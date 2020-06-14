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Mobian - проект по адаптации Debian для мобильных устройств

14.06.2020 10:07

В рамках проекта Mobian предпринята попытка создания варианта Debian GNU/Linux для мобильных устройств. В сборках используются штатная пакетная база Debian, набор приложений GNOME и пользовательская оболочка Phosh, развиваемая компанией Purism для смартфона Librem 5. Phosh базируется на технологиях GNOME (GTK, GSettings, DBus) и использует композитный сервер Phoc, работающий поверх Wayland. Mobian пока ограничивается подготовкой сборок только для смартфона PinePhone, распространяемого сообществом Pine64.

Из приложений предлагаются просмотрщик изображений Eye of Gnome, система заметок GNOME ToDo, интерфейс для настройки GSM/CDMA/UMTS/EVDO/LTE-модемов ModemManager, адресная книга GNOME Contacts, программа записи звука GNOME Sound Recorder, конфигуратор GNOME Control Center, просмотрщик документов Evince, текстовый редактор GEdit, менеджер установки приложений GNOME Software, программа мониторинга GNOME Usage, почтовый клиент Geary, мессенджер Fractal (на базе протокола Matrix), интерфейс управления вызовами Calls (используется телефонный стек oFono). В планах добавление MPD Client, программы для работы с картами, клиента Spotify, программы для прослушивания аудиокниг, ночного режима, возможности шифрования данных на накопителе.

Приложения собраны с патчами от проекта Purism, нацеленными на улучшение работы интерфейса на небольших экранах. В частности, проект Purism развивает библиотеку libhandy c набором виджетов и объектов для создания интерфейса пользователя. В состав библиотеки входит 29 виджетов, охватывающих различные типовые элементы интерфейса, такие как списки, панели, блоки редактирования, кнопки, вкладки, формы поиска, диалоговые окна и т.п. Предложенные виджеты позволяют создавать универсальные интерфейсы, которые органично функционируют как на крупных экранах ПК и ноутбуков, так и на небольших сенсорных экранах смартфонов. Интерфейс приложений динамически меняется в зависимости от размера экрана и доступных устройств ввода. Ключевой целью проекта является предоставление возможности работать с одними и теми же GNOME-приложениями на смартфонах и ПК.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Доступен для заказа планшет PineTab, поставляемый с Ubuntu Touch
  3. OpenNews: Доступен для заказа смартфон PinePhone, поставляемый с UBports
  4. OpenNews: В PureOS добавлен адаптивный интерфейс для мобильных устройств и больших экранов
  5. OpenNews: Выпуск libhandy 0.0.10, библиотеки для создания мобильных вариантов приложений GTK/GNOME
  6. OpenNews: Анонсирована дата начала продаж смартфона Librem 5
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53151-mobian
Ключевые слова: mobian, debian, pinephone
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 10:09, 14/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    > Phosh базируется на технологиях GNOME

    Ну вот, нашлось конец применение для ТретьеГнома!

     
     
  • 2.14, microsoft (?), 11:13, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ага, столько лет еб..ни для десктоп пс и все ради этого сраного момента.
     
  • 2.17, Будущее (?), 11:22, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В 3.36 шелл допилили и он стал жрать 500-600MB RAM, ворочается весьма быстро. можно пихать в мобайл. Да и хардверное ускорение привезли наконец-то в фокс, без него в смартфонах печаль полная.

    Кеды, говоря прямо, нифига не достигли в этом направлении.

    Но, как я писал ниже, железо - древний отстой, и какой супер-дупер крутой не был бы софт никто, кроме кучки фанатов, это **не купит**.

     
     
  • 3.23, Аноним (23), 11:45, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Кеды, говоря прямо, нифига не достигли в этом направлении.

    Врёшь, они сократили потребление ОЗУ ещё до гнома.

     
  • 3.24, denkin (ok), 11:54, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кеды сейчас по потреблению оперативки "уделали" XFCE 4.1, и пытаются сделать то же по нагрузке на процессор/видео.
    А гном - догоняет винду, если уже не обогнал.
     

  • 1.2, A.Stahl (ok), 10:10, 14/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Вот это хорошо: ОС общего назначения, комфортно чувствующая себя на КПК и сматрфонах и при этом без мечтающей об вендорлоке корпорации за спиной.

