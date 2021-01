Представлена редакция смартфона PinePhone с дистрибутивом Mobian

2.7 , IdeaFix ( ok ), 16:16, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – У гиков еще есть пять штук mpx220, десяток n900 и парочка тех htс, у которых винда и андроид с дуалбутом... так что, рынок перенасыщен :)

3.15 , mos87 ( ok ), 16:33, 16/01/2021 зато у шапко-гномо-гиков такая возможно плотненько так сесть на любимый ко... стэк.

ведь гнумо софт он же как нам говорили всю дорогу борщевики для мобилочек, т.к. этот ваш десктоп вообще никому не нужен.

Что же тогда? Кушайте, не обляпайтесь.

2.9 , Корец ( ? ), 16:16, 16/01/2021 >> мессенджер Fractal

>догадываюсь что там за месседжи Сишная дырень?

2.19 , mos87 ( ok ), 16:39, 16/01/2021 я гонял на десктопе - зотверждаю, такое же безблагодатное г))

Впрочем, как и весь современный десктопный швабoдный хипсто софт, по правде сказать. Что на Шапко-ГнОМО стэке что на Кутях. Дело не в бобине, а в руках и головах