В Arch Linux сменился лидер проекта

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|1.3, Анонидзе (?), 21:27, 24/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Повзрослел мужик, понял что игрушки в прошлом, надо бы семьёй обзавестись и на нормальный дистрибутив перейти
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|2.29, mommy (?), 22:23, 24/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А тоесть обзавелся семьей спиногрызов = повзрослел, так и запишу ок
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|2.36, Аноним (36), 22:49, 24/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Повзрослел мужик, понял что игрушки в прошлом, надо бы семьёй обзавестись и на нормальный дистрибутив перейти
Ага, на Windows, блин. :D Вы не взрослые, вы занимаетесь не тем. :D
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|2.42, user (??), 23:39, 24/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>/proc/food: Vegetarian
Хипстер какой-то, глютен ему в смузи.
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|3.53, Аноним (53), 02:56, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы не понимаете! Он веган и прекрасно себя чувствует! Законом не запрещено!
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|3.24, Аноним (24), 22:11, 24/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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когда уже эту тyпоpылую "шутку" уже забудут?
cd /usr/ports/x11/KDE2
make patch
все, теперь все знают ответ.
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|1.17, Lev Lybin (?), 22:02, 24/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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125 пакетов в AUR! Archlinux user repository, аналог PPA Ubuntu. Сколько пакетов он поддерживает в основных ветках лень смотреть но информация в новости вводит в заблуждение.
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|2.22, Аноня (?), 22:09, 24/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Перейти с анимэ на реальность и реальную социалку трудно, так что вряд ли, тем более вклад за счет сублимации подавленных эмоций, сопряженных с напряжённым ртом в прыжке.
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|3.25, Аноним (24), 22:14, 24/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Месье диванный психоаналитик видимо так и не понял. Онеме - это мыльные оперы, только для школьников. Где вместо Луиза Альберто - ОЯШ. Не более того.
Может вы еще лезете со своим "анализом" и к любителям сериалов?
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|5.28, Аноним (28), 22:22, 24/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Луис витон же! Стильный красивый, новый менеджер для самого-пресамого линукс дистра
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|2.47, Аноним (47), 00:52, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы его когда устанавливали чем пользовались? Другим liveCD дистром что-ли?
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|1.27, Аноним (28), 22:20, 24/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Может, хоть теперь, выкинут этот побогмерзкий дырявый вирус под названием сыстемДы
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|1.35, Аноним (-), 22:48, 24/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Арч/генту/войд - это всё не то. Побаловался и хватит. Уважуха Аарону Гриффину.
KISS он только в Slackware и Crux (или в NetBSD). Всё остальное от лукавого.
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|2.37, Аноним (37), 22:56, 24/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда то был KISS и ванилька, было круто. Этот чувак превратил в неинтересное неузабельное гумно дистр. Я как раз с 2006 до 2008 на раче сидел, а как он стал управлять, пришлось ливать.
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|2.54, Аноним (53), 03:09, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> KISS он только в Slackware и Crux
На KISS далеко не уехать. Дистрибутив быть-должным быть удобный, а не простой. Иногда простота и удобство совпадать друг с друг, но в 99% случай не совпадать. "Соблюдение программистский интерпретация KISS" != "удобство конечный пользователь".
Я извиняться, я говорить на упрощенный русский язык, чтобы соблюдать KISS (склонение и спряжение от лукавый).
PS. Slackware иметь пакетный менеджер, поэтому он давно не KISS. (Без пакетный менеджер можно обойтись, следовательно он лишний, следовательно Slackware не KISS.)
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|1.38, Аноним (38), 23:01, 24/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Arch в последние месяцы начал стабильно пробивать дно, потому что т.н. разработчикам захотелось что-нибудь эдакого.
Собственно press F to pay respect.
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|1.41, Антошка (??), 23:10, 24/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сейчас понятно только одно - нет возможности с полной уверенностью заявить, что "раньше было лучше". Надо запастись попкорном, и ждать, спокойно работая в MX Linux, время от времени с сочувствием посматривая на арчеводов и пожимая плечами, приговаривая - "ну не знаю, у меня всё работает".
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|1.56, uberHacker (?), 03:19, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Еврей может передать полномочия только еврею.
И логотип у них очень даже кошерный, треугольник — всё, как надо.
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