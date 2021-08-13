Выпуск KDE Gear 21.08, набора приложений от проекта KDE

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|1.1, б.б. (?), 10:46, 13/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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Это неполиткорректно - не КДЕ Жир, а КДЕ Бодипозитивное потребление памяти и диска
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|2.4, 334455 (?), 10:50, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Зато потребляет в обмен на фичи, а не как гнумас - просто за панельку сверху
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|3.5, Аноним (5), 10:59, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–21 +/–
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Ха, жрать под гигабайт и больше места со старта, когда Гном обходится смешными 200-300 мегабайт. Нет пути такому ДЕ на мой компьютер.
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|4.9, Аноним (9), 11:05, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Только выдуманный тобой доисторический KDE выдуманный тобой. Последний КДЕ есть сильно меньше панелек Гнома на джаваскрипте.
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|4.18, Отражение луны (ok), 11:35, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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200 со старта + не течет (если не ставить event calendar) + работает попросту быстрее и отзывчивее.
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|5.23, Аноним (23), 11:57, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Event calendar это какой-то стандартный виджет, он отключается? Я планирую перекатится на кеды
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|6.62, rvs2016 (ok), 13:57, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Event calendar это какой-то стандартный виджет
Да. Это стандартный виджет и устанавливается на панельку не по умолчанию, а только руками.
Когда-то давно (года 1.5 назад) он у меня ещё работал (открывался) щелчком по виджету, а потом начал вешать или kwin_x11, или plasmashell (не выяснял - кого именно из них он вешает).
Но настроить себя даёт, чтоб хоть надпись мне вверху писал типа:
пятница, 13 августа
- "И то дело, уважаемые состоятельные кроты!"
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|4.28, BrainFucker (ok), 12:21, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ха, жрать под гигабайт и больше места со старта,
Это у Арчеводов в основном. У меня Neon, аптайм 54 дня, Плазма потребляет 506МБ.
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|5.36, Аноним (-), 12:34, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Это у Арчеводов в основном
Ммм?
$ sudo ps_mem | grep plasmashell | awk '{print $1 $2}' && inxi -S
136.1MiB
System: Host: local-pc Kernel: 5.10.57-lts x86_64 bits: 64 Desktop: KDE Plasma 5.22.4 Distro: Arch
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|6.39, Аноним (39), 12:43, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну вообще она текла до недавного времени довольно сильно. Так что может стоит обновиться, если есть проблемы. Но слабее чем kwin. У меня вот за месяц в районе 450мб щель натекает (я тоже думал, что не течёт, но когда течёт слабо не так заметно просто). Вот kwin за сутки на пару гигабайт вытекает. После прошлого апдейта он перестал вытекать, но я всё равно раз в неделю где-то их прибиваю. Плазма всё равно подтекает. Ну у меня виджеты, погода там анимированная и прочее, может и из-за них, раньше без виджетов текло.
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|6.64, rvs2016 (ok), 13:59, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> $ sudo ps_mem
А это чё за зверь такой?
# where ps_mem
ps_mem not found
# pkg search ps_mem | wc -l
0
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|5.37, Аноним (39), 12:36, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В генту плазма вместе с ядром 400 на иксах и 350 на вейланде на старте. ЕМНИП. 100 из них ядро. У меня нет pim и индексатора разве что, но есть куча виджетов.
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|5.71, мля (?), 14:19, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это у Арчеводов в основном. У меня Neon, аптайм 54 дня, Плазма потребляет 506МБ.
Это у Кубунтят в основном. У меня Openbox, аптайм 107 дней, WM потребляет 150МБ.
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|3.43, 1111 (??), 13:02, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Зато потребляет в обмен на фичи, а не как гнумас - просто за панельку сверху
у меня на древнем ноуте гномом вообще пользоваться нельзя -так лагает, а кде5 летает без нареканий, так что по сравнению с гномом и не потребляет вовсе
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|1.2, Андрей (??), 10:48, 13/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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То-то у меня в KRDC изчезла возможность работать с RDP! Новый билд – новые баги.
