Представлен релиз дистрибутива Manjaro Linux 20.1, построенного на основе Arch Linux и ориентированного на начинающих пользователей. Дистрибутив примечателен наличием упрощённого и дружественного пользователю процесса установки, поддержкой автоматического определения оборудования и установки необходимых для его работы драйверов. Manjaro поставляется в виде live-сборок с графическими окружениями KDE (2.9 ГБ), GNOME (2.6 ГБ) и Xfce (2.6 ГБ). При участии сообщества дополнительно развиваются сборки с Budgie, Cinnamon, Deepin, LXDE, LXQt, MATE и i3.

Для управления репозиториями в Manjaro используется собственный инструментарий BoxIt, спроектированный по образу Git. Репозиторий поддерживается по принципу непрерывного включения обновлений (rolling), но новые версии проходят дополнительную стадию стабилизации. Кроме собственного репозитория, имеется поддержка использования репозитория AUR (Arch User Repository). Дистрибутив снабжен графическим инсталлятором и графическим интерфейсом для настройки системы.

В новой версии продолжена работа по оттачиванию флагманского пользовательского окружения на основе Xfce 4.14, которое поставляется с темой оформления "Matcha" и расширено механизмом "Display-Profiles", позволяющим сохранять отдельные профили с настройками экранов.

В редакции на основе KDE предложен новый выпуск рабочего стола Plasma 5.19. В состав входит полный набор тем оформления Breath2-themes, в том числе светлую и тёмную версии, анимированную заставку, профили для Konsole и скины для Yakuake. Вместо традиционного меню приложений Kickoff-Launcher предложен пакет Plasma-Simplemenu. Приложения KDE обновлены до августовского выпуска KDE-Apps 20.08.

Редакция на основе GNOME продолжает поставляться с GNOME 3.36. Улучшены интерфейсы входа в систему и блокировки экрана, а также приложения для управления дополнениями к GNOME Shell. Реализован режим "не беспокоить", временно отключающий вывод уведомлений. По умолчанию в качестве командной оболочки предложен zsh. Обновлён дисплейный менеджер GDM и приложение для переключения режимов оформления рабочего стола (переключение между темами Manjaro, Vanilla GNOME, Mate/GNOME2, Windows, macOS и Unity/Ubuntu).

Пакетный менеджер Pamac обновлён до выпуска 9.5, в котором ускорены операции по определению зависимостей, улучшена обработка ошибок и оптимизирована реализация поиска. Обеспечена сборка пакетов из AUR и их установка одним проходом. В консольной сборке Architect предоставлена возможность установки на разделы с ZFS. Ядро Linux обновлено до версии 5.8.