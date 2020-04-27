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Релиз дистрибутива Manjaro Linux 20.0

27.04.2020 09:45

Представлен релиз дистрибутива Manjaro Linux 20.0, построенного на основе Arch Linux и ориентированного на начинающих пользователей. Дистрибутив примечателен наличием упрощённого и дружественного пользователю процесса установки, поддержкой автоматического определения оборудования и установки необходимых для его работы драйверов. Manjaro поставляется в виде live-сборок с графическими окружениями KDE (2.9 ГБ), GNOME (2.6 ГБ) и Xfce (2.6 ГБ). При участии сообщества дополнительно развиваются сборки с Budgie, Cinnamon, Deepin, LXDE, LXQt, MATE и i3.

Для управления репозиториями в Manjaro используется собственный инструментарий BoxIt, спроектированный по образу Git. Репозиторий поддерживается по принципу непрерывного включения обновлений (rolling), но новые версии проходят дополнительную стадию стабилизации. Кроме собственного репозитория, имеется поддержка использования репозитория AUR (Arch User Repository). Дистрибутив снабжен графическим инсталлятором и графическим интерфейсом для настройки системы.

В новой версии большое внимание было уделено повышению удобства работы в редакции с Xfce 4.14, которая рассматривается как флагманская и поставляется с новой темой оформления "Matcha". Из новых возможностей отмечается добавление механизма "Display-Profiles", позволяющего сохранять один или несколько профилей с настройками экранов. Профили могут автоматически активироваться при подсоединении определённых дисплеев.

В редакции на основе KDE предложен новый выпуск рабочего стола Plasma 5.18 и полностью переработано оформление. В состав включён полный набор тем оформления Breath2-themes, в том числе светлую и тёмную версии, анимированную заставку, профили для Konsole и скины для Yakuake. Вместо традиционного меню приложений Kickoff-Launcher предложен пакет Plasma-Simplemenu. Приложения KDE обновлены до апрельских выпусков.

Редакция на основе GNOME обновлена до GNOME 3.36. Улучшены интерфейсы входа в систему, блокировки экрана и переключения режимов оформления рабочего стола (переключение между темами Manjaro, Vanilla GNOME, Mate/GNOME2, Windows, macOS и Unity/Ubuntu). Добавлено новое приложение для управления дополнениями к GNOME Shell. Реализован режим "не беспокоить", временно отключающий вывод уведомлений. По умолчанию в качестве командной оболочки предложен zsh.

Пакетный менеджер Pamac обновлён до выпуска 9.4. Включена по умолчанию поддержка самодостаточных пакетов в форматах snap и flatpak, которые можно установить как при помощи графического интерфейса на основе Pamac, так и из командной строки. Ядро Linux обновлено до версии 5.6. В консольной сборке Architect обеспеченна возможность установки на разделы с ZFS.

  1. Главная ссылка к новости (https://forum.manjaro.org/t/ma...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Manjaro Linux 19.0
  3. OpenNews: Дистрибутив Manjaro будет развиваться коммерческой компанией
  4. OpenNews: Сообщество продолжило разработку дистрибутива Antergos под новым именем Endeavour OS
  5. OpenNews: Полностью свободный Linux-дистрибутив Hyperbola трансформируется в форк OpenBSD
  6. OpenNews: Доступен rebuilderd для независимой верификации Arch Linux при помощи повторяемых сборок
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52818-manjaro
Ключевые слова: manjaro, linux, arch
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (117) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, iPony129412 (?), 09:52, 27/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    > В новой версии большое внимание было уделено повышению удобства работы в редакции с Xfce 4.14, которая рассматривается как флагманская

    Я тут на карантине поставил от нечего делать. Это такой ужас... Это так XFCE испортить просто кошмар 🤬

     
     
  • 2.3, slava_kpss (ok), 09:55, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    macOS, конечно же, лучше
     
     
  • 3.4, iPony129412 (?), 09:57, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > macOS, конечно же, лучше

    Не понятно причём тут это. Ну да, конечно. Даже глупо о таком писать.

     
  • 3.6, Анонимусис (?), 10:03, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    mac os - это как мерседес S-KLASSE. Дорого-дорого, но это мерседес. И к слову, пока это единственный в мире UNIX, которым могут пользоваться домохозяйки.
     
