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В Arch Linux сменился лидер проекта

24.02.2020 21:19

Аарон Гриффин (Aaron Griffin) сложил с себя полномочия лидера проекта Arch Linux. Гриффин находился на посту лидера с 2007 года, но последнее время его активность снизилась до минимума и он принял решение уступить своё место другому участнику, способному принимать трудные решения и направлять развитие проекта в нужное русло. Новым лидером проекта в ходе голосования разработчиков выбран Левенте Полиак (Levente Polyak), входящий в Arch Security Team и сопровождающий 125 пакетов.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.archlinux.org/news...)
  2. OpenNews: Arch Linux перешёл на использование алгоритма zstd для сжатия пакетов
  3. OpenNews: Arch Linux изменил организацию установки пакетов с ядром Linux
  4. OpenNews: В AUR-репозитории Arch Linux найдено вредоносное ПО
  5. OpenNews: Инициатива по обеспечению повторяемых сборок Arch Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: arch, linux, archlinux
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  • 1.1, Аноним (1), 21:25, 24/02/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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  • 2.2, derfenix (ok), 21:27, 24/02/2020 Скрыто модератором
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  • 3.9, ilyafedin (ok), 21:35, 24/02/2020 Скрыто модератором
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  • 4.11, derfenix (ok), 21:37, 24/02/2020 Скрыто модератором
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  • 4.12, проф (?), 21:38, 24/02/2020 Скрыто модератором
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  • 4.13, mikhailnov (ok), 21:40, 24/02/2020 Скрыто модератором
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  • 5.48, ilyafedin (ok), 00:55, 25/02/2020 Скрыто модератором
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  • 4.14, DerRoteBaron (ok), 21:49, 24/02/2020 Скрыто модератором
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  • 2.4, Аноним (4), 21:27, 24/02/2020 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (11)

  • 1.3, Анонидзе (?), 21:27, 24/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Повзрослел мужик, понял что игрушки в прошлом, надо бы семьёй обзавестись и на нормальный дистрибутив перейти
     
     
  • 2.8, A.Stahl (ok), 21:31, 24/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +14 +/
    >Повзрослел мужик

    Школу закончил :)

     
  • 2.18, пох. (?), 22:03, 24/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    угу, на десяточку. Как все.

     
     
  • 3.51, Котофалк (?), 01:24, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На двенадцаточку или тринадцаточку.
     
  • 2.20, Аноня (?), 22:05, 24/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Анимэ всё пересмотрел
     
  • 2.29, mommy (?), 22:23, 24/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    А тоесть обзавелся семьей спиногрызов = повзрослел, так и запишу ок
     
  • 2.36, Аноним (36), 22:49, 24/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Повзрослел мужик, понял что игрушки в прошлом, надо бы семьёй обзавестись и на нормальный дистрибутив перейти

    Ага, на Windows, блин. :D Вы не взрослые, вы занимаетесь не тем. :D  

     

  • 1.10, Аноним (10), 21:35, 24/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >anthraxx

    Хороший ник. И дистрибутив хороший.

     
     
  • 2.42, user (??), 23:39, 24/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >/proc/food: Vegetarian

    Хипстер какой-то, глютен ему в смузи.

     
     
  • 3.53, Аноним (53), 02:56, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы не понимаете! Он веган и прекрасно себя чувствует! Законом не запрещено!
     

  • 1.15, Аноним (15), 21:50, 24/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Анимешник - наш человек :3
     
     
  • 2.16, б.б. (?), 21:59, 24/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    приучен патчить KDE смолоду? :)
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 22:11, 24/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    когда уже эту тyпоpылую "шутку" уже забудут?

    cd /usr/ports/x11/KDE2
    make patch

    все, теперь все знают ответ.

     

  • 1.17, Lev Lybin (?), 22:02, 24/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    125 пакетов в AUR! Archlinux user repository, аналог PPA Ubuntu. Сколько пакетов он поддерживает в основных ветках лень смотреть но информация в новости вводит в заблуждение.
     
     
  • 2.23, derfenix (ok), 22:10, 24/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Мне не лень :) 717

    https://www.archlinux.org/packages/?sort=&q=&maintainer=anthraxx&flagged=

     

  • 1.19, Gannet (ok), 22:04, 24/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Арчекапец?
     
     
  • 2.22, Аноня (?), 22:09, 24/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Перейти с анимэ на реальность и реальную социалку трудно, так что вряд ли, тем более вклад за счет  сублимации подавленных эмоций, сопряженных с напряжённым ртом в прыжке.
     
