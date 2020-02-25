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Релиз дистрибутива Manjaro Linux 19.0

25.02.2020 21:03

Представлен релиз дистрибутива Manjaro Linux 19.0, построенного на основе Arch Linux и ориентированного на начинающих пользователей. Дистрибутив примечателен наличием упрощённого и дружественного пользователю процесса установки, поддержкой автоматического определения оборудования и установки необходимых для его работы драйверов. Manjaro поставляется в виде live-сборок с графическими окружениями KDE (2.8 Гб), GNOME (2.5 Гб) и Xfce (2.6 Гб). При участии сообщества дополнительно развиваются сборки с Budgie, Cinnamon, Deepin, LXDE, LXQt, MATE и i3.

Для управления репозиториями в Manjaro используется собственный инструментарий BoxIt, спроектированный по образу Git. Репозиторий поддерживается по принципу непрерывного включения обновлений (rolling), но новые версии проходят дополнительную стадию стабилизации. Кроме собственного репозитория, имеется поддержка использования репозитория AUR (Arch User Repository). Дистрибутив снабжен графическим инсталлятором и графическим интерфейсом для настройки системы.

В новой версии поставляется ядро Linux 5.4, обновлены версии Xfce 4.14 (с новой темой оформления Matcha), GNOME 3.34, KDE Plasma 5.17, KDE Apps 19.12.2. В GNOME предложен переключатель режимов оформления рабочего стола с темами Manjaro, Vanilla GNOME, Mate/GNOME2, Windows, macOS и Unity/Ubuntu. Пакетный менеджер Pamac обновлён до выпуска 9.3. Включена по умолчанию поддержка самодостаточных пакетов в форматах snap и flatpak, которые можно установить через новый интерфейс управления приложениями Bauh.



  1. Главная ссылка к новости (https://forum.manjaro.org/t/ma...)
  2. OpenNews: Дистрибутив Manjaro будет развиваться коммерческой компанией
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Manjaro Linux 18.0
  4. OpenNews: Полностью свободный Linux-дистрибутив Hyperbola трансформируется в форк OpenBSD
  5. OpenNews: Выпуск BlackArch 2020.01.01, дистрибутива для тестирования безопасности
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: manjaro, archlinux
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  • 1.1, arthi (ok), 21:05, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +19 +/
    Множество дистрибутивов испробовал и в итоге второй год на manjaro. Единственный адекватный дистрибутив.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 21:09, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Зато адекваты-арчеводы пишут, что это хрень собачья, а не дистрибутив и, мол, арч куда православнее и лучше. Кому верить?
     
     
  • 3.27, arthi (ok), 22:25, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Рачеводы матюгают манжаро просто потому что это лишает их "илитнасти". Что это за арч такой что любой колхозник три раза тыкнув мышь может его установить и пользоваться. А по факту манжаро это просто уже приготовленый к использованию арчик. Не хуже и не лучше.
     
     
  • 4.35, Аноним (35), 22:40, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Арчеводы матюгают манжаро просто потому, что в манжаре все пакеты попереломатые

    поправил

     
  • 4.50, анонус (?), 23:38, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    из-за одного mwhd уже не стоит юзать этот дистр)
     
  • 2.4, avocados (?), 21:11, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Адекватных дистрибутивов сегодня всего два:

    1.Void (desktop)
    2.Gentoo (server)

     
     
  • 3.5, Аноним (3), 21:15, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Скажи это нашим 5 продакшн серверам со Слакой с 2002 года.
     
     
  • 4.6, avocados (?), 21:17, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Слака тоже отличный дистр, ничего не имею против.
     
  • 4.36, Аноним (35), 22:40, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а там плазма падает?
     
  • 3.40, Fooser (?), 22:59, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Генту? На сервере?))
    Улыбнул, ламерок.
     
     
  • 4.42, avocados (?), 23:07, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот и суровые админы локалхоста подтянулись.
    Как там 1с поживает?
     
     
  • 5.44, Fooser (?), 23:20, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Малыш, если ты хочешь что-либо собирать - добро пожаловать в мир BSD.
    А генту и продакшн - несовместимые понятия.
     