     
  • 4.13, KhabMan (ok), 10:19, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >единственный в мире UNIX, которым могут пользоваться домохозяйки

    Про Android забыл:)

     
     
  • 5.16, zzz (??), 10:29, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что там от юникса, кроме ядра, которое тоже не юникс?
     
     
  • 6.27, анонн (ok), 11:02, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > И что там от юникса, кроме ядра, которое тоже не юникс?

    Самое-самое главное в современном UNIX®™ - сертификат!


     
     
  • 7.41, zzz (??), 11:42, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С учетом утилит GNU - это просто какой-то юникс в квадрате получается.
     
  • 4.38, коржик (?), 11:33, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это как такой одноместный s-klasse из стекла и аллюминия
     
     
  • 5.97, Аноним (97), 12:43, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Причем водителю в принципе запрещено из него выходить, равно как и заводить машину и крутить руль. Курсирует этот мерседес между клубом для таких же водителей (заметьте, не владельцев!) и автосалоном (для срочной покупки следующей модели, когда старая станет немодной).
     
  • 4.53, AleksK (ok), 11:52, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да потому что это просто прошивка для яблочных ноутов
     
  • 3.12, анонимчик (?), 10:10, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    последний Elementary не так уж плох
     
     
  • 4.29, Аноним (29), 11:10, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Рабочий стол и трей завезли?
     
     
  • 5.98, два_пулемета (?), 12:44, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    из коробки нет но можно допилить
     
  • 5.113, анонимчик (?), 13:01, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Рабочий стол и трей завезли?

    неа.. и с полпинка не устанавливается при этом.. треш и угар в этом смысле.
    хуже чем с настройкой caps lock для переключения раскладки  в  ubuntu

     
     
  • 6.122, Аноним (29), 13:35, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Последний раз, когда смотрел, рабочий стол ставился как отдельное приложение какого-то итальянского мастера. При этом показывалась папка, как бы изображающая рабочий стол. Естественно, приложения, предполагающие его наличие, никакого рабочего стола, не видели. Ни о каких ссылках и прочих .desktop, понятно, и речи нет.

    Хотя, всё это, возможно, к лучшему - пользователям негде помойку из документов устраивать.

     
  • 2.18, Константавр (ok), 10:35, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    А что там не так? Как она должна выглядеть по дефолту? Я тут попробовал дебьяновскую сборку - при запуске спросило чего-то, жмакнул "да", на меня вывалился какой-то ужас. Попробовал заново - на вопрос ответил "нет" и мне явился голый десктоп без панелей. "Делай сам", как говорится. И после ЭТОГО манджаровская сборочка настолько плоха? А где её правильно готовят? И в чём выражается удобство крыски?
     
  • 2.20, Аноним (20), 10:43, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Я тут на карантине поставил от нечего делать. Это такой ужас... Это так XFCE испортить просто кошмар 🤬

    Manjaro самый ужасный дистрибутив в мире. После установки на реальное железо и обновления вывалился в чёрный экран без консоли.

     
     
  • 3.25, Fracta1L (ok), 10:57, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Прям как убунта.
     
     
  • 4.50, Аноним (20), 11:49, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ни убунта, ни один другой дистрибутив, никогда не давал такого результата.
     
     
  • 5.61, Fracta1L (ok), 11:57, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > врёти

    Ставил знакомому на десктоп Минт, другому знакомому на ноут Убунту - были чёрные экраны после апдейтов. Мне работать сисадмином нафиг не упало, снёс Линуксы и поставил винду обратно.

     
  • 5.82, iPony129412 (?), 12:26, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С Nvidia бывает на Ubuntu.
    То графический установщик забудет хедеры поставить, то побегут скорее спектральных дайнов залатывать и поломают легаси драйвера Nvidia (их меньше тестируют) и так далее...

    PS: думаю так везде - это линукс

     
  • 5.133, Аноним (133), 14:05, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На убунте 18.04 было такое один раз после обновления ядра
     
  • 3.26, Аноним (26), 10:57, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А случилось это не потому что дистрибутив ужесен, а потому что ты, не думая, установил дрова для видюхи. Чинится парой команд после, либо парой команд до фейла.
     
     
  • 4.49, Аноним (20), 11:48, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я поставил на реальное железо чистую установку с диска. Предложило обновиться, я обновился, предложило перезагрузиться, я перезагрузил, на это все, баста, черный экран. Манджара гвно. Ни один другой дистрибутив себе такое не позволял.
     
