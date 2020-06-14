2.5 , КО ( ? ), 10:17, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Будущее - это если хомякам перестанут промывать мозги и говорить что, кхм, яблоко это норма.

Хотя с такими ценами на смартфоны уже без разницы какой НЕ брать.

З.Ы. Комментаторы в стиле: "Не насосал - не достоин" могут и дальше себя убеждать.

3.13 , Будущее ( ? ), 11:11, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > кхм, яблоко это норма. Яблоко это норма, да. Ибо продажи одной модели в 40-50-60 миллионов привели к тому, что айфоны везде, даже у каких-то узбеков-монтажников на работе. И я пользуюсь, конечно, ибо нет желания быть частью ботнета гугля в стиле 1984. Внизапна на этом сайтике также включен google analytics, привет адептам швабoдки.

Ну а сосeт здесь СПО, ибо нишмагли ничего противоставить. https://puri.sm/faq/#faq-Whatarethephonespecs - cпеки пятилетней давности https://www.pine64.org/pinephone/ - спеки семилетней давности. Mali 400 MP2 - эта Samsung Galaxy S2! Покупать этот древний хлам я конечно же не буду, и советовать тоже. Ибо девушка банально спросит: а че эта за дешевая фиготень у тeбя вместо телефона? И да, гайз, в следующий раз при попыткe делать бизнес - начните з премиум-сегмента. Поучитесь у Tesla и дохренищи аналогичных проектов.

4.18 , Аноним ( 18 ), 11:24, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну мы рады, конечно, что у тебя зарплата тысяч 200-300. Ибо только при таком доходе здравомыслящий человек может позволить себе яблофон не ради дешевых понтов, а ради фич или просто из горячей любви к огрызкам.

А ботнет гугла ты променял на ботнет эппла. И на искусственное снижение производительности, чтобы вот такие хомячки, писая на ходу кипятком, бежали раз в полгода покупать новый яблофон. А топ-менеджмент эппла, посмеиваясь, гребет бабло экскаваторами.

5.30 , iPony129412 ( ? ), 12:21, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > И на искусственное снижение производительности Я был бы рад, если бы хотя бы на одном из моих прошлых смартфонов, которые были бы не от Apple, было бы такое "снижение производительности".

4.19 , Тест ( ? ), 11:25, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я думаю разработчики изначально не гнались за яблоком у них другие цели.

И чем тебе гугл не угодил? Я ушёл с яблок когда ощутил что ты не покупаешь а берёшь его погонять у эппл они ещё и следят за тобой, в ведройде все это отключается и можно даже учётную запись не заводить

5.28 , iPony129412 ( ? ), 12:18, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > в ведройде все это отключается и можно даже учётную запись не заводить Это примерно, как зашёл в клуб.

А атм камеры даже в туалетах, беспредел полный творится, администрации по барабану.

И то гордо открываешь канализационный люк и спускаешься вниз... И там живёшь.

А через решётку что-то падает даже из закуски.

4.21 , Аноним ( 18 ), 11:28, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Нормальное, кстати, железо. Батарейка только дохлая, была бы от 4000 mAh - совсем хорошо было бы.

4.22 , Vindex ( ? ), 11:41, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Быть частью яблищного мира лучше? Вообще я айфонов почти не вижу, так что это явное преувеличение, что они везде. А гугл-сервисы удаляемы, я давно без них живу. Но настоящий линукс на телефоне был бы лучше, но меня в таким проектах беспокоит размер батареи, всё-таки у меня андроид на 6900 мА*ч живёт до 20 дней, и это мне нравится. Можно обобщить:

"... ибо девушка банально спросит: а че за дешевая фиготень у тебя вместо рубашки?"

"... ибо девушка банально спросит: а че за дешевая фиготень у тебя вместо машины?"

"... ибо девушка банально спросит: а че за дешевая фиготень у тебя вместо поместья?"

5.27 , iPony129412 ( ? ), 12:11, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Быть частью яблищного мира лучше? Конечно. На одной стороне Гугл с всемирном сливом информации, капчей автобусов, рекламой, но с бесплатнвми продуктами

На другой стороне Apple с честными продуктами за деньги и нормальной поддержкой, и куда лучшей прайвэси. Для меня тут и думать нечего - выбираю второе. Хотя и к этому второму есть куча претензии в разных сферах.

6.29 , Аноним ( 18 ), 12:20, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 80 000 за телефон? Да вы, батенька, с жиру беситесь.

7.32 , iPony129412 ( ? ), 12:26, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это рубли что ли?

Посмотрел цены на iPhone XR - самое лучшее бюджетное предложение от Apple.

50 000 рублей.

Не особо дешёво. Но за поддержку и отсутствие мусора надо платить.

Ничего не поделаешь.

5.31 , Аноним ( 18 ), 12:21, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я бы в первую очередь послал такую девушку... к маме.

4.26 , быдлоюзер ( ? ), 12:05, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – "Ибо девушка" Мохнатый орган твоя икона. Стыд, срам, позор. Легкая беспомощная добыча соседних племён.

5.33 , ибогладиолус ( ? ), 12:33, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Стыд, срам, позор. Угумс, давай-ка попробуй познакомиться с умной успешной женщиной с которой можно заводить семью, а не передергивать вместе под порнуху или краснoглазить. Не забудь доложить о результатах. Жыть в тундре или охотиться в Африке за "легкой добычей" выбор так себе.

2.8 , iPony129412 ( ? ), 10:39, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – > Вот это хорошо: ОС общего назначения, комфортно чувствующая себя на КПК и сматрфонах и при этом без мечтающей об вендорлоке корпорации за спиной. Ну так это не про сабж же

2.35 , Аноним ( 35 ), 12:40, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > ОС общего назначения, комфортно чувствующая себя на КПК и сматрфонах и при этом без мечтающей об вендорлоке корпорации за спиной. Maemo/MeeGo.

