Выпуск KDE Gear 21.08, набора приложений от проекта KDE

2.4 , 334455 ( ? ), 10:50, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – Зато потребляет в обмен на фичи, а не как гнумас - просто за панельку сверху

3.5 , Аноним ( 5 ), 10:59, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –21 + / – Ха, жрать под гигабайт и больше места со старта, когда Гном обходится смешными 200-300 мегабайт. Нет пути такому ДЕ на мой компьютер.

4.9 , Аноним ( 9 ), 11:05, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – Только выдуманный тобой доисторический KDE выдуманный тобой. Последний КДЕ есть сильно меньше панелек Гнома на джаваскрипте.

5.41 , Пользователь ( ? ), 12:50, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – А ты не задумывался, что кеды так мало потребляют потому что тебе не все показывают?

6.77 , Аноним ( 9 ), 15:07, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ясно, понятно у всех гномосеков что-то с головой.

4.18 , Отражение луны ( ok ), 11:35, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 200 со старта + не течет (если не ставить event calendar) + работает попросту быстрее и отзывчивее.

5.23 , Аноним ( 23 ), 11:57, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Event calendar это какой-то стандартный виджет, он отключается? Я планирую перекатится на кеды

6.29 , BrainFucker ( ok ), 12:24, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это что-то опциональное вообще, хз что это. Да и он написал "если не ставить".

6.62 , rvs2016 ( ok ), 13:57, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Event calendar это какой-то стандартный виджет Да. Это стандартный виджет и устанавливается на панельку не по умолчанию, а только руками.

Когда-то давно (года 1.5 назад) он у меня ещё работал (открывался) щелчком по виджету, а потом начал вешать или kwin_x11, или plasmashell (не выяснял - кого именно из них он вешает).

Но настроить себя даёт, чтоб хоть надпись мне вверху писал типа:

пятница, 13 августа

- "И то дело, уважаемые состоятельные кроты!"

5.42 , Пользователь ( ? ), 12:54, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Только консоль без иксов?

4.28 , BrainFucker ( ok ), 12:21, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Ха, жрать под гигабайт и больше места со старта, Это у Арчеводов в основном. У меня Neon, аптайм 54 дня, Плазма потребляет 506МБ.

5.36 , Аноним ( - ), 12:34, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Это у Арчеводов в основном Ммм?

$ sudo ps_mem | grep plasmashell | awk '{print $1 $2}' && inxi -S

136.1MiB

System: Host: local-pc Kernel: 5.10.57-lts x86_64 bits: 64 Desktop: KDE Plasma 5.22.4 Distro: Arch

6.39 , Аноним ( 39 ), 12:43, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну вообще она текла до недавного времени довольно сильно. Так что может стоит обновиться, если есть проблемы. Но слабее чем kwin. У меня вот за месяц в районе 450мб щель натекает (я тоже думал, что не течёт, но когда течёт слабо не так заметно просто). Вот kwin за сутки на пару гигабайт вытекает. После прошлого апдейта он перестал вытекать, но я всё равно раз в неделю где-то их прибиваю. Плазма всё равно подтекает. Ну у меня виджеты, погода там анимированная и прочее, может и из-за них, раньше без виджетов текло.

6.64 , rvs2016 ( ok ), 13:59, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > $ sudo ps_mem А это чё за зверь такой? # where ps_mem

ps_mem not found # pkg search ps_mem | wc -l

0

6.85 , Аноним ( 85 ), 15:31, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Он два месяца не ребутил и явно хромом не пользуется.

5.37 , Аноним ( 39 ), 12:36, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В генту плазма вместе с ядром 400 на иксах и 350 на вейланде на старте. ЕМНИП. 100 из них ядро. У меня нет pim и индексатора разве что, но есть куча виджетов.

5.71 , мля ( ? ), 14:19, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Это у Арчеводов в основном. У меня Neon, аптайм 54 дня, Плазма потребляет 506МБ. Это у Кубунтят в основном. У меня Openbox, аптайм 107 дней, WM потребляет 150МБ. 3.43 , 1111 ( ?? ), 13:02, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Зато потребляет в обмен на фичи, а не как гнумас - просто за панельку сверху у меня на древнем ноуте гномом вообще пользоваться нельзя -так лагает, а кде5 летает без нареканий, так что по сравнению с гномом и не потребляет вовсе

2.73 , Аноним ( 73 ), 14:54, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Данный тезис скорее справедлив для самого комментария.