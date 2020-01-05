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Arch Linux перешёл на использование алгоритма zstd для сжатия пакетов

05.01.2020 09:56

Разработчики Arch Linux сообщили о переводе схемы упаковки пакетов с алгоритма xz (.pkg.tar.xz) на zstd (.pkg.tar.zst). Пересборка пакетов в формат zstd привела к суммарному увеличению размера пакетов на 0.8%, но обеспечило ускорение распаковки на 1300%. Как следствие, переход на zstd приведёт к заметному увеличению скорости установки пакетов. В настоящее время в репозитории с использованием алгоритма zstd уже сжато 545 пакетов, остальные пакеты будут переведены на zstd по мере формирования для них обновлений.

Пакеты в формате .pkg.tar.zst собираются автоматически при использовании devtools 20191227 и более новых выпусков данного инструментария. Для пользователей переход на новый формат не требует выполнения ручных манипуляций, если в прошлом году своевременно выполнено обновление пакетного менеджера pacman (5.2) и libarchive (3.3.3-1, выпущен ещё в 2018 году). Для тех у кого оказался необновлённый выпуск libarchive, новую версию можно установить из отдельного репозитория.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.archlinux.org/news...)
  2. OpenNews: Выпуск пакетного менеджера Pacman 5.2
  3. OpenNews: Arch Linux готовится к применению алгоритма сжатия zstd в pacman
  4. OpenNews: Автор LZ4 представил новый быстрый и эффективный алгоритм сжатия ZSTD
  5. OpenNews: Facebook опубликовал реализацию алгоритма сжатия Zstandard 1.0
  6. OpenNews: Выпуск библиотеки сжатия LZHAM 1.0, нацеленной на создание более быстрой альтернативы LZMA
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: zstd, archlinux
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  • 1.1, Аноним (-), 09:59, 05/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    молодцы фейсбуковцы, красавчики
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:50, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    NSA с вами согласно.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 11:22, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Безопасности много не бывает.
     
  • 2.12, Аноним (12), 12:36, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Yann Collet - молодец, остальные не при чем)
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:39, 05/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    А когда на openrc перейдет?
     
     
  • 2.49, burjui (ok), 18:37, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем?
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:53, 05/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    >Пересборка пакетов в формат zstd привела к суммарному увеличению размера пакетов на 0.8%, но обеспечило сокращение времени распаковки на 1300%.

    Вот нафиг.

    В 7zip, кстати, поддержки zstd до сих пор нет. Как и многого другого. Форк есть, но его что-то не влили в апстрим.

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:16, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Вам же написали: время распаковки (при установке) пакетов уменьшилось в 13 раз.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 11:57, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +20 +/
    Не "в 13 раз", а "на 1300%", то есть, если раньше пакет распаковывался за 10 секунд, то сейчас за 10 - 10 * (1300%/100%) = -120 секунд. За две минуты до начала его распаковки он уже распакован! Это вам не какое-то жалкое "пятилетку за 4 года".
     
     
  • 4.11, Омоним (?), 12:26, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Очень не хватало логичного объяснения. Спасибо.
     
  • 4.17, Аноним (17), 13:09, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    перевод "хороший" просто, deepl и то лучше переводит

    > Recompressing all packages to zstd with our options yields a total ~0.8% increase in package size on all of our packages combined, but the decompression time for all packages saw a ~1300% speedup.

    Перекомпрессия всех пакетов в zstd с нашими опциями дает общее ~0.8% увеличение размера пакета на всех наших пакетах вместе взятых, но время распаковки для всех пакетов показало ускорение ~1300%.

     
  • 4.26, Аноним (17), 15:03, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    если было 10 сек то стало меньше секунды, а точнее (10с*100%)/1300% = 10/13 с
    из за кривого перевода всё смешалось
     
  • 4.28, Аноним (17), 15:07, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    обновился, реально заметно быстрее установка(распаковка) пакетов прошла чем раньше
     
  • 4.45, Аноним (45), 17:29, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может сложиться впечатление, что "быстрее" не то же самое что "меньше времени", но на самом деле это типичная ошибка с процентами.
     