    За подобными проектами будущее (хороший вариант будущего)

     
     
  • 2.5, КО (?), 10:17, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Будущее - это если хомякам перестанут промывать мозги и говорить что, кхм, яблоко это норма.
    Хотя с такими ценами на смартфоны уже без разницы какой НЕ брать.
    З.Ы. Комментаторы в стиле: "Не насосал - не достоин" могут и дальше себя убеждать.
     
     
  • 3.13, Будущее (?), 11:11, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > кхм, яблоко это норма.

    Яблоко это норма, да. Ибо продажи одной модели в 40-50-60 миллионов привели к тому, что айфоны везде, даже у каких-то узбеков-монтажников на работе. И я пользуюсь, конечно, ибо нет желания быть частью ботнета гугля в стиле 1984. Внизапна на этом сайтике также включен google analytics, привет адептам швабoдки.


    Ну а сосeт здесь СПО, ибо нишмагли ничего противоставить.

    https://puri.sm/faq/#faq-Whatarethephonespecs - cпеки пятилетней давности

    https://www.pine64.org/pinephone/ - спеки семилетней давности. Mali 400 MP2 - эта Samsung Galaxy S2!

    Покупать этот древний хлам я конечно же не буду, и советовать тоже. Ибо девушка банально спросит: а че эта за дешевая фиготень у тeбя вместо телефона?

    И да, гайз, в следующий раз при попыткe делать бизнес - начните з премиум-сегмента. Поучитесь у Tesla и дохренищи аналогичных проектов.

     
     
  • 4.18, Аноним (18), 11:24, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну мы рады, конечно, что у тебя зарплата тысяч 200-300. Ибо только при таком доходе здравомыслящий человек может позволить себе яблофон не ради дешевых понтов, а ради фич или просто из горячей любви к огрызкам.
    А ботнет гугла ты променял на ботнет эппла. И на искусственное снижение производительности, чтобы вот такие хомячки, писая на ходу кипятком, бежали раз в полгода покупать новый яблофон. А топ-менеджмент эппла, посмеиваясь, гребет бабло экскаваторами.
     
     
  • 5.30, iPony129412 (?), 12:21, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И на искусственное снижение производительности

    Я был бы рад, если бы хотя бы на одном из моих прошлых смартфонов, которые были бы не от Apple, было бы такое "снижение производительности".

     
  • 4.19, Тест (?), 11:25, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я думаю разработчики изначально не гнались за яблоком у них другие цели.
    И чем тебе гугл не угодил? Я ушёл с яблок когда ощутил что ты не покупаешь а берёшь его погонять у эппл они ещё и следят за тобой, в ведройде все это отключается и можно даже учётную запись не заводить
     
     
  • 5.28, iPony129412 (?), 12:18, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в ведройде все это отключается и можно даже учётную запись не заводить

    Это примерно, как зашёл в клуб.
    А атм камеры даже в туалетах, беспредел полный творится, администрации по барабану.
    И то гордо открываешь канализационный люк и спускаешься вниз... И там живёшь.
    А через решётку что-то падает даже из закуски.

     
  • 4.21, Аноним (18), 11:28, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нормальное, кстати, железо. Батарейка только дохлая, была бы от 4000 mAh - совсем хорошо было бы.
     
  • 4.22, Vindex (?), 11:41, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Быть частью яблищного мира лучше? Вообще я айфонов почти не вижу, так что это явное преувеличение, что они везде. А гугл-сервисы удаляемы, я давно без них живу. Но настоящий линукс на телефоне был бы лучше, но меня в таким проектах беспокоит размер батареи, всё-таки у меня андроид на 6900 мА*ч живёт до 20 дней, и это мне нравится.

    Можно обобщить:
    "... ибо девушка банально спросит: а че за дешевая фиготень у тебя вместо рубашки?"
    "... ибо девушка банально спросит: а че за дешевая фиготень у тебя вместо машины?"
    "... ибо девушка банально спросит: а че за дешевая фиготень у тебя вместо поместья?"

     
     
  • 5.27, iPony129412 (?), 12:11, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Быть частью яблищного мира лучше?

    Конечно.

    На одной стороне Гугл с всемирном сливом информации, капчей автобусов, рекламой, но с бесплатнвми продуктами
    На другой стороне Apple с честными продуктами за деньги и нормальной поддержкой, и куда лучшей прайвэси.

    Для меня тут и думать нечего - выбираю второе. Хотя и к этому второму есть куча претензии в разных сферах.

