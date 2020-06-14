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|1.1, Аноним (1), 10:09, 14/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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> Phosh базируется на технологиях GNOME
Ну вот, нашлось конец применение для ТретьеГнома!
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|2.17, Будущее (?), 11:22, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В 3.36 шелл допилили и он стал жрать 500-600MB RAM, ворочается весьма быстро. можно пихать в мобайл. Да и хардверное ускорение привезли наконец-то в фокс, без него в смартфонах печаль полная.
Кеды, говоря прямо, нифига не достигли в этом направлении.
Но, как я писал ниже, железо - древний отстой, и какой супер-дупер крутой не был бы софт никто, кроме кучки фанатов, это **не купит**.
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|3.23, Аноним (23), 11:45, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Кеды, говоря прямо, нифига не достигли в этом направлении.
Врёшь, они сократили потребление ОЗУ ещё до гнома.
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|3.24, denkin (ok), 11:54, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Кеды сейчас по потреблению оперативки "уделали" XFCE 4.1, и пытаются сделать то же по нагрузке на процессор/видео.
А гном - догоняет винду, если уже не обогнал.
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|1.2, A.Stahl (ok), 10:10, 14/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Вот это хорошо: ОС общего назначения, комфортно чувствующая себя на КПК и сматрфонах и при этом без мечтающей об вендорлоке корпорации за спиной.
За подобными проектами будущее (хороший вариант будущего)
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|2.5, КО (?), 10:17, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Будущее - это если хомякам перестанут промывать мозги и говорить что, кхм, яблоко это норма.
Хотя с такими ценами на смартфоны уже без разницы какой НЕ брать.
З.Ы. Комментаторы в стиле: "Не насосал - не достоин" могут и дальше себя убеждать.
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|3.13, Будущее (?), 11:11, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> кхм, яблоко это норма.
Яблоко это норма, да. Ибо продажи одной модели в 40-50-60 миллионов привели к тому, что айфоны везде, даже у каких-то узбеков-монтажников на работе. И я пользуюсь, конечно, ибо нет желания быть частью ботнета гугля в стиле 1984. Внизапна на этом сайтике также включен google analytics, привет адептам швабoдки.
Ну а сосeт здесь СПО, ибо нишмагли ничего противоставить.
https://puri.sm/faq/#faq-Whatarethephonespecs - cпеки пятилетней давности
https://www.pine64.org/pinephone/ - спеки семилетней давности. Mali 400 MP2 - эта Samsung Galaxy S2!
Покупать этот древний хлам я конечно же не буду, и советовать тоже. Ибо девушка банально спросит: а че эта за дешевая фиготень у тeбя вместо телефона?
И да, гайз, в следующий раз при попыткe делать бизнес - начните з премиум-сегмента. Поучитесь у Tesla и дохренищи аналогичных проектов.
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|4.18, Аноним (18), 11:24, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну мы рады, конечно, что у тебя зарплата тысяч 200-300. Ибо только при таком доходе здравомыслящий человек может позволить себе яблофон не ради дешевых понтов, а ради фич или просто из горячей любви к огрызкам.
А ботнет гугла ты променял на ботнет эппла. И на искусственное снижение производительности, чтобы вот такие хомячки, писая на ходу кипятком, бежали раз в полгода покупать новый яблофон. А топ-менеджмент эппла, посмеиваясь, гребет бабло экскаваторами.
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|5.30, iPony129412 (?), 12:21, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И на искусственное снижение производительности
Я был бы рад, если бы хотя бы на одном из моих прошлых смартфонов, которые были бы не от Apple, было бы такое "снижение производительности".
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|4.19, Тест (?), 11:25, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я думаю разработчики изначально не гнались за яблоком у них другие цели.
И чем тебе гугл не угодил? Я ушёл с яблок когда ощутил что ты не покупаешь а берёшь его погонять у эппл они ещё и следят за тобой, в ведройде все это отключается и можно даже учётную запись не заводить
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|5.28, iPony129412 (?), 12:18, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> в ведройде все это отключается и можно даже учётную запись не заводить
Это примерно, как зашёл в клуб.
А атм камеры даже в туалетах, беспредел полный творится, администрации по барабану.
И то гордо открываешь канализационный люк и спускаешься вниз... И там живёшь.
А через решётку что-то падает даже из закуски.
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|4.21, Аноним (18), 11:28, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нормальное, кстати, железо. Батарейка только дохлая, была бы от 4000 mAh - совсем хорошо было бы.
