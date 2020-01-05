Arch Linux перешёл на использование алгоритма zstd для сжатия пакетов

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|1.4, Аноним (4), 10:53, 05/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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>Пересборка пакетов в формат zstd привела к суммарному увеличению размера пакетов на 0.8%, но обеспечило сокращение времени распаковки на 1300%.
Вот нафиг.
В 7zip, кстати, поддержки zstd до сих пор нет. Как и многого другого. Форк есть, но его что-то не влили в апстрим.
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|2.5, Аноним (5), 11:16, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Вам же написали: время распаковки (при установке) пакетов уменьшилось в 13 раз.
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|3.8, Аноним (8), 11:57, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+20 +/–
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Не "в 13 раз", а "на 1300%", то есть, если раньше пакет распаковывался за 10 секунд, то сейчас за 10 - 10 * (1300%/100%) = -120 секунд. За две минуты до начала его распаковки он уже распакован! Это вам не какое-то жалкое "пятилетку за 4 года".
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|4.17, Аноним (17), 13:09, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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перевод "хороший" просто, deepl и то лучше переводит
> Recompressing all packages to zstd with our options yields a total ~0.8% increase in package size on all of our packages combined, but the decompression time for all packages saw a ~1300% speedup.
Перекомпрессия всех пакетов в zstd с нашими опциями дает общее ~0.8% увеличение размера пакета на всех наших пакетах вместе взятых, но время распаковки для всех пакетов показало ускорение ~1300%.
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|4.26, Аноним (17), 15:03, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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если было 10 сек то стало меньше секунды, а точнее (10с*100%)/1300% = 10/13 с
из за кривого перевода всё смешалось
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|4.28, Аноним (17), 15:07, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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обновился, реально заметно быстрее установка(распаковка) пакетов прошла чем раньше
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|4.45, Аноним (45), 17:29, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Может сложиться впечатление, что "быстрее" не то же самое что "меньше времени", но на самом деле это типичная ошибка с процентами.
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|3.27, Аноним (17), 15:06, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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обновился, реально заметно быстрее установка(распаковка) пакетов прошла чем раньше
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|3.9, Аноним (9), 12:08, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну если стоит вопрос обмена с вендокомпами, то нужен. Не пропретарный же RAR и не неумеющий в Юникод ZIP использовать.
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|4.14, Аноним (14), 12:42, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Что-то я прозреваю, что для пакетов арчлялексп вопрос распаковки под виндовсом не стоит.
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|2.16, Аноним (17), 13:00, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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да вроде уже пилять поддержку zstd, да и тот же dracut вроде как умеет
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|1.22, Аноним (22), 14:23, 05/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А исключительно автономные разработчики ROSA ожидаемо не осилили прикрутить поддержку zstd к rpm5. Теперь переходят на rpm4, где это сделали за них.
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|2.24, Аноним (24), 14:43, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Неужели кто-то в здравом уме и доброй памяти будет пользоваться ROSA?
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|3.25, Аноним (22), 15:01, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Что бы можно было говорить о "будет", она перед тем должна выйти.))) Там лаг с выпуском в полтора года, и это только цветочки.
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|3.48, burjui (ok), 18:35, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если навяжут на работе, но тогда уже встанет вопрос о здравомыслии сисадмина.
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|3.32, Аноним (22), 15:40, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А сколько нужно потоков, чтобы получить ускорение в 13 раз?
18. В первом приближении.
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|2.31, Аноним (31), 15:39, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Дело в том, что у xz нет преимуществ. Скажем, на максимальном уровне сжатия zstd сжимает лучше xz на максимальном уровне, и быстрее при этом. Время распаковки это конечно основное (что вы там распаковывать в несколько потоков собираетесь?), но всё же. А как формат, xz тоже не очень подходит для архивного хранения, поскольку менее устойчив к повреждениям, чем тот же gz.
