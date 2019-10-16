Arch Linux готовится к применению алгоритма сжатия zstd в pacman

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|2.7, анонн (ok), 22:53, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> libarchive-3.4.0-2 is up to date
> Надеюсь, не развалится ничего)
Главное, чтобы "опоздавшим" не предлагали потом качать обновление либы исключительно в новом формате ))
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|2.3, лох (?), 22:41, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Жмёт лучше, но это ведь в компрессоре не главное.
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|3.5, Аноним (5), 22:50, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кстати, на максимальном уровне (-22) zstd почти догоняет xz, ценой более низкой скорости сжатия
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|4.25, Licha Morada (?), 01:14, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Именно, и для данного кейса скорость распаковки гораздо важнее скорости сжатия. Сжимают один раз в центральной локации. Распаковывают N раз много где.
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|2.11, Аноним (11), 23:25, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С каких пор Arch Linux для школьников? какая-то дегройдная логика у вас если честно.
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|3.26, Пишу из ванной (?), 01:52, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>С каких пор Arch Linux для школьников? какая-то дегройдная логика у вас если честно.
Из моего опыта общения с линуксоидами школьников было не много, больше студентов, но по мозгам школьники, все на Арче, особо одаренные манджару нахваливали. Шутки не от куда не берутся.
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|2.15, burjui (ok), 23:33, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А какие дистры используют опеннетовские профессионалы? Посоветуйте, а то мне уроки лень делать, хочу в VirtualBox поиграть.
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|3.23, виндотролль (ok), 00:48, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Slackware, конечно.
RHEL — плохо, потому что Systemd, и от компании его придумавшей
Fedora — плохо, полигон RHEL
Debian — плохо, продались Systemd
Ubuntu — плохо, космонавт, баги и клон дебиана
SuSE — плохо, продались майкрософту
Oracle — плохо, они делают джаву, а джава ест память
Gentoo — хорошо, но только если не лень компилить, так что плохо
Arch Linux — уже обсудили, плохо т.к. для школьников
Alt Linux — плохо, конечно, но ведь Шигорин любую критику Альта банит (нет), так что запишем хорошо (но ты-то понял)
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|4.27, Пишу из ванной (?), 01:59, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Slackware, конечно.
RHEL — плохо, потому что Systemd, и от компании его придумавшей
Fedora — плохо, полигон RHEL
Debian — плохо, продались Systemd
Ubuntu — плохо, космонавт, баги и клон дебиана
SuSE — плохо, продались майкрософту
Oracle — плохо, они делают джаву, а джава ест память
Gentoo — хорошо, но только если не лень компилить, так что плохо
Arch Linux — уже обсудили, плохо т.к. для школьников
Alt Linux — плохо, конечно, но ведь Шигорин любую критику Альта банит (нет), так что запишем хорошо (но ты-то понял)
Какой вывод хочет донести до нас школьник, что лучший дистрибутив ещё не построен.
Так что товарищи школьники, делайте выводы: уровень сложности пропорционален длинне бороды:
Уровень novichok - делать се LFS.
Уровень veteran - FreeBSD
Уровень god - собирать свой дистр illumos.
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|1.14, Аноним (14), 23:31, 16/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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С переменным успехом использую zstd в своей библиотеке для кэширования. Жмёт лучше чем всё остальное - но это только потому, что я не нашёл функции построения оптимального словаря в питоних биндингах для lzma, поэтому пока чтт lzma словарь не шарит, а zstd - шарит. Но если будет функция для lzma, то скорее всего zstd будет порвано.
Для этого биндинги zstd к питону пришлось пропатчить: старая функция генерации словаря работает чертовски медленно, а новую в биндинги не завезли. Ещё недостаток - крайне отвратительная документация zstd и генерация словаря не всегда успешна.
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|1.17, DerRoteBaron (ok), 00:00, 17/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Это при том, что у них в арче используется однопоточный xz и в репозиториях даже нет параллельного аналога -- pxz, который на современных многоядерных машинах существенно быстрее однопоточного xz, а пакеты все равно распаковываются последовательно
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|1.18, Аноним (18), 00:03, 17/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Там нельзя указать, что сначала должен такой-то пакет быть установлен и сконфигурирован? Как страшно жить в арчемирке.
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|2.22, Аноним (22), 00:36, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если ты, вдруг, не заметил - новость для дико опаздавших с обновлением, которые застрянут с новыми пакетами и старым parchive. Никакие хуки здесь не помогут
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