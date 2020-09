Релиз дистрибутива Manjaro Linux 20.1

2.8 , VINRARUS ( ok ), 09:51, 12/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ролинг в принцыпе не может быть лучшым, так как не надёжный.

3.16, Аноним (14), 10:12, 12/09/2020: Linux впринцыпе не может быть лучшим, так как не BSD

3.20, Anonimous (?), 10:59, 12/09/2020: на практике больше всего проблем именно после обновлений не роллинг дистрибутивов на более новый релиз - на таких дистрибутивах предпочитаю переустанавливать, а не обновляться, т.к. если даже после обновления не превратится в тыкву, то гарантированно остается много мусора.

Для серверов роллинг не подойдет, но для десктопа - это очень удобно.

На практике данный дистрибутив стабильнее многих не роллинг + версии софта свежие и нету гемороя по поиску и добавлению репозиториев для разного софта (все нужные пакеты можно найти в родных репах + AUR)

4.26, Aliech (ok), 11:15, 12/09/2020: Пользователь Debian удивились. Особенно те, что с шестого релиза обновлялись вплоть до текущего. Пользователи testing'а вообще поразились, что у них что-то там не свежее и проблемное...

3.24, Fracta1L (ok), 11:10, 12/09/2020: Дурачок детектед.

4.36, VINRARUS (ok), 11:54, 12/09/2020: С подключением.

2.10, Аноним (10), 09:56, 12/09/2020: https://elementary.io/ru/

3.25, Fracta1L (ok), 11:10, 12/09/2020: Неа. Во-первых, много глюков, во-вторых - ГТК, продолжать смысла нет.