     
  • 5.52, ista011 (?), 11:51, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня так себя вела Fedora и, иногда Ubuntu. На Manjaro я почти два года. Обновления не реже раза в две недели, ядра и драйверы обновляются почти в каждом патче. Ни разу не упало.
     
     
  • 6.123, Аноним (29), 13:37, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    я сервера вообще не обновляю
     
  • 4.55, zzz (??), 11:53, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ох уж эта легендарная надежность линукса, который валится от установки видеодрайвера.
     
     
  • 5.79, Petya (??), 12:23, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хорошо бы еще понимать, что валится не система, а иксы. А сама система работает и сервисы работают. А вот в винде, как раз из-за проблем с графикой, вся система может стать тыквой.
     
     
  • 6.83, zzz (??), 12:27, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Винда в худшем случае загрузится в 640х480 8 бит. Как и полагается системе, спроектированной грамотными инженерами.
     
     
  • 7.92, Fracta1L (ok), 12:32, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Как и полагается системе, спроектированной грамотными дизайнерами

    Починил. Инженеры спроектировали Линукс.

     
  • 5.91, Юрец (?), 12:31, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При установке проприетарного видеодрайвера нужно отключать встроенный. А у меня с Манджаро беда. Начиная с версии ядра 4.19, через раз загружается рабочий стол.
     
  • 3.30, Аноним (29), 11:11, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Manjaro очень неплох, но мне нужна совместимость с Ubuntu.
     
     
  • 4.32, Fracta1L (ok), 11:15, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что такое совместимость с Убунту?
     
     
  • 5.44, анононимбр (?), 11:45, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а мне с Дебиан. хе-хе
     
  • 5.117, Аноним (29), 13:16, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скрипты в конторе составлены для нее. Переделывать много.
     
     
  • 6.124, Аноним (29), 13:38, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дополнение. Почти всё работает и в Астре. Так что без вариантов.
     
  • 4.81, TormoZilla (?), 12:26, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Manjaro очень неплох, но мне нужна совместимость с Ubuntu.
    > > > > Включена по умолчанию поддержка самодостаточных пакетов в форматах snap и flatpak
     

  • 1.5, КО (?), 10:01, 27/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Так понял, что собссно последний абзац только к обновлениям в манджаро и относится.
    Помню, помню, который на дистроватче себя резко накрутил...
    Хотят убнутунту по номерам перегнать - кто-то из хромомнома у них в девах походу.
     
     
  • 2.19, petlal (ok), 10:39, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нумерация версий по годам и месяцам просто
     

  • 1.7, Аноним (133), 10:03, 27/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Для дома самое оно, почти самый свежий софт и ненадо ни с чем пердолиться
     
     
  • 2.23, Анонидзе (?), 10:50, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Зачем на домашнем компе свежатинка?
     
     
  • 3.37, Anonymouse (?), 11:26, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зачем дома обновлять VLC например только раз в два года
     
     
  • 4.58, zzz (??), 11:57, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в чем, собственно, нужда ежемесячно обновлять видеоплеер?
     
     
  • 5.85, TormoZilla (?), 12:28, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чешется.
     
  • 5.86, iPony129412 (?), 12:28, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот хочешь AV1, а нет...
     
  • 5.109, iPony129412 (?), 12:55, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А в чем, собственно, нужда ежемесячно обновлять видеоплеер (VLC)?

    А это кстати уже проходили.
    Пока пользователи macOS и Windows сидят с последней версией плеера (ибо оно докапывает сообщениями о новой версии) пользователи стабильных линуксов сидят вот с такоооооой дырой.

    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=51161

    Понятно, что по принципу неуловимого Джо вряд ли что произойдёт, но попахивает...


     
  • 2.43, Berg2 (?), 11:44, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для дома для кого? Для программистов? Для обычного рядового русскоязычного пользователя абсолютно невозможный дистрибутив. Помню, если при инсталляции там выставить русский язык в интерфейсе, то никакими силами при заведении пароля будет не переключится с русского языка на латиницу.  Или они это уже починили??

    Его можно поставить только установить по дефолту английский, а после инстала менять локаль на русский и добавлять поддержку русского. Такого идиотизма я не припомню где либо ещё. Хотя многократно устанавливал все основные дистрибутивы.

     
     
  • 3.47, Fracta1L (ok), 11:46, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > если при инсталляции там выставить русский язык в интерфейсе, то никакими силами при заведении пароля будет не переключится с русского языка на латиницу

    Бред.