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|3.35, Аноним (35), 15:48, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Скажем, на максимальном уровне сжатия zstd сжимает лучше xz на максимальном уровне
та ладно! где пруфы? что он лучше жмет? бинарники?
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|4.36, Аноним (31), 16:01, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Бинарники лучше сжимает zpaq, но вообще да, я сравнивал их на профиле вайна, так что бинарники.
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|3.37, Аноним (4), 16:03, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Скажем, на максимальном уровне сжатия zstd сжимает лучше xz на максимальном уровне, и быстрее при этом.
Это не так. zstd очень тормозной. Особенно если использовать расшаренный словарь. Использую его только потому, что в других либах нет API для создания оптимального словаря.
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|4.38, Аноним (31), 16:08, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>Скажем, на максимальном уровне сжатия zstd сжимает лучше xz на максимальном уровне, и быстрее при этом.
> Это не так. zstd очень тормозной. Особенно если использовать расшаренный словарь. Использую
> его только потому, что в других либах нет API для создания
> оптимального словаря.
Разве? 22 уровня уже не достаточно? Может у вас там памяти не хватает и оно свопится, в таком случае используйте однопоточный режим.
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|5.42, Аноним (4), 17:23, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Может у вас там памяти не хватает и оно свопится, в таком случае используйте однопоточный режим.
8 гигов не хватает для сжатия жалких 100 мегов?
>22 уровня уже не достаточно
Недостаточное. лзма 2 лучше.
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|6.44, Аноним (31), 17:26, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>не хватает
Мне не хватало для сжатия 600, так что это вполне вероятно. 1 поток 6 гигабайт что ли был.
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|2.33, Shevchuk (ok), 15:47, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Стоило. При прочих равных xz, может, и сжимает чуть-чуть лучше, но сильно медленнее в распаковке. Когда сжимаешь один раз, а распаковываешь много раз — очевидно, что оптимизмровать стоит именно последнее.
Та же проблема у snap, кстати, из-за чего все ругают его за медленный первый запуск приложений — уверен, они в итоге тоже придут к zstd по дефолту или как минимум в качестве опции.
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|2.41, Аноним84701 (ok), 17:16, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> xz ведь может в многопоточности распаковываться. Стоило ли того, этот переход?
"Да. Но пока нет." ©
man xz из xz-utils
> Threaded decompression hasn't been implemented yet. It will only work on files that contain multiple blocks with size information in block headers.
Ну и есть некоторые сомнения, что запуск 18 (как тут советовали выше) потоков на 2-4-8 физ. ядрах выдаст ожидаемый 13+ кратный "буст".
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|3.50, Аноним (22), 19:01, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> xz ведь может в многопоточности распаковываться. Стоило ли того, этот переход?
> "Да. Но пока нет." ©
> man xz из xz-utils
>> Threaded decompression hasn't been implemented yet. It will only work on files that contain multiple blocks with size information in block headers.
И ещё там же интересен предшествующий абзац о сжатии, из которого следует вывод, что при разбивке на блоки сжатие ухудшится (насколько -- это другой вопрос).
> Ну и есть некоторые сомнения, что запуск 18 (как тут советовали выше)
> потоков на 2-4-8 физ. ядрах выдаст ожидаемый 13+ кратный "буст".
Это там имелось ввиду 18 аппаратных потоков, конечно же. Виноват, что непонятно написал. То есть 13-ти (ядер) недостаточно для 13-ти кратного ускорения -- из-за нелинейности роста производительности при распараллеливании.
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|1.34, Аноним (35), 15:47, 05/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Скажем, на максимальном уровне сжатия zstd сжимает лучше xz на максимальном уровне
та ладно. где пруфы? что он лучше жмет? бинарники?
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|1.47, Анонимчик (?), 18:22, 05/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Арч похоже дикий тормоз на самом деле, интересно сколько мильенов пакетов каждый из этих сумасшедших арчеров их там себе выкачивает и распаковывает. Винда быстрее ставится похоже) Слава Генту. Мухаха.
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