И, да. Когда в Плазме на Вэйланде исправят баг, из-за которого пункты меню Кикера в классическом стиле перекрываются панелью задач? Джва года уже жду.
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|2.8, Рева RarogCmex Денис (?), 11:01, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Насчёт KRDK и RDP -- виноват твой майнтайнер, который собрал без поддержки RDP (да, так можно).
У меня было такое же в Генте.
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|3.11, Андрей (??), 11:08, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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KDE Neon вроде должен быть витриной всех фич KDE. Нафига они-то выкинули? Никому не мешало.
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|4.16, Пикапика (?), 11:20, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Неон не нужен, нужна свежатина - арч, хочешь престарелого говнеца с примесью снапа - кубунту.
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|7.25, Аноним (9), 12:05, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пока какой-нибудь арчевод ничего не сломает нормальное там все с зависимостям и с пакетами и с кедами.
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|1.6, Аноним (6), 11:00, 13/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>тёмнокрасные буквы на сером фоне, что более комфортно для чтения
Щито?
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|3.86, Аноним (85), 15:35, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лиловые надо буквы. Ничтожный фюрер под конец когда уже плохо видел записки именно с таким цветом букв читал. Исторический факт.
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|1.7, Аноним (9), 11:01, 13/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кстати кто там ругался что в Konsole тулбар не убирается. Всё он убирается просто смотреть надо внимательнее.
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|1.13, ryoken (ok), 11:16, 13/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>>Обновлено приложение KDE Connect, обеспечивающее интеграцию рабочего стола KDE со смартфоном. В новой версии реализована поддержка отправки ответов прямо из уведомлений о поступлении сообщения. Добавлена официальная поддержка платформы Windows, а само приложение предложено в каталоге Microsoft Store.
Нафига..? Или в вантуз тоже кеды завезли?
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|1.17, Я (??), 11:20, 13/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Люблю КДЕ на скриншотах. Красиво.
Не люблю юзать. Не работает.
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|2.52, Аноним (52), 13:41, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Плюсанул, бро. Не обращай внимание на комментаторов выше. Тред чуть более чем полностью заполнен фанатиками.
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|1.21, Armagor (ok), 11:45, 13/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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>В эмуляторе терминала Konsole добавлена поддержка предпросмотра изображений и каталогов
А потом в эмуляторе терминала появится эмулятор графического окружения, в котом мы будем запускать эмулятор эмулятора терминала, потому, что через эмулятор графического окружения в эмуляторе терминала не все можно будет настроить и надо будет иногда лезть в эмулятор эмулятора терминала.
А в эмуляторе эмулятора терминала будет смерть кощеева.
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|2.24, Аноним (9), 12:03, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В маковской консоли тоже есть предпросомотр картинок и как-то никто не жалуется. А еще на маке в консоле глубокая интеграция tmux.
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|3.65, rvs2016 (ok), 14:04, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но а вообще такими темпами и с реализацией указанных идей неплохо было бы им запилить и предпросмотр сайтов по наведению на сайто-ссылки. Ну там - заголовок, анонс, главная картинка страницы.
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|1.26, Аноним (26), 12:07, 13/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вы посмотрите на эти 2-3 панели сверху? Полупустые, но занимают кучу места, а еще про панель Гнома что-то говорят...
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|2.30, Аноним (9), 12:25, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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В КДЕ можно убрать все панели и сидеть без панелей. А можно сделать чтобы она сама скрывалась. Но тебе, мой дорогой, гномолюбитель такие формы мозговой деятельность недостижимы ты даже не можешь предположить что так можно. А добавление виджетов самим пользователем тебе полностью разорвет шаблон, так что сидеть будет неудобно.
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|3.53, AleksK (ok), 13:41, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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В гноме тоже можно панель скрывать и на ней располагаться разные расширения.
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|4.84, Аноним (84), 15:25, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не рассыпайте бисер перед.., все КДЕшники зомбированные им говори, не говори - дальше своего говноКДЕ не видят.
