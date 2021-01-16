Представлена редакция смартфона PinePhone с дистрибутивом Mobian

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|1.1, Аноним (1), 16:08, 16/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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> при желании заменить предлагаемую по умолчанию посредственную камеру на более качественную
"Как продать лоху две камеры".
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|3.73, Аноним (1), 19:47, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> с тремя
их хотя бы использовать можно, а не "купил - выброси".
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|2.28, Аноним (28), 17:00, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ещё бы этот SoC мог железно с качественной камеры картинку снять и обработать
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|1.2, Амоним (?), 16:11, 16/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Хм, звучит заманчиво, 3/32 гб конечно не фонтан, но должно хватать. Но звонит-то оно как? Хочется все-таки телефон иметь, а не наладонник.
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|2.32, Аноним (32), 17:12, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Звонить может и кнопочный за $10, вся суть Android в приложениях - календари с планировщиком и интеграцией с сервисами и справочными приложениями (показ фаз луны, восхода/заката, праздников для разных стран), справочники, навигация (GPS, Гироскоп), офисный софт, камера с HDR и нейросетями и куча настроек в сторонних камерах. Есть это все в данном аппарате? Или по сути он не отличается от обычного кнопочного?
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|3.36, Амоним (?), 17:22, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот как раз таки андроида, со всеми его сервисами, телеметрией, трекерами и прочими зондами мне не надо. Мне нужна нормальная и привычная ось, в которой я могу ставить то что мне надо, убирать то что мне не надо, понимать и видеть что именно работает на моем телефоне и что оно делает. Камеры по 20 мп с дыркой вместо объектива, 6 гиг памяти для хрома с рекламой я охотно уступлю желающим полного сервиса от андроида.
Большинство вами перечисленного кстати есть и в виде опенсорс на линуксе.
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|3.64, Аноним (64), 18:53, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>камера с HDR и нейросетями
А нейросети-то на чьём оборудовании исполняются? Вот и вся суть Android, а также Алис и прочих помошников.
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|4.75, Аноним (75), 20:10, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На моем. У многих нейросетей мобильные версии есть, методики уменьшения сложности сетей тоже известны и вполне используются.
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|2.61, SlackJiralove (?), 18:33, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Звонилка работает, проверено на пайнфоне с Manjaro. Только уж больно дорогой телефон, если заказывать из-за бугра, доставка + растаможка, и можно купить какой-нить бюджетный хуавей с хар-ками гораздо получше.
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|1.3, Денис Попов (?), 16:11, 16/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–9 +/–
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Этим вообще кто либо пользуется? Равносильно тебе дарят крутой мерс, а ты отказываешься и покупаешь 40-летний жигуль. Тут же самое - вместо того, чтобы не парится и взять норм телефон, тут обрубок за большие деньги, которым невозможно нормально пользоваться.
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|2.10, Аноним (10), 16:20, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+16 +/–
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> Равносильно тебе дарят крутой мерс, а ты отказываешься и покупаешь 40-летний жигуль.
Только потом оказывается, что этот мерс может управляться только специально нанятым водителем и под присмотром представителя производителя. Более того, уже после покупки выясняеьтся, что на каждые выезд нужно получать и оплачивать отдельное разрешение, заправляться можно только на принадлежащих мерседесу заправках и ездить только по нескольким центральным платным магистралям, а при повороте на остальные дороги теряется гарантия.
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|3.30, Аноним (28), 17:05, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Следующая фаза: кто-то управляет мыслями, показывает картинки и говорит голоса.
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|3.34, Аноним (32), 17:20, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Эта логика работала бы, если бы не было форков Android - LineageOS, Pixel Experience, crDroid, AOSP Extended, EvolutionX (это из тех кто более-менее бодро разрабатывается). Сейчас выгоднее купить какой-нибудь Xiaomi с характеристиками в 3 раза лучше по той же цене $200 и накатить на него одну из этих прошивок. В идеале конечно покупать Samsung, но к сожалению для них очень неохотно адаптируют форки Android, только для самых дорогих. Итог - получим все преимущества Android без его недостатков. Можно конечно попараноить про шпионские закладки на аппаратном уровне и что от них мы не избавимся, но лично я о таких чтобы были совсем критичными не слышал, если не считать совсем древних телефонов.
