Релиз дистрибутива Manjaro Linux 20.0

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|1.2, iPony129412 (?), 09:52, 27/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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> В новой версии большое внимание было уделено повышению удобства работы в редакции с Xfce 4.14, которая рассматривается как флагманская
Я тут на карантине поставил от нечего делать. Это такой ужас... Это так XFCE испортить просто кошмар 🤬
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|3.4, iPony129412 (?), 09:57, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> macOS, конечно же, лучше
Не понятно причём тут это. Ну да, конечно. Даже глупо о таком писать.
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|3.6, Анонимусис (?), 10:03, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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mac os - это как мерседес S-KLASSE. Дорого-дорого, но это мерседес. И к слову, пока это единственный в мире UNIX, которым могут пользоваться домохозяйки.
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|4.13, KhabMan (ok), 10:19, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>единственный в мире UNIX, которым могут пользоваться домохозяйки
Про Android забыл:)
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|5.16, zzz (??), 10:29, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И что там от юникса, кроме ядра, которое тоже не юникс?
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|6.27, анонн (ok), 11:02, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> И что там от юникса, кроме ядра, которое тоже не юникс?
Самое-самое главное в современном UNIX®™ - сертификат!
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|7.41, zzz (??), 11:42, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С учетом утилит GNU - это просто какой-то юникс в квадрате получается.
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|5.97, Аноним (97), 12:43, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Причем водителю в принципе запрещено из него выходить, равно как и заводить машину и крутить руль. Курсирует этот мерседес между клубом для таких же водителей (заметьте, не владельцев!) и автосалоном (для срочной покупки следующей модели, когда старая станет немодной).
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|5.113, анонимчик (?), 13:01, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Рабочий стол и трей завезли?
неа.. и с полпинка не устанавливается при этом.. треш и угар в этом смысле.
хуже чем с настройкой caps lock для переключения раскладки в ubuntu
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|6.122, Аноним (29), 13:35, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Последний раз, когда смотрел, рабочий стол ставился как отдельное приложение какого-то итальянского мастера. При этом показывалась папка, как бы изображающая рабочий стол. Естественно, приложения, предполагающие его наличие, никакого рабочего стола, не видели. Ни о каких ссылках и прочих .desktop, понятно, и речи нет.
Хотя, всё это, возможно, к лучшему - пользователям негде помойку из документов устраивать.
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|2.18, Константавр (ok), 10:35, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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А что там не так? Как она должна выглядеть по дефолту? Я тут попробовал дебьяновскую сборку - при запуске спросило чего-то, жмакнул "да", на меня вывалился какой-то ужас. Попробовал заново - на вопрос ответил "нет" и мне явился голый десктоп без панелей. "Делай сам", как говорится. И после ЭТОГО манджаровская сборочка настолько плоха? А где её правильно готовят? И в чём выражается удобство крыски?
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|2.20, Аноним (20), 10:43, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Я тут на карантине поставил от нечего делать. Это такой ужас... Это так XFCE испортить просто кошмар 🤬
Manjaro самый ужасный дистрибутив в мире. После установки на реальное железо и обновления вывалился в чёрный экран без консоли.
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|4.50, Аноним (20), 11:49, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ни убунта, ни один другой дистрибутив, никогда не давал такого результата.
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|5.61, Fracta1L (ok), 11:57, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> врёти
Ставил знакомому на десктоп Минт, другому знакомому на ноут Убунту - были чёрные экраны после апдейтов. Мне работать сисадмином нафиг не упало, снёс Линуксы и поставил винду обратно.
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|5.82, iPony129412 (?), 12:26, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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С Nvidia бывает на Ubuntu.
То графический установщик забудет хедеры поставить, то побегут скорее спектральных дайнов залатывать и поломают легаси драйвера Nvidia (их меньше тестируют) и так далее...
PS: думаю так везде - это линукс
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|3.26, Аноним (26), 10:57, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А случилось это не потому что дистрибутив ужесен, а потому что ты, не думая, установил дрова для видюхи. Чинится парой команд после, либо парой команд до фейла.
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|4.49, Аноним (20), 11:48, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я поставил на реальное железо чистую установку с диска. Предложило обновиться, я обновился, предложило перезагрузиться, я перезагрузил, на это все, баста, черный экран. Манджара гвно. Ни один другой дистрибутив себе такое не позволял.
