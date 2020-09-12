Релиз дистрибутива Manjaro Linux 20.1

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|3.19, Аноним (19), 10:56, 12/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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1 Хотя справедливости ради, рачик субъективно получше, потому что лишён костыле... большой текст свёрнут, показать
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|4.21, Fracta1L (ok), 11:07, 12/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Шёл 2020 год, школотроны всё веровали что если человек не хочет пердолиться с поделиями для аутистов безо всякого профита, то он неосилятор. "Я убил 2 года на сношения с консолью, я практически Эйнштейн!", бгг.
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|4.27, Урри (?), 11:15, 12/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я отлавливал баги с несуществующими/поломанными библиотеками в манджаре, при этом мейнтейнеры меня игнорили. А в арче сразу посылают лесом "мы не занимаемся проблемами всяких говносборок".
Видно сильно им манджара не нравится, хотя она популярнее арча и приносит только пользу самому дистрибутиву популяризацией.
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|5.30, Аноним (30), 11:24, 12/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А собственно почему им нужно заниматься проблемами говносборок? Никакой пользы бамжара не приносит. Даже "оттестированые пакеты" приходят из арча, протестированные арчеводами и как правило баги тоже арчеводы починили.
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|5.35, Anonimous (?), 11:49, 12/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что за баг? Возможно я смогу подсказать. На днях отправил запрос на доступ к их гиту для отправки мерж/пулл реквестов. Если баг подтвердится и не исправлен, то я смогу отправить фикс.
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|5.41, Аноним (41), 12:14, 12/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> хотя она популярнее арча
Это если по distrowatch смотреть, где на первом месте какой-то MX Linux?
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|4.32, Anonimous (?), 11:40, 12/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Корректная настройка любого дистрибутива зависит исключительно от рук, того кто настраивает. Вопрос больше в:
1) сколько времени и усилий нужно что б базово настроить.
2) сколько прийдется тратить на обслуживание дистрибутива (как часто могут вылезти сюрпризы при обновлениях, насколько удобно устанавливать и обновлять софт, общая стабильность системы). Для меня это наиболее важный пункт.
Манжаро выигрывает по обоим пунктам т.к.
1) ее быстрее настроить до нужного состояния, в большей степени из-за норм инсталлятора (пользуюсь manjaro-architect) и доп утилит которые немного упрощают процесс. Конечный нужный мне результат я могу получить на любом из озвученных дистрибутивов, но на манжаро конкретно я получаю его быстрее.
2) тут выигрыш минимальный, и в большей степени из-за доп стабилизации пакетов. Обновления приходят на пару недель позже, но намного реже приносят сюрпризы. Есть мнение что только потому что за эти пару недель те же пользователи арча оттестили, но даже если это так, то как конечный пользователь я от этого выигрываю.
К слову я могу установить практически любой из существующих дистрибутивов и сложность установки и настройки меня не пугает, но другие дистрибутивы для меня еще более проигрывают по п.2.
Настроенные мной дистрибутивы, уже годами работают у знакомых домохозяек без особых проблем. Даже моя мама также пользуется этим дистрибутивом и я уверен, что проблем не будет. Но правда обновления я сам периодически ей устанавливаю, т.к. это единственный вариант, кроме проблем с железом, когда что-то потенциально может сломаться.
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|2.6, VINRARUS (ok), 09:48, 12/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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это ж ролинг в банановой кажуре, значит имеет срок годности.
У меня он невозвратно развалился гдето через 8-10 месяцев.
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|3.14, Аноним (14), 10:01, 12/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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За три года ничего не развалилось, не надо собирать всякую дичь из AUR
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|4.23, Fracta1L (ok), 11:09, 12/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня много всякой дичи из AUR, при этом первая запись в истории ПМ:
> [2017-09-25 10:39] [ALPM] installed linux413 (4.13.3-2)
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|3.31, __ (?), 11:35, 12/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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2 года полет нормальный. Пару раз ложился из-за моей тупости, но по итогу выдержал
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|4.42, VINRARUS (ok), 12:14, 12/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Меня несколько раз BTRFS спасала от тупости в обновлениях, но когда уже и сеть начала отваливаться я устал бороться с морскими волнами и сменил пляж.
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|2.40, Аноним (41), 12:11, 12/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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если никогда не обновляться. при первом же обновлении ломаются пакеты
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|1.3, Аноним (3), 09:41, 12/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Дистрибутивы делятся на три категории:
1) Основа основ: Fedora/RHEL + Ubuntu/Debian. Всё. Ровно четыре дистра в категории «Основа основ». Разумный дефолт как для бизнеса, так и для дома.
2) Какие-то вторичные болгеносы, "Зорин Вася Петрович OS", "Super mega hax0r TAILS" и т. п. Выбор вантузоидов и малолетних кулхацкиров.
3) Вполне себе независимые и интересные Gentoo, Slackware и т.д. Выбор гиков и профессионалов.
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|3.15, Colt (?), 10:05, 12/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Это просто любитель играть в танчики на работе. Ему надо чтобы за час всё поставилось, желательно нажав одну кнопку, а он потом полгода пинал болт, получая зарплату.
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|4.34, m.makhno (ok), 11:48, 12/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Человек просто систематизировал по-своему весь дистро-зоопарк, откуда такой вывод? Из-за таких «умников» как вы опеннет ощущается как помойка, особенно учитывая его внешний вид.
P.S. SUSE - RPM-based дистрибутив, так что рискну дополнить первый пункт упоминанием пакетных менеджеров: RPM и APT.
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|2.29, Фристайло (?), 11:18, 12/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ubuntu это не просто какой то там стандарт или дефолт, это секс-символ Linux-мира.
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|1.4, Fracta1L (ok), 09:42, 12/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Всё ещё лучший десктопный дистрибутив, даже несмотря на то что эти горе-разрабы свой форум прохезали)))
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|3.20, Anonimous (?), 10:59, 12/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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на практике больше всего проблем именно после обновлений не роллинг дистрибутивов на более новый релиз - на таких дистрибутивах предпочитаю переустанавливать, а не обновляться, т.к. если даже после обновления не превратится в тыкву, то гарантированно остается много мусора.
Для серверов роллинг не подойдет, но для десктопа - это очень удобно.
На практике данный дистрибутив стабильнее многих не роллинг + версии софта свежие и нету гемороя по поиску и добавлению репозиториев для разного софта (все нужные пакеты можно найти в родных репах + AUR)
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|4.26, Aliech (ok), 11:15, 12/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пользователь Debian удивились. Особенно те, что с шестого релиза обновлялись вплоть до текущего. Пользователи testing'а вообще поразились, что у них что-то там не свежее и проблемное...
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|3.25, Fracta1L (ok), 11:10, 12/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Неа. Во-первых, много глюков, во-вторых - ГТК, продолжать смысла нет.
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|1.17, Аноним (30), 10:15, 12/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Если у вас возникнуть проблемы при использовании дистрибутива -- обращайтесь на профильный форум своего дистрибутива! Как только люди видят "основан на..." у них какой-то бзик случается и они идут на форум родительского дистрибутива.
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|1.22, Аноним (22), 11:08, 12/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Не совсем понимаю причины существования данного сабжа. Если человеку нужна простота и стабильность, то есть убунта. Если же быть всегда на передовой - арч. Какова ниша манжары? Использование аура сводит на нет доп.фазу стабилизации пакетов. На мой скромный взгляд манжара - не самый лучший выбор.
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|2.33, Аноним (33), 11:45, 12/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Манжара это то же самое что Убунта, только не для дебиана, а для Арча
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