  • 4.43, муу (?), 23:08, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    не ну если у него 1 сервер - можно
    интересно было бы посмотреть как это чудо админило бы пару десятков гентушных серваков
     
     
  • 5.51, AlexYeCu_not_logged (?), 00:00, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >интересно было бы посмотреть как это чудо админило бы пару десятков гентушных серваков

    Да примерно так бы и админил(о), как мне кажется. Если серваки идентичны по железу и задачам — какие проблемы? Сверх тех, что  данный дистр может вызвать хоть в единственном, хоть во множественном числе.

     
  • 3.48, Аноним (48), 23:30, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Gentoo на серверах дико не удобно поддерживать в актуальном состоянии когда у тебя их десяток другой.... изврат
     
  • 2.12, Аноним (12), 21:36, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Такая же ситуация. После Ubuntu и Mint в итоге остановился на  Manjaro.
     
     
  • 3.14, avocados (?), 21:43, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А чем он отличается, кроме пакетника?
     
     
  • 4.17, Чебур (?), 21:59, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Убунту сразу в тебе ламера выдает, а манжарой и перед пацанами в школе не стыдно светить
     
  • 2.21, IRASoldier_registered (ok), 22:04, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не единственный от слова совсем. Просто адекватный. Более или менее.
     
  • 2.45, VINRARUS (ok), 23:24, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Множество дистрибутивов испробовал и в итоге второй год на manjaro. Единственный адекватный дистрибутив.

    Тоже так думал, пока он через полтора года ролинга не начал разваливаться...

     

  • 1.2, A.Stahl (ok), 21:08, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А что это за дизайнерский песец-коллаж в зелёных тонах посреди новости? Это с их сайта? Это чудо что-то символизирует или как это понимать?
     
  • 1.7, Петручио (?), 21:26, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Непонятная чебурашка, сделанная парой школьников на коленке.
    Где гарантии, что в него не будет напихана малваря искаропки?
    Не говорю уже про помойку в виде AUR, к которой приближаться без латексных средств предохранения, мирамистина и постинора опасно.
    Не вызывающие доверия мейнтейнеры с кривыми руками.
     
     
  • 2.8, Онаним тот самый (?), 21:28, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Для вас есть Винда.
     
  • 2.11, Аноним (11), 21:33, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Гнать надо ссаными тряпками этих манжарщиков!
     
     
  • 3.15, Онаним тот самый (?), 21:47, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    О боже, кто-то сделал вменяемый арч-бэйзед дистр. Сломать, запретить, всем конпелять из сорцов!
     
     
  • 4.23, Локк (?), 22:13, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Манжаро для неосиляторов Арча.
     
     
  • 5.28, arthi (ok), 22:29, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А зачем мне "асиливать" то что за меня асилили уже? Илитка бунтует против манжаро который по сути и есть арч просто уже приготовленый. А я поставил пару лет назад манжаро и вместо "асиливания" просто пользуюсь компом.
     
  • 5.30, avocados (?), 22:32, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дело даже не в неосиляторстве, а в том, что это то же самое гамно, что и арч.
     
     
  • 6.34, arthi (ok), 22:39, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это уже религиозные споры. По мне так говно все остальные дистры по сравнению с манжаро а перепробовал я их не мало.
     
     
  • 7.39, avocados (?), 22:53, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это уже религиозные споры.

    Техническая реализация же.

     

  • 1.9, Аноним (9), 21:31, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    ZverArch
     
  • 1.10, Аноним (12), 21:32, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Интересно,а с 18-ой до 19-ой версии можно обновиться??!!!
     
     
  • 2.13, axredneck (?), 21:37, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нужно
     
  • 2.19, petlal (ok), 22:03, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Релиз это условность, т.к. оно rolling то однажды просто при обновах (раз в неделю-две) прилетит пакет manjaro-release в котором указано, дословно:
    DISTRIB_ID=ManjaroLinux
    DISTRIB_RELEASE=19.0
    DISTRIB_CODENAME=Kyria
    DISTRIB_DESCRIPTION="Manjaro Linux"
     
     
  • 3.22, Аноним (12), 22:09, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо. Буду надо ждать обновление в Pacman.
     
