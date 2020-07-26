Для PinePhone подготовлена универсальная сборка с 13 дистрибутивами

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|1.1, Аноним (1), 16:15, 17/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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А в Арче там хоть можно будет звонить или все как обычно будет виснуть и ломаться? :)
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|2.14, Аноним (14), 17:11, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Я могу припомнить всего пару раз, когда обновления раче что-то сломали на тестовой ветке. При всех его недостатках вроде всратых дефолтов и отсутствии тестирования пакетов мейнтейнерами, проблемы случаются исключительно редко. Сказки про "оно само" понятно оставьте кому-нибудь ещё, ничего самопроизвольно там не виснет и не ломается.
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|3.41, Аноним (41), 20:00, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Могу припомнить году в 2018, установил, поставил иксы, обновился и система сломалась.
Знакомство было недолгим.
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|1.3, ryoken (ok), 16:29, 17/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>> Linux 5.9
О.. А когда оно выйти-то успело? У меня в генте вчера макс. 5.8.9 было.
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|1.6, еплршн7щ (?), 16:33, 17/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Немного офтоп, но. Какие из современных телефонов на Андроиде (2018 год и новее) самые кастомизируемые? Чтобы можно было менять всё, от прошивки до IMEI. Ну и чтобы было на что менять, чтобы было широкое комьюнити с богатым выбором модификаций.
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|2.8, Аноним (8), 16:53, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Xiaomi, у них на 4pda количество страниц с обсуждением редко бывает меньше 1000. Там на мою лопату есть порты с Sailfish и Ubuntu Touch
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|3.11, Китайский_зонд (?), 17:01, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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У сяоми редкий геморой с разблокировкой загрузчика.
LineageOS есть на очень ограниченное количество устройств сяоми.
На 4-gay-PDA обычно куча треша уровня вот моя прошивка vasya777-edition у которой в лучшем случае есть публичный гит с бездумно набранными патчами из всего интернета, а в худшем сорцы прячут на флешке в школьном портфеле.
Прошивок с нормальным уровнем разработки только несколько и одна из них los.
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|3.12, Аноним (18), 17:06, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А Ubuntu Touch там прямо на железе исполняется или в андроидной виртуалке?
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|3.30, Аноним (30), 18:27, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Количество страниц с обсуждением на чпда отражает только число леммингов, поведшихся на рекламу, а васяносборочки оттуда ставят только конченые ссзб: в них и вендорские зонды бережно сохранены, и дополнительных может быть понапихано.
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|2.10, Китайский_зонд (?), 16:54, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С имеем вроде только у старых телефонов что-то можно было делать и у телефонов с МТК.
По количеству прошивок лидируют ван пласы.
Телефонов на андроида с апстрим ядром не встречал, обычно то ядро с которым телефон выпустили остаётся до его смерти(обновляется только внутри своей ветки) и это не зависит от того сколько прошивок.
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|1.19, user90 (?), 17:29, 17/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ябкупил) Но блин, в новости важнее не дистрибутивы, а те оболочки, которые получает юзер - а про это ни слова! Вот sxmo интересная, но все же не могу представить, как оно будет в реальном использовании.
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|1.28, Ненавижу SJW (?), 18:21, 17/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Простите за тупой вопрос, а если запустить браузер, то, как я понимаю, запускать я буду браузер для ПК (deb, rpm, etc)? А он всю ОП не выжрет, в бюджетной версии её всего-то 2 Гб?
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|2.39, Аноним (39), 19:45, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Естественно выжрет. Там еще все ПО ни под тачскрин, ни под маленький вертикальный экран не адаптированно.
Про функции звонить через сотовые сети вообще забудьте.
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|1.35, Инкогнито (?), 18:57, 17/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Классический линукс. Придумали 100500 разных линукс дистрибутивов и ни одного нормального. Теперь и до мобилов добрались
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|1.40, Аноним (40), 19:53, 17/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Прикольно конечно
Но какие юзкейсы, кроме звонилки и типа безопасности?
Для себя слабо представляю, кроме как поиграться и положить на полку
Есть идеи реально удобных вариантов использования линукса в этом форм-факторе?
Возможности запустить апк нет же?
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|2.43, Аноним (41), 20:08, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну как в игре ватч догс наверное для мамкиных хацкеров. Вай фаи по району ходить брутить. Больше эта европейско-куколдистская херня ничего не вытащит
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|1.42, Аноним (41), 20:05, 17/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Железо старое, ещё и стоит 200 баксов. Бесполезная и ненужная херня. Ещё и память дешёвая. Одноплатные и мощнее и дешевле, много дистров устанавливается. Есть модули для симок, правда карман по-шире нужен.
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