  • 3.19, Аноним (19), 13:39, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    На 1300% - это в 14 раз
     
  • 3.27, Аноним (17), 15:06, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    обновился, реально заметно быстрее установка(распаковка) пакетов прошла чем раньше
     
     
  • 4.29, Аноним (17), 15:08, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *fix (не в ту ветку написал)
     
  • 3.39, Минона (ok), 16:50, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В 14
     
  • 2.7, Аноним (6), 11:23, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Никто и не говорил что 7zip нужен.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 12:08, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну если стоит вопрос обмена с вендокомпами, то нужен. Не пропретарный же RAR и не неумеющий в Юникод ZIP использовать.
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 12:42, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что-то я прозреваю, что для пакетов арчлялексп вопрос распаковки под виндовсом не стоит.
     
  • 4.20, Аноним (20), 14:07, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > не неумеющий в Юникод ZIP

    Недавно пришлось разбираться с этим вопросом, и могу точно сказать: зим (формат) поддерживает уникод. Для этого при запаковке нужно установить в поле флагов бит 11. https://github.com/gildas-lormeau/zip.js/issues/131

     
     
  • 5.21, Аноним (20), 14:12, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > зим (формат)

    *зип

     
     
  • 6.40, Dzen Python (ok), 16:51, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Файл?
     

  • 1.10, Аноним (10), 12:21, 05/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Арч лучший дистр, нодискасс
     
     
  • 2.18, N (?), 13:33, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    возвращайся в /s/ с такими возгласами
     

  • 1.13, Аноним (12), 12:38, 05/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    остались ядро и initramfs перевести на zstd
     
     
  • 2.16, Аноним (17), 13:00, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да вроде уже пилять поддержку zstd, да и тот же dracut вроде как умеет
     

  • 1.15, Аноним (15), 12:57, 05/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Отрицательное время - это новое слово в сжатии.
     
     
  • 2.43, Аноним (4), 17:24, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Алексей Б. одобряет.
     
  • 2.46, Аноним (45), 17:35, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот поэтому детей нужно учить не процентам, а дробям.
     

  • 1.22, Аноним (22), 14:23, 05/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А исключительно автономные разработчики ROSA ожидаемо не осилили прикрутить поддержку zstd к rpm5. Теперь переходят на rpm4, где это сделали за них.
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 14:43, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Неужели кто-то в здравом уме и доброй памяти будет пользоваться ROSA?
     
     
  • 3.25, Аноним (22), 15:01, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что бы можно было говорить о "будет", она перед тем должна выйти.))) Там лаг с выпуском в полтора года, и это только цветочки.
     
  • 3.48, burjui (ok), 18:35, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если навяжут на работе, но тогда уже встанет вопрос о здравомыслии сисадмина.
     

  • 1.23, EuPhobos (ok), 14:28, 05/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    xz ведь может в многопоточности распаковываться. Стоило ли того, этот переход?
     
     
  • 2.30, Анонец (?), 15:21, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А сколько нужно потоков, чтобы получить ускорение в 13 раз?
     
     
  • 3.32, Аноним (22), 15:40, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А сколько нужно потоков, чтобы получить ускорение в 13 раз?

    18. В первом приближении.

     
  • 2.31, Аноним (31), 15:39, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Дело в том, что у xz нет преимуществ. Скажем, на максимальном уровне сжатия zstd сжимает лучше xz на максимальном уровне, и быстрее при этом. Время распаковки это конечно основное (что вы там распаковывать в несколько потоков собираетесь?), но всё же. А как формат, xz тоже не очень подходит для архивного хранения, поскольку менее устойчив к повреждениям, чем тот же gz.
     
     
  • 3.35, Аноним (35), 15:48, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Скажем, на максимальном уровне сжатия zstd сжимает лучше xz на максимальном уровне

    та ладно! где пруфы? что он лучше жмет? бинарники?

