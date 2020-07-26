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Для PinePhone подготовлена универсальная сборка с 13 дистрибутивами

17.09.2020 16:10

Для смартфона PinePhone, развиваемого сообществом Pine64, подготовлена универсальная сборка, в которой предложено сразу 13 дистрибутивов Linux. Сборка существенно упрощает ознакомление с существующими редакциями дистрибутивов и пользовательскими оболочками для PinePhone. Для запуска любого дистрибутива достаточно записать на SD-карту единый образ (5GiB) и через загрузочное меню выбрать интересующий дистрибутив.

Для загрузки задействован специально написанный загрузчик p-boot. Дистрибутивы размещены в подразделах Btrfs, что позволяет использовать снапшоты, дедуплицировать повторяющиеся в дистрибутивах файлы и поддерживать общее для всех дистрибутивов свободное дисковое пространство и пользовательские данные. Все дистрибутивы включают ядро Linux 5.9, драйвер для управления модемом и свежую прошивку Crust с поддержкой ждущего режима (Suspend to RAM).

Для загрузки предложены:

  • Arch Linux ARM 2020-09-08
  • Lune OS 0.113
  • Maemo Leste 20200906
  • Mobian 20200912
  • KDE Neon 20200912-132511
  • pmOS / fbkeyboard 2020-09-11
  • pmOS / GNOME 2020-09-11
  • pmOS / Phosh 2020-09-11
  • pmOS / Plasma Mobile 2020-09-11
  • pmOS / sxmo 0.1.8-20200726
  • PureOS 20200908
  • Sailfish 1.1-3.3.0.16-devel-20200909
  • Ubuntu Touch 2020-09-10

Дополнительно отмечается начало приёма предзаказов на смартфон PinePhone Manjaro Community Edition, укомплектованный прошивкой на основе дистрибутива Manjaro. На выбор предлагается три пользовательских окружения: Lomiri (Unity8), Phosh (развивается проектом Librem на базе GNOME и Wayland) и KDE Plasma Mobile. Стоимость смартфона составляет 149 долларов для устройства с 2 ГБ ОЗУ и 16GB eMMC и 199 долларов для устройства с 3 ГБ ОЗУ, 32GB eMMC и переходником USB Type-C для подключения к монитору (HDMI), сети (10/100 Ethernet), клавиатуре и мыши (два порта USB 2.0).

Напомним, что аппаратная начинка PinePhone рассчитана на использование заменяемых компонентов - большинство модулей не впаяно, а подключено через отсоединяемые шлейфы, что позволяет, например, при желании заменить предлагаемую по умолчанию посредственную камеру на более качественную. Устройство построено на четырёхъядерном SoC ARM Allwinner A64 c GPU Mali 400 MP2, оснащено 2 или 3 ГБ ОЗУ, 5.95-дюймовым экраном (1440×720 IPS), Micro SD (с поддержкой загрузки с SD-карты), 16 или 32 ГБ eMMC (внутренний), портом USB-C с USB Host и совмещённым видеовыходом для подключения монитора, 3.5 мм mini-jack, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 (A2DP), GPS, GPS-A, GLONASS, двумя камерами (2 и 5Mpx), съёмным аккумулятором 3000mAh, аппаратно отключаемыми компонентами с LTE/GNSS, WiFi, микрофоном и динамиками.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.pine64.org/2020/09...)
  2. OpenNews: Проект GloDroid развивает редакцию Android 10 для PinePhone, Orange Pi и Raspberry Pi
  3. OpenNews: Редакция смартфона PinePhone с postmarketOS доступна для заказа
  4. OpenNews: Доступен для заказа смартфон PinePhone, поставляемый с UBports
  5. OpenNews: Linux-смартфон PinePhone доступен для заказа
  6. OpenNews: Произведена первая партия смартфона Librem 5. Подготовка PinePhone
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53729-pinephone
Ключевые слова: pinephone, phone
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  • 1.1, Аноним (1), 16:15, 17/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    А в Арче там хоть можно будет звонить или все как обычно будет виснуть и ломаться? :)
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 17:11, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Я могу припомнить всего пару раз, когда обновления раче что-то сломали на тестовой ветке. При всех его недостатках вроде всратых дефолтов и отсутствии тестирования пакетов мейнтейнерами, проблемы случаются исключительно редко. Сказки про "оно само" понятно оставьте кому-нибудь ещё, ничего самопроизвольно там не виснет и не ломается.
     
     
  • 3.41, Аноним (41), 20:00, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Могу припомнить году в 2018, установил, поставил иксы, обновился и система сломалась.
    Знакомство было недолгим.
     

  • 1.2, Сашко (?), 16:22, 17/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Я буду устанавливать все дистрибутивы!
     
  • 1.3, ryoken (ok), 16:29, 17/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> Linux 5.9

    О.. А когда оно выйти-то успело? У меня в генте вчера макс. 5.8.9 было.

