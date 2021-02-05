Проект Pine64 прекращает формирование редакций PinePhone Community Edition

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|2.9, Аноним (9), 12:22, 05/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как и у всех таких модульных систем всегда возникает одна и та же проблема - новые модули не будут поддерживать старую шину, т.к. она не даёт по всей мощности использовать новый модуль. И в итоге ничего ты особо не поменяешь в таком телефоне
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|3.20, Lex (??), 13:49, 05/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я бы не особо огорчился, если новый модуль камеры на 108Мп давал бы 15 к/с против 60 к/с у 5 Мп модуля, тем более, что в основном делаю фотографии
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|3.18, iPony129412 (?), 13:26, 05/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> out of stock, и уже давно
нет (тупой и ещё тупее что-ли? я бы просто так не кидал бы)
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|4.19, Ю.Т. (?), 13:44, 05/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> out of stock, и уже давно
> нет (тупой и ещё тупее что-ли? я бы просто так не кидал
> бы)
Может, кончилось, пока мы бежали.
На самом деле, это KDE с конвергенцией (и за это ещё полтинник), а сайт сделан левой ногой.
Я отвык уже от от таких, стрёмно даже карточку им показывать.
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|2.13, Dzen Python (ok), 12:26, 05/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Модель HinzzyLyaoHuei c 4pda-Васян-поддержкой, базарю.
А вообще немного печально, что зазвучали маркетинговые речевки про "целостность". Скоро так докатятся до анимодзи как смысла увеличения мажорки и крикам про "пользовательский опыт".
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|3.21, Lex (??), 13:54, 05/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто уже отчетливо просматриваются уши у задумки:
Изначально делали хлам из общедоступного барахла и продавали за_дорого адептам «свободы» шоб денег подкопить.
А как денег подкопили - так «крч мы пилим целостную платформу, плевать хотели на все сторонние задумки, несите деньги, л*шье )
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|2.5, A.Stahl (ok), 11:57, 05/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это, кажется, не жадность, а ограничение SoC.
Да и чем это 3ГиБ мало для телефона без Явы? Вполне нормально.
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|3.6, alex312 (?), 12:03, 05/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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>Да и чем это 3ГиБ мало для телефона без Явы?
современный WEB, безсмысленный и безпощадный.
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|4.11, Аноним (11), 12:23, 05/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Думаете те браузеры, которые включены в поддерживаемые операционки умеют современный веб?
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|3.7, iPony129412 (?), 12:04, 05/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я бы не смеялся над Android с явой с позиции сабжа.
Есть чему поучиться и очень многому.
А так в принципе сойдёт со скрипом. В чём смысл для сырой игрушки толкать много. Лишь силикон переводить.
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|2.10, Dzen Python (ok), 12:23, 05/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Угу. 20$ за анлок, как у взрослых пацанов +негласное снятие с гарантии за анлок (это когда на сайте написано, что оффициально гарантия есть, а заряженный сервис будет диагностировать что угодно гарантийное как негарантийку), угу.
Эх, заживем!
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|1.15, JustCurious (?), 13:00, 05/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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ИМХО, формулировка "принало решение отказатся" немного вводит в заблуждение. Просто выпустили все Community Edition, какие планировалось. Теперь будут выпускать unbranded версии, без лого какой либо ОС на задней крышке. Всё как и аннонсировали полтора года назад: https://www.pine64.org/2019/08/19/its-time-to-start-giving-back/
Ну и насколько я понимаю, куда донатить маржу 10$, покупатели теперь будут выбирать напрямую.
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