     
     
  • 4.36, Аноним (31), 16:01, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бинарники лучше сжимает zpaq, но вообще да, я сравнивал их на профиле вайна, так что бинарники.
     
  • 3.37, Аноним (4), 16:03, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Скажем, на максимальном уровне сжатия zstd сжимает лучше xz на максимальном уровне, и быстрее при этом.

    Это не так. zstd очень тормозной. Особенно если использовать расшаренный словарь. Использую его только потому, что в других либах нет API для создания оптимального словаря.

     
     
  • 4.38, Аноним (31), 16:08, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Скажем, на максимальном уровне сжатия zstd сжимает лучше xz на максимальном уровне, и быстрее при этом.
    > Это не так. zstd очень тормозной. Особенно если использовать расшаренный словарь. Использую
    > его только потому, что в других либах нет API для создания
    > оптимального словаря.

    Разве? 22 уровня уже не достаточно? Может у вас там памяти не хватает и оно свопится, в таком случае используйте однопоточный режим.

     
     
  • 5.42, Аноним (4), 17:23, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Может у вас там памяти не хватает и оно свопится, в таком случае используйте однопоточный режим.

    8 гигов не хватает для сжатия жалких 100 мегов?

    >22 уровня уже не достаточно

    Недостаточное. лзма 2 лучше.

     
     
  • 6.44, Аноним (31), 17:26, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >не хватает

    Мне не хватало для сжатия 600, так что это вполне вероятно. 1 поток 6 гигабайт что ли был.

     
  • 2.33, Shevchuk (ok), 15:47, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Стоило. При прочих равных xz, может, и сжимает чуть-чуть лучше, но сильно медленнее в распаковке. Когда сжимаешь один раз, а распаковываешь много раз — очевидно, что оптимизмровать стоит именно последнее.

    Та же проблема у snap, кстати, из-за чего все ругают его за медленный первый запуск приложений — уверен, они в итоге тоже придут к zstd по дефолту или как минимум в качестве опции.

     
  • 2.41, Аноним84701 (ok), 17:16, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > xz ведь может в многопоточности распаковываться. Стоило ли того, этот переход?

    "Да. Но пока нет." ©

    man xz из xz-utils
    > Threaded decompression hasn't been  implemented  yet. It will only work on files that contain multiple blocks with size information in block headers.  

    Ну и есть некоторые сомнения, что запуск 18 (как тут советовали выше) потоков на 2-4-8 физ. ядрах выдаст ожидаемый 13+ кратный "буст".

     
     
  • 3.50, Аноним (22), 19:01, 05/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> xz ведь может в многопоточности распаковываться. Стоило ли того, этот переход?
    > "Да. Но пока нет." ©
    > man xz из xz-utils
    >> Threaded decompression hasn't been  implemented  yet. It will only work on files that contain multiple blocks with size information in block headers.

    И ещё там же интересен предшествующий абзац о сжатии, из которого следует вывод, что при разбивке на блоки сжатие ухудшится (насколько -- это другой вопрос).

    > Ну и есть некоторые сомнения, что запуск 18 (как тут советовали выше)
    > потоков на 2-4-8 физ. ядрах выдаст ожидаемый 13+ кратный "буст".

    Это там имелось ввиду 18 аппаратных потоков, конечно же. Виноват, что непонятно написал. То есть 13-ти (ядер) недостаточно для 13-ти кратного ускорения -- из-за нелинейности роста производительности при распараллеливании.

     

  • 1.34, Аноним (35), 15:47, 05/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Скажем, на максимальном уровне сжатия zstd сжимает лучше xz на максимальном уровне

    та ладно. где пруфы? что он лучше жмет? бинарники?

     
  • 1.47, Анонимчик (?), 18:22, 05/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Арч похоже дикий тормоз на самом деле, интересно сколько мильенов пакетов каждый из этих сумасшедших арчеров их там себе выкачивает и распаковывает. Винда быстрее ставится похоже) Слава Генту. Мухаха.
     
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