     
  • 1.4, Аноним (4), 16:31, 17/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    Почему винды нет? сволочи
     
     
  • 2.9, fske (?), 16:53, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    Потому что это пока еще не дистрибутив линукса
     

  • 1.5, Fracta1L (ok), 16:32, 17/09/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 17:07, 17/09/2020 Скрыто модератором
    		• +3 +/
     
  • 2.18, Аноним (18), 17:25, 17/09/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.6, еплршн7щ (?), 16:33, 17/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Немного офтоп, но. Какие из современных телефонов на Андроиде (2018 год и новее) самые кастомизируемые? Чтобы можно было менять всё, от прошивки до IMEI. Ну и чтобы было на что менять, чтобы было широкое комьюнити с богатым выбором модификаций.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 16:53, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Xiaomi, у них на 4pda количество страниц с обсуждением редко бывает меньше 1000. Там на мою лопату есть порты с Sailfish и Ubuntu Touch
     
     
  • 3.11, Китайский_зонд (?), 17:01, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    У сяоми редкий геморой с разблокировкой загрузчика.
    LineageOS есть на очень ограниченное количество устройств сяоми.
    На 4-gay-PDA обычно куча треша уровня вот моя прошивка vasya777-edition у которой в лучшем случае есть публичный гит с бездумно набранными патчами из всего интернета, а в худшем сорцы прячут на флешке в школьном портфеле.

    Прошивок с нормальным уровнем разработки только несколько и одна из них los.

     
     
  • 4.15, ананас (?), 17:16, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты не покупай залоченные.
     
     
  • 5.23, Аноним (23), 18:04, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    И пользуйся айфоном, как глава сяоми =)
    https://tjournal.ru/tech/168698
     
  • 4.16, Аноним (8), 17:20, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обычно прошивки берут у других васянов с xda
     
  • 3.12, Аноним (18), 17:06, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А Ubuntu Touch там прямо на железе исполняется или в андроидной виртуалке?
     
  • 3.30, Аноним (30), 18:27, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Количество страниц с обсуждением на чпда отражает только число леммингов, поведшихся на рекламу, а васяносборочки оттуда ставят только конченые ссзб: в них и вендорские зонды бережно сохранены, и дополнительных может быть понапихано.
     
  • 2.10, Китайский_зонд (?), 16:54, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С имеем вроде только у старых телефонов что-то можно было делать и у телефонов с МТК.
    По количеству прошивок лидируют ван пласы.
    Телефонов на андроида с апстрим ядром не встречал, обычно то ядро с которым телефон выпустили остаётся до его смерти(обновляется только внутри своей ветки) и это не зависит от того сколько прошивок.
     
     
  • 3.24, Козлетто (?), 18:05, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Телефонов на андроида с апстрим ядром не встречал, обычно то ядро с которым телефон выпустили остаётся до его смерти

    https://wiki.postmarketos.org/wiki/Mainlining
    И
    https://wiki.postmarketos.org/wiki/All_devices (В таблице можно нажать mainline чтобы отсортировать по наличие основного ядра) между прочим я сейчас насчитал 49 устройств!!!

     
  • 2.20, user90 (?), 17:34, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Немного офтоп

    Это ниибический оффтоп в этой теме ващет))

     

  • 1.7, mos87 (ok), 16:35, 17/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Живов, Гаврилов, Михалёв? мечта рутрекерщика.
     
  • 1.17, Аноним (17), 17:24, 17/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я так понимаю, в Россию не доставляют, а вот на украину - пожалуйста.
     
  • 1.19, user90 (?), 17:29, 17/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ябкупил) Но блин, в новости важнее не дистрибутивы, а те оболочки, которые получает юзер - а про это ни слова! Вот sxmo интересная, но все же не могу представить, как оно будет в реальном использовании.
     
     
  • 2.38, Атон (?), 19:35, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На выбор предлагается три пользовательских окружения
     
     
  • 3.44, Аноним (44), 20:26, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие?
     

  • 1.26, Ненавижу SJW (?), 18:07, 17/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хотеть!
     
     
  • 2.27, Аноним (18), 18:12, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жаль, что односимочный.
     
     
  • 3.37, Аноним (37), 19:30, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    купи 2 =D
     

  • 1.28, Ненавижу SJW (?), 18:21, 17/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Простите за тупой вопрос, а если запустить браузер, то, как я понимаю, запускать я буду браузер для ПК (deb, rpm, etc)? А он всю ОП не выжрет, в бюджетной версии её всего-то 2 Гб?
     
     
  • 2.39, Аноним (39), 19:45, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Естественно выжрет. Там еще все ПО ни под тачскрин, ни под маленький вертикальный экран не адаптированно.
    Про функции звонить через сотовые сети вообще забудьте.
     

  • 1.35, Инкогнито (?), 18:57, 17/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Классический линукс. Придумали 100500 разных линукс дистрибутивов и ни одного нормального. Теперь и до мобилов добрались
     
  • 1.40, Аноним (40), 19:53, 17/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прикольно конечно
    Но какие юзкейсы, кроме звонилки и типа безопасности?
    Для себя слабо представляю, кроме как поиграться и положить на полку
    Есть идеи реально удобных вариантов использования линукса в этом форм-факторе?
    Возможности запустить апк нет же?
     
     
  • 2.43, Аноним (41), 20:08, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну как в игре ватч догс наверное для мамкиных хацкеров. Вай фаи по району ходить брутить. Больше эта европейско-куколдистская херня ничего не вытащит
     

  • 1.42, Аноним (41), 20:05, 17/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Железо старое, ещё и стоит 200 баксов. Бесполезная и ненужная херня. Ещё и память дешёвая. Одноплатные и мощнее и дешевле, много дистров устанавливается. Есть модули для симок, правда карман по-шире нужен.
     

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