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|2.38, Аноним (23), 12:36, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Вы посмотрите на эти 2-3 панели сверху? Полупустые, но занимают кучу места
Их можно вообще отключить, можно сделать тоньше, можно добавить дополнительные опции итд.
Setting -> Window Management -> Window Rules
Задавай свои правила для любых окон и приложений. Что-то гибче этого я ещё не встречал нигде
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|4.66, rvs2016 (ok), 14:08, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> будь прокляты экраны 16:9 в ноутбуках
Уже "допроклинали" до такой степени, что новомодный народ начал снимать видосы не горизонтально, а вертикально (типа по мобильному) и даже заливать вертикальные видосы в горизонтальные ютубы! И даже не догадывается новомодный народ о том, что видосы должны быть горизонтальными - думает, что именно так (вертикально) и должно быть! Но нормальные-то люди к мобилам не прилипли ещё. Не осмартфонились так, как это сделали люди из вида "человек осмартфоненный", у которого провода из ушей висят, а если не висят, то всё-равно в ушах что-то воткнуто, да и по улицам человек осмартфоненный ходит, уткнувшись номом только в "смартфон".
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|1.27, Аноним (27), 12:20, 13/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Добавлена поддержка предпросмотра для файлов, размещённых в зашифрованных областях, таких как Plasma Vaults.
это превьюшки зашифрованных файлов теперь будут падать в ~/.thumbnails или как?
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|1.31, Аноним (34), 12:26, 13/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> под именем KDE Gear, вместо KDE Apps и KDE Applications
Давненько что-то не переименовывали... Пора бы передвинуть кровати.
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|2.67, rvs2016 (ok), 14:12, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Давненько что-то не переименовывали...
> Пора бы передвинуть кровати.
А наши не спешат передвигать кровати:
# pkg search kde-
...
kde-baseapps-21.04.3_1 KDE5 baseapps meta port
...
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|1.35, Аноним (39), 12:32, 13/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кеды умирают, когда много файлов в каталоге. На сотне уже ощутимый лаг при каждом открытии, и если там миллион файлов, да ещё и появляются новые, они просто выжирают весь процессор и помирают. Даже в верхнем каталоге -- не обязательно, чтобы файлы отображались.
Почему они не сделают поддержку xattrs? У меня в xattrs, например, хэши файлов, было бы неплохо их видеть в фм. Или даже валидировать на предмет битрота (у меня аллергия на неэффективные фс вроде бтрфс или зфс). Тот же yt-dl может не записывать мусор в файл, а кидать его в xattrs. Так я не знаю особо программ использующих xattrs (слишком мало помешается, я бы кинул туда парити на случай битрота и вообще).
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|2.40, Аноним (40), 12:48, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Почему они не сделают поддержку xattrs?
> Так я не знаю особо программ использующих xattrs
Ну, ты понял.
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|3.45, Аноним (39), 13:12, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это в линуксе, в проприетарных ос используются различные скрытые атрибуты весьма активно. Сюда же и selinux и всё остальное, было бы неплохо показывать пользователю различные дополнительные атрибуты. Например, у меня ещё ldd и size для soшек, очень удобно иметь дополнительную инфу.
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|2.54, Аноним (54), 13:43, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только на моей памяти это уже несколько раз исправляли. Проблема в алгоритмах сортировки и новых разработчикам. Каждый раз когда у Dolphin (условно) появляется новый разработчик, он в погоне за фичами отламывает непонятные ему старые оптимизации.
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|3.68, Аноним (39), 14:13, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я раньше хвалил их, что кеды единственные вывозят: там всякие оптимизации вроде отложенного фонового разбора типов (потыкать каждый файл на предмет содержимого вообще не очень быстро), а тут они просто зависают, или отображают какую-то сотню файлов по 5 секунд (в частности, мне надо выбрать вложенный каталог и приходится ждать пока он появится), теряют где-то память и не отдают системе (с архивами заметно, ещё в каталог с миллионом файлов зайти и dolphin на гиг пухнет). В общем, раньше мне больше нравилось. Самое ужасное, что они сделали, это конечно захардкодили "добавить в избранное" в контекстном меню, миллион раз уже проклял их и написал патч удаляющий эту шляпу.
