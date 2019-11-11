Arch Linux изменил организацию установки пакетов с ядром Linux

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|2.5, AnonPlus (?), 18:28, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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UEFI эти танцы вообще не нужны, оно может запустить ядро вообще без участия загрузчика.
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|3.6, Аноним (6), 18:31, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В моём интернете говорили, что efistub как раз такой загрузчик. А как без загрузчика? Может быть ты имел в виду без initramfs?
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|4.7, Annoynymous (ok), 18:41, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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efistub это не загрузчик, это скрипт, который копирует ядро и initramfs на раздел EFI и настраивает конфигурацию загрузки. EFI затем грузит напрямую ядро прямо сам.
В EFI Shell можно загрузиться в Linux, просто скопировав ядро на раздел EFI командой
> fs0:
> /vmlinuz-linux root=PARTUUID=3518bb68-d01e-45c9-b973-0b5d918aae96 initrd=/initramfs-linux.img
Linux в данном случае выступает как EFI приложение. Таким образом, EFI вообще не нужен загрузчик.
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|5.8, Annoynymous (ok), 18:41, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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efistub это не загрузчик, это скрипт, который копирует ядро и initramfs на раздел EFI и настраивает конфигурацию загрузки. EFI затем грузит напрямую ядро прямо сам.
В EFI Shell можно загрузиться в Linux, просто скопировав ядро на раздел EFI, командой
> fs0:
> /vmlinuz-linux root=PARTUUID=3518bb68-d01e-45c9-b973-0b5d918aae96 initrd=/initramfs-linux.img
Linux в данном случае выступает как EFI приложение. Таким образом, EFI вообще не нужен загрузчик.
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|6.9, Annoynymous (ok), 18:42, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не первый раз опеннет глючит — после нажатия на кнопку «правка» и исправления записи — запись становится новым комментарием.
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|5.10, Аноним (6), 18:50, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Странно, странно. Мой efistub находится в ядре в drivers/firmware/efi/libstub и ничего не копирует и не настраивает, приходится делать это вручную в efibootmgr. А initramfs и вовсе выключен.
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|6.22, Аноним (22), 21:19, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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IMHO: Linux проиграл когда согласилиси на все эти EFI.
(не говоря уже про вместо массового бойкота и дискредитации таких ПК - в т.ч. как не x86 архитектуры, реально).
Просто линуксоиды кажется этого ещё не поняли... Точней и среди линуксоидов реально - мало думающих, таки аналогично виндам или макам.
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|7.27, Аноним (27), 21:57, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Linux проиграл когда согласилиси на все эти EFI
"Кто девушку кормит, тот её и танцует." Ты забываешь как и на чьи деньги ведётся разработка.
Никто же не дал под зад Микрософту, когда они притащили в ядро поддержку своей виртуализации, никто не выкидывает патчи под андроид, так почему нужно было не принимать код UEFI (от интела?).
> Просто линуксоиды кажется этого ещё не поняли
Разработчики в корпорациях как правило ничего не решают и используют для разработки ту ось на лаптопе, с которой им его выдали. А "линуксоиды" это пользователи линукса, и они как правило жрут что дадут, особенно любят когда за них всё решат и соберут в бинарник и скажут что это "свободно". У них никакого права голоса нет, зато бесплатно. Будут сильно вопить - отключим газ.
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|1.4, Аноним (6), 18:28, 11/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Что там слышно по поводу новой лтс ветки? 5.4 до нового года случится? Надоело уже 4.19. Меня согнали с 4.14, а на 4.4 лютая регрессия с мёрвовой системой случилась, так бы можно было сидеть и дальше. В общем, надо переезжать на новую лтс ветку пока ядро не деградировало.
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|3.14, Аноним (6), 19:09, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поменьше экспериментов, ничего не ломается (в норме), только проверенные фичи. В идеале более редкие обновления.
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|4.25, Аноним (27), 21:36, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Поменьше экспериментов, ничего не ломается (в норме), только проверенные фичи. В идеале более редкие обновления.
В линухе это не так работает, если тебе нужно, чтобы 100% ничего не сломали - выбери "неподдерживаемое ядро", которое работает с твоим железом, и будет тебе щастье.
Если всё работает - можно не обновлять, CVE редки. А LTS'ы иногда ломают.
Стоит выбирать по фичам и скорости, а не мифический LTS где чинят ошибки в модулях, которыми ты никогда не будешь пользоваться.
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|2.15, Аноним (15), 19:11, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Следующая LTS должна быть либо 5.2, либо 5.7. Если не работает что-то критическое пишите багрепорт в Арчевский багтрекер, может на 5.2 переедут.
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|3.19, Аноним (6), 19:22, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какая жесть, спасибо за инфу. Посижу пока на 4.19, есть ещё целый год. На позапрошлой лтс как я убедился сидеть фатально опасно, но тут вроде короткие сроки.
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|1.21, Аноним (-), 20:17, 11/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Все официальные пакеты с ядром теперь не будут фактически устанавливать образ ядра в каталог /boot.
При LVM on LUKS этот раздел всё так же придётся оставлять незашифрованным?
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|1.28, botman (ok), 22:14, 11/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Поломали загрузчик Archlinux после переустановки debian stable. Теперь Debian загружается, а работавший до того Archlinux нет. Не припомню чтобы на системе один дистрибутив Linux работал, а другой нет.Раньше без проблем можно было работать с одним хомяком двум системам. Manjaro топчет Archlinux, спешить замещать загрузчик Debian подстилочным арчем всё меньше, в последний раз его grub после зеркалирования диска даже не определил там Debian, не то что кириллицы. Зато Debian сразу ожил.
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