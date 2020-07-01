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Выпуск дистрибутивов KaOS 2020.07 и Laxer OS 1.0

20.07.2020 11:13

Доступны новые выпуски двух дистрибутивов, использующих наработки Arch Linux:

  • KaOS 2020.07 - дистрибутив с непрерывной моделью обновления, нацеленный на предоставление рабочего стола на основе свежих выпусков KDE и приложений, использующих Qt, таких как офисный пакет Calligra. Дистрибутив развивается с оглядкой на Arch Linux, но поддерживает собственный независимый репозиторий, насчитывающий около 1500 пакетов. Сборки публикуются для систем x86_64 (2.3 ГБ).

    В новом выпуске предложены рабочий стол KDE Plasma 5.19.3, приложения KDE Applications 20.04.3, Qt 5.15.0, Mesa 20.1.3, NetworkManager 1.26.0, ядро Linux 5.7.8 и т.п. В базовую поставку включены редактор изображений Photoflare, музыкальный проигрыватель VVave и утилита Kdiff3. Модернизирована тема оформления. Добавлена поддержка тем оформления загрузочнлого процесса на основе systemd-bootloader. В инсталляторе Calamares по возможности использованы модули на основе QML, в том числе предложен новый QML-модуль для настройки параметров клавиатуры и разрабатывается модуль для настройки локализации.

  • Laxer OS 1.0 - первый стабильный релиз дистрибутива на основе Arch Linux. Дистрибутив основан разработчиком из Пакистана (второй разработчик из Польши), поставляется с GNOME и ориентирован на максимальное упрощение установки, настройки и работы в системе. Размер установочного образа - 1.8 ГБ. Первый выпуск главным образом был сосредоточен на обеспечении стабильной основы, пригодной для повседневного использования, поверх которой в будущем планируется наращивать необходимую функциональность, например, планируется добавить интерфейс для быстрой смены макетов оформления рабочего стола.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.laxeros.com/2020/0...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива EndeavourOS 2020.07.15, продолжившего развитие проекта Antergos
  3. OpenNews: Выпуск BlackArch 2020.06.01, дистрибутива для тестирования безопасности
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива Manjaro Linux 20.0
  5. OpenNews: В Arch Linux сменился лидер проекта
  6. OpenNews: Полностью свободный Linux-дистрибутив Hyperbola трансформируется в форк OpenBSD
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53400-kaos
Ключевые слова: kaos, laxeros, archlinux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 11:15, 20/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +20 +/
    Каникулы в разгаре — арчедистры пилят с невиданным энтузиазмом
     
     
  • 2.16, хотел спросить (?), 14:52, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А чем уж плох непосредственно Arch?

    Зачем 100500 клонов?

     
     
  • 3.45, Аноним (45), 19:06, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А чем уж плох непосредственно Arch?

    Ну как чем, плох тем что школьники не осиливают установку, вот и вся история
    > Зачем 100500 клонов?

    Очевидно чтобы иметь линуксодист, но не лоховскую убунту, а то потсаны засмеют, а яумамкихацкерский рач, чтобы школьник мог поставить, а потом на всех форумах говорить: вот ты ставишь свои протухшие жирные пакеты с кучей зависимостей $ sudo apt install [имя пакета] , нормальные потсаны ставят так: # pacman -S [имя пакета], ну и всё в таком духе, а зачем именно 100500, так это потому что школьники не могут договориться, чтобы все вместе собирать один дистр, а надо каждому показать какой он крутой, ведь между собой они не могут решить кто круче, как-то так.


     
     
  • 4.50, коржик (?), 21:12, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как пользователь одного замечательного дистрибутива смотрю на эти ваши споры немного со стороны.
     
     
  • 5.51, Антидихлофос (?), 21:24, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Как пользователь windows 10 смотрю на все это вообще издалека.
     

  • 1.2, Oxyd76 (?), 11:20, 20/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ШО! ОПЯТЬ? ©
     
  • 1.3, Аноним (3), 11:30, 20/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >дистрибутив с непрерывной моделью обновления
    >В новом выпуске предложены

    Не взаимоисключение? Кто в теме, подскажите.

