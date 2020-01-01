Выпуск BlackArch 2020.01.01, дистрибутива для тестирования безопасности

Опубликованы новые сборки BlackArch Linux, специализированного дистрибутива для исследований в области безопасности и изучения защищённости систем. Дистрибутив построен на пакетной базе Arch Linux и включает более 2400 связанных с безопасностью утилит. Поддерживаемый проектом репозиторий пакетов совместим с Arch Linux и может использоваться в обычных установках Arch Linux. Сборки подготовлены в виде Live-образа размером 13 Гб (x86_64) и сокращённого образа для установки по сети (491 Мб). В качестве графических окружений предлагаются на выбор оконные менеджеры fluxbox, openbox, awesome, wmii, i3 и spectrwm. Дистрибутив может работать в Live-режиме, но также развивает собственный инсталлятор с возможностями сборки из исходного кода. Кроме архитектуры x86_64, пакеты в репозитории также формируются для систем ARMv6, ARMv7 и Aarch64, и могут быть установлены из Arch Linux ARM. Основные изменения: В состав включено 120 новых программ;

В lxdm добавлен шрифт terminus;

Ядро Linux обновлено до версии 5.4.6 (ранее использовалась ветка 5.2);

Инсталлятор blackarch-installer обновлён до версии 1.1.34;

В эмуляторе терминала urxvt обеспечена возможность изменения размера на лету;

В vim плагин pathogen заменён на Vundle.vim. Добавлен новый плагин clang_complete;

Обновлены все утилиты и пакеты;

Обновлены меню для оконных менеджеров awesome, fluxbox и openbox.



