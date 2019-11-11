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Arch Linux изменил организацию установки пакетов с ядром Linux

11.11.2019 13:31

Разработчики Arch Linux сообщили об изменениях в организации установки пакетов с ядром Linux. Все официальные пакеты с ядром (linux, linux-lts, linux-zen и linux-hardened) теперь не будут фактически устанавливать образ ядра в каталог /boot. Установка и удаление образов ядра будет производиться скриптом mkinitcpio (хуки для обработки операций установки ядра пока добавлены только в mkinitcpio, но в будущем появятся и в dracut). Изменение позволит сделать пакеты с ядром более самодостаточными и увеличить гибкость процесса загрузки, сохранив при этом обратную совместимость (переход к новой организации не требует от пользователя каких-либо ручных действий).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.archlinux.org/news...)
  2. OpenNews: Arch Linux готовится к применению алгоритма сжатия zstd в pacman
  3. OpenNews: Грег Кроа-Хартман перешёл на использование Arch Linux
  4. OpenNews: В AUR-репозитории Arch Linux найдено вредоносное ПО
  5. OpenNews: Инициатива по обеспечению повторяемых сборок Arch Linux
  6. OpenNews: Arch Linux прекратил поддержку 32-разрядных систем x86
Автор новости: Павел Павлов
Тип: Программы
Ключевые слова: archlinux, kernel
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Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:08, 11/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну вот, kernel-modules-hook сломали, засранцы.
     
  • 1.2, Андрей (??), 18:26, 11/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    это из-за UEFI, видимо
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 18:28, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С UEFI и так всё нормально работало.
     
  • 2.5, AnonPlus (?), 18:28, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    UEFI эти танцы вообще не нужны, оно может запустить ядро вообще без участия загрузчика.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 18:31, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В моём интернете говорили, что efistub как раз такой загрузчик. А как без загрузчика? Может быть ты имел в виду без initramfs?
     
     
  • 4.7, Annoynymous (ok), 18:41, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    efistub это не загрузчик, это скрипт, который копирует ядро и initramfs на раздел EFI и настраивает конфигурацию загрузки. EFI затем грузит напрямую ядро прямо сам.

    В EFI Shell можно загрузиться в Linux, просто скопировав ядро на раздел EFI командой

    > fs0:
    > /vmlinuz-linux root=PARTUUID=3518bb68-d01e-45c9-b973-0b5d918aae96 initrd=/initramfs-linux.img

    Linux в данном случае выступает как EFI приложение. Таким образом, EFI вообще не нужен загрузчик.

     
     
  • 5.8, Annoynymous (ok), 18:41, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    efistub это не загрузчик, это скрипт, который копирует ядро и initramfs на раздел EFI и настраивает конфигурацию загрузки. EFI затем грузит напрямую ядро прямо сам.

    В EFI Shell можно загрузиться в Linux, просто скопировав ядро на раздел EFI, командой

    > fs0:
    > /vmlinuz-linux root=PARTUUID=3518bb68-d01e-45c9-b973-0b5d918aae96 initrd=/initramfs-linux.img

    Linux в данном случае выступает как EFI приложение. Таким образом, EFI вообще не нужен загрузчик.

     
     
  • 6.9, Annoynymous (ok), 18:42, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не первый раз опеннет глючит — после нажатия на кнопку «правка» и исправления записи — запись становится новым комментарием.
     
  • 5.10, Аноним (6), 18:50, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Странно, странно. Мой efistub находится в ядре в drivers/firmware/efi/libstub и ничего не копирует и не настраивает, приходится делать это вручную в efibootmgr. А initramfs и вовсе выключен.
     
     
  • 6.22, Аноним (22), 21:19, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    IMHO: Linux проиграл когда согласилиси на все эти EFI.
    (не говоря уже про вместо массового бойкота и дискредитации таких ПК - в т.ч. как не x86 архитектуры, реально).
    Просто линуксоиды кажется этого ещё не поняли... Точней и среди линуксоидов реально - мало думающих, таки аналогично виндам или макам.
     
     
  • 7.27, Аноним (27), 21:57, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Linux проиграл когда согласилиси на все эти EFI

    "Кто девушку кормит, тот её и танцует." Ты забываешь как и на чьи деньги ведётся разработка.
    Никто же не дал под зад Микрософту, когда они притащили в ядро поддержку своей виртуализации, никто не выкидывает патчи под андроид, так почему нужно было не принимать код UEFI (от интела?).