     
     
  • 4.60, аноним111 (?), 11:57, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а ты проверь ) проверишь, напиши отчет о проделанной работе
     
     
  • 5.63, Fracta1L (ok), 11:59, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Если приу становке системы ты выбрал русскую _раскладку_, то после ребута ты не сможешь ввести пароль на английском, внезапно. А не то что написано выше в стиле "слышал звон"
     
     
  • 6.88, iPony129412 (?), 12:30, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А зачем мне пароль на русском?
     
  • 5.99, rinat855 (?), 12:45, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подтверждаю, что бред про то, что никакими усилиями, просто приходится чинить локаль вплоть до отдельных настроек у SDDM, но это и у других англоцентричных дистров так, когда почти вся разработка в USA это неизбежно, никого ведь не возмущают такие вещи, как сокращения вида cw в Vi, хотя кто далек от инглиш это просто набор букв на зубрежку, а не сокращение change word, такие дела :)
     
     
  • 6.125, Аноним (29), 13:43, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нормальная разработка - это с английским интерфейсом и с комментариями в исходниках на английском. Внезапно - где бы Вы не находились. С последующим переводом на национальные языки. Некоторые IDE даже настоятельно подталкивают к этому.
     
  • 3.54, ista011 (?), 11:52, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это во многих дистрибутивах так.
     
  • 3.57, ista011 (?), 11:54, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во многих дистрибутивах так.
     
  • 3.128, Аноним (128), 13:45, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Помню, если при инсталляции там выставить русский язык в интерфейсе, то никакими силами при заведении пароля будет не переключится с русского языка на латиницу.

    Такая же фигня присутствует в Pop!_OS: https://github.com/pop-os/gnome-initial-setup/issues/43

     

  • 1.8, Аноним (26), 10:03, 27/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    Никогда не понимал, почему, если "Дистрибутив примечателен наличием упрощённого и дружественного пользователю процесса установки, поддержкой автоматического определения оборудования и установки необходимых для его работы драйверов.", то обязательно "ориентированного на начинающих пользователей". Не относится конкретно к Манжаре, а к любой ОС. Почему если система легко устанавливается и все работает из коробки, то обязательно новичок? По этой логике практически любой современный дистрибутив для новичков? Макось и винда туда же? Только Арч и Генту, только хардкор?
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:06, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Генту легко устанавливается и работает из коробки, не нужно её сравнивать с рачем.
     
  • 2.11, Fracta1L (ok), 10:08, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Щас бы словесные штампы маркетологов-дилетантов всерьёз воспринимать
     
  • 2.17, Аноним (17), 10:31, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Потому что опытный пользователь намного лучше всё сделает сам, а инструменты "автоматического определения оборудования и установки необходимых для его работы драйверов" будут ему только мешать, по крайней мере пока он не изучит их повадки досконально.
     
  • 2.39, Соня Мармеладова (?), 11:37, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Слздайте систему, которой сможет пользоваться даже идиот и только идиот захочет ею пользоваться
     
     
  • 3.46, Berg2 (?), 11:46, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Выражения "всё гениальное - просто" (и наоборот) не, не слыхал.
     
  • 3.87, Fracta1L (ok), 12:28, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сочините цитату, использовать которую сможет даже идиот, и только идиот захочет её использовать.
     

  • 1.9, Fracta1L (ok), 10:04, 27/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Как-то не заметил разницы в оформлении KDE по сравнению с прошлыми выпусками.
     
     
  • 2.89, TormoZilla (?), 12:30, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смени тему.
     

  • 1.14, Аноним (14), 10:28, 27/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Manjaro Linux

    Глюкодром.

     
     
  • 2.21, Сергей (??), 10:44, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    К сожалению, практически любой дистрибутив глюкодром, что-то постоянно приходится допиливать ручками
     
  • 2.22, Аноним (22), 10:45, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно подробнее?
     
     
  • 3.31, Аноним (29), 11:14, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не видишь? Им ли бы сболтнуть. У меня скрипт с установкой необходимых пакетов - строчек на 10-12, а эти не найдут нужную программулину, которую в семерку видели - и истерика.
     

