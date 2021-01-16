Представлена редакция смартфона PinePhone с дистрибутивом Mobian

Сообщество Pine64 представило редакцию смартфона PinePhone Mobian Community Edition, поставляемую с прошивкой на базе дистрибутива Mobian, развивающего вариант Debian GNU/Linux для мобильных устройств. Окружение включает основанную на технологиях GNOME пользовательскую оболочку Phosh, развиваемую компанией Purism для смартфона Librem 5. Для отрисовки используется композитный сервер Phoc, работающий поверх Wayland.

Новая редакция смартфона поступит в продажу 18 января и будет поставляться в вариантах за 149 долларов (2GB ОЗУ + 16GB eMMC) и 199 долларов (3GB ОЗУ + 32GB eMMC + переходник USB Type-C для подключения к монитору, сети, клавиатуре и мыши (HDMI, 10/100 Ethernet и два порта USB 2.0)). Редакция с Mobian дополнит ранее выпускаемые варианты смартфона PinePhone, поставляемые с postmarketOS, KDE Plasma Mobile, UBports/Ubuntu Touch и Manjaro.

Из базовых приложений можно отметить просмотрщик документов Evince, текстовый редактор GEdit, просмотрщик изображений Eye of Gnome, менеджер установки приложений GNOME Software, систему заметок GNOME ToDo, интерфейс для настройки GSM/CDMA/UMTS/EVDO/LTE-модемов ModemManager, адресную книгу GNOME Contacts, программу записи звука GNOME Sound Recorder, конфигуратор GNOME Control Center, программу мониторинга GNOME Usage, почтовый клиент Geary, мессенджер Fractal (на базе протокола Matrix). Для управления телефонными вызовами задействован интерфейс Calls, в котором используется телефонный стек oFono. Приложения собраны с библиотекой виджетов libhandy и патчами от проекта Purism, нацеленными на улучшение работы интерфейса на небольших экранах. Возможна установка любых пакетов из репозиториев Debian.

Напомним, что аппаратная начинка PinePhone рассчитана на использование заменяемых компонентов - большинство модулей не впаяно, а подключено через отсоединяемые шлейфы, что позволяет, например, при желании заменить предлагаемую по умолчанию посредственную камеру на более качественную. Устройство построено на четырёхъядерном SoC ARM Allwinner A64 c GPU Mali 400 MP2, оснащено 2 или 3 ГБ ОЗУ, 5.95-дюймовым экраном (1440×720 IPS), Micro SD (с поддержкой загрузки с SD-карты), 16 или 32 ГБ eMMC (внутренний), портом USB-C с USB Host и совмещённым видеовыходом для подключения монитора, 3.5 мм mini-jack, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 (A2DP), GPS, GPS-A, GLONASS, двумя камерами (2 и 5Mpx), съёмным аккумулятором 3000mAh, аппаратно отключаемыми компонентами с LTE/GNSS, WiFi, микрофоном и динамиками.

Из связанных с проектом PinePhone изменений также можно отметить публикацию тестового варианта прошивки на базе дистрибутива OpenMandriva Lx 4.2 с пользовательской оболочкой KDE Plasma Mobile и свежим ядром Linux 5.10. Кроме OpenMandriva Lx и Mobian, для PinePhone развиваются загрузочные образы на базе postmarketOS, KDE Plasma Mobile, UBports, Maemo Leste, Manjaro, LuneOS, Nemo Mobile и частично открытой платформой Sailfish. Ведётся работа по подготовке сборок с NixOS. Программное окружение может быть загружено прямо с SD-карты без необходимости осуществлять перепрошивку.