    > Просто линуксоиды кажется этого ещё не поняли

    Разработчики в корпорациях как правило ничего не решают и используют для разработки ту ось на лаптопе, с которой им его выдали. А "линуксоиды" это пользователи линукса, и они как правило жрут что дадут, особенно любят когда за них всё решат и соберут в бинарник и скажут что это "свободно". У них никакого права голоса нет, зато бесплатно. Будут сильно вопить - отключим газ.

     

  • 1.4, Аноним (6), 18:28, 11/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Что там слышно по поводу новой лтс ветки? 5.4 до нового года случится? Надоело уже 4.19. Меня согнали с 4.14, а на 4.4 лютая регрессия с мёрвовой системой случилась, так бы можно было сидеть и дальше. В общем, надо переезжать на новую лтс ветку пока ядро не деградировало.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 19:03, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зачем лтс
     
     
  • 3.14, Аноним (6), 19:09, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поменьше экспериментов, ничего не ломается (в норме), только проверенные фичи. В идеале более редкие обновления.
     
     
  • 4.25, Аноним (27), 21:36, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Поменьше экспериментов, ничего не ломается (в норме), только проверенные фичи. В идеале более редкие обновления.

    В линухе это не так работает, если тебе нужно, чтобы 100% ничего не сломали - выбери "неподдерживаемое ядро", которое работает с твоим железом, и будет тебе щастье.
    Если всё работает - можно не обновлять, CVE редки. А LTS'ы иногда ломают.
    Стоит выбирать по фичам и скорости, а не мифический LTS где чинят ошибки в модулях, которыми ты никогда не будешь пользоваться.

     
     
  • 5.26, Аноним (6), 21:48, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так-то в лтс бэкпортируют полезные фичи.
     
  • 2.15, Аноним (15), 19:11, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Следующая LTS должна быть либо 5.2, либо 5.7. Если не работает что-то критическое пишите багрепорт в Арчевский багтрекер, может на 5.2 переедут.
     
     
  • 3.17, Аноним (6), 19:15, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >5.2

    это вряд ли, тут пишут что нынешнее 5.4-rc будет lts (хотя этой инфе верить не обязательно) https://www.kernel.org/category/releases.html

     
  • 3.18, Аноним (15), 19:18, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    точнее, я просто предположил, что 5.7 будет следующим лтс, тут Грег пишет, что скорее всего 5.4 будет таковым, но это еще не точно.
    https://people.kernel.org/gregkh/next-long-term-supported-kernel-release
     
  • 2.16, Аноним (16), 19:14, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, о регрессиях..
    https://www.phoronix.com/scan.php?page=article&item=linux-416-54&num=1

    Жди следующую LTS :))

     
     
  • 3.19, Аноним (6), 19:22, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какая жесть, спасибо за инфу. Посижу пока на 4.19, есть ещё целый год. На позапрошлой лтс как я убедился сидеть фатально опасно, но тут вроде короткие сроки.
     
     
  • 4.23, Аноним (22), 21:23, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Сижу на XP: регрессии.. а, это что?!... ;)
     

  • 1.12, Аноним (12), 19:08, 11/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Прям как на Fedora
     
  • 1.21, Аноним (-), 20:17, 11/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Все официальные пакеты с ядром теперь не будут фактически устанавливать образ ядра в каталог /boot.

    При LVM on LUKS этот раздел всё так же придётся оставлять незашифрованным?

     
     
  • 2.24, Аноним (27), 21:25, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На LVM on LUKS теперь корень останется незашифрованым.
     

  • 1.28, botman (ok), 22:14, 11/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поломали загрузчик Archlinux после переустановки debian stable. Теперь Debian загружается, а работавший до того Archlinux нет. Не припомню чтобы на системе один дистрибутив Linux работал, а другой нет.Раньше без проблем можно было работать с одним хомяком двум системам. Manjaro топчет Archlinux, спешить замещать загрузчик Debian подстилочным арчем всё меньше, в последний раз его grub после зеркалирования диска даже не определил там Debian, не то что кириллицы. Зато Debian сразу ожил.
     
  • 1.29, Аноним (29), 22:16, 11/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем лучше старого с boot?
     

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