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|1.49, rvs2016 (ok), 13:29, 13/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Проведена чистка меню "гамбургер"
А почему все везде значок из трёх горизонтальных полосок называют ничего не значащими и безсмысленными звуками "гамбургер"? Есть же нормальное и осмысленное слово - блины!
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|1.51, rvs2016 (ok), 13:34, 13/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В эмуляторе терминала Konsole добавлена
> поддержка предпросмотра изображений и
> каталогов - при наведении курсора на
> имени файла с картинкой пользователю
> теперь будет показан эскиз изображения
А как эмулятор читает графический файл, если ему неизвестен полный путь этого файла? 🤔
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|1.58, InuYasha (??), 13:47, 13/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Улучшена возможность оценки содержимого каталогов через показ миниатюр - если в каталоге большое число файлов, то при наведении курсора эскизы с их содержимым теперь прокручиваются, что упрощает определение наличия нужного файла.
О, ещё одна идиотская фича, которую надо будет срочно отключать. Это предлагается тратить ЦПУ на мелькающие огрызки, которые хрен разглядишь? Навести курсор и сидеть полчаса, ждать пока вылезет нужная? Им там заняться стало нечем, похоже. Как в Могилле.
Для таких случаев у разработчиков должна на сайте быть кнопочка рядом с "Donate" - "прислать звиздюлей".
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|1.59, InuYasha (??), 13:50, 13/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Скажите кто-нибудь, кеды перестали виснуть при выпадании сетевого кабеля, если примонтирована SMB-шара?
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|1.61, rvs2016 (ok), 13:51, 13/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Напомним, что сводный набор приложений KDE
> c апреля публикуется под именем KDE Gear,
> вместо KDE Apps и KDE Applications.
Где-то может быть он под именем Gear и публикуется.
Но у наших его продолжают называть по прежнему:
# pkg search kde-
...
kde-baseapps-21.04.3_1 KDE5 baseapps meta port
...
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|1.63, Аноним (63), 13:59, 13/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> > > Проведена чистка меню "гамбургер", показываемого в верхнем правом углу.
Джва года ждал. Еще бы интерфейс kmail с календарем почистили от всякого хлама, цены бы им не было.
PS. Но все равно, кеды - лучшая DE!!!
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|1.72, vz_2 (?), 14:53, 13/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> 21.08.0
Почему бы и плазме не взять такое версионирование? Сразу бы видно было степень отличия апстрима и отставания релиза плазмы и дистрибутива.
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|1.74, Аноним (85), 14:58, 13/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как виндузятник со стажем хорошо понимаю адептов кед, очень похоже на мой рабочий стол.
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|2.76, vz_2 (?), 15:02, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это они по дефолту похожи, дальше plasma гооооораааааздо гибче, чем ржавые гвозди плоскоземельщиков.
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|3.78, Аноним (85), 15:07, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Прозрачность и цветовую гамму поменять с обоиной? Я тоже так умею на нелюбимой тут многими системе.
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|4.80, Аноним (9), 15:10, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Оффтопиководы смешные, думают то сменить прозрачность, гамму и поменять обоину это настройка системы. Как перестать с этого орать?
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|5.82, Аноним (85), 15:17, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Никого не хочу оскорбить, но по-моему моя система идеальна и не требует скальпеля с анестезией дабы чувствовать себя на пять минут моложе.
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|1.75, vz_2 (?), 14:59, 13/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Latte Dock туда не входит или не влазит? Но kdenlive хоть и жирный, но есть в списке.
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|2.81, Аноним (9), 15:11, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Латте никогда туда не входил потому как скорее закос под мак чем продолжение гайдов KDE.
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|1.83, Аноним (84), 15:22, 13/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Эти острые углы во всем этом КДЕ смотрятся отвратно, сделайте нормальный интерфейс хоть для начала.
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