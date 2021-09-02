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Выпуск мобильной платформы KDE Plasma Mobile 21.08

02.09.2021 11:32

Опубликован выпуск мобильной платформы KDE Plasma Mobile 21.08, основанной на мобильной редакции рабочего стола Plasma 5, библиотеках KDE Frameworks 5, телефонном стеке Ofono и коммуникационном фреймворке Telepathy. Для вывода графики в Plasma Mobile используется композитный сервер kwin_wayland, а для обработки звука применяется PulseAudio. Одновременно подготовлен выпуск набора мобильных приложений Plasma Mobile Gear 21.08, формируемого по аналогии с набором KDE Gear. Для создания интерфейса приложений применяется Qt, набор компонентов Mauikit и фреймворк Kirigami из состава KDE Frameworks, позволяющий создавать универсальные интерфейсы, пригодные для смартфонов, планшетов и ПК.

В состав входят такие приложения, как KDE Connect для сопряжения телефона с рабочим столом, просмотрщик документов Okular, музыкальный проигрыватель VVave, просмоторщики изображений Koko и Pix, система ведения заметок buho, календарь-планировщик calindori, файловый менеджер Index, менеджер приложений Discover, программа для отправки SMS Spacebar, адресная книга plasma-phonebook, интерфейс для осуществления телефонных вызовов plasma-dialer, браузер plasma-angelfish и мессенджер Spectral.

Выпуск позиционируется как ежемесячное обновление и включает в основном исправления ошибок. В новой версии:

  • Решены проблемы в композитном оконном менеджере KWin, влияющие на работу экранной клавиатуры. Повышена предсказуемость появления клавиатуры и сворачивания, когда в ней нет необходимости.
  • Переписан код с реализацией быстрых настроек верхней панели. Добавлены компоненты для создания собственных кнопок быстрого изменения настроек.
  • В приложение Clock добавлена возможность зацикливания таймеров и запуска произвольных команд при завершении очередного отчёта таймера, что может применяться для координации выполнения повторяющихся задач. Решены проблемы из-за недостаточной высоты экрана, проявлявшиеся в Pinephone в ландшафтном режиме. Улучшены анимационные эффекты.
  • Значительно переработано приложение для отображения прогноза погоды, интерфейс которого переведён на использование Qt Quick. Решена проблема с отображением слишком толстых линий на Pinephone.
  • В программе для прослушивания подкастов Kasts предоствлена возможность выбора места на диске для сохранения загружаемых эпизодов и кэшируемых изображений, отличного от домашнего каталога. Обеспечен показ дискового пространства, которое занимают эпизоны и изображений, и предоставлена опция для чистки кэша с изображениями.
  • В Spacebar, программе для приёма и отправки SMS, обеспечено корректное отображение состояния сообщений, при отправке которых произошёл сбой. Решена проблема с передачей стеку oFono номеров телефонов в неподдерживаемом формате.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.plasma-mobile.org/...)
  2. OpenNews: Выпуск мобильной платформы KDE Plasma Mobile 21.07
  3. OpenNews: В PinePhone решено поставлять по умолчанию Manjaro c KDE Plasma Mobile
  4. OpenNews: Статус подготовки первого стабильного релиза KDE Plasma Mobile
  5. OpenNews: Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.22
  6. OpenNews: Выпуск KDE Gear 21.08, набора приложений от проекта KDE
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55724-plasma
Ключевые слова: plasma, mobile, kde
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 11:38, 02/09/2021 [ответить]  
    		• +2 +/
    зачем мобильной платформе декорации окон?
     
     
  • 2, dullish (ok), 11:50, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >зачем мобильной платформе декорации окон?

    Большие планшеты, внешние мониторы...

     
     
  • 4, Аноним (1), 12:10, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Большие города, пустые поезда...
     

  • 3, Агроном (?), 12:00, 02/09/2021 [ответить]  
    		• +/
    По виду - Гном.
     
     
  • 5, Аноним (1), 12:11, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что за ересь ты говоришь?!
     
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