  • 1.24, Аноним (24), 10:55, 27/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Шо, опять?! И это весь релиз?!
    - переработано оформление
    - полный набор тем оформления
    - вместо традиционного меню - нетрадиционное
    - улучшены интерфейсы переключения режимов оформления
     
     
  • 2.36, Аноним (36), 11:23, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    специально для тебя открою секрет,берешь предыдущий выпуск 19.0 и в смотришь/записываешь вывод команды pacman -Qn , затем берешь текущий выпуск 20.0 и проделываешь ту же операцию. Ну а затем сравниваешь эти два списка и несколько часов их вдумчиво анализируешь.
     
  • 2.64, аноним111 (?), 11:59, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    не путайте мягкое с теплым )

    релиз для rolling-based дистра - понятие условное

     

  • 1.28, Аноним (28), 11:05, 27/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Один из лучших дистрибутивов Linux на сегодняшний день.
     
  • 1.34, Аноним (34), 11:16, 27/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Только недавно был релиз 19-й версии, уже 20-ка подоспела. Смотрю, карантин некоторым идет только на пользу :)
     
     
  • 2.59, user (??), 11:57, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Потому что в рейтинге на distrowatch их опередила Ubuntu.А если попраде нормальный пользователь никогда неустановит manjaro,ету кучу мусора себе на компютер.Остальным совет,загляните под капот а не только на темы и обои и вы узнаете что manjaro-зборка,да ето не дистрибутив ето куча мусора.Всем удачи.
     
     
  • 3.96, я (?), 12:42, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нормальный человек не назовет других ненормальными лишь из-за того что они любят другие фломастеры, удачи...
     
  • 2.78, Аноним (24), 12:21, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Началась борьба версий, как у браузеров
     

  • 1.35, robot228 (?), 11:20, 27/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Сегодня празднуем ребят!
     
  • 1.42, Аноним (42), 11:43, 27/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    @но новые версии проходят дополнительную стадию стабилизации. @
    Это особенно веселит. Время как раз потраченное на пересборку arch пакетов в manjaro, причём после пересборки в них появляются проблемы которых нет в arch :)
     
     
  • 2.48, Fracta1L (ok), 11:47, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > после пересборки в них появляются проблемы которых нет в arch

    Например?

     
     
  • 3.51, Аноним (42), 11:51, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Примеров полно, кто хочет тот найдёт :)
     
     
  • 4.56, Fracta1L (ok), 11:54, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > кудахтахтах

    Как неожиданно!


     
     
  • 5.62, Аноним (42), 11:58, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Просто лень, искать :)
    Но кто захочет, найдёт.
    Достаточно почитать чат в телеге по manjaro :)

     
     
  • 6.65, Fracta1L (ok), 12:00, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И куча смайликов ещё, классика кукаретинга.
     
     
  • 7.71, Аноним (42), 12:10, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А сказать то больше и нечего смотрю :)
    Падение Lightdm после очередного обновления, так вообще напасть.
     
  • 6.67, Аноним (29), 12:06, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Достаточно почитать чат

    Он такого же качества, как здесь?

     
     
  • 7.69, Аноним (42), 12:07, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почитай, обхохочешься.
     

  • 1.45, Аноним (45), 11:46, 27/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    После Arch, и затем Manjaro, отказался от роллинг дистрибутивов, установил дебиан стейбл.
     
  • 1.66, Петручио (?), 12:04, 27/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Манжаро плоха уже тем, что за ней никто не стоит.
    Школьная поделка на коленке.
    Доверять можно только мейнстримовым осям, за которым стоят крупные корпорации.
    А Манжара будет жить ровно столько, сколько захочется левой пятке двух с половиной мейнтейнеров.
    Подсаживаться на экосистему оси, заведомо обречённой на вымирание, - такое себе занятие.
     
     
  • 2.68, Аноним (29), 12:07, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Школьная поделка на коленке.

    Не скажи. Некоторые прикладные проекты, поддерживаемые школами/универами, даже очень хороши (хотя касается это не ОС).

     
  • 2.73, Fracta1L (ok), 12:14, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Манжаро плоха уже тем, что за ней никто не стоит

    Прямо ниже текста новости есть ссылка "Manjaro будет развиваться коммерческой компанией", но аналитики Опеннета, как обычно, воюют против голосов в своей голове

     
  • 2.119, Аноним (119), 13:29, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Манжаро плоха уже тем, что за ней никто не стоит.

    За тем же Арчем тоже никто не стоит. Проест себе живёт и здравствует.

     
     
  • 3.120, Аноним (119), 13:30, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Проест себе живёт и здравствует.

    Проект себе живёт и здравствует.

