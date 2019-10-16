Arch Linux готовится к применению алгоритма сжатия zstd в pacman

Разработчики Arch Linux предупредили о намерении задействовать поддержку алгоритма сжатия zstd в пакетном менеджере pacman. По сравнению с алгоритмом xz, использование zstd позволит ускорить операции сжатия и распаковки пакетов, сохранив при этом уровень сжатия. Как следствие, переход на zstd приведёт к увеличению скорости установки пакетов.

Поддержка сжатия пакетов с использованием zstd появится в выпуске pacman 5.2, но для установки подобных пакетов потребуется версия libarchive с поддержкой zstd. Поэтому перед началом распространения пакетов, сжатых при помощи zstd, пользователям предписано установить libarchive как минимум версии 3.3.3-1 (пакет с данной версией был подготовлен год назад, поэтому скорее всего нужный выпуск libarchive уже установлен). Пакеты, сжатые zstd, будут поставляться с расширением ".pkg.tar.zst".



