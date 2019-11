Релиз дистрибутива для исследования безопасности систем Kali Linux 2019.4

2.5 , A.Stahl ( ok ), 09:05, 27/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +8 + / – За что ты так ненавидишь пунктуацию?

3.9 , gogo ( ? ), 10:05, 27/11/2019 Просто человек впервые на Линуксе. И видит некое оформление.

4.11 , A.Stahl ( ok ), 10:13, 27/11/2019 Тогда точка с запятой была бы более уместна.

5.15 , Annoynymous ( ok ), 10:48, 27/11/2019 Люди младше 40 вообще не в курсе существования точки с запятой за пределами языка C.

6.20 , Аноним ( 20 ), 10:57, 27/11/2019 >Люди младше 40 вообще не в курсе существования точки с запятой за пределами языка C. Вы в названии языка программирования пропустили цифру 1.

3.16 , Аноним ( 16 ), 10:53, 27/11/2019 А шо низя?