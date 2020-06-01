Выпуск BlackArch 2020.06.01, дистрибутива для тестирования безопасности

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Опубликованы новые сборки BlackArch Linux, специализированного дистрибутива для исследований в области безопасности и изучения защищённости систем. Дистрибутив построен на пакетной базе Arch Linux и включает 2550 связанных с безопасностью утилит. Поддерживаемый проектом репозиторий пакетов совместим с Arch Linux и может использоваться в обычных установках Arch Linux. Сборки подготовлены в виде Live-образа размером 14 ГБ (x86_64) и сокращённого образа для установки по сети (500 МБ).
В качестве графических окружений предлагаются на выбор оконные менеджеры fluxbox, openbox, awesome, wmii, i3 и
spectrwm. Дистрибутив может работать в Live-режиме, но также развивает собственный инсталлятор с возможностями сборки из исходного кода. Кроме архитектуры x86_64, пакеты в репозитории также формируются для систем ARMv6, ARMv7 и Aarch64, и могут быть установлены из Arch Linux ARM.
Основные изменения:
- В состав включено 150 новых программ;
- Ядро Linux обновлено до версии 5.6.14 (ранее использовалась ветка 5.4);
- Сетевой конфигуратор wicd заменён на wifi-radar (GUI) и wifi-menu (консольная обвязка над netctl);
- Отключён сервис iptables/ip6tables;
- Удалены неиспользуемые сервисы virtualbox (drag'n'drop, vmsvga-x11);
- Обновлён инсталлятор (blackarch-installer 1.1.45);
- Обновлены все системные пакеты, оконные менеджеры (awesome, fluxbox, openbox), плагины к vim и специфичные для BlackArch утилиты.