Для PinePhone подготовлена универсальная сборка с 13 дистрибутивами

Для смартфона PinePhone, развиваемого сообществом Pine64, подготовлена универсальная сборка, в которой предложено сразу 13 дистрибутивов Linux. Сборка существенно упрощает ознакомление с существующими редакциями дистрибутивов и пользовательскими оболочками для PinePhone. Для запуска любого дистрибутива достаточно записать на SD-карту единый образ (5GiB) и через загрузочное меню выбрать интересующий дистрибутив.

Для загрузки задействован специально написанный загрузчик p-boot. Дистрибутивы размещены в подразделах Btrfs, что позволяет использовать снапшоты, дедуплицировать повторяющиеся в дистрибутивах файлы и поддерживать общее для всех дистрибутивов свободное дисковое пространство и пользовательские данные. Все дистрибутивы включают ядро Linux 5.9, драйвер для управления модемом и свежую прошивку Crust с поддержкой ждущего режима (Suspend to RAM).

Для загрузки предложены:

Arch Linux ARM 2020-09-08

Lune OS 0.113

Maemo Leste 20200906

Mobian 20200912

KDE Neon 20200912-132511

pmOS / fbkeyboard 2020-09-11

pmOS / GNOME 2020-09-11

pmOS / Phosh 2020-09-11

pmOS / Plasma Mobile 2020-09-11

pmOS / sxmo 0.1.8-20200726

PureOS 20200908

Sailfish 1.1-3.3.0.16-devel-20200909

Ubuntu Touch 2020-09-10

Дополнительно отмечается начало приёма предзаказов на смартфон PinePhone Manjaro Community Edition, укомплектованный прошивкой на основе дистрибутива Manjaro. На выбор предлагается три пользовательских окружения: Lomiri (Unity8), Phosh (развивается проектом Librem на базе GNOME и Wayland) и KDE Plasma Mobile. Стоимость смартфона составляет 149 долларов для устройства с 2 ГБ ОЗУ и 16GB eMMC и 199 долларов для устройства с 3 ГБ ОЗУ, 32GB eMMC и переходником USB Type-C для подключения к монитору (HDMI), сети (10/100 Ethernet), клавиатуре и мыши (два порта USB 2.0).

Напомним, что аппаратная начинка PinePhone рассчитана на использование заменяемых компонентов - большинство модулей не впаяно, а подключено через отсоединяемые шлейфы, что позволяет, например, при желании заменить предлагаемую по умолчанию посредственную камеру на более качественную. Устройство построено на четырёхъядерном SoC ARM Allwinner A64 c GPU Mali 400 MP2, оснащено 2 или 3 ГБ ОЗУ, 5.95-дюймовым экраном (1440×720 IPS), Micro SD (с поддержкой загрузки с SD-карты), 16 или 32 ГБ eMMC (внутренний), портом USB-C с USB Host и совмещённым видеовыходом для подключения монитора, 3.5 мм mini-jack, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 (A2DP), GPS, GPS-A, GLONASS, двумя камерами (2 и 5Mpx), съёмным аккумулятором 3000mAh, аппаратно отключаемыми компонентами с LTE/GNSS, WiFi, микрофоном и динамиками.