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|5.52, ista011 (?), 11:51, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У меня так себя вела Fedora и, иногда Ubuntu. На Manjaro я почти два года. Обновления не реже раза в две недели, ядра и драйверы обновляются почти в каждом патче. Ни разу не упало.
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|4.55, zzz (??), 11:53, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ох уж эта легендарная надежность линукса, который валится от установки видеодрайвера.
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|5.79, Petya (??), 12:23, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Хорошо бы еще понимать, что валится не система, а иксы. А сама система работает и сервисы работают. А вот в винде, как раз из-за проблем с графикой, вся система может стать тыквой.
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|6.83, zzz (??), 12:27, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Винда в худшем случае загрузится в 640х480 8 бит. Как и полагается системе, спроектированной грамотными инженерами.
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|7.92, Fracta1L (ok), 12:32, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Как и полагается системе, спроектированной грамотными дизайнерами
Починил. Инженеры спроектировали Линукс.
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|5.91, Юрец (?), 12:31, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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При установке проприетарного видеодрайвера нужно отключать встроенный. А у меня с Манджаро беда. Начиная с версии ядра 4.19, через раз загружается рабочий стол.
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|4.81, TormoZilla (?), 12:26, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Manjaro очень неплох, но мне нужна совместимость с Ubuntu.
> > > > Включена по умолчанию поддержка самодостаточных пакетов в форматах snap и flatpak
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|1.5, КО (?), 10:01, 27/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Так понял, что собссно последний абзац только к обновлениям в манджаро и относится.
Помню, помню, который на дистроватче себя резко накрутил...
Хотят убнутунту по номерам перегнать - кто-то из хромомнома у них в девах походу.
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|1.7, Аноним (133), 10:03, 27/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Для дома самое оно, почти самый свежий софт и ненадо ни с чем пердолиться
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|4.58, zzz (??), 11:57, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А в чем, собственно, нужда ежемесячно обновлять видеоплеер?
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|5.109, iPony129412 (?), 12:55, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А в чем, собственно, нужда ежемесячно обновлять видеоплеер (VLC)?
А это кстати уже проходили.
Пока пользователи macOS и Windows сидят с последней версией плеера (ибо оно докапывает сообщениями о новой версии) пользователи стабильных линуксов сидят вот с такоооооой дырой.
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=51161
Понятно, что по принципу неуловимого Джо вряд ли что произойдёт, но попахивает...
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|2.43, Berg2 (?), 11:44, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для дома для кого? Для программистов? Для обычного рядового русскоязычного пользователя абсолютно невозможный дистрибутив. Помню, если при инсталляции там выставить русский язык в интерфейсе, то никакими силами при заведении пароля будет не переключится с русского языка на латиницу. Или они это уже починили??
Его можно поставить только установить по дефолту английский, а после инстала менять локаль на русский и добавлять поддержку русского. Такого идиотизма я не припомню где либо ещё. Хотя многократно устанавливал все основные дистрибутивы.
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|3.47, Fracta1L (ok), 11:46, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> если при инсталляции там выставить русский язык в интерфейсе, то никакими силами при заведении пароля будет не переключится с русского языка на латиницу
Бред.
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|5.63, Fracta1L (ok), 11:59, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Если приу становке системы ты выбрал русскую _раскладку_, то после ребута ты не сможешь ввести пароль на английском, внезапно. А не то что написано выше в стиле "слышал звон"
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|5.99, rinat855 (?), 12:45, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Подтверждаю, что бред про то, что никакими усилиями, просто приходится чинить локаль вплоть до отдельных настроек у SDDM, но это и у других англоцентричных дистров так, когда почти вся разработка в USA это неизбежно, никого ведь не возмущают такие вещи, как сокращения вида cw в Vi, хотя кто далек от инглиш это просто набор букв на зубрежку, а не сокращение change word, такие дела :)
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|6.125, Аноним (29), 13:43, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нормальная разработка - это с английским интерфейсом и с комментариями в исходниках на английском. Внезапно - где бы Вы не находились. С последующим переводом на национальные языки. Некоторые IDE даже настоятельно подталкивают к этому.
