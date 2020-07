Выпуск дистрибутивов KaOS 2020.07 и Laxer OS 1.0

2.8 , Annms_tmp ( ? ), 12:51, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Поэтому многие попробовав Fedora на ней и остаются

3.9 , Поэтому ( ? ), 12:58, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Подтверждаю, Fedora послe Archlinux как пересесть на автомобиль со сранoго китайского скутера.

4.10 , Аноним ( 10 ), 13:07, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Поэтому надо ставить убунточку

Ну а если кедераст и хочешь всегда нового - то KDE Neon (тоже на основе убунты)

5.17 , кедераст ( ? ), 14:56, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > убунточку это те бравые ребята которые закрыли/просpaли кучу своих проектов? Неа, идите-ка нафиг дорогая редакция. К тому же новые релизы ничем не интересны вообще, разве что зафигачат больше оранжевого как всегда.

6.39 , Annoynymous ( ok ), 17:48, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не просирает тот, кто ничего не делает.

5.18 , Аноним ( 7 ), 14:57, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Ну а если кедераст и хочешь всегда нового - то KDE Neon (тоже на основе убунты) Я предпочитаю TDE Trinity.

5.20 , Аноним ( 7 ), 15:00, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Поэтому надо ставить убунточку А какое преймущество Убунты перд Дебиан? Если раньше Steam был под Убунту, а с Дебиан были проблемы, то сейчас такой проблемы нет. Если раьнше на Юнити был магазин приложений, то сейчас не пойми что. А Synaptics на Debian меня устраивает.

5.26 , Аноним ( 7 ), 15:18, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Ну а если кедераст и хочешь всегда нового - то KDE Neon (тоже на основе убунты) И к тому же я считаю что за любую работу должны платить, в том числе и за бета-тестинг КДЕ.

4.23 , Аноним ( 7 ), 15:17, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать А с чем тогда может быть связанна такая фанатичность любителей арча Арч я не ст... 5.31 , анонимомус ( ? ), 15:39, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Арч - конструктор, ставить всякие Эндевор и Манджара, это как вместо железного конструктора взять игрушки склеенные суперклеем из железок и пластиковых насадок, а потом говорить что железный конструктор дерьмо. Арч простой и гибкий, но надо понимать что ты делаешь, вся идеология арча против домохозяек, пакеты без тонны патчей с ручной настройкой, бесконечные обновления, которые если отложить на пару лет - можно огрести проблем, и AUR нифига не репозиторий, а набор рецептов для тех кто умеет варить^Wсобирать из исходников всякую дич.

6.35 , Аноним ( 7 ), 16:18, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У меня FreeBSD на Lenovo THINKPAD X200, ты серьезно хочешь обвинить меня в не лени или глупости?

7.43 , анонимомус ( ? ), 18:45, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – FreeBSD на THINKPAD X200 - точно ленивый, вероятно это один из немногих ноутов, на которых FreeBSD может полноценно работать, это слишком простой путь.

8.49 , Аноним ( 7 ), 20:52, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ленивый не значит глупый ... 6.47 , shardddin ( ? ), 20:32, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот и пускай ставят ӨсвоиӨ манджары да Индеворы - нашим - лучше"... Сколько бы дистров не перепробовал - ерунда-ерундой! Манджаро - красивая копия Арча, но с какими-то своими внутренними проблемами - как раз по части драйверов и т.д. - в Арче всә чинно, спокойно, рабоче!...

6.52 , dogmatist ( ? ), 23:24, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – "Люто плюсую", давно пользую арч на десктопе и на нескольких своих личных проектах.

Манджара, мгхгм, нда, именно красивая установка и не больше, решил как то попробовать (подвернулась нулевая персоналка)

и оно таки обо*лось, не с дровами, банально неосилятор обновы конфигов от дистростроителя.

Именно с арчем такого никогда не было, но в нём таки да, нужно понимать, что ты делаешь.

4.25 , Аноним ( 7 ), 15:17, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать А с чем тогда может быть связанна такая фанатичность любителей арча Арч я не ст... 5.36 , Аноним ( 36 ), 16:37, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Эндевор - это эндевор, а арч - это арч. Хотите арч? Ставьте арч. Очень жаль что вы этого не понимаете. К тому же, арч не любит копипастеров и за это может наказать. Для меня остается загадкой почему люди так упорно игнорируют бэкап системы? Сделал снэпшот, творишь лютую дичь, откатился. Видать и правда горбатого могила исправит.

3.21 , Аноним ( 7 ), 15:02, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Поэтому многие попробовав Fedora на ней и остаются Вот кстати производные Редхат как и сам Редхат ни разу не пробова, даже в виртуалке, ни по работе ни дорма. Говорят в репах меньше пакетов по сравнение с Дебиан.

3.40 , Аноним ( 40 ), 18:08, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Поэтому многие попробовав Fedora на ней и остаются Говорят, она по хозяйству не очень )

2.13 , анонимус ( ?? ), 13:45, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Перед обновлением читать надо, что обновляется. И бекап регулярный как чистка зубов. Верное правило для всех дистрибутивов. Если обновление в области системд, то что-то может пойти не так...

