Релиз дистрибутива для исследования безопасности систем Kali Linux 2019.4

Представлен релиз дистрибутива Kali Linux 2019.4, предназначенного для тестирования систем на предмет наличия уязвимостей, проведения аудита, анализа остаточной информации и выявления последствий атак злоумышленников. Все оригинальные наработки, созданные в рамках дистрибутива, распространяются под лицензией GPL и доступны через публичный Git-репозиторий. Для загрузки подготовлены несколько вариантов iso-образов, размером, 1.1, 2.6 и 3.1 Гб. Сборки доступны для архитектур x86, x86_64, ARM (armhf и armel, Raspberry Pi, Banana Pi, ARM Chromebook, Odroid). Помимо базовой сборки с Xfce и урезанной версии предлагаются варианты с KDE, GNOME, MATE, LXDE и Enlightenment e17. Kali включает одну из самых полных подборок инструментов для специалистов в области компьютерной безопасности: от средств для тестирования web-приложений и проникновения в беспроводные сети, до программ для считывания данных с идентификационных RFID чипов. В комплект входит коллекция эксплоитов и более 300 специализированных утилит для проверки безопасности, таких как Aircrack, Maltego, SAINT, Kismet, Bluebugger, Btcrack, Btscanner, Nmap, p0f. Помимо этого, в дистрибутив включены средства для ускорения подбора паролей (Multihash CUDA Brute Forcer) и WPA ключей (Pyrit) через задействование технологий CUDA и AMD Stream, позволяющих использовать GPU видеокарт NVIDIA и AMD для выполнения вычислительных операций. В новом выпуске: По умолчания в качестве окружения рабочего стола задействован Xfce вместо GNOME. Использование легковесного окружения позволило снизить системные требования и унифицировать рабочий стол с редакцией для устройств ARM;

Для GNOME и Xfce предложена новая GTK3-тема оформления;

Реализован режим "Kali Undercover", симулирующий оформление Windows , чтобы не вызывать подозрений при работе с Kali в публичных местах;

Документация преобразована в формат Markdown, перенесена в Git и размещена в новом каталоге /docs/;

Предложено руководство по формированию собственных пакетов для Kali;

В инсталлятор добавлена опция для использования ФС Btrfs на корневом разделе;

Добавлен пакет с оболочкой pwsh, позволяющая выполнять скрипты для PowerShell напрямую из Kali;

Добавлено окружение NetHunter Kex, позволяющее запустить полноценный рабочий стол Kali на мобильных устройствах с платформой Android (к смартфону с портом HDMI подключается экран, клавиатура и мышь);

Ядро Linux обновлено до версии 5.3.9. Одновременно подготовлен релиз NetHunter 2019.4, окружения для мобильных устройств на базе платформы Android с подборкой инструментов для тестирования систем на наличие уязвимостей. При помощи NetHunter возможна проверка осуществления атак, специфичных для мобильных устройств, например, через эмуляцию работы USB-устройств (BadUSB и HID Keyboard - эмуляция сетевого USB-адаптера, который может использоваться для MITM-атак, или USB-клавиатуры, выполняющей подстановку символов) и создание подставных точек доступа (MANA Evil Access Point). NetHunter устанавливается в штатное окружение платформы Android в форме chroot-образа, в котором выполняется специально адаптированный вариант Kali Linux.