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|1.8, Аноним (26), 10:03, 27/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+11 +/–
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Никогда не понимал, почему, если "Дистрибутив примечателен наличием упрощённого и дружественного пользователю процесса установки, поддержкой автоматического определения оборудования и установки необходимых для его работы драйверов.", то обязательно "ориентированного на начинающих пользователей". Не относится конкретно к Манжаре, а к любой ОС. Почему если система легко устанавливается и все работает из коробки, то обязательно новичок? По этой логике практически любой современный дистрибутив для новичков? Макось и винда туда же? Только Арч и Генту, только хардкор?
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|2.10, Аноним (10), 10:06, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Генту легко устанавливается и работает из коробки, не нужно её сравнивать с рачем.
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|2.11, Fracta1L (ok), 10:08, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Щас бы словесные штампы маркетологов-дилетантов всерьёз воспринимать
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|2.17, Аноним (17), 10:31, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Потому что опытный пользователь намного лучше всё сделает сам, а инструменты "автоматического определения оборудования и установки необходимых для его работы драйверов" будут ему только мешать, по крайней мере пока он не изучит их повадки досконально.
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|3.46, Berg2 (?), 11:46, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Выражения "всё гениальное - просто" (и наоборот) не, не слыхал.
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|3.87, Fracta1L (ok), 12:28, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сочините цитату, использовать которую сможет даже идиот, и только идиот захочет её использовать.
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|1.9, Fracta1L (ok), 10:04, 27/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Как-то не заметил разницы в оформлении KDE по сравнению с прошлыми выпусками.
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|2.21, Сергей (??), 10:44, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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К сожалению, практически любой дистрибутив глюкодром, что-то постоянно приходится допиливать ручками
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|3.31, Аноним (29), 11:14, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не видишь? Им ли бы сболтнуть. У меня скрипт с установкой необходимых пакетов - строчек на 10-12, а эти не найдут нужную программулину, которую в семерку видели - и истерика.
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|1.24, Аноним (24), 10:55, 27/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Шо, опять?! И это весь релиз?!
- переработано оформление
- полный набор тем оформления
- вместо традиционного меню - нетрадиционное
- улучшены интерфейсы переключения режимов оформления
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|2.36, Аноним (36), 11:23, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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специально для тебя открою секрет,берешь предыдущий выпуск 19.0 и в смотришь/записываешь вывод команды pacman -Qn , затем берешь текущий выпуск 20.0 и проделываешь ту же операцию. Ну а затем сравниваешь эти два списка и несколько часов их вдумчиво анализируешь.
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|2.64, аноним111 (?), 11:59, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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не путайте мягкое с теплым )
релиз для rolling-based дистра - понятие условное
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|1.34, Аноним (34), 11:16, 27/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Только недавно был релиз 19-й версии, уже 20-ка подоспела. Смотрю, карантин некоторым идет только на пользу :)
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|2.59, user (??), 11:57, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Потому что в рейтинге на distrowatch их опередила Ubuntu.А если попраде нормальный пользователь никогда неустановит manjaro,ету кучу мусора себе на компютер.Остальным совет,загляните под капот а не только на темы и обои и вы узнаете что manjaro-зборка,да ето не дистрибутив ето куча мусора.Всем удачи.
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|3.96, я (?), 12:42, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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нормальный человек не назовет других ненормальными лишь из-за того что они любят другие фломастеры, удачи...
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|1.42, Аноним (42), 11:43, 27/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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@но новые версии проходят дополнительную стадию стабилизации. @
Это особенно веселит. Время как раз потраченное на пересборку arch пакетов в manjaro, причём после пересборки в них появляются проблемы которых нет в arch :)
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|2.48, Fracta1L (ok), 11:47, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> после пересборки в них появляются проблемы которых нет в arch
Например?
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|5.62, Аноним (42), 11:58, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Просто лень, искать :)
Но кто захочет, найдёт.
Достаточно почитать чат в телеге по manjaro :)
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|7.71, Аноним (42), 12:10, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А сказать то больше и нечего смотрю :)
Падение Lightdm после очередного обновления, так вообще напасть.
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|1.45, Аноним (45), 11:46, 27/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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После Arch, и затем Manjaro, отказался от роллинг дистрибутивов, установил дебиан стейбл.
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|1.66, Петручио (?), 12:04, 27/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Манжаро плоха уже тем, что за ней никто не стоит.
Школьная поделка на коленке.
Доверять можно только мейнстримовым осям, за которым стоят крупные корпорации.
А Манжара будет жить ровно столько, сколько захочется левой пятке двух с половиной мейнтейнеров.
