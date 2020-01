Arch Linux перешёл на использование алгоритма zstd для сжатия пакетов

2.30 , Анонец ( ? ), 15:21, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А сколько нужно потоков, чтобы получить ускорение в 13 раз?

3.32 , Аноним ( 22 ), 15:40, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А сколько нужно потоков, чтобы получить ускорение в 13 раз? 18. В первом приближении.

2.31 , Аноним ( 31 ), 15:39, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Дело в том, что у xz нет преимуществ. Скажем, на максимальном уровне сжатия zstd сжимает лучше xz на максимальном уровне, и быстрее при этом. Время распаковки это конечно основное (что вы там распаковывать в несколько потоков собираетесь?), но всё же. А как формат, xz тоже не очень подходит для архивного хранения, поскольку менее устойчив к повреждениям, чем тот же gz.

3.35 , Аноним ( 35 ), 15:48, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Скажем, на максимальном уровне сжатия zstd сжимает лучше xz на максимальном уровне та ладно! где пруфы? что он лучше жмет? бинарники?

4.36 , Аноним ( 31 ), 16:01, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Бинарники лучше сжимает zpaq, но вообще да, я сравнивал их на профиле вайна, так что бинарники.

3.37 , Аноним ( 4 ), 16:03, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Скажем, на максимальном уровне сжатия zstd сжимает лучше xz на максимальном уровне, и быстрее при этом. Это не так. zstd очень тормозной. Особенно если использовать расшаренный словарь. Использую его только потому, что в других либах нет API для создания оптимального словаря.

4.38 , Аноним ( 31 ), 16:08, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>Скажем, на максимальном уровне сжатия zstd сжимает лучше xz на максимальном уровне, и быстрее при этом.

> Это не так. zstd очень тормозной. Особенно если использовать расшаренный словарь. Использую

> его только потому, что в других либах нет API для создания

> оптимального словаря. Разве? 22 уровня уже не достаточно? Может у вас там памяти не хватает и оно свопится, в таком случае используйте однопоточный режим.

5.42 , Аноним ( 4 ), 17:23, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Может у вас там памяти не хватает и оно свопится, в таком случае используйте однопоточный режим. 8 гигов не хватает для сжатия жалких 100 мегов? >22 уровня уже не достаточно Недостаточное. лзма 2 лучше.

6.44 , Аноним ( 31 ), 17:26, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >не хватает Мне не хватало для сжатия 600, так что это вполне вероятно. 1 поток 6 гигабайт что ли был.

2.33 , Shevchuk ( ok ), 15:47, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Стоило. При прочих равных xz, может, и сжимает чуть-чуть лучше, но сильно медленнее в распаковке. Когда сжимаешь один раз, а распаковываешь много раз — очевидно, что оптимизмровать стоит именно последнее. Та же проблема у snap, кстати, из-за чего все ругают его за медленный первый запуск приложений — уверен, они в итоге тоже придут к zstd по дефолту или как минимум в качестве опции.

2.41 , Аноним84701 ( ok ), 17:16, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > xz ведь может в многопоточности распаковываться. Стоило ли того, этот переход? "Да. Но пока нет." © man xz из xz-utils

> Threaded decompression hasn't been implemented yet. It will only work on files that contain multiple blocks with size information in block headers. Ну и есть некоторые сомнения, что запуск 18 (как тут советовали выше) потоков на 2-4-8 физ. ядрах выдаст ожидаемый 13+ кратный "буст".

3.50 , Аноним ( 22 ), 19:01, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> xz ведь может в многопоточности распаковываться. Стоило ли того, этот переход?

> "Да. Но пока нет." ©

> man xz из xz-utils

>> Threaded decompression hasn't been implemented yet. It will only work on files that contain multiple blocks with size information in block headers. И ещё там же интересен предшествующий абзац о сжатии, из которого следует вывод, что при разбивке на блоки сжатие ухудшится (насколько -- это другой вопрос). > Ну и есть некоторые сомнения, что запуск 18 (как тут советовали выше)

> потоков на 2-4-8 физ. ядрах выдаст ожидаемый 13+ кратный "буст". Это там имелось ввиду 18 аппаратных потоков, конечно же. Виноват, что непонятно написал. То есть 13-ти (ядер) недостаточно для 13-ти кратного ускорения -- из-за нелинейности роста производительности при распараллеливании.