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|4.40, A.Stahl (ok), 17:30, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Android без его недостатков
Андроид состоит из недостатков полностью. Это вещь в себе, не подчиняющаяся никаким стандартам и не позволяющая хоть как-то ситуацию изменить. Я на вскидку не могу вспомнить НИ ОДНОЙ штуки, которая в Андроиде была бы сделана не то что лучше чем в нормальных ОС общего назначения, но даже вообще не слишком плохо.
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|6.50, A.Stahl (ok), 17:48, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Чем предлагаете пользоваться?
Я ничего никому не предлагаю. Я просто указываю на то, что Андроид -- говно.
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|3.42, Денис Попов (?), 17:35, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А, ну, да. А телефон, которым можно только звонить, прям вообще такой гибкий и многофункциональный.
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|2.11, Аноним (11), 16:21, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Какой глупый. Уже даже был эксперимент, что премиум тачку якобы бесплатно дарят и чего это потом стоило.
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|3.29, Аноним (28), 17:04, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Исключительность и стадность с неким псевдодиссидентским меньшиством, ну такое себе мироощущение. Дурак скорее тот, кто запирается в железный ящик на сто замков, зато абсолютно гениален и превосходен в своём уме над остальными овцами, сам не подозревая того, что сам себя запер от жизни, а не кто-то пришёл и ограничил извне.
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|4.33, user90 (?), 17:12, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чо сказать-то хотел, болезный? Ну кроме "стадности с неким псевдодиссидентским меньшиством", это я даже не пробовал распарсить))
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|5.74, qwerty (??), 19:59, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ставлю на "кто не пользуется инстаграмом и считает, что умнее меня, тот лох".
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|2.58, flkghdfgklh (?), 18:30, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Для тебя 200 баксов это большие деньги? У меня для тебя плохие новости. Тебе нужно пойти работать. 200 баксов это один раз сходить в магазин за продуктами, блин
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|1.4, Леголас (ok), 16:11, 16/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> мессенджер Fractal
догадываюсь что там за месседжи
Вообще, искренне желаю удачи таким начинаниям. Возможно, если заморочиться с компонентами, то и в плане железа удастся собрать достойный аппарат. На массовый рынок им путь заказан, конечно, однако как ниша для гиков очень даже ничего.
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|2.7, IdeaFix (ok), 16:16, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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У гиков еще есть пять штук mpx220, десяток n900 и парочка тех htс, у которых винда и андроид с дуалбутом... так что, рынок перенасыщен :)
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|3.15, mos87 (ok), 16:33, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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зато у шапко-гномо-гиков такая возможно плотненько так сесть на любимый ко... стэк.
ведь гнумо софт он же как нам говорили всю дорогу борщевики для мобилочек, т.к. этот ваш десктоп вообще никому не нужен.
Что же тогда? Кушайте, не обляпайтесь.
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|2.9, Корец (?), 16:16, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>> мессенджер Fractal
>догадываюсь что там за месседжи
Сишная дырень?
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|2.19, mos87 (ok), 16:39, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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я гонял на десктопе - зотверждаю, такое же безблагодатное г))
Впрочем, как и весь современный десктопный швабoдный хипсто софт, по правде сказать. Что на Шапко-ГнОМО стэке что на Кутях. Дело не в бобине, а в руках и головах
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|1.8, IdeaFix (ok), 16:16, 16/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как оно на повседнев? ПРосто реально в mpx200 было интересно играть, а вот звонить - не очень.
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|1.13, mos87 (ok), 16:32, 16/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Насчет перечисленного софта - все эти адовые хипсто-поделки на ГнОМО-стЭке не-feature-complete, глючны и малоюзабельны и на десктопе-то, а уж перспектива быть зависимым от них где-то вдали от оного это вообще такой особый гико-мазохизм
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|2.16, user90 (?), 16:34, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Насчет перечисленного софта
Перечислено всего несколько аппликух, половина из которых нафиг не нужна) Тут только самому компилять..
