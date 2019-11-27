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Релиз дистрибутива для исследования безопасности систем Kali Linux 2019.4

27.11.2019 07:31

Представлен релиз дистрибутива Kali Linux 2019.4, предназначенного для тестирования систем на предмет наличия уязвимостей, проведения аудита, анализа остаточной информации и выявления последствий атак злоумышленников. Все оригинальные наработки, созданные в рамках дистрибутива, распространяются под лицензией GPL и доступны через публичный Git-репозиторий. Для загрузки подготовлены несколько вариантов iso-образов, размером, 1.1, 2.6 и 3.1 Гб. Сборки доступны для архитектур x86, x86_64, ARM (armhf и armel, Raspberry Pi, Banana Pi, ARM Chromebook, Odroid). Помимо базовой сборки с Xfce и урезанной версии предлагаются варианты с KDE, GNOME, MATE, LXDE и Enlightenment e17.

Kali включает одну из самых полных подборок инструментов для специалистов в области компьютерной безопасности: от средств для тестирования web-приложений и проникновения в беспроводные сети, до программ для считывания данных с идентификационных RFID чипов. В комплект входит коллекция эксплоитов и более 300 специализированных утилит для проверки безопасности, таких как Aircrack, Maltego, SAINT, Kismet, Bluebugger, Btcrack, Btscanner, Nmap, p0f. Помимо этого, в дистрибутив включены средства для ускорения подбора паролей (Multihash CUDA Brute Forcer) и WPA ключей (Pyrit) через задействование технологий CUDA и AMD Stream, позволяющих использовать GPU видеокарт NVIDIA и AMD для выполнения вычислительных операций.

В новом выпуске:

  • По умолчания в качестве окружения рабочего стола задействован Xfce вместо GNOME. Использование легковесного окружения позволило снизить системные требования и унифицировать рабочий стол с редакцией для устройств ARM;
  • Для GNOME и Xfce предложена новая GTK3-тема оформления;
  • Реализован режим "Kali Undercover", симулирующий оформление Windows , чтобы не вызывать подозрений при работе с Kali в публичных местах;
  • Документация преобразована в формат Markdown, перенесена в Git и размещена в новом каталоге /docs/;
  • Предложено руководство по формированию собственных пакетов для Kali;
  • В инсталлятор добавлена опция для использования ФС Btrfs на корневом разделе;
  • Добавлен пакет с оболочкой pwsh, позволяющая выполнять скрипты для PowerShell напрямую из Kali;
  • Добавлено окружение NetHunter Kex, позволяющее запустить полноценный рабочий стол Kali на мобильных устройствах с платформой Android (к смартфону с портом HDMI подключается экран, клавиатура и мышь);
  • Ядро Linux обновлено до версии 5.3.9.

Одновременно подготовлен релиз NetHunter 2019.4, окружения для мобильных устройств на базе платформы Android с подборкой инструментов для тестирования систем на наличие уязвимостей. При помощи NetHunter возможна проверка осуществления атак, специфичных для мобильных устройств, например, через эмуляцию работы USB-устройств (BadUSB и HID Keyboard - эмуляция сетевого USB-адаптера, который может использоваться для MITM-атак, или USB-клавиатуры, выполняющей подстановку символов) и создание подставных точек доступа (MANA Evil Access Point). NetHunter устанавливается в штатное окружение платформы Android в форме chroot-образа, в котором выполняется специально адаптированный вариант Kali Linux.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.kali.org/news/kali...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива для исследования безопасности систем Kali Linux 2019.3
  3. OpenNews: Релиз CAINE 10.0, дистрибутива для выявления скрытых данных
  4. OpenNews: Выпуск BackBox Linux 6, дистрибутива для тестирования безопасности
  5. OpenNews: Выпуск BlackArch 2019.09.01, дистрибутива для тестирования безопасности
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Parrot 4.7 с подборкой программ для проверки безопасности
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: linux, kali
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Tifereth (ok), 07:37, 27/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    "Undercover" - занятно. Действительно, станет меньше странных взглядов.
     
     
  • 2.10, Секция башенного крана QTZ63 ОРИГИНАЛ (?), 10:06, 27/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Tails давно такое предлагается.
     

  • 1.2, Fracta1L (ok), 07:49, 27/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    > в качестве окружения рабочего стола задействован Xfce вместо GNOME

    Хахахах

     
  • 1.3, Аноним (3), 08:56, 27/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    впервые на линуксе, вижу оформление действительно похожее на Windows
     
     
  • 2.5, A.Stahl (ok), 09:05, 27/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    За что ты так ненавидишь пунктуацию?
     
     
  • 3.9, gogo (?), 10:05, 27/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Просто человек впервые на Линуксе. И видит некое оформление.
     
     
  • 4.11, A.Stahl (ok), 10:13, 27/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда точка с запятой была бы более уместна.


     
     
  • 5.15, Annoynymous (ok), 10:48, 27/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Люди младше 40 вообще не в курсе существования точки с запятой за пределами языка C.
     
     
  • 6.20, Аноним (20), 10:57, 27/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Люди младше 40 вообще не в курсе существования точки с запятой за пределами языка C.

    Вы в названии языка программирования пропустили цифру 1.

     
  • 3.16, Аноним (16), 10:53, 27/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А шо низя?
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:01, 27/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Это великолепно! Debian 10 и Windows 10 теперь братья близнецы!
     
     
  • 2.17, Аноним (20), 10:55, 27/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это сделано специально.

    Помните в анекдоте:
    В комнату с архивом Пентагона имеет доступ
    - Президент, но только вместе с Директором ЦРУ и не более чем на 1 час
    - Председатель комитета начальников штабов, но только вместе с директором ФБР и не более 30 минут.
    - И уборщица - в любое время.

     

  • 1.6, Аноним (6), 09:05, 27/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    ненужно. есть black arch.
     
     
  • 2.18, Аноним (20), 10:56, 27/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    АфроАмериканский arch? Тырит данные?
     

  • 1.7, Аноним (-), 09:22, 27/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Будет чем заняться под Новый год и в новогодние каникулы. Уря!
     
  • 1.13, Аноним (13), 10:30, 27/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    [i]По умолчания в качестве окружения рабочего стола задействован Xfce вместо GNOME.[/i]

    Что-то я не нахожу образа с XFCE, в отличие от GNOME на https://www.kali.org/downloads/

     
     
  • 2.14, Аноним (14), 10:37, 27/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что-то я не нахожу образа с XFCE, в отличие от GNOME на

    Самый первый в списке https://cdimage.kali.org/kali-2019.4/kali-linux-2019.4-amd64.iso

     
  • 2.19, Аноним (20), 10:56, 27/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не быть тебе хакером.
     

  • 1.21, Аноним (21), 10:57, 27/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Но зачем? Есть Microsoft Windows 10. Тем все норм с безопасностью
     

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