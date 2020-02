Релиз дистрибутива Manjaro Linux 19.0

2.3 , Аноним ( 3 ), 21:09, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Зато адекваты-арчеводы пишут, что это хрень собачья, а не дистрибутив и, мол, арч куда православнее и лучше. Кому верить?

3.27 , arthi ( ok ), 22:25, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Рачеводы матюгают манжаро просто потому что это лишает их "илитнасти". Что это за арч такой что любой колхозник три раза тыкнув мышь может его установить и пользоваться. А по факту манжаро это просто уже приготовленый к использованию арчик. Не хуже и не лучше.

4.35 , Аноним ( 35 ), 22:40, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Арчеводы матюгают манжаро просто потому, что в манжаре все пакеты попереломатые поправил

4.50 , анонус ( ? ), 23:38, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – из-за одного mwhd уже не стоит юзать этот дистр)

2.4 , avocados ( ? ), 21:11, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Адекватных дистрибутивов сегодня всего два: 1.Void (desktop)

2.Gentoo (server)

3.5 , Аноним ( 3 ), 21:15, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Скажи это нашим 5 продакшн серверам со Слакой с 2002 года.

4.6 , avocados ( ? ), 21:17, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Слака тоже отличный дистр, ничего не имею против.

4.36 , Аноним ( 35 ), 22:40, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – а там плазма падает?

3.40 , Fooser ( ? ), 22:59, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Генту? На сервере?))

Улыбнул, ламерок.

4.42 , avocados ( ? ), 23:07, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А вот и суровые админы локалхоста подтянулись.

Как там 1с поживает?

5.44 , Fooser ( ? ), 23:20, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Малыш, если ты хочешь что-либо собирать - добро пожаловать в мир BSD.

А генту и продакшн - несовместимые понятия.

4.43 , муу ( ? ), 23:08, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – не ну если у него 1 сервер - можно

интересно было бы посмотреть как это чудо админило бы пару десятков гентушных серваков

5.51 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 00:00, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >интересно было бы посмотреть как это чудо админило бы пару десятков гентушных серваков Да примерно так бы и админил(о), как мне кажется. Если серваки идентичны по железу и задачам — какие проблемы? Сверх тех, что данный дистр может вызвать хоть в единственном, хоть во множественном числе.

3.48 , Аноним ( 48 ), 23:30, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Gentoo на серверах дико не удобно поддерживать в актуальном состоянии когда у тебя их десяток другой.... изврат

2.12 , Аноним ( 12 ), 21:36, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Такая же ситуация. После Ubuntu и Mint в итоге остановился на Manjaro.

3.14 , avocados ( ? ), 21:43, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А чем он отличается, кроме пакетника?

4.17 , Чебур ( ? ), 21:59, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Убунту сразу в тебе ламера выдает, а манжарой и перед пацанами в школе не стыдно светить

2.21 , IRASoldier_registered ( ok ), 22:04, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не единственный от слова совсем. Просто адекватный. Более или менее.

2.45 , VINRARUS ( ok ), 23:24, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Множество дистрибутивов испробовал и в итоге второй год на manjaro. Единственный адекватный дистрибутив. Тоже так думал, пока он через полтора года ролинга не начал разваливаться...