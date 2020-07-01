Выпуск дистрибутивов KaOS 2020.07 и Laxer OS 1.0

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|3.45, Аноним (45), 19:06, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А чем уж плох непосредственно Arch?
Ну как чем, плох тем что школьники не осиливают установку, вот и вся история
> Зачем 100500 клонов?
Очевидно чтобы иметь линуксодист, но не лоховскую убунту, а то потсаны засмеют, а яумамкихацкерский рач, чтобы школьник мог поставить, а потом на всех форумах говорить: вот ты ставишь свои протухшие жирные пакеты с кучей зависимостей $ sudo apt install [имя пакета] , нормальные потсаны ставят так: # pacman -S [имя пакета], ну и всё в таком духе, а зачем именно 100500, так это потому что школьники не могут договориться, чтобы все вместе собирать один дистр, а надо каждому показать какой он крутой, ведь между собой они не могут решить кто круче, как-то так.
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|4.50, коржик (?), 21:12, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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как пользователь одного замечательного дистрибутива смотрю на эти ваши споры немного со стороны.
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|1.3, Аноним (3), 11:30, 20/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>дистрибутив с непрерывной моделью обновления
>В новом выпуске предложены
Не взаимоисключение? Кто в теме, подскажите.
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|2.37, slava_kpss (ok), 17:08, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Периодически создаются образы с определёнными версиями пакетов. Вот этим образам и назначают версии.
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|1.4, Fracta1L (ok), 11:58, 20/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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> Laxer OS 1.0 - первый стабильный релиз дистрибутива на основе Arch Linux, основанного разработчиком из Пакистана
Взрывная вещь!
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|1.7, Аноним (7), 12:48, 20/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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У меня предубеждение к арч дистрибутивам из личного опыта. Манджара отказалась загружаться после обновления, Эндевор поломал груб после установки КДЕ.
Кто скажет, как эти два, падают?
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|3.9, Поэтому (?), 12:58, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Подтверждаю, Fedora послe Archlinux как пересесть на автомобиль со сранoго китайского скутера.
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|4.10, Аноним (10), 13:07, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Поэтому надо ставить убунточку
Ну а если кедераст и хочешь всегда нового - то KDE Neon (тоже на основе убунты)
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|5.17, кедераст (?), 14:56, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> убунточку
это те бравые ребята которые закрыли/просpaли кучу своих проектов? Неа, идите-ка нафиг дорогая редакция.
К тому же новые релизы ничем не интересны вообще, разве что зафигачат больше оранжевого как всегда.
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|5.18, Аноним (7), 14:57, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Ну а если кедераст и хочешь всегда нового - то KDE Neon (тоже на основе убунты)
Я предпочитаю TDE Trinity.
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|5.20, Аноним (7), 15:00, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Поэтому надо ставить убунточку
А какое преймущество Убунты перд Дебиан? Если раньше Steam был под Убунту, а с Дебиан были проблемы, то сейчас такой проблемы нет. Если раьнше на Юнити был магазин приложений, то сейчас не пойми что. А Synaptics на Debian меня устраивает.
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|5.26, Аноним (7), 15:18, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Ну а если кедераст и хочешь всегда нового - то KDE Neon (тоже на основе убунты)
И к тому же я считаю что за любую работу должны платить, в том числе и за бета-тестинг КДЕ.
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|4.23, Аноним (7), 15:17, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
А с чем тогда может быть связанна такая фанатичность любителей арча Арч я не ст... большой текст свёрнут, показать
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|5.31, анонимомус (?), 15:39, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Арч - конструктор, ставить всякие Эндевор и Манджара, это как вместо железного конструктора взять игрушки склеенные суперклеем из железок и пластиковых насадок, а потом говорить что железный конструктор дерьмо. Арч простой и гибкий, но надо понимать что ты делаешь, вся идеология арча против домохозяек, пакеты без тонны патчей с ручной настройкой, бесконечные обновления, которые если отложить на пару лет - можно огрести проблем, и AUR нифига не репозиторий, а набор рецептов для тех кто умеет варить^Wсобирать из исходников всякую дич.
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|6.35, Аноним (7), 16:18, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У меня FreeBSD на Lenovo THINKPAD X200, ты серьезно хочешь обвинить меня в не лени или глупости?
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|7.43, анонимомус (?), 18:45, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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FreeBSD на THINKPAD X200 - точно ленивый, вероятно это один из немногих ноутов, на которых FreeBSD может полноценно работать, это слишком простой путь.
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|6.47, shardddin (?), 20:32, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот и пускай ставят ӨсвоиӨ манджары да Индеворы - нашим - лучше"... Сколько бы дистров не перепробовал - ерунда-ерундой! Манджаро - красивая копия Арча, но с какими-то своими внутренними проблемами - как раз по части драйверов и т.д. - в Арче всә чинно, спокойно, рабоче!...
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|6.52, dogmatist (?), 23:24, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"Люто плюсую", давно пользую арч на десктопе и на нескольких своих личных проектах.
Манджара, мгхгм, нда, именно красивая установка и не больше, решил как то попробовать (подвернулась нулевая персоналка)
и оно таки обо*лось, не с дровами, банально неосилятор обновы конфигов от дистростроителя.
Именно с арчем такого никогда не было, но в нём таки да, нужно понимать, что ты делаешь.
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|4.25, Аноним (7), 15:17, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
А с чем тогда может быть связанна такая фанатичность любителей арча Арч я не ст... большой текст свёрнут, показать
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|5.36, Аноним (36), 16:37, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Эндевор - это эндевор, а арч - это арч. Хотите арч? Ставьте арч. Очень жаль что вы этого не понимаете. К тому же, арч не любит копипастеров и за это может наказать. Для меня остается загадкой почему люди так упорно игнорируют бэкап системы? Сделал снэпшот, творишь лютую дичь, откатился. Видать и правда горбатого могила исправит.