     
     
  • 2.12, КО (?), 13:17, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну надо жеж обозначить
     
  • 2.37, slava_kpss (ok), 17:08, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Периодически создаются образы с определёнными версиями пакетов. Вот этим образам и назначают версии.
     

  • 1.4, Fracta1L (ok), 11:58, 20/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    > Laxer OS 1.0 - первый стабильный релиз дистрибутива на основе Arch Linux, основанного разработчиком из Пакистана

    Взрывная вещь!

     
     
  • 2.5, Sgt. Gram (?), 12:17, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да уж, не знал, что Arch Linux основан разработчиком из Пакистана…
     
  • 2.46, VladSh (?), 19:11, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Выглядит стильно, как минимум.
     

  • 1.6, Annms_tmp (?), 12:33, 20/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    KDE Plasma Mac OS на Арче https://www.youtube.com/watch?v=DX_gQTQLUZc
     
  • 1.7, Аноним (7), 12:48, 20/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    У меня предубеждение к арч дистрибутивам из личного опыта. Манджара отказалась загружаться после обновления, Эндевор поломал груб после установки КДЕ.
    Кто скажет, как эти два, падают?
     
     
  • 2.8, Annms_tmp (?), 12:51, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Поэтому многие попробовав Fedora на ней и остаются
     
     
  • 3.9, Поэтому (?), 12:58, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подтверждаю, Fedora послe Archlinux как пересесть на автомобиль со сранoго китайского скутера.
     
     
  • 4.10, Аноним (10), 13:07, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Поэтому надо ставить убунточку
    Ну а если кедераст и хочешь всегда нового - то KDE Neon (тоже на основе убунты)
     
     
  • 5.17, кедераст (?), 14:56, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > убунточку

    это те бравые ребята которые закрыли/просpaли кучу своих проектов? Неа, идите-ка нафиг дорогая редакция.

    К тому же новые релизы ничем не интересны вообще, разве что зафигачат больше оранжевого как всегда.

     
     
  • 6.39, Annoynymous (ok), 17:48, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не просирает тот, кто ничего не делает.
     
  • 5.18, Аноним (7), 14:57, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Ну а если кедераст и хочешь всегда нового - то KDE Neon (тоже на основе убунты)

    Я предпочитаю TDE Trinity.

     
  • 5.20, Аноним (7), 15:00, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Поэтому надо ставить убунточку

    А какое преймущество Убунты перд Дебиан? Если раньше Steam был под Убунту, а с Дебиан были проблемы, то сейчас такой проблемы нет. Если раьнше на Юнити был магазин приложений, то сейчас не пойми что. А Synaptics на Debian меня устраивает.

     
  • 5.26, Аноним (7), 15:18, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Ну а если кедераст и хочешь всегда нового - то KDE Neon (тоже на основе убунты)

    И к тому же я считаю что за любую работу должны платить, в том числе и за бета-тестинг КДЕ.

     
  • 4.23, Аноним (7), 15:17, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А с чем тогда может быть связанна такая фанатичность любителей арча Арч я не ст... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 5.31, анонимомус (?), 15:39, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Арч - конструктор, ставить всякие Эндевор и Манджара, это как вместо железного конструктора взять игрушки склеенные суперклеем из железок и пластиковых насадок, а потом говорить что железный конструктор дерьмо. Арч простой и гибкий, но надо понимать что ты делаешь, вся идеология арча против домохозяек, пакеты без тонны патчей с ручной настройкой, бесконечные обновления, которые если отложить на пару лет - можно огрести проблем, и AUR нифига не репозиторий, а набор рецептов для тех кто умеет варить^Wсобирать из исходников всякую дич.
     
     
  • 6.35, Аноним (7), 16:18, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня FreeBSD на Lenovo THINKPAD X200, ты серьезно хочешь обвинить меня в не лени или глупости?
     