     
  • 4.33, petlal (ok), 22:37, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С 21 числа уже обновлено, проверь /etc/lsb-release, или запусти screenfetch/neofetch. Если обновлялся в принципе то у тебя уже 19.0
     
  • 4.37, Аноним (35), 22:42, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в бинарнике или в сорцах?
     
  • 3.41, Fooser (?), 23:01, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже сегодня прилетел.
     

  • 1.16, Аноним (16), 21:48, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно глянуть на темы Windows и macOS в гноме. А чего кеды 5.17, а не 5.18?
     
     
  • 2.18, petlal (ok), 22:00, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    5.18 в testing, скоро и в основу подвезут.
     
  • 2.20, rinat855 (?), 22:04, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    KDE 5.18 только релизнулся, как он вам сразу в stable ветке Манжары окажется, хотите свежее, ставьте testing ветку, желательно с architect образа, дома так пользуюсь, за полгода никаких проблем не помню
     

  • 1.24, Fracta1L (ok), 22:16, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Блин, ещё Bauh какой-то выкатили, ну ща посмотрим что за штукень
     
     
  • 2.25, Fracta1L (ok), 22:22, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Посмотрел, для использования пока непригодно
     
     
  • 3.29, pukkuTukkuTaBu (?), 22:32, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для использования не очень, а вот для обновлени того что из AUR'а установлено - самое то.
    Есть History с версиями релизов (видно на каком ты релизе сейчас и какие есть впереди)
    Есть Info в котором в нормальном виде всё об AUR пакете собрано.
    Выглядит конечно топорно, но для этих вещей вполне. Было бы неплохо в pamac gui что-то подобное встроить, без обособленного пакета
     
  • 3.31, arthi (ok), 22:34, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно подробнее чем непригодно?
     

  • 1.26, Аноним (26), 22:24, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Манжаро имеет просто ужасную поддержку ядер с низкой задержкой.
     
     
  • 2.32, arthi (ok), 22:37, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот прямо щас рядом лежит электрогитара подключения к ноутбуку на котором запущен guitarix через jack2 и все это на ядре с низкой задержкой и все работает прекрасно. У нас разные manjaro? Что у вас не работало?
     
     
  • 3.47, 163_76 (?), 23:27, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сколько у Вас милисекунд задержка?
     
  • 3.49, Аноним (26), 23:30, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нет не разные, просто ядра работают через раз. В основном были проблемы с прдгрузкой модулей, либо проблемы с графическим ядром, а решались проблемы очень долго. Мне только один раз повезло и ядро работало целые пол года. Осень этого года меня все в край достало и я вообще ушёл с линукса на мак. Не знал, что так может быть все просто - втыкаешь аудио интерфейс и он работает!! Без танцев с ядрами и настройками по пол дня, без шипения. Тупа работает...
     
     
  • 4.52, AlexYeCu_not_logged (?), 00:05, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Осень этого года меня все в край достало и я вообще ушёл с линукса на мак.

    А, ну так с этого и надо было начинать, а то наводит, понимаешь, тень на плетень. Сказал бы прямо: «я купил себе мак, не могу эту информацию держать в себе». Глядишь, кто-нибудь из сочувствия чего ободряющее сказал… Маловероятно, конечно, но всё же…

     

  • 1.38, Fox (??), 22:53, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дизайнеры не плохо поработали - нравится.
    И быстрый (все же - арч в основе).
    Раза три пытался перейти на него... дальше 2-го или третьего обновления нормально не работает... обязательно что-нить да слетит, баги повылазят... Если есть время копаться - можно ставить. Я в итоге остался с минт, нет так круто, медленнее, зато - стабильно...  
     
  • 1.46, VINRARUS (ok), 23:26, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не понимаю смысла версий ролинга — это как снежынкам давать имена.
     
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