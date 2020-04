Релиз дистрибутива Manjaro Linux 20.0

2.3 , slava_kpss ( ok ), 09:55, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – macOS, конечно же, лучше

3.4 , iPony129412 ( ? ), 09:57, 27/04/2020 +1 + / – > macOS, конечно же, лучше Не понятно причём тут это. Ну да, конечно. Даже глупо о таком писать.

3.6 , Анонимусис ( ? ), 10:03, 27/04/2020 –5 + / – mac os - это как мерседес S-KLASSE. Дорого-дорого, но это мерседес. И к слову, пока это единственный в мире UNIX, которым могут пользоваться домохозяйки.

4.13 , KhabMan ( ok ), 10:19, 27/04/2020 + / – >единственный в мире UNIX, которым могут пользоваться домохозяйки Про Android забыл:)

5.16 , zzz ( ?? ), 10:29, 27/04/2020 + / – И что там от юникса, кроме ядра, которое тоже не юникс?

6.27 , анонн ( ok ), 11:02, 27/04/2020 +1 + / – > И что там от юникса, кроме ядра, которое тоже не юникс? Самое-самое главное в современном UNIX®™ - сертификат!

7.41 , zzz ( ?? ), 11:42, 27/04/2020 + / – С учетом утилит GNU - это просто какой-то юникс в квадрате получается.

4.38 , коржик ( ? ), 11:33, 27/04/2020 + / – это как такой одноместный s-klasse из стекла и аллюминия

5.97 , Аноним ( 97 ), 12:43, 27/04/2020 +1 + / – Причем водителю в принципе запрещено из него выходить, равно как и заводить машину и крутить руль. Курсирует этот мерседес между клубом для таких же водителей (заметьте, не владельцев!) и автосалоном (для срочной покупки следующей модели, когда старая станет немодной).

4.53 , AleksK ( ok ), 11:52, 27/04/2020 + / – Ну да потому что это просто прошивка для яблочных ноутов

3.12 , анонимчик ( ? ), 10:10, 27/04/2020 –2 + / – последний Elementary не так уж плох

4.29 , Аноним ( 29 ), 11:10, 27/04/2020 +2 + / – Рабочий стол и трей завезли?

5.98 , два_пулемета ( ? ), 12:44, 27/04/2020 + / – из коробки нет но можно допилить

5.113 , анонимчик ( ? ), 13:01, 27/04/2020 + / – > Рабочий стол и трей завезли? неа.. и с полпинка не устанавливается при этом.. треш и угар в этом смысле.

хуже чем с настройкой caps lock для переключения раскладки в ubuntu

6.122 , Аноним ( 29 ), 13:35, 27/04/2020 + / – Последний раз, когда смотрел, рабочий стол ставился как отдельное приложение какого-то итальянского мастера. При этом показывалась папка, как бы изображающая рабочий стол. Естественно, приложения, предполагающие его наличие, никакого рабочего стола, не видели. Ни о каких ссылках и прочих .desktop, понятно, и речи нет. Хотя, всё это, возможно, к лучшему - пользователям негде помойку из документов устраивать.

2.18 , Константавр ( ok ), 10:35, 27/04/2020 +4 + / – А что там не так? Как она должна выглядеть по дефолту? Я тут попробовал дебьяновскую сборку - при запуске спросило чего-то, жмакнул "да", на меня вывалился какой-то ужас. Попробовал заново - на вопрос ответил "нет" и мне явился голый десктоп без панелей. "Делай сам", как говорится. И после ЭТОГО манджаровская сборочка настолько плоха? А где её правильно готовят? И в чём выражается удобство крыски?

2.20 , Аноним ( 20 ), 10:43, 27/04/2020 –1 + / – >Я тут на карантине поставил от нечего делать. Это такой ужас... Это так XFCE испортить просто кошмар 🤬 Manjaro самый ужасный дистрибутив в мире. После установки на реальное железо и обновления вывалился в чёрный экран без консоли.

3.25 , Fracta1L ( ok ), 10:57, 27/04/2020 –4 + / – Прям как убунта.