     
  • 3.25, Аноним (24), 22:14, 24/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Месье диванный психоаналитик видимо так и не понял. Онеме - это мыльные оперы, только для школьников. Где вместо Луиза Альберто - ОЯШ. Не более того.

    Может вы еще лезете со своим "анализом" и к любителям сериалов?

     
     
  • 4.26, тот_же_анон_уже_без_мабилы (?), 22:19, 24/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой еще Луис Альберто? Тони Лунатик же!
     
     
  • 5.28, Аноним (28), 22:22, 24/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Луис витон же! Стильный красивый, новый менеджер для самого-пресамого линукс дистра
     
  • 5.31, б.б. (?), 22:24, 24/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Тони Лунатик же!

    Тонио!

     
  • 5.44, Аноним (44), 23:57, 24/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жаманту!
     

  • 1.21, Аноним (21), 22:06, 24/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Может теперь появится лив сиди и нормальный установщик
     
     
  • 2.43, rico (ok), 23:52, 24/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так system rescue cd есть же на арче.
     
  • 2.45, Аноним (45), 00:01, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Leave CD

    А вообще уже есть, называется Manjaro.

     
  • 2.47, Аноним (47), 00:52, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы его когда устанавливали чем пользовались? Другим liveCD дистром что-ли?
     

  • 1.27, Аноним (28), 22:20, 24/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Может, хоть теперь, выкинут этот побогмерзкий дырявый вирус под названием сыстемДы
     
     
  • 2.30, Gogi (??), 22:23, 24/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зашёл написать именно этот коммент. :)
     
  • 2.32, mommy (?), 22:24, 24/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Таои альтернативы конечно удобнее и безопаснее
     

  • 1.33, Мамкин Хакер (?), 22:30, 24/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Отныне лидер будет избираться на двухлетний срок.
     
  • 1.34, Аноним (34), 22:41, 24/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Записался таки наконец в церковь Патрика Ф.
     
  • 1.35, Аноним (-), 22:48, 24/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Арч/генту/войд - это всё не то. Побаловался и хватит. Уважуха Аарону Гриффину.

    KISS он только в Slackware и Crux (или в NetBSD). Всё остальное от лукавого.

     
     
  • 2.37, Аноним (37), 22:56, 24/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда то был KISS и ванилька, было круто. Этот чувак превратил в неинтересное неузабельное гумно дистр. Я как раз с 2006 до 2008 на раче сидел, а как он стал управлять, пришлось ливать.
     
  • 2.54, Аноним (53), 03:09, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > KISS он только в Slackware и Crux

    На KISS далеко не уехать. Дистрибутив быть-должным быть удобный, а не простой. Иногда простота и удобство совпадать друг с друг, но в 99% случай не совпадать. "Соблюдение программистский интерпретация KISS" != "удобство конечный пользователь".

    Я извиняться, я говорить на упрощенный русский язык, чтобы соблюдать KISS (склонение и спряжение от лукавый).

    PS. Slackware иметь пакетный менеджер, поэтому он давно не KISS. (Без пакетный менеджер можно обойтись, следовательно он лишний, следовательно Slackware не KISS.)

     

  • 1.38, Аноним (38), 23:01, 24/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Arch в последние месяцы начал стабильно пробивать дно, потому что т.н. разработчикам захотелось что-нибудь эдакого.
    Собственно press F to pay respect.
     
     
  • 2.46, Аноним (46), 00:07, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >что-нибудь эдакого

    Это какого, например?

     

  • 1.39, Аноним (39), 23:03, 24/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Polyak и Susanin они если честно не пара, не пара, не пара...
     
  • 1.40, Аноним (40), 23:09, 24/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Что там на замену? Арч уже не тот
     
     
  • 2.49, Wfhm (?), 00:58, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Манжаро попробуй, они даже архитект запилили уже.
     
  • 2.55, uberHacker (?), 03:16, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Void
     

  • 1.41, Антошка (??), 23:10, 24/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Сейчас понятно только одно - нет возможности с полной уверенностью заявить, что "раньше было лучше". Надо запастись попкорном, и ждать, спокойно работая в MX Linux, время от времени с сочувствием посматривая на арчеводов и пожимая плечами, приговаривая - "ну не знаю, у меня всё работает".
     
     
  • 2.50, Wfhm (?), 00:59, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему МХ Линух такой популярный?
     
     
  • 3.52, paulus (ok), 02:00, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что антих и дебиан :)
     

  • 1.56, uberHacker (?), 03:19, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Еврей может передать полномочия только еврею.

    И логотип у них очень даже кошерный, треугольник — всё, как надо.

     

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