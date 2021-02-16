"В PinePhone решено поставлять по умолчанию Manjaro c KDE Plasma Mobile"

Сообщество Pine64 приняло решение использовать в смартфонах PinePhone по умолчанию прошивку, основанную на дистрибутиве Manjaro и пользовательском окружении KDE Plasma Mobile. В начале февраля проект Pine64 отказался от формирования отдельных редакций PinePhone Community Edition в пользу развития PinePhone как целостной платформы, предлагающей по умолчанию базовое эталонное окружение и предоставляющей возможность быстрой установки альтернативных вариантов. Развиваемые для PinePhone альтернативные прошивки можно будет установить или загрузить с SD-карты в качестве опции. Например, кроме Manjaro развиваются загрузочные образы на базе postmarketOS, KDE Plasma Mobile, UBports, Maemo Leste, Manjaro, LuneOS, Nemo Mobile, частично открытой платформой Sailfish и OpenMandriva. Обсуждается создание сборок на базе NixOS, openSUSE, DanctNIX и Fedora. Для поддержки разработчиков альтернативных прошивок предложено продавать в интернет-магазине Pine Store стилизованные под каждую прошивку задние крышки с логотипом разных проектов. Стоимость крышки составит 15 долларов, из которых 10 долларов будет переводиться разработчикам прошивки в форме пожертвования. Отмечается, что выбор окружения по умолчанию сделан с учётом длительного и хорошо зарекомендовавшего себя сотрудничества проекта PINE64 с сообществами Manjaro и KDE. Более того, в своё время именно оболочка Plasma Mobile воодушевила PINE64 на создание своего Linux-смартфона. В последнее время разработка Plasma Mobile значительно продвинулась вперёд и данная оболочка уже вполне пригодна для повседневного применения. Что касается, дистрибутива Manjaro, то его разработчики являются ключевыми партнёрами проекта, предоставляющими поддержку всех устройств PINE64, включая платы ROCKPro64 и ноутбук Pinebook Pro. Разработчики Manjaro внесли большой вклад в разработку прошивок для PinePhone, а подготовленные ими образы являются одними из лучших и полнофункциональных. Дистрибутив Manjaro основан на пакетной базе Arch Linux и использует собственный инструментарий BoxIt, спроектированный по образу Git. Репозиторий поддерживается по принципу непрерывного включения обновлений (rolling), но новые версии проходят дополнительную стадию стабилизации. Пользовательское окружение KDE Plasma Mobile основано на мобильной редакции рабочего стола Plasma 5, библиотеках KDE Frameworks 5, телефонном стеке Ofono и коммуникационном фреймворке Telepathy. Для создания интерфейса приложений применяется Qt, набор компонентов Mauikit и фреймворк Kirigami из состава KDE Frameworks, позволяющий создавать универсальные интерфейсы, пригодные для смартфонов, планшетов и ПК. Для вывода графики используется композитный сервер kwin_wayland. Для обработки звука применяется PulseAudio. В состав включены такие приложения, как KDE Connect для сопряжения телефона с рабочим столом, просмотрщик документов Okular, музыкальный проигрыватель VVave, просмотрщики изображений Koko и Pix, система ведения заметок buho, календарь-планировщик calindori, файловый менеджер Index, менеджер приложений Discover, программа для отправки SMS Spacebar, адресная книга plasma-phonebook, интерфейс для осуществления телефонных вызовов plasma-dialer, браузер plasma-angelfish и мессенджер Spectral. Напомним, что аппаратная начинка PinePhone рассчитана на использование заменяемых компонентов - большинство модулей не впаяно, а подключено через отсоединяемые шлейфы, что позволяет, например, при желании заменить предлагаемую по умолчанию посредственную камеру на более качественную. Устройство построено на 4-ядерном SoC ARM Allwinner A64 c GPU Mali 400 MP2, оснащено 2 или 3 ГБ ОЗУ, 5.95-дюймовым экраном (1440×720 IPS), Micro SD (с поддержкой загрузки с SD-карты), 16 или 32 ГБ eMMC (внутренний), портом USB-C с USB Host и совмещённым видеовыходом для подключения монитора, 3.5 мм mini-jack, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 (A2DP), GPS, GPS-A, GLONASS, двумя камерами (2 и 5Mpx), съёмным аккумулятором 3000mAh, аппаратно отключаемыми компонентами с LTE/GNSS, WiFi, микрофоном и динамиками. Из связанных с PinePhone событий также упоминается начало производства аксессуара с откидной клавиатурой. Подключение клавиатуры производится через замену задней крышки. В настоящее время уже выпущена первая партия с корпусом клавиатур, но сами накладные клавиши ещё не готовы, так как за их изготовление отвечает другой производитель. Для балансировки веса в клавиатуру планируется встроить дополнительный аккумулятор, ёмкостью 6000mAh. Также в блоке клавиатуры появится полноценный порт USB-C, через который можно подключить, например, мышь. Кроме того, ведётся работа по открытию кода компонентов телефонного стека, переносу в основное ядро Linux драйверов для модема и улучшению обработки входящих звонков и сообщений при нахождении устройства в спящем режиме. В модеме уже обеспечена загрузка немодифицированного ядра Linux 5.11, но функциональность с новым ядром пока ограничена поддержкой последовательного интерфейса, USB и NAND. Изначальная прошивка для модема на базе чипа Qualcomm была выпущена для ядра 3.18.x и разработчикам приходится портировать код для новых ядер, попутно переписывая многие компоненты. Из достижений отмечается возможность совершения звонков через VoLTE без использования блобов. В предлагаемой для модема Qualcomm прошивке изначально насчитывалось около 150 закрытых исполняемых файлов и библиотек. Сообществом предпринята попытка замены данных закрытых компонентов на открытые альтернативы, которые покрывают около 90% необходимой функциональности. В настоящее время без использования бинарных компонентов можно инициализировать модем, установить соединение и совершить звонки с использованием технологий VoLTE (Voice over LTE) и CS. Приём звонков с использованием только открытых компонентов пока не работает. Дополнительно подготовлен открытый загрузчик, позволяющий менять прошивку модема, в том числе использовать экспериментальные прошивки на базе Yocto 3.2 и postmarketOS. В заключение можно упомянуть инициативу по созданию нового варианта платы PINE64 на базе архитектуры RISC-V и анонс платы Quartz64 model-A, основанной на чипе RK3566 (4-ядерный Cortex-A55 1.8 GHz с GPU Mali-G52) и близкой по архитектуре к плате ROCKPro64. Из отличий от ROCKPro64 выделяется наличие портов SATA 6.0 и ePD (для экранов e-Ink), а также возможность установки до 8 ГБ ОЗУ. На плате имеется: HDMI 2.0a, eMMC, SDHC/SDXC MicroSD, PCIe, eDP, SATA 6.0, SPI, MIPI DSI, MIPI CSI camera, Gigabit Ethernet, GPIO, 3 порта USB 2.0 и один USB 3.0, опционально WiFi 802.11 b/g/n/ac и Bluetooth 5.0. По производительности плата Quartz64 близка к Raspberry Pi 4, но отстаёт от ROCKPro64 на базе чипа Rockchip RK3399 на 15-25%. GPU Mali-G52 полностью поддерживается открытым драйвером Panfrost.