Подсаживаться на экосистему оси, заведомо обречённой на вымирание, - такое себе занятие.
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|2.68, Аноним (29), 12:07, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Школьная поделка на коленке.
Не скажи. Некоторые прикладные проекты, поддерживаемые школами/универами, даже очень хороши (хотя касается это не ОС).
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|2.73, Fracta1L (ok), 12:14, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Манжаро плоха уже тем, что за ней никто не стоит
Прямо ниже текста новости есть ссылка "Manjaro будет развиваться коммерческой компанией", но аналитики Опеннета, как обычно, воюют против голосов в своей голове
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|2.119, Аноним (119), 13:29, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Манжаро плоха уже тем, что за ней никто не стоит.
За тем же Арчем тоже никто не стоит. Проест себе живёт и здравствует.
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|3.120, Аноним (119), 13:30, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Проест себе живёт и здравствует.
Проект себе живёт и здравствует.
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|1.70, Аноним (70), 12:09, 27/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Зачем вам всем "свежий софт"? С еще не отловленными багами? ;) Взять тот же Firefox - чем он "свежее", тем страшнее, да и прочее в основном так же.. Нет уж, я давно за LTS-версии.
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|1.74, Аноним (74), 12:16, 27/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А можно примеры враждебного пользователю процесса установки? А то что ни дистрибутив, то прям обязательно сообщает о том, что он дружественный.
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|3.77, Аноним (10), 12:21, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Раньше там был установщик и это было относительно интересно, теперь там один скрипт под названием "сделать збс". А вот настраивать для использования теперь ещё менее удобно стало. Почему люди до сих пор берут их, вместо готовой к использованию генты?
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|4.84, Аноним (70), 12:27, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> вместо готовой к использованию генты?
Да потому, что убога ваша Гнета. Концептуально, "под капотом". Тогда уж Guix или Nix.
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|5.94, Аноним (10), 12:36, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> вместо готовой к использованию генты?
> Да потому, что убога ваша Гнета. Концептуально, "под капотом". Тогда уж Guix
> или Nix.
"Концептуально" гента чище и на несколько порядков гибче и удобней для пользователя.
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|6.104, Аноним (70), 12:48, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ой да лана тебе! Там же все bash-скриптами, а тот же Guix написан на полноценном ЯП. Хотя бы это уже сразу показывает, что есть что.
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|7.112, Аноним (10), 13:00, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну и что? Сами программы тоже собираются башем и питоном, логично использовать баш и питон повсюду.
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|1.90, Аноним (42), 12:30, 27/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Сейчас манжаровцы проходят квест по обновлению, sudo pacman -Syu --overwrite /usr/lib\*/p11-kit-trust.so
Ведь после продолжительно-дополнительной стабилизации проблема arch, стала проблемой manjaro :)
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|1.103, Мамкин Хакер (?), 12:48, 27/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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ориентированного на начинающих пользователей - это да, многие потом переходят на Arch, иногда через годы, а кто и сразу сдается, и ставит что доступно.
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|1.111, Аноним (111), 12:57, 27/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Пока что - это - самый лучший дистрибутив.
Удобней для работы разработчика, пока, не встречал.
Надо будет ещё MX "покрутить"...
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|2.118, Аноним (70), 13:19, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Надо будет ещё MX "покрутить"...
Вот там ничего "крутить" не нужно - берешь и юзаешь. Хотя я это про antiX ващет..
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|2.121, Аноним (119), 13:34, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Надо будет ещё MX "покрутить"...
Разве это не Минт, только в профиль?
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|3.129, Аноним (129), 13:46, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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По сути это те же пасатижи, только вместо ручек гуи, а вместо гвоздика пакетный менеджер
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|1.115, Аноним (115), 13:12, 27/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Смотрю на все эти дистры и думаю, какая же всё таки замечательная Слака, жаль только, что наверное она скоро рипнется.
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|1.116, Кир (?), 13:14, 27/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Manjaro (с KDE) установлена на 3 домашних компах -- полет нормальный, ругать не за что.
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|1.126, Аноним (129), 13:44, 27/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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xfce у них, конечно, симпатичный. уже завезли хоть один пакет, при установке которого не ломается пакман?
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|4.132, Кир (?), 14:00, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А зачем их рядом писать? И уж совершенно непонятно, каким образом какие-то пакеты "ломают пакман", не наблюдал, можешь пояснить свое тонкое замечание?
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