4.50 , Аноним ( 20 ), 11:49, 27/04/2020 + / – Ни убунта, ни один другой дистрибутив, никогда не давал такого результата.

5.61 , Fracta1L ( ok ), 11:57, 27/04/2020 + / – > врёти Ставил знакомому на десктоп Минт, другому знакомому на ноут Убунту - были чёрные экраны после апдейтов. Мне работать сисадмином нафиг не упало, снёс Линуксы и поставил винду обратно.

5.82 , iPony129412 ( ? ), 12:26, 27/04/2020 +1 + / – С Nvidia бывает на Ubuntu.

То графический установщик забудет хедеры поставить, то побегут скорее спектральных дайнов залатывать и поломают легаси драйвера Nvidia (их меньше тестируют) и так далее... PS: думаю так везде - это линукс

5.133 , Аноним ( 133 ), 14:05, 27/04/2020 + / – На убунте 18.04 было такое один раз после обновления ядра

3.26 , Аноним ( 26 ), 10:57, 27/04/2020 +1 + / – А случилось это не потому что дистрибутив ужесен, а потому что ты, не думая, установил дрова для видюхи. Чинится парой команд после, либо парой команд до фейла.

4.49 , Аноним ( 20 ), 11:48, 27/04/2020 –1 + / – Я поставил на реальное железо чистую установку с диска. Предложило обновиться, я обновился, предложило перезагрузиться, я перезагрузил, на это все, баста, черный экран. Манджара гвно. Ни один другой дистрибутив себе такое не позволял.

5.52 , ista011 ( ? ), 11:51, 27/04/2020 + / – У меня так себя вела Fedora и, иногда Ubuntu. На Manjaro я почти два года. Обновления не реже раза в две недели, ядра и драйверы обновляются почти в каждом патче. Ни разу не упало.

6.123 , Аноним ( 29 ), 13:37, 27/04/2020 –1 + / – я сервера вообще не обновляю

4.55 , zzz ( ?? ), 11:53, 27/04/2020 +3 + / – Ох уж эта легендарная надежность линукса, который валится от установки видеодрайвера.

5.79 , Petya ( ?? ), 12:23, 27/04/2020 +1 + / – Хорошо бы еще понимать, что валится не система, а иксы. А сама система работает и сервисы работают. А вот в винде, как раз из-за проблем с графикой, вся система может стать тыквой.

6.83 , zzz ( ?? ), 12:27, 27/04/2020 +2 + / – Винда в худшем случае загрузится в 640х480 8 бит. Как и полагается системе, спроектированной грамотными инженерами.

7.92 , Fracta1L ( ok ), 12:32, 27/04/2020 +2 + / – > Как и полагается системе, спроектированной грамотными дизайнерами Починил. Инженеры спроектировали Линукс.

5.91 , Юрец ( ? ), 12:31, 27/04/2020 + / – При установке проприетарного видеодрайвера нужно отключать встроенный. А у меня с Манджаро беда. Начиная с версии ядра 4.19, через раз загружается рабочий стол.

3.30 , Аноним ( 29 ), 11:11, 27/04/2020 –1 + / – Manjaro очень неплох, но мне нужна совместимость с Ubuntu.

4.32 , Fracta1L ( ok ), 11:15, 27/04/2020 –1 + / – Что такое совместимость с Убунту?

5.44 , анононимбр ( ? ), 11:45, 27/04/2020 + / – а мне с Дебиан. хе-хе

5.117 , Аноним ( 29 ), 13:16, 27/04/2020 + / – Скрипты в конторе составлены для нее. Переделывать много.

6.124 , Аноним ( 29 ), 13:38, 27/04/2020 + / – Дополнение. Почти всё работает и в Астре. Так что без вариантов.

4.81 , TormoZilla ( ? ), 12:26, 27/04/2020 + / – > Manjaro очень неплох, но мне нужна совместимость с Ubuntu.

> > > > Включена по умолчанию поддержка самодостаточных пакетов в форматах snap и flatpak