     
  • 7.43, анонимомус (?), 18:45, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    FreeBSD на THINKPAD X200 - точно ленивый, вероятно это один из немногих ноутов, на которых FreeBSD может полноценно работать, это слишком простой путь.
     
     
  • 8.49, Аноним (7), 20:52, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ленивый не значит глупый ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.47, shardddin (?), 20:32, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот и пускай ставят ӨсвоиӨ манджары да Индеворы - нашим - лучше"... Сколько бы дистров не перепробовал - ерунда-ерундой! Манджаро - красивая копия Арча, но с какими-то своими внутренними проблемами - как раз по части драйверов и т.д. - в Арче всә чинно, спокойно, рабоче!...
     
  • 6.52, dogmatist (?), 23:24, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Люто плюсую", давно пользую арч на десктопе и на нескольких своих личных проектах.
    Манджара, мгхгм, нда, именно красивая установка и не больше, решил как то попробовать (подвернулась нулевая персоналка)
    и оно таки обо*лось, не с дровами, банально неосилятор обновы конфигов от дистростроителя.
    Именно с арчем такого никогда не было, но в нём таки да, нужно понимать, что ты делаешь.
     
  • 4.25, Аноним (7), 15:17, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А с чем тогда может быть связанна такая фанатичность любителей арча Арч я не ст... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 5.36, Аноним (36), 16:37, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Эндевор - это эндевор, а арч - это арч. Хотите арч? Ставьте арч. Очень жаль что вы этого не понимаете. К тому же, арч не любит копипастеров и за это может наказать. Для меня остается загадкой почему люди так упорно игнорируют бэкап системы? Сделал снэпшот, творишь лютую дичь, откатился. Видать и правда горбатого могила исправит.
     
  • 3.21, Аноним (7), 15:02, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Поэтому многие попробовав Fedora на ней и остаются

    Вот кстати производные Редхат как и сам Редхат ни разу не пробова, даже в виртуалке, ни по работе ни дорма. Говорят в репах меньше пакетов по сравнение с Дебиан.

     
  • 3.40, Аноним (40), 18:08, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Поэтому многие попробовав Fedora на ней и остаются

    Говорят, она по хозяйству не очень )

     
  • 2.13, анонимус (??), 13:45, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Перед обновлением читать надо, что обновляется. И бекап регулярный как чистка зубов. Верное правило для всех дистрибутивов. Если обновление в области системд, то что-то может пойти не так...
     
     
  • 3.19, кедераст (?), 15:00, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    в говнодистрах всегда любять лепить отмазки: надо больше читать, писать, перекрутиться 3 раза через левое плечо, сесть жoпoй на поребрик в лунную ночь и т.д.

    в нормальных все просто работает.

     
     
  • 4.41, Аноним (40), 18:12, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Осталось его найти, нормальный-то :)
     
  • 3.24, Аноним (24), 15:17, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сам Линус вещал: "нельзя ломать пользователя!", всё что этот постулат нарушает - говнокод.  
     
  • 3.27, Аноним (7), 15:23, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Перед обновлением читать надо, что обновляется. И бекап регулярный как чистка зубов. Верное правило для всех дистрибутивов. Если обновление в области системд, то что-то может пойти не так...

    Уважаемый аноним, ты перед тем как винить жертву, т.к. меня перепрочитай что я написал и подумай. Хочу отметить, что до этого у меня не было опыта с роллигн-релизом, я не знал, что обновления, смогут сделать не функциональной систему.
    1. Установил с диска Манджару на реальное железо, не в виртуалку.
    2. Загрузил, система предложила установить обновления, я зная что это роллинг-релиз, согласился.
    3. Перезагрузил ПК и все.
    Внимание вопрос к тебе умник хренов, каким боком мне понадобится бэкап, если я видел черный экран с мигающим минусом? Я не имел коммандной строки. Андерстенд?

