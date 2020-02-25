Релиз дистрибутива Manjaro Linux 19.0

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|1.1, arthi (ok), 21:05, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+19 +/–
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Множество дистрибутивов испробовал и в итоге второй год на manjaro. Единственный адекватный дистрибутив.
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|2.3, Аноним (3), 21:09, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Зато адекваты-арчеводы пишут, что это хрень собачья, а не дистрибутив и, мол, арч куда православнее и лучше. Кому верить?
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|3.27, arthi (ok), 22:25, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Рачеводы матюгают манжаро просто потому что это лишает их "илитнасти". Что это за арч такой что любой колхозник три раза тыкнув мышь может его установить и пользоваться. А по факту манжаро это просто уже приготовленый к использованию арчик. Не хуже и не лучше.
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|4.35, Аноним (35), 22:40, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Арчеводы матюгают манжаро просто потому, что в манжаре все пакеты попереломатые
поправил
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|2.4, avocados (?), 21:11, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Адекватных дистрибутивов сегодня всего два:
1.Void (desktop)
2.Gentoo (server)
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|3.5, Аноним (3), 21:15, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Скажи это нашим 5 продакшн серверам со Слакой с 2002 года.
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|5.44, Fooser (?), 23:20, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Малыш, если ты хочешь что-либо собирать - добро пожаловать в мир BSD.
А генту и продакшн - несовместимые понятия.
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|4.43, муу (?), 23:08, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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не ну если у него 1 сервер - можно
интересно было бы посмотреть как это чудо админило бы пару десятков гентушных серваков
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|5.51, AlexYeCu_not_logged (?), 00:00, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>интересно было бы посмотреть как это чудо админило бы пару десятков гентушных серваков
Да примерно так бы и админил(о), как мне кажется. Если серваки идентичны по железу и задачам — какие проблемы? Сверх тех, что данный дистр может вызвать хоть в единственном, хоть во множественном числе.
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|3.48, Аноним (48), 23:30, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Gentoo на серверах дико не удобно поддерживать в актуальном состоянии когда у тебя их десяток другой.... изврат
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|2.12, Аноним (12), 21:36, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Такая же ситуация. После Ubuntu и Mint в итоге остановился на Manjaro.
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|4.17, Чебур (?), 21:59, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Убунту сразу в тебе ламера выдает, а манжарой и перед пацанами в школе не стыдно светить
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|2.45, VINRARUS (ok), 23:24, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Множество дистрибутивов испробовал и в итоге второй год на manjaro. Единственный адекватный дистрибутив.
Тоже так думал, пока он через полтора года ролинга не начал разваливаться...
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|1.2, A.Stahl (ok), 21:08, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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А что это за дизайнерский песец-коллаж в зелёных тонах посреди новости? Это с их сайта? Это чудо что-то символизирует или как это понимать?
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|1.7, Петручио (?), 21:26, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Непонятная чебурашка, сделанная парой школьников на коленке.
Где гарантии, что в него не будет напихана малваря искаропки?
Не говорю уже про помойку в виде AUR, к которой приближаться без латексных средств предохранения, мирамистина и постинора опасно.
Не вызывающие доверия мейнтейнеры с кривыми руками.
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|5.28, arthi (ok), 22:29, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А зачем мне "асиливать" то что за меня асилили уже? Илитка бунтует против манжаро который по сути и есть арч просто уже приготовленый. А я поставил пару лет назад манжаро и вместо "асиливания" просто пользуюсь компом.
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|5.30, avocados (?), 22:32, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Дело даже не в неосиляторстве, а в том, что это то же самое гамно, что и арч.
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|6.34, arthi (ok), 22:39, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это уже религиозные споры. По мне так говно все остальные дистры по сравнению с манжаро а перепробовал я их не мало.
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|2.19, petlal (ok), 22:03, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Релиз это условность, т.к. оно rolling то однажды просто при обновах (раз в неделю-две) прилетит пакет manjaro-release в котором указано, дословно:
DISTRIB_ID=ManjaroLinux
DISTRIB_RELEASE=19.0
DISTRIB_CODENAME=Kyria
DISTRIB_DESCRIPTION="Manjaro Linux"
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|4.33, petlal (ok), 22:37, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С 21 числа уже обновлено, проверь /etc/lsb-release, или запусти screenfetch/neofetch. Если обновлялся в принципе то у тебя уже 19.0
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|1.16, Аноним (16), 21:48, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересно глянуть на темы Windows и macOS в гноме. А чего кеды 5.17, а не 5.18?
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|2.20, rinat855 (?), 22:04, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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KDE 5.18 только релизнулся, как он вам сразу в stable ветке Манжары окажется, хотите свежее, ставьте testing ветку, желательно с architect образа, дома так пользуюсь, за полгода никаких проблем не помню
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|3.29, pukkuTukkuTaBu (?), 22:32, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для использования не очень, а вот для обновлени того что из AUR'а установлено - самое то.
Есть History с версиями релизов (видно на каком ты релизе сейчас и какие есть впереди)
Есть Info в котором в нормальном виде всё об AUR пакете собрано.
Выглядит конечно топорно, но для этих вещей вполне. Было бы неплохо в pamac gui что-то подобное встроить, без обособленного пакета
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|2.32, arthi (ok), 22:37, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот прямо щас рядом лежит электрогитара подключения к ноутбуку на котором запущен guitarix через jack2 и все это на ядре с низкой задержкой и все работает прекрасно. У нас разные manjaro? Что у вас не работало?
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|3.49, Аноним (26), 23:30, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет не разные, просто ядра работают через раз. В основном были проблемы с прдгрузкой модулей, либо проблемы с графическим ядром, а решались проблемы очень долго. Мне только один раз повезло и ядро работало целые пол года. Осень этого года меня все в край достало и я вообще ушёл с линукса на мак. Не знал, что так может быть все просто - втыкаешь аудио интерфейс и он работает!! Без танцев с ядрами и настройками по пол дня, без шипения. Тупа работает...
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|4.52, AlexYeCu_not_logged (?), 00:05, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Осень этого года меня все в край достало и я вообще ушёл с линукса на мак.
А, ну так с этого и надо было начинать, а то наводит, понимаешь, тень на плетень. Сказал бы прямо: «я купил себе мак, не могу эту информацию держать в себе». Глядишь, кто-нибудь из сочувствия чего ободряющее сказал… Маловероятно, конечно, но всё же…
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|1.38, Fox (??), 22:53, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Дизайнеры не плохо поработали - нравится.
И быстрый (все же - арч в основе).
Раза три пытался перейти на него... дальше 2-го или третьего обновления нормально не работает... обязательно что-нить да слетит, баги повылазят... Если есть время копаться - можно ставить. Я в итоге остался с минт, нет так круто, медленнее, зато - стабильно...
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