия способности зайти в настройки и увидеть, что там всё есть на фоне отравления гномом.
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|3.45, Аноним (45), 18:09, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Где ты тут увидел кеды три?
Не три, это типа он на бок лёг и булки показал.
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|2.26, Аноним (25), 14:43, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Уже сделали чтобы меню Пуск использовало тему оформления системы? А то эта голубая рамочка уже достала...
Используй Trinity TDE
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|1.14, Anonnnym (?), 13:38, 19/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Запрещено использование прозрачности при перемещении или изменении размера окон.
Зачем? Это же было удобно!
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|2.29, Аноним (29), 14:45, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Наверно только в иксах это нормально делается. Правда, у меня ощущение, что полупрозрачности перетаскиваемых окон нравятся мне больше, чем я их на самом деле использовал (практически это чуть более чем бесполезная фича).
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|3.37, n00by (ok), 15:56, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Наверно только в иксах это нормально делается.
В Wayland прозрачность проще делается. Точнее, ничего специально делать не надо, если у поверхности есть альфа-канал. В Иксах требуется найти подходящий режим, создать COLORMAP и сказать "Ку".
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|2.24, Аноним (29), 14:41, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Нет, 5 лучшие объективно. Я могу написать длинную простыню на пару экранов чем именно они лучше (чисто технически, и эстетически тоже).
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|1.20, Аноним (20), 14:22, 19/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Скажите пожалуйста, все так же меняется длина загрузочной полоски в зависимости от длины текста справа?
Поясняю: идёт загрузка (загрузочная полоска) и справа текст "загрузка столько то процентов" и когда было "загрузка 1%" и "загрузка 90%" длины этих словосочетаний на экране разные и в зависимости от этого полоска загрузки становится то больше то меньше
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|2.38, Абобус обыкновенный (?), 16:02, 19/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что не так? Конечно это далеко не лучший месенджер по моему абсолютно объективному мнению, но ничего особенного не вижу тут.
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|1.32, Аноним (32), 14:59, 19/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Насчет режимов энергосбережения, неужели они это реально сделали? Кто-нибудь, отпишитесь, реально ли на ноутбуках теперь можно менять режимы производителности?
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|1.44, Аноним (44), 17:53, 19/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Для повышения удобства работы с сенсорных экранов увеличен размер
> Запрещено использование прозрачности при перемещении или изменении размера окон
Гномеры! Носите намордники в общественных местах!
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