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|4.22, Vindex (?), 11:41, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Быть частью яблищного мира лучше? Вообще я айфонов почти не вижу, так что это явное преувеличение, что они везде. А гугл-сервисы удаляемы, я давно без них живу. Но настоящий линукс на телефоне был бы лучше, но меня в таким проектах беспокоит размер батареи, всё-таки у меня андроид на 6900 мА*ч живёт до 20 дней, и это мне нравится.
Можно обобщить:
"... ибо девушка банально спросит: а че за дешевая фиготень у тебя вместо рубашки?"
"... ибо девушка банально спросит: а че за дешевая фиготень у тебя вместо машины?"
"... ибо девушка банально спросит: а че за дешевая фиготень у тебя вместо поместья?"
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|5.27, iPony129412 (?), 12:11, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Быть частью яблищного мира лучше?
Конечно.
На одной стороне Гугл с всемирном сливом информации, капчей автобусов, рекламой, но с бесплатнвми продуктами
На другой стороне Apple с честными продуктами за деньги и нормальной поддержкой, и куда лучшей прайвэси.
Для меня тут и думать нечего - выбираю второе. Хотя и к этому второму есть куча претензии в разных сферах.
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|7.32, iPony129412 (?), 12:26, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это рубли что ли?
Посмотрел цены на iPhone XR - самое лучшее бюджетное предложение от Apple.
50 000 рублей.
Не особо дешёво. Но за поддержку и отсутствие мусора надо платить.
Ничего не поделаешь.
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|4.26, быдлоюзер (?), 12:05, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Ибо девушка"
Мохнатый орган твоя икона. Стыд, срам, позор. Легкая беспомощная добыча соседних племён.
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|5.33, ибогладиолус (?), 12:33, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Стыд, срам, позор.
Угумс, давай-ка попробуй познакомиться с умной успешной женщиной с которой можно заводить семью, а не передергивать вместе под порнуху или краснoглазить. Не забудь доложить о результатах.
Жыть в тундре или охотиться в Африке за "легкой добычей" выбор так себе.
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|2.8, iPony129412 (?), 10:39, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Вот это хорошо: ОС общего назначения, комфортно чувствующая себя на КПК и сматрфонах и при этом без мечтающей об вендорлоке корпорации за спиной.
Ну так это не про сабж же
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|2.35, Аноним (35), 12:40, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ОС общего назначения, комфортно чувствующая себя на КПК и сматрфонах и при этом без мечтающей об вендорлоке корпорации за спиной.
Maemo/MeeGo.
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|1.4, ДмитрийСССР (?), 10:15, 14/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Все супер, идея отличная, но она будет ещё лучше, капли её (ОС) можно будет без затруднений поставить на любой смартфон
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|2.15, Будущее (?), 11:14, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> поставить на любой смартфон
утопия, драйверов банально нет. опять будет нeксус5 с китайским хламом как в линейджос.
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|3.36, анонист (?), 12:41, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Почему, уже есть производители, которые могут предложить достойные устройства как я думаю, например Cosmo Communicator - производителем заявлена возможность установки Debian и Sailfish (ecли я не ошибаюсь. Скоро подоспеет Volla, там мб ставить ubports и Sailfish.
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|1.11, Аноним (11), 11:01, 14/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Представляю какого качества будет оболочка, если они даже Вики страницу под телефон адаптировать не могут.
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|1.12, Аноним (12), 11:01, 14/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Важно не то, какая она сейчас. Важно то, что процесс идёт.
А вот когда народ допетрит, наконец, до перестраиваемых железячных архитектур ПОД ПО, вот тогда и будем цыпляток считать.
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|1.34, Аноним (34), 12:36, 14/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Что бесит в этих мобильных коробочный версиях Осей для мобильных устройств, это то что производитель типа лучше знает что мне нужно.
А интересует несколько вещей, если сабж решит эти болячки цены ему не будет.
gsm телефон для служебного пользования
1) Полноценная запись всех разговоров сотрудников, без возможность манипулирования настройками и отключения функции.
2) централизованное управление контактами компании и синхронизации с телефонами без участия 3х строн.
3) не отключаемая gps навигация
4) нормальная работа vpn подключений
5) в frizze моде что бы работал подконтрольный пуш сервис всегда а не так как сейчас
Довели до того что телефон из инструмента для владельца превратился в инструмент сбора метаданных и персональных данных о владельце....
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