Проект Pine64 прекращает формирование редакций PinePhone Community Edition

Сообщество Pine64 сообщило о прекращении практики формирования Community-редакций смартфона PinePhone. Схема поставки Community Edition подразумевала продажу вариантов PinePhone, укомплектованных прошивками с различными мобильными окружениями, развиваемыми сообществом. Например, были выпущены модели с UBports, postmarketOS, Manjaro, KDE Plasma Mobile и Mobian.

Новая стратегия подразумевает развитие PinePhone как целостной платформы, предлагающей по умолчанию базовое эталонное окружение и предоставляющей возможность быстрой смены прошивки на альтернативный вариант или загрузки системы с SD-карты. Какое пользовательское окружение станет первичным не сообщается, говорится лишь о том, что скоро будет готова операционная система, пригодная для повседневного применения. Из планов также упоминается подготовка аксессуара-надстройки с откидной или выдвижной клавиатурой.

Напомним, что аппаратная начинка PinePhone рассчитана на использование заменяемых компонентов - большинство модулей не впаяно, а подключено через отсоединяемые шлейфы, что позволяет, например, при желании заменить предлагаемую по умолчанию посредственную камеру на более качественную. Устройство построено на четырёхъядерном SoC ARM Allwinner A64 c GPU Mali 400 MP2, оснащено 2 или 3 ГБ ОЗУ, 5.95-дюймовым экраном (1440×720 IPS), Micro SD (с поддержкой загрузки с SD-карты), 16 или 32 ГБ eMMC (внутренний), портом USB-C с USB Host и совмещённым видеовыходом для подключения монитора, 3.5 мм mini-jack, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 (A2DP), GPS, GPS-A, GLONASS, двумя камерами (2 и 5Mpx), съёмным аккумулятором 3000mAh, аппаратно отключаемыми компонентами с LTE/GNSS, WiFi, микрофоном и динамиками.