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|3.21, Аноним (7), 15:02, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Поэтому многие попробовав Fedora на ней и остаются
Вот кстати производные Редхат как и сам Редхат ни разу не пробова, даже в виртуалке, ни по работе ни дорма. Говорят в репах меньше пакетов по сравнение с Дебиан.
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|3.40, Аноним (40), 18:08, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Поэтому многие попробовав Fedora на ней и остаются
Говорят, она по хозяйству не очень )
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|2.13, анонимус (??), 13:45, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Перед обновлением читать надо, что обновляется. И бекап регулярный как чистка зубов. Верное правило для всех дистрибутивов. Если обновление в области системд, то что-то может пойти не так...
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|3.19, кедераст (?), 15:00, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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в говнодистрах всегда любять лепить отмазки: надо больше читать, писать, перекрутиться 3 раза через левое плечо, сесть жoпoй на поребрик в лунную ночь и т.д.
в нормальных все просто работает.
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|3.24, Аноним (24), 15:17, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сам Линус вещал: "нельзя ломать пользователя!", всё что этот постулат нарушает - говнокод.
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|3.27, Аноним (7), 15:23, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Перед обновлением читать надо, что обновляется. И бекап регулярный как чистка зубов. Верное правило для всех дистрибутивов. Если обновление в области системд, то что-то может пойти не так...
Уважаемый аноним, ты перед тем как винить жертву, т.к. меня перепрочитай что я написал и подумай. Хочу отметить, что до этого у меня не было опыта с роллигн-релизом, я не знал, что обновления, смогут сделать не функциональной систему.
1. Установил с диска Манджару на реальное железо, не в виртуалку.
2. Загрузил, система предложила установить обновления, я зная что это роллинг-релиз, согласился.
3. Перезагрузил ПК и все.
Внимание вопрос к тебе умник хренов, каким боком мне понадобится бэкап, если я видел черный экран с мигающим минусом? Я не имел коммандной строки. Андерстенд?
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|4.34, Аноним (34), 16:17, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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1) Обновление видедрайверов может сделать и Убунту незагружаемой [1]
2) Современное ядро грузится ТОЛЬКО из под boot loader'a,
т.е. бут лоадер дожен был быть у вас. В современных бут лоадерах есть сценарии разного (безопасного) старта системы. Т.е. получить незагружаемую систему из-за видео драйверов невозможно. quod erat demonstrandum.
3) Все же надо почитывть мануалы, а не примерять на себя роль "жертвы"
[1] https://askubuntu.com/questions/762831/ubuntu-16-stuck-in-login-loop-after-ins
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|2.14, Аноним (14), 14:09, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если вы не в состоянии разбираться с проблемами линукс, то арч и его производные не для вас. Про федора тоже лучше забыть - для продвинутых. Ламповая убунта и годы стабильной работы. Конечно, и бунта бывает ломается, но по сравнению с другими это если и случается, то крайне редко.
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|3.28, Аноним (7), 15:29, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вы посмотрите люди добрые, что же это творится, меня пытаются зачмырить из-за паршивой Манджары у которой видеодрайвера отваливаются полсе очередного обновления. У меня, у того что перепробовал мейнстрим дистрибутивы, пробоввал экзотику, и BSD дистрибутивы и illumos дистрибутивы рекламирую при любой возможности и LFS себе собрал на секундочку ноутбук. Я умею решать проблемы, мне это интересно, т.к. мой тип психики конструктор по Андрею Курпатову, но я не люблю некачественные поделки вроде Манджары и не люблю когда меня обвиняют в глупости или лени.
Требую моральной поддержки от адекватной публики в форме плюсов, а то обидно стало.
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|5.33, Аноним (7), 16:12, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Только из-за того что я ною и веду сбя как соци-девушка-спониженной-социальной-ответсветнностью?
Мне бы было проще если бы прямым текстом.
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|4.38, arthi747 (ok), 17:16, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня такая же рука а ничего не болит. Пару лет на манжаро а на другом компе минт и вы не поверите но проблем нет вот вопще.
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|2.15, НяшМяш (ok), 14:22, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я заметил, что манжара очень не любит старые машины (примерно старше эры Intel Core, точнее не скажу). Любая тачка с чем-то типа Core Quad отказывается запускаться после первого же обновления системы. А вот мой ноутбук с Coffee Lake Refresh работает и обновляется без проблем на манжаре.
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|3.29, Аноним (7), 15:31, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да ты прав, intel core 2 duo соответственно без intel me.
Ну это моя песочница.
Включаем режим конспирологии.
ЗОГ хочет следить.
ЗОГ делает дистры которые не работают на железе без intel me
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|3.30, Аноним (7), 15:32, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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post scriptum все остальные дистрибутивы работают как надо на четырех гигабайтах ОЗУ.
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|1.11, Аноним (11), 13:16, 20/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Дистрибутив основан разработчиком из Пакистана (второй разработчик из Польши)
ЛОЛ, и это после ренэйма блэклистов.. Написали бы хотя бы уж имя разработчиков. Да и вообще, всем давно известно что ТруЪ разработчики только из Финляндии. Если Водолей по гороскопу и вторая группа крови вообще +100 к карме.
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|2.22, кедераст (?), 15:02, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если Водолей по гороскопу и вторая группа крови вообще +100 к карме.
Ecли родился в лунную ночь в четный год под знаменем Быка, то сразу альфач.
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