     
     
  • 4.34, Аноним (34), 16:17, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1) Обновление видедрайверов может сделать и Убунту незагружаемой [1]
    2) Современное ядро грузится ТОЛЬКО из под boot loader'a,
    т.е. бут лоадер дожен был быть у вас. В современных бут лоадерах есть сценарии разного (безопасного) старта системы. Т.е. получить незагружаемую систему из-за видео драйверов невозможно. quod erat demonstrandum.
    3) Все же надо почитывть мануалы, а не примерять на себя роль "жертвы"

    [1] https://askubuntu.com/questions/762831/ubuntu-16-stuck-in-login-loop-after-ins

     
     
  • 5.42, анонимомус (?), 18:32, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 2) Современное ядро грузится ТОЛЬКО из под boot loader'a

    4.2 https://wiki.archlinux.org/index.php/EFISTUB

     
     
  • 6.44, Аноним (34), 19:00, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Since the EFI boot stub performs the jobs of a boot loader, in
    a certain sense it *IS* the boot loader.

    https://www.kernel.org/doc/Documentation/efi-stub.txt

     
  • 2.14, Аноним (14), 14:09, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если вы не в состоянии разбираться с проблемами линукс, то арч и его производные не для вас. Про федора тоже лучше забыть - для продвинутых. Ламповая убунта и годы стабильной работы. Конечно, и бунта бывает ломается, но по сравнению с другими это если и случается, то крайне редко.
     
     
  • 3.28, Аноним (7), 15:29, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вы посмотрите люди добрые, что же это творится, меня пытаются зачмырить из-за паршивой Манджары у которой видеодрайвера отваливаются полсе очередного обновления. У меня, у того что перепробовал мейнстрим дистрибутивы, пробоввал экзотику, и BSD дистрибутивы и illumos дистрибутивы рекламирую при любой возможности и LFS себе собрал на секундочку ноутбук. Я умею решать проблемы, мне это интересно, т.к. мой тип психики конструктор по Андрею Курпатову, но я не люблю некачественные поделки вроде Манджары и не люблю когда меня обвиняют в глупости или лени.
    Требую моральной поддержки от адекватной публики в форме плюсов, а то обидно стало.
     
     
  • 4.32, Аноним (32), 15:46, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Поставил вам минус, надеюсь, вы поняли почему.
     
     
  • 5.33, Аноним (7), 16:12, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Только из-за того что я ною и веду сбя как соци-девушка-спониженной-социальной-ответсветнностью?
    Мне бы было проще если бы прямым текстом.
     
  • 4.38, arthi747 (ok), 17:16, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня такая же рука а ничего не болит. Пару лет на манжаро а на другом компе минт и вы не поверите но проблем нет вот вопще.
     
  • 4.48, shardddin (?), 20:36, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот все претензии Манджаре и адресуйте - при чем тут Арч-то???
     
  • 2.15, НяшМяш (ok), 14:22, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я заметил, что манжара очень не любит старые машины (примерно старше эры Intel Core, точнее не скажу). Любая тачка с чем-то типа Core Quad отказывается запускаться после первого же обновления системы. А вот мой ноутбук с Coffee Lake Refresh работает и обновляется без проблем на манжаре.
     
     
  • 3.29, Аноним (7), 15:31, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ты прав, intel core 2 duo соответственно без intel me.
    Ну это моя песочница.
    Включаем режим конспирологии.
    ЗОГ хочет следить.
    ЗОГ делает дистры которые не работают на железе без intel me
     
  • 3.30, Аноним (7), 15:32, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    post scriptum  все остальные дистрибутивы работают как надо на четырех гигабайтах ОЗУ.
     

  • 1.11, Аноним (11), 13:16, 20/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Дистрибутив основан разработчиком из Пакистана (второй разработчик из Польши)

    ЛОЛ, и это после ренэйма блэклистов..  Написали бы хотя бы уж имя разработчиков. Да и вообще, всем давно известно что ТруЪ разработчики только из Финляндии. Если Водолей по гороскопу и вторая группа крови вообще +100 к карме.

     
     
  • 2.22, кедераст (?), 15:02, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если Водолей по гороскопу и вторая группа крови вообще +100 к карме.

    Ecли родился в лунную ночь в четный год под знаменем Быка, то сразу альфач.

     
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