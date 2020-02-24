В Arch Linux сменился лидер проекта

> KISS он только в Slackware и Crux

На KISS далеко не уехать. Дистрибутив быть-должным быть удобный, а не простой. Иногда простота и удобство совпадать друг с друг, но в 99% случай не совпадать. "Соблюдение программистский интерпретация KISS" != "удобство конечный пользователь".

Я извиняться, я говорить на упрощенный русский язык, чтобы соблюдать KISS (склонение и спряжение от лукавый).

PS. Slackware иметь пакетный менеджер, поэтому он давно не KISS. (Без пакетный менеджер можно обойтись, следовательно он лишний, следовательно Slackware не KISS.)

