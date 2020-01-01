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Выпуск BlackArch 2020.01.01, дистрибутива для тестирования безопасности

29.12.2019 22:14

Опубликованы новые сборки BlackArch Linux, специализированного дистрибутива для исследований в области безопасности и изучения защищённости систем. Дистрибутив построен на пакетной базе Arch Linux и включает более 2400 связанных с безопасностью утилит. Поддерживаемый проектом репозиторий пакетов совместим с Arch Linux и может использоваться в обычных установках Arch Linux. Сборки подготовлены в виде Live-образа размером 13 Гб (x86_64) и сокращённого образа для установки по сети (491 Мб).

В качестве графических окружений предлагаются на выбор оконные менеджеры fluxbox, openbox, awesome, wmii, i3 и spectrwm. Дистрибутив может работать в Live-режиме, но также развивает собственный инсталлятор с возможностями сборки из исходного кода. Кроме архитектуры x86_64, пакеты в репозитории также формируются для систем ARMv6, ARMv7 и Aarch64, и могут быть установлены из Arch Linux ARM.

Основные изменения:

  • В состав включено 120 новых программ;
  • В lxdm добавлен шрифт terminus;
  • Ядро Linux обновлено до версии 5.4.6 (ранее использовалась ветка 5.2);
  • Инсталлятор blackarch-installer обновлён до версии 1.1.34;
  • В эмуляторе терминала urxvt обеспечена возможность изменения размера на лету;
  • В vim плагин pathogen заменён на Vundle.vim. Добавлен новый плагин clang_complete;
  • Обновлены все утилиты и пакеты;
  • Обновлены меню для оконных менеджеров awesome, fluxbox и openbox.


  1. Главная ссылка к новости (https://blackarch.org/blog.htm...)
  2. OpenNews: Выпуск BlackArch 2019.09.01, дистрибутива для тестирования безопасности
  3. OpenNews: Выпуск Wifislax 4.12, дистрибутива для тестирования Wi-Fi
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Parrot 4.7 с подборкой программ для проверки безопасности
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива для исследования безопасности систем Kali Linux 2019.4
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: blackarch
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 22:24, 29/12/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    А он пользуется популярностью у юных недохакеров так же, как KaliLinux?
     
     
  • 4, программист (?), 22:46, 29/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    думай о чем говориш, калилинукс и блекарч стоят на ступень выше чем остльные дистры
     

  • 2, Аноним (2), 22:32, 29/12/2019 [ответить]  
    		• +/
    "Live-образа размером 13 Гб" надеюсь на 1,3
     
     
  • 3, Аноним (3), 22:35, 29/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет, там именно 13998917632. В том-то и дело :) Дистр для мегакрутых мамкиных кулхацкеров.
     
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