     
     
  • 6.29, Аноним (18), 12:20, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    80 000 за телефон? Да вы, батенька, с жиру беситесь.
     
     
  • 7.32, iPony129412 (?), 12:26, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это рубли что ли?
    Посмотрел цены на iPhone XR - самое лучшее бюджетное предложение от Apple.
    50 000 рублей.
    Не особо дешёво. Но за поддержку и отсутствие мусора надо платить.
    Ничего не поделаешь.
     
  • 5.31, Аноним (18), 12:21, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я бы в первую очередь послал такую девушку... к маме.
     
  • 4.26, быдлоюзер (?), 12:05, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Ибо девушка"

    Мохнатый орган твоя икона. Стыд, срам, позор. Легкая беспомощная добыча соседних племён.

     
     
  • 5.33, ибогладиолус (?), 12:33, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Стыд, срам, позор.

    Угумс, давай-ка попробуй познакомиться с умной успешной женщиной с которой можно заводить семью, а не передергивать вместе под порнуху или краснoглазить. Не забудь доложить о результатах.

    Жыть в тундре или охотиться в Африке за "легкой добычей" выбор так себе.

     
  • 2.8, iPony129412 (?), 10:39, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > Вот это хорошо: ОС общего назначения, комфортно чувствующая себя на КПК и сматрфонах и при этом без мечтающей об вендорлоке корпорации за спиной.

    Ну так это не про сабж же

     
  • 2.35, Аноним (35), 12:40, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ОС общего назначения, комфортно чувствующая себя на КПК и сматрфонах и при этом без мечтающей об вендорлоке корпорации за спиной.

    Maemo/MeeGo.

     

  • 1.3, Аноним (3), 10:13, 14/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    вот только куда это поставить?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:18, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ссылку открыл бы. Pinephone.
     

  • 1.4, ДмитрийСССР (?), 10:15, 14/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все супер, идея отличная, но она будет ещё лучше, капли её (ОС) можно будет без затруднений поставить на любой смартфон
     
     
  • 2.15, Будущее (?), 11:14, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > поставить на любой смартфон

    утопия, драйверов банально нет. опять будет нeксус5 с китайским хламом как в линейджос.

     
     
  • 3.36, анонист (?), 12:41, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему, уже есть производители, которые могут предложить достойные устройства как я думаю, например Cosmo Communicator - производителем заявлена возможность установки Debian и Sailfish (ecли я не ошибаюсь. Скоро подоспеет Volla, там мб ставить ubports и Sailfish.
     

  • 1.7, lockywolf (ok), 10:22, 14/06/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
     
  • 2.9, Аноним (-), 10:42, 14/06/2020 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 10:50, 14/06/2020 Скрыто модератором
    		• –3 +/
     
     
  • 4.16, microsoft (?), 11:15, 14/06/2020 Скрыто модератором
    		• –3 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (3)

  • 1.11, Аноним (11), 11:01, 14/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Представляю какого качества будет оболочка, если они даже Вики страницу под телефон адаптировать не могут.
     
  • 1.12, Аноним (12), 11:01, 14/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Важно не то, какая она сейчас. Важно то, что процесс идёт.
    А вот когда народ допетрит, наконец, до перестраиваемых железячных архитектур ПОД ПО, вот тогда и будем цыпляток считать.
     
  • 1.20, Аноним (20), 11:25, 14/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И чтобы можно было памяти в телефон доставить диммами. И ссд.
     
  • 1.25, Аноним (25), 12:03, 14/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Платформа для моббинга?
     
  • 1.34, Аноним (34), 12:36, 14/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что бесит в этих мобильных коробочный версиях Осей для мобильных устройств, это то что производитель типа лучше знает что мне нужно.
    А интересует несколько вещей, если сабж решит эти болячки цены ему не будет.
    gsm телефон для служебного пользования

    1) Полноценная запись всех разговоров сотрудников, без возможность манипулирования настройками и отключения функции.

    2) централизованное управление контактами компании и синхронизации с телефонами без участия 3х строн.

    3) не отключаемая gps  навигация  

    4) нормальная работа vpn подключений

    5) в frizze моде что бы работал подконтрольный пуш сервис всегда а не так как сейчас


    Довели до того что телефон из инструмента для владельца превратился в инструмент сбора метаданных и персональных данных о владельце....


     

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