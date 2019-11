Arch Linux изменил организацию установки пакетов с ядром Linux

2.3 , Аноним ( 3 ), 18:28, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – С UEFI и так всё нормально работало.

2.5 , AnonPlus ( ? ), 18:28, 11/11/2019 UEFI эти танцы вообще не нужны, оно может запустить ядро вообще без участия загрузчика.

3.6 , Аноним ( 6 ), 18:31, 11/11/2019 В моём интернете говорили, что efistub как раз такой загрузчик. А как без загрузчика? Может быть ты имел в виду без initramfs?

4.7 , Annoynymous ( ok ), 18:41, 11/11/2019 efistub это не загрузчик, это скрипт, который копирует ядро и initramfs на раздел EFI и настраивает конфигурацию загрузки. EFI затем грузит напрямую ядро прямо сам. В EFI Shell можно загрузиться в Linux, просто скопировав ядро на раздел EFI командой > fs0:

> /vmlinuz-linux root=PARTUUID=3518bb68-d01e-45c9-b973-0b5d918aae96 initrd=/initramfs-linux.img Linux в данном случае выступает как EFI приложение. Таким образом, EFI вообще не нужен загрузчик.

6.9 , Annoynymous ( ok ), 18:42, 11/11/2019 Не первый раз опеннет глючит — после нажатия на кнопку «правка» и исправления записи — запись становится новым комментарием.

5.10 , Аноним ( 6 ), 18:50, 11/11/2019 Странно, странно. Мой efistub находится в ядре в drivers/firmware/efi/libstub и ничего не копирует и не настраивает, приходится делать это вручную в efibootmgr. А initramfs и вовсе выключен.

6.22 , Аноним ( 22 ), 21:19, 11/11/2019 IMHO: Linux проиграл когда согласилиси на все эти EFI.

(не говоря уже про вместо массового бойкота и дискредитации таких ПК - в т.ч. как не x86 архитектуры, реально).

Просто линуксоиды кажется этого ещё не поняли... Точней и среди линуксоидов реально - мало думающих, таки аналогично виндам или макам.

7.27 , Аноним ( 27 ), 21:57, 11/11/2019 > Linux проиграл когда согласилиси на все эти EFI "Кто девушку кормит, тот её и танцует." Ты забываешь как и на чьи деньги ведётся разработка.

Никто же не дал под зад Микрософту, когда они притащили в ядро поддержку своей виртуализации, никто не выкидывает патчи под андроид, так почему нужно было не принимать код UEFI (от интела?). > Просто линуксоиды кажется этого ещё не поняли Разработчики в корпорациях как правило ничего не решают и используют для разработки ту ось на лаптопе, с которой им его выдали. А "линуксоиды" это пользователи линукса, и они как правило жрут что дадут, особенно любят когда за них всё решат и соберут в бинарник и скажут что это "свободно". У них никакого права голоса нет, зато бесплатно. Будут сильно вопить - отключим газ.