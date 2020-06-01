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Выпуск BlackArch 2020.06.01, дистрибутива для тестирования безопасности

30.05.2020 09:44

Опубликованы новые сборки BlackArch Linux, специализированного дистрибутива для исследований в области безопасности и изучения защищённости систем. Дистрибутив построен на пакетной базе Arch Linux и включает 2550 связанных с безопасностью утилит. Поддерживаемый проектом репозиторий пакетов совместим с Arch Linux и может использоваться в обычных установках Arch Linux. Сборки подготовлены в виде Live-образа размером 14 ГБ (x86_64) и сокращённого образа для установки по сети (500 МБ).

В качестве графических окружений предлагаются на выбор оконные менеджеры fluxbox, openbox, awesome, wmii, i3 и spectrwm. Дистрибутив может работать в Live-режиме, но также развивает собственный инсталлятор с возможностями сборки из исходного кода. Кроме архитектуры x86_64, пакеты в репозитории также формируются для систем ARMv6, ARMv7 и Aarch64, и могут быть установлены из Arch Linux ARM.

Основные изменения:

  • В состав включено 150 новых программ;
  • Ядро Linux обновлено до версии 5.6.14 (ранее использовалась ветка 5.4);
  • Сетевой конфигуратор wicd заменён на wifi-radar (GUI) и wifi-menu (консольная обвязка над netctl);
  • Отключён сервис iptables/ip6tables;
  • Удалены неиспользуемые сервисы virtualbox (drag'n'drop, vmsvga-x11);
  • Обновлён инсталлятор (blackarch-installer 1.1.45);
  • Обновлены все системные пакеты, оконные менеджеры (awesome, fluxbox, openbox), плагины к vim и специфичные для BlackArch утилиты.


  1. Главная ссылка к новости (https://blackarch.org/blog.htm...)
  2. OpenNews: Выпуск BackBox Linux 7, дистрибутива для тестирования безопасности
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива для исследования безопасности Kali Linux 2020.2
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Parrot 4.9 с подборкой программ для проверки безопасности
  5. OpenNews: Выпуск BlackArch 2020.01.01, дистрибутива для тестирования безопасности
  6. OpenNews: Релиз CAINE 11.0, дистрибутива для выявления скрытых данных
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53056-blackarch
Ключевые слова: blackarch, archlinux
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 12:47, 30/05/2020 [ответить]  
    		• +/
    эталонное ненужно
     
     
  • 2, arthi (ok), 14:45, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Еще и весит как чугунный мост. В чем тайный умысел таскать с собой гектары пакетов в дистрибутиве который подразумевает работу с тырнетом непонятно.
     
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