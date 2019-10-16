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Arch Linux готовится к применению алгоритма сжатия zstd в pacman

16.10.2019 20:20

Разработчики Arch Linux предупредили о намерении задействовать поддержку алгоритма сжатия zstd в пакетном менеджере pacman. По сравнению с алгоритмом xz, использование zstd позволит ускорить операции сжатия и распаковки пакетов, сохранив при этом уровень сжатия. Как следствие, переход на zstd приведёт к увеличению скорости установки пакетов.

Поддержка сжатия пакетов с использованием zstd появится в выпуске pacman 5.2, но для установки подобных пакетов потребуется версия libarchive с поддержкой zstd. Поэтому перед началом распространения пакетов, сжатых при помощи zstd, пользователям предписано установить libarchive как минимум версии 3.3.3-1 (пакет с данной версией был подготовлен год назад, поэтому скорее всего нужный выпуск libarchive уже установлен). Пакеты, сжатые zstd, будут поставляться с расширением ".pkg.tar.zst".

  1. Главная ссылка к новости (https://www.archlinux.org/news...)
  2. OpenNews: Дистрибутив Fedora 31 перешёл на стадию бета-тестирования
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  4. OpenNews: Релиз менеджера загрузки GNU GRUB 2.04
  5. OpenNews: Автор LZ4 представил новый быстрый и эффективный алгоритм сжатия ZSTD
  6. OpenNews: Distri - дистрибутив для обкатки технологий быстрого управления пакетами
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Павел Павлов
Тип: К сведению
Ключевые слова: zstd, arch, packet
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  • 1.1, Анонимарчевод (?), 22:32, 16/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    libarchive-3.4.0-2 is up to date
    Надеюсь, не развалится ничего)
     
     
  • 2.7, анонн (ok), 22:53, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > libarchive-3.4.0-2 is up to date
    > Надеюсь, не развалится ничего)

    Главное, чтобы "опоздавшим" не предлагали потом качать обновление либы исключительно в новом формате ))

     
     
  • 3.19, бородатый анекдот (?), 00:08, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    pkunzip.zip
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:32, 16/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Давно пора. Объективно у xz не осталось преимуществ.
     
     
  • 2.3, лох (?), 22:41, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Жмёт лучше, но это ведь в компрессоре не главное.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 22:50, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, на максимальном уровне (-22) zstd почти догоняет xz, ценой более низкой скорости сжатия
     
     
  • 4.8, Аноним (5), 22:54, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но BCJ-фильтров у zstd, конечно, нет
     
  • 4.25, Licha Morada (?), 01:14, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Именно, и для данного кейса скорость распаковки гораздо важнее скорости сжатия. Сжимают один раз в центральной локации. Распаковывают N раз много где.
     

  • 1.4, Аноним (4), 22:43, 16/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –14 +/
    >Arch Linux

    У школьников сегодня праздник?

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 23:25, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С каких пор Arch Linux для школьников? какая-то дегройдная логика у вас если честно.
     
     
  • 3.13, Аноним (4), 23:28, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не гори, арчешкольник.
     
  • 3.26, Пишу из ванной (?), 01:52, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >С каких пор Arch Linux для школьников? какая-то дегройдная логика у вас если честно.

    Из моего опыта общения с линуксоидами школьников было не много, больше студентов, но по мозгам школьники, все на Арче, особо одаренные манджару нахваливали. Шутки не от куда не берутся.

     
  • 2.15, burjui (ok), 23:33, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какие дистры используют опеннетовские профессионалы? Посоветуйте, а то мне уроки лень делать, хочу в VirtualBox поиграть.
     
     
  • 3.23, виндотролль (ok), 00:48, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Slackware, конечно.

    RHEL — плохо, потому что Systemd, и от компании его придумавшей
    Fedora — плохо, полигон RHEL
    Debian — плохо, продались Systemd
    Ubuntu — плохо, космонавт, баги и клон дебиана
    SuSE — плохо, продались майкрософту
    Oracle — плохо, они делают джаву, а джава ест память
    Gentoo — хорошо, но только если не лень компилить, так что плохо
    Arch Linux — уже обсудили, плохо т.к. для школьников
    Alt Linux — плохо, конечно, но ведь Шигорин любую критику Альта банит (нет), так что запишем хорошо (но ты-то понял)

     
     
  • 4.27, Пишу из ванной (?), 01:59, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Slackware, конечно.

    RHEL — плохо, потому что Systemd, и от компании его придумавшей
    Fedora — плохо, полигон RHEL
    Debian — плохо, продались Systemd
    Ubuntu — плохо, космонавт, баги и клон дебиана
    SuSE — плохо, продались майкрософту
    Oracle — плохо, они делают джаву, а джава ест память
    Gentoo — хорошо, но только если не лень компилить, так что плохо
    Arch Linux — уже обсудили, плохо т.к. для школьников
    Alt Linux — плохо, конечно, но ведь Шигорин любую критику Альта банит (нет), так что запишем хорошо (но ты-то понял)

    Какой вывод хочет донести до нас школьник, что лучший дистрибутив ещё не построен.
    Так что товарищи школьники, делайте выводы: уровень сложности пропорционален длинне бороды:
    Уровень novichok -  делать се LFS.

    Уровень veteran - FreeBSD

    Уровень god - собирать свой дистр illumos.

     

  • 1.6, Аноним (6), 22:51, 16/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Заодно потестите. Люблю Arch пользователей.
     
     
  • 2.12, Led (ok), 23:28, 16/10/2019 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     

  • 1.9, Аноним (9), 23:18, 16/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    сжатие из центра наружу?
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 23:33, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    lole
     

  • 1.10, Аноним (10), 23:23, 16/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А что по этому поводу думают научные инженеры ALT Linux?
     
  • 1.14, Аноним (14), 23:31, 16/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    С переменным успехом использую zstd в своей библиотеке для кэширования. Жмёт лучше чем всё остальное - но это только потому, что я не нашёл функции построения оптимального словаря в питоних биндингах для lzma, поэтому пока чтт lzma словарь не шарит, а zstd - шарит. Но если будет функция для lzma, то скорее всего zstd будет порвано.

    Для этого биндинги zstd к питону пришлось пропатчить: старая функция генерации словаря работает чертовски медленно, а новую в биндинги не завезли. Ещё недостаток - крайне отвратительная документация zstd и генерация словаря не всегда успешна.

     
  • 1.17, DerRoteBaron (ok), 00:00, 17/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это при том, что у них в арче используется однопоточный xz и в репозиториях даже нет параллельного аналога -- pxz, который на современных многоядерных машинах существенно быстрее однопоточного xz, а пакеты все равно распаковываются последовательно
     
  • 1.18, Аноним (18), 00:03, 17/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Там нельзя указать, что сначала должен такой-то пакет быть установлен и сконфигурирован? Как страшно жить в арчемирке.
     
     
  • 2.20, feresey (?), 00:29, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При обновлении все необходимые пакеты сами притянутся
     
  • 2.22, Аноним (22), 00:36, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если ты, вдруг, не заметил - новость для дико опаздавших с обновлением, которые застрянут с новыми пакетами и старым parchive. Никакие хуки здесь не помогут
     

  • 1.21, Stoned Jesus (?), 00:35, 17/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Арч - это Федора с установкой на скриптах.
     
  • 1.24, Аноним (24), 00:53, 17/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Шихаил Мигорин в панике
     
     
  • 2.28, Пишу из ванной (?), 02:02, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто это? Где это?
     

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