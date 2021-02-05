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Проект Pine64 прекращает формирование редакций PinePhone Community Edition

05.02.2021 11:31

Сообщество Pine64 сообщило о прекращении практики формирования Community-редакций смартфона PinePhone. Схема поставки Community Edition подразумевала продажу вариантов PinePhone, укомплектованных прошивками с различными мобильными окружениями, развиваемыми сообществом. Например, были выпущены модели с UBports, postmarketOS, Manjaro, KDE Plasma Mobile и Mobian.

Новая стратегия подразумевает развитие PinePhone как целостной платформы, предлагающей по умолчанию базовое эталонное окружение и предоставляющей возможность быстрой смены прошивки на альтернативный вариант или загрузки системы с SD-карты. Какое пользовательское окружение станет первичным не сообщается, говорится лишь о том, что скоро будет готова операционная система, пригодная для повседневного применения. Из планов также упоминается подготовка аксессуара-надстройки с откидной или выдвижной клавиатурой.

Напомним, что аппаратная начинка PinePhone рассчитана на использование заменяемых компонентов - большинство модулей не впаяно, а подключено через отсоединяемые шлейфы, что позволяет, например, при желании заменить предлагаемую по умолчанию посредственную камеру на более качественную. Устройство построено на четырёхъядерном SoC ARM Allwinner A64 c GPU Mali 400 MP2, оснащено 2 или 3 ГБ ОЗУ, 5.95-дюймовым экраном (1440×720 IPS), Micro SD (с поддержкой загрузки с SD-карты), 16 или 32 ГБ eMMC (внутренний), портом USB-C с USB Host и совмещённым видеовыходом для подключения монитора, 3.5 мм mini-jack, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 (A2DP), GPS, GPS-A, GLONASS, двумя камерами (2 и 5Mpx), съёмным аккумулятором 3000mAh, аппаратно отключаемыми компонентами с LTE/GNSS, WiFi, микрофоном и динамиками.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.pine64.org/2021/02...)
  2. OpenNews: Представлена редакция смартфона PinePhone с дистрибутивом Mobian
  3. OpenNews: Представлена редакция смартфона PinePhone с KDE Plasma Mobile
  4. OpenNews: Для PinePhone подготовлена универсальная сборка с 13 дистрибутивами
  5. OpenNews: Редакция смартфона PinePhone с postmarketOS доступна для заказа
  6. OpenNews: Доступен для заказа смартфон PinePhone, поставляемый с UBports
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54535-pine64
Ключевые слова: pine64, pinephone
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  • 1.1, Иноагент (?), 11:44, 05/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Оперативку наращивать можно?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:22, 05/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как и у всех таких модульных систем всегда возникает одна и та же проблема - новые модули не будут поддерживать старую шину, т.к. она не даёт по всей мощности использовать новый модуль. И в итоге ничего ты особо не поменяешь в таком телефоне
     
     
  • 3.20, Lex (??), 13:49, 05/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я бы не особо огорчился, если новый модуль камеры на 108Мп давал бы 15 к/с против 60 к/с у 5 Мп модуля, тем более, что в основном делаю фотографии
     
  • 2.14, flkghdfgklh (?), 12:39, 05/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там проц больше 3 гигов не держит, по этой причине и не 4 ставят
     

  • 1.2, iPony129412 (?), 11:45, 05/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    KDE ещё осталось
    бегите покупать

    https://pine64.com/product-category/pinephone/

     
     
  • 2.16, Ю.Т. (?), 13:08, 05/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    out of stock, и уже давно
     
     
  • 3.18, iPony129412 (?), 13:26, 05/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > out of stock, и уже давно

    нет (тупой и ещё тупее что-ли? я бы просто так не кидал бы)

     
     
  • 4.19, Ю.Т. (?), 13:44, 05/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> out of stock, и уже давно
    > нет (тупой и ещё тупее что-ли? я бы просто так не кидал
    > бы)

    Может, кончилось, пока мы бежали.
    На самом деле, это KDE с конвергенцией (и за это ещё полтинник), а сайт сделан левой ногой.
    Я отвык уже от от таких, стрёмно даже карточку им показывать.

     

  • 1.3, Аноним (3), 11:53, 05/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Модель редхат ibm? Селф суппорт за 20 баксов в год за обновления?
     
     
  • 2.13, Dzen Python (ok), 12:26, 05/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Модель HinzzyLyaoHuei c 4pda-Васян-поддержкой, базарю.
    А вообще немного печально, что зазвучали маркетинговые речевки про "целостность". Скоро так докатятся до анимодзи как смысла увеличения мажорки и крикам про "пользовательский опыт".
     
     
  • 3.21, Lex (??), 13:54, 05/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто уже отчетливо просматриваются уши у задумки:
    Изначально делали хлам из общедоступного барахла и продавали за_дорого адептам «свободы» шоб денег подкопить.
    А как денег подкопили - так «крч мы пилим целостную платформу, плевать хотели на все сторонние задумки, несите деньги, л*шье )
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:54, 05/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Маловато оперативки.
     
     
  • 2.5, A.Stahl (ok), 11:57, 05/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это, кажется, не жадность, а ограничение SoC.
    Да и чем это 3ГиБ мало для телефона без Явы? Вполне нормально.
     
     
  • 3.6, alex312 (?), 12:03, 05/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    >Да и чем это 3ГиБ мало для телефона без Явы?

    современный WEB, безсмысленный и безпощадный.

     
     
  • 4.11, Аноним (11), 12:23, 05/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаете те браузеры, которые включены в поддерживаемые операционки умеют современный веб?
     
  • 4.17, danonimous (?), 13:19, 05/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Без Явы, но с Ява-скриптом. Там же Phosh на базе Гнома.
     
  • 3.7, iPony129412 (?), 12:04, 05/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я бы не смеялся над Android с явой с позиции сабжа.
    Есть чему поучиться и очень многому.

    А так в принципе сойдёт со скрипом. В чём смысл для сырой игрушки толкать много. Лишь силикон переводить.

     

  • 1.8, ПыняФоне (?), 12:11, 05/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Лиха беда - начало, а там и лоадер залочим, как у пацанов!
     
     
  • 2.10, Dzen Python (ok), 12:23, 05/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Угу. 20$ за анлок, как у взрослых пацанов +негласное снятие с гарантии за анлок (это когда на сайте написано, что оффициально гарантия есть, а заряженный сервис будет диагностировать что угодно гарантийное как негарантийку), угу.
    Эх, заживем!
     

  • 1.12, Денис Попов (?), 12:24, 05/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Донаты освоили, теперь можно и гайки зажимать.
     
  • 1.15, JustCurious (?), 13:00, 05/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    ИМХО, формулировка "принало решение отказатся" немного вводит в заблуждение. Просто выпустили все Community Edition, какие планировалось. Теперь будут выпускать unbranded версии, без лого какой либо ОС на задней крышке. Всё как и аннонсировали полтора года назад: https://www.pine64.org/2019/08/19/its-time-to-start-giving-back/

    Ну и насколько я понимаю, куда донатить маржу 10$, покупатели теперь будут выбирать напрямую.

     
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