     

  • 1.70, Аноним (70), 12:09, 27/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Зачем вам всем "свежий софт"? С еще не отловленными багами? ;) Взять тот же Firefox - чем он "свежее", тем страшнее, да и прочее в основном так же.. Нет уж, я давно за LTS-версии.
     
  • 1.74, Аноним (74), 12:16, 27/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А можно примеры враждебного пользователю процесса установки? А то что ни дистрибутив, то прям обязательно сообщает о том, что он дружественный.
     
     
  • 2.76, Аноним (42), 12:18, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Установка Arch Linux :)
     
     
  • 3.77, Аноним (10), 12:21, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Раньше там был установщик и это было относительно интересно, теперь там один скрипт под названием "сделать збс". А вот настраивать для использования теперь ещё менее удобно стало. Почему люди до сих пор берут их, вместо готовой к использованию генты?
     
     
  • 4.84, Аноним (70), 12:27, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > вместо готовой к использованию генты?

    Да потому, что убога ваша Гнета. Концептуально, "под капотом". Тогда уж Guix или Nix.

     
     
  • 5.94, Аноним (10), 12:36, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> вместо готовой к использованию генты?
    > Да потому, что убога ваша Гнета. Концептуально, "под капотом". Тогда уж Guix
    > или Nix.

    "Концептуально" гента чище и на несколько порядков гибче и удобней для пользователя.

     
     
  • 6.104, Аноним (70), 12:48, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ой да лана тебе! Там же все bash-скриптами, а тот же Guix написан на полноценном ЯП. Хотя бы это уже сразу показывает, что есть что.
     
     
  • 7.112, Аноним (10), 13:00, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и что? Сами программы тоже собираются башем и питоном, логично использовать баш и питон повсюду.
     

  • 1.80, Мамкин Хакер (?), 12:25, 27/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На их форуме самый богатый выбор обоев с лого Arch
    https://forum.manjaro.org/t/arch-wallpapers/72273/35
     
  • 1.90, Аноним (42), 12:30, 27/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Сейчас манжаровцы проходят квест по обновлению, sudo  pacman -Syu --overwrite /usr/lib\*/p11-kit-trust.so
    Ведь после продолжительно-дополнительной стабилизации проблема arch, стала проблемой manjaro :)
     
  • 1.103, Мамкин Хакер (?), 12:48, 27/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ориентированного на начинающих пользователей - это да, многие потом переходят на Arch, иногда через годы, а кто и сразу сдается, и ставит что доступно.
     
  • 1.111, Аноним (111), 12:57, 27/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пока что - это - самый лучший дистрибутив.
    Удобней для работы разработчика, пока, не встречал.
    Надо будет ещё MX "покрутить"...
     
     
  • 2.114, Мамкин Хакер (?), 13:03, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    EndeavourOS например, в новостях тут было...
     
  • 2.118, Аноним (70), 13:19, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Надо будет ещё MX "покрутить"...

    Вот там ничего "крутить" не нужно - берешь и юзаешь. Хотя я это про antiX ващет..

     
  • 2.121, Аноним (119), 13:34, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Надо будет ещё MX "покрутить"...

    Разве это не Минт, только в профиль?

     
     
  • 3.129, Аноним (129), 13:46, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По сути это те же пасатижи, только вместо ручек гуи, а вместо гвоздика пакетный менеджер
     

  • 1.115, Аноним (115), 13:12, 27/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Смотрю на все эти дистры и думаю, какая же всё таки замечательная Слака, жаль только, что наверное она скоро рипнется.
     
     
  • 2.127, Аноним (129), 13:45, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как вам там с python 1/qt 1?
     

  • 1.116, Кир (?), 13:14, 27/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Manjaro (с KDE) установлена на 3 домашних компах -- полет нормальный, ругать не за что.
     
  • 1.126, Аноним (129), 13:44, 27/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    xfce у них, конечно, симпатичный. уже завезли хоть один пакет, при установке которого не ломается пакман?
     
     
  • 2.130, Кир (?), 13:47, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смешались в кучу кони, люди... Ты про что вообще?
     
     
  • 3.131, Аноним (129), 13:52, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    два разных предложения, зачем их смешивать вообще?
     
     
  • 4.132, Кир (?), 14:00, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем их рядом писать? И уж совершенно непонятно, каким образом какие-то пакеты "ломают пакман", не наблюдал, можешь пояснить свое тонкое замечание?
     

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