3.19 , кедераст ( ? ), 15:00, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – в говнодистрах всегда любять лепить отмазки: надо больше читать, писать, перекрутиться 3 раза через левое плечо, сесть жoпoй на поребрик в лунную ночь и т.д. в нормальных все просто работает.

4.41 , Аноним ( 40 ), 18:12, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Осталось его найти, нормальный-то :)

3.24 , Аноним ( 24 ), 15:17, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Сам Линус вещал: "нельзя ломать пользователя!", всё что этот постулат нарушает - говнокод.

3.27 , Аноним ( 7 ), 15:23, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Перед обновлением читать надо, что обновляется. И бекап регулярный как чистка зубов. Верное правило для всех дистрибутивов. Если обновление в области системд, то что-то может пойти не так... Уважаемый аноним, ты перед тем как винить жертву, т.к. меня перепрочитай что я написал и подумай. Хочу отметить, что до этого у меня не было опыта с роллигн-релизом, я не знал, что обновления, смогут сделать не функциональной систему.

1. Установил с диска Манджару на реальное железо, не в виртуалку.

2. Загрузил, система предложила установить обновления, я зная что это роллинг-релиз, согласился.

3. Перезагрузил ПК и все.

Внимание вопрос к тебе умник хренов, каким боком мне понадобится бэкап, если я видел черный экран с мигающим минусом? Я не имел коммандной строки. Андерстенд?

4.34 , Аноним ( 34 ), 16:17, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 1) Обновление видедрайверов может сделать и Убунту незагружаемой [1]

2) Современное ядро грузится ТОЛЬКО из под boot loader'a,

т.е. бут лоадер дожен был быть у вас. В современных бут лоадерах есть сценарии разного (безопасного) старта системы. Т.е. получить незагружаемую систему из-за видео драйверов невозможно. quod erat demonstrandum.

3) Все же надо почитывть мануалы, а не примерять на себя роль "жертвы" [1] https://askubuntu.com/questions/762831/ubuntu-16-stuck-in-login-loop-after-ins

5.42 , анонимомус ( ? ), 18:32, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > 2) Современное ядро грузится ТОЛЬКО из под boot loader'a 4.2 https://wiki.archlinux.org/index.php/EFISTUB

6.44 , Аноним ( 34 ), 19:00, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Since the EFI boot stub performs the jobs of a boot loader, in

a certain sense it *IS* the boot loader. https://www.kernel.org/doc/Documentation/efi-stub.txt

2.14 , Аноним ( 14 ), 14:09, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Если вы не в состоянии разбираться с проблемами линукс, то арч и его производные не для вас. Про федора тоже лучше забыть - для продвинутых. Ламповая убунта и годы стабильной работы. Конечно, и бунта бывает ломается, но по сравнению с другими это если и случается, то крайне редко.

3.28 , Аноним ( 7 ), 15:29, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Вы посмотрите люди добрые, что же это творится, меня пытаются зачмырить из-за паршивой Манджары у которой видеодрайвера отваливаются полсе очередного обновления. У меня, у того что перепробовал мейнстрим дистрибутивы, пробоввал экзотику, и BSD дистрибутивы и illumos дистрибутивы рекламирую при любой возможности и LFS себе собрал на секундочку ноутбук. Я умею решать проблемы, мне это интересно, т.к. мой тип психики конструктор по Андрею Курпатову, но я не люблю некачественные поделки вроде Манджары и не люблю когда меня обвиняют в глупости или лени.

Требую моральной поддержки от адекватной публики в форме плюсов, а то обидно стало.

4.32 , Аноним ( 32 ), 15:46, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Поставил вам минус, надеюсь, вы поняли почему.

5.33 , Аноним ( 7 ), 16:12, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Только из-за того что я ною и веду сбя как соци-девушка-спониженной-социальной-ответсветнностью?

Мне бы было проще если бы прямым текстом.

4.38 , arthi747 ( ok ), 17:16, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У меня такая же рука а ничего не болит. Пару лет на манжаро а на другом компе минт и вы не поверите но проблем нет вот вопще.

4.48 , shardddin ( ? ), 20:36, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вот все претензии Манджаре и адресуйте - при чем тут Арч-то???

2.15 , НяшМяш ( ok ), 14:22, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Я заметил, что манжара очень не любит старые машины (примерно старше эры Intel Core, точнее не скажу). Любая тачка с чем-то типа Core Quad отказывается запускаться после первого же обновления системы. А вот мой ноутбук с Coffee Lake Refresh работает и обновляется без проблем на манжаре.

3.29 , Аноним ( 7 ), 15:31, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да ты прав, intel core 2 duo соответственно без intel me.

Ну это моя песочница.

Включаем режим конспирологии.

ЗОГ хочет следить.

ЗОГ делает дистры которые не работают на железе без intel me

3.30 , Аноним ( 7 ), 15:32, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – post scriptum все остальные дистрибутивы работают как надо на четырех гигабайтах ОЗУ.