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|3.18, mos87 (ok), 16:37, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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почта, мессенджер и т.д. не нужны? лол, ну есть эмуль терминала вон))
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|1.14, user90 (?), 16:32, 16/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Продавался бы в ларьке у метро - уже давно бы купил, а так просто лень заморачиваться..
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|2.17, mos87 (ok), 16:35, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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если бы не цена давно бы заказал Pro1-X, с Линейкой конечно а не Убунтой (что там с ней делать? впечатлять девушек что ли)
там оказца была версия по более гуманному ценнику, но давно разобрали. Полтинник на игрушку я пока не готов слить.
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|2.38, Аноним (38), 17:29, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Умеет, подключаешь к компу, включаешь отладку, печатаешь phoneapp -call "номер телефона" от рута
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|1.24, Аноним (28), 16:55, 16/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Может быть кладменам сойдёт, и то хорошенько преднастроенный на добавление координат к фоткам и выгрузку. И параноикам для утешения.
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|2.26, Аноним (28), 16:57, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А нее, не сойдет, там матрица вообще шлак. 1/4″
Значит только параноикам и фетишистам.
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|1.37, Аноним (38), 17:27, 16/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А что, скрины рабочего стола (хотя бы) стыдно им показать? Или там bash только?
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|1.39, псевдонимус (?), 17:29, 16/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Не совсем по теме, но все же: посоветуйте защищённый смартфон (падение с высоты 1.5-2 метра, влагозащищённый б(кратковременное погружение в воду)) с возможностью перепрошивки с удалением гугломусора и китайских троянов. Примерные ТТХ: 3г рам, от 16г встроенной, проводная зарядка. Игры играться не будут, качество камеры второстепенно.
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|2.43, user90 (?), 17:36, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> с удалением гугломусора
Это ты про ведроид? - Эталонный жи образец ;)
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|2.53, Аноним (53), 18:04, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тебе нужен промышленный смартфон. С открытыми проошивками не существует. Сделай сам.
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|1.47, Михрютка (ok), 17:44, 16/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>>>используется композитный сервер Phoc,
основным разработчикм которго является Phoc Yue
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|2.49, псевдонимус (?), 17:48, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это лижыте сами, а мне дайте кнопки!
Для звонков мне действительно удобнее кнопки. Но вот читать с омнофон в дороге лично мне доставило.
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|3.51, VINRARUS (ok), 17:55, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> Это лижыте сами, а мне дайте кнопки!
> Для звонков мне действительно удобнее кнопки. Но вот читать с омнофон в
> дороге лично мне доставило.
Читаю с экрана 320х240 без проблем уже много лет, перелистываю страницы не языком через весь экран, а милиметровым движением пальца который лежыт на кнопке в удобном месте. А главное при перелистывании не мелькают другие части тела между экраном и глазами.
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|1.52, Аноним (53), 18:02, 16/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Зачем вам это PinePhone с ПРОПРИЕТАРНЫМ SoC ARM Allwinner A64?
Смысл покупать "свободный" смартфон с проприетраным ЦПУ?
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|2.56, аноним2 (?), 18:27, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А есть производители неогороженных ЦПУ, которые не в убыток себе их производят, в достаточном количестве и за приемлемую цену?
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|1.57, Аноним (57), 18:30, 16/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Окружение включает основанную на технологиях GNOME пользовательскую оболочку Phosh, развиваемую компанией Purism для смартфона Librem 5
А эта оболочка тоже жрёт гигабайт оперативы с холодного запуска, как и гном-щель?
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|2.68, flkghdfgklh (?), 19:36, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это разные модели, ванька
В новости тебе прямо пишут о двух моделях, одна на 2 Гб, другая на 3 Гб. Больше памяти этот древний чип не умеет, а то было бы 4
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