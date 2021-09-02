Опубликован выпуск мобильной платформы KDE Plasma Mobile 21.08, основанной на мобильной редакции рабочего стола Plasma 5, библиотеках KDE Frameworks 5, телефонном стеке Ofono и коммуникационном фреймворке Telepathy. Для вывода графики в Plasma Mobile используется композитный сервер kwin_wayland, а для обработки звука применяется PulseAudio. Одновременно подготовлен выпуск набора мобильных приложений Plasma Mobile Gear 21.08, формируемого по аналогии с набором KDE Gear. Для создания интерфейса приложений применяется Qt, набор компонентов Mauikit и фреймворк Kirigami из состава KDE Frameworks, позволяющий создавать универсальные интерфейсы, пригодные для смартфонов, планшетов и ПК. В состав входят такие приложения, как KDE Connect для сопряжения телефона с рабочим столом, просмотрщик документов Okular, музыкальный проигрыватель VVave, просмоторщики изображений Koko и Pix, система ведения заметок buho, календарь-планировщик calindori, файловый менеджер Index, менеджер приложений Discover, программа для отправки SMS Spacebar, адресная книга plasma-phonebook, интерфейс для осуществления телефонных вызовов plasma-dialer, браузер plasma-angelfish и мессенджер Spectral. Выпуск позиционируется как ежемесячное обновление и включает в основном исправления ошибок. В новой версии: Решены проблемы в композитном оконном менеджере KWin, влияющие на работу экранной клавиатуры. Повышена предсказуемость появления клавиатуры и сворачивания, когда в ней нет необходимости.

Переписан код с реализацией быстрых настроек верхней панели. Добавлены компоненты для создания собственных кнопок быстрого изменения настроек.

В приложение Clock добавлена возможность зацикливания таймеров и запуска произвольных команд при завершении очередного отчёта таймера, что может применяться для координации выполнения повторяющихся задач. Решены проблемы из-за недостаточной высоты экрана, проявлявшиеся в Pinephone в ландшафтном режиме. Улучшены анимационные эффекты.

Значительно переработано приложение для отображения прогноза погоды, интерфейс которого переведён на использование Qt Quick. Решена проблема с отображением слишком толстых линий на Pinephone.

В программе для прослушивания подкастов Kasts предоствлена возможность выбора места на диске для сохранения загружаемых эпизодов и кэшируемых изображений, отличного от домашнего каталога. Обеспечен показ дискового пространства, которое занимают эпизоны и изображений, и предоставлена опция для чистки кэша с изображениями.

В Spacebar, программе для приёма и отправки SMS, обеспечено корректное отображение состояния сообщений, при отправке которых произошёл сбой. Решена проблема с передачей стеку oFono номеров телефонов в неподдерживаемом формате.



