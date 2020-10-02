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Представлена редакция Fedora Linux для смартфонов

02.10.2020 22:18

После десяти лет неактивности возобновлена работа группы Fedora Mobility, нацеленной на разработку официальной редакции дистрибутива Fedora для мобильных устройств. Развиваемый в настоящее время вариант Fedora Mobility рассчитан на установку на смартфоне PinePhone, развиваемом сообществом Pine64. В дальнейшем ожидается появление редакций Fedora и других смартфонов, таких как Librem 5 и OnePlus 5/5T, после появления их поддержки в штатном ядре Linux.

В настоящее время в репозиторий Fedora 33 (rawhide) уже добавлен набор пакетов для мобильных устройств, в который входит управляемая с сенсорного экрана пользовательская оболочка Phosh. Оболочка Phosh развивается компанией Purism для смартфона Librem 5, использует композитный сервер Phoc, работающий поверх Wayland, и базируется на технологиях GNOME (GTK, GSettings, DBus). В сборке также отмечается возможность применения окружения KDE Plasma Mobile, но пакеты с ним пока не включены в репозиторий Fedora.

Среди предлагаемых приложений и компонентов:

  • oFono - стек для доступа к телефонии.
  • chatty - мессенджер на базе libpurple.
  • carbons - XMPP-плагин для libpurple.
  • pidgin - доработанная версия программы для мгновенного обмена сообщениями pidgin, из которой используется библиотека libpurple для chatty.
  • purple-mm-sms - плагин к libpurple для работы с SMS, интегрируемый с ModemManager.
  • purple-matrix - плагин к сети Matrix для libpurple.
  • purple-telegram - плагин к Telegram для libpurple.
  • calls - интерфейс для набора номера и приёма звонков.
  • feedbackd - интегрируемый с Phosh фоновый процесс для физической обратной связи (вибросигнал, светодиодные индикаторы, звуковые сигналы).
  • rtl8723cs-firmware - прошивка для Bluetooth-чипа, применяемого в PinePhone.
  • squeekboard - экранная клавиатура с поддержкой Wayland.
  • pinephone-helpers - скрипты для инициализации модема и переключения звуковых потоков при выполнении телефонного звонка.
  • gnome-terminal - эмулятор терминала.
  • gnome-contacts - адресная книга.

Напомним, что аппаратная начинка PinePhone рассчитана на использование заменяемых компонентов - большинство модулей не впаяно, а подключено через отсоединяемые шлейфы, что позволяет, например, при желании заменить предлагаемую по умолчанию посредственную камеру на более качественную. Устройство построено на четырёхъядерном SoC ARM Allwinner A64 c GPU Mali 400 MP2, оснащено 2 или 3 ГБ ОЗУ, 5.95-дюймовым экраном (1440×720 IPS), Micro SD (с поддержкой загрузки с SD-карты), 16 или 32 ГБ eMMC (внутренний), портом USB-C с USB Host и совмещённым видеовыходом для подключения монитора, 3.5 мм mini-jack, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 (A2DP), GPS, GPS-A, GLONASS, двумя камерами (2 и 5Mpx), съёмным аккумулятором 3000mAh, аппаратно отключаемыми компонентами с LTE/GNSS, WiFi, микрофоном и динамиками.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/d...)
  2. OpenNews: В Fedora 33 начнёт поставляться официальная редакция для интернета вещей
  3. OpenNews: Объявлено о создании редакции Fedora для интернета вещей
  4. OpenNews: Проект GloDroid развивает редакцию Android 10 для PinePhone, Orange Pi и Raspberry Pi
  5. OpenNews: Для PinePhone подготовлена универсальная сборка с 13 дистрибутивами
  6. OpenNews: Mobian - проект по адаптации Debian для мобильных устройств
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53822-fedora
Ключевые слова: fedora, mobile, pinephone
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (33) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, devnull (??), 22:28, 02/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    это отличная новость.
     
     
  • 2.2, BlackRot (ok), 22:36, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как будто у вас PinePhone
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 22:39, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Я бы плазму взял, надеюсь, допилят. Лично мне от телефона помимо звонков нужны только браузер, читалка, и фонарик.
     
     
  • 4.31, Аноним (31), 01:31, 03/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне для звонков, SMS, XMPP, браузера.
     
  • 3.4, x3who (?), 22:44, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    У вас что, ещё нет PinePhone???
     
  • 3.23, ладелец Raspberry Pi (?), 00:28, 03/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всем злопыхателям предлагаю пойти на сайт pidora.ca !
     
  • 2.5, user90 (?), 22:45, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А если подумать? Все девайсы итак имеют альтернативы ведроиду, а вот про качество сабжа мне например нефига не известно..
     
     
  • 3.6, x3who (?), 22:53, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Все девайсы итак имеют альтернативы ведроиду

    Это какие альтернативы? Помойное ведро?

     
     
  • 4.7, user90 (?), 22:55, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я про "все перечисленные выше девайсы" конечно))

    Ну разные, у каждого свои, не перечислять же все? Тем более что и на Опеннете уже писали.

     
     
  • 5.20, x3who (?), 23:49, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я про "все перечисленные выше девайсы" конечно))
    > Ну разные, у каждого свои, не перечислять же все? Тем более что
    > и на Опеннете уже писали.

    Ну так бы и написал, что оба девайса :) Я тут задолбался с поисками мобилки, официально поддерживаемой лайниджем и при этом не являющейся полным уж трешем при более-менее вменяемой цене самого девайса. Нашел только одно Xiaomi. Всё остальное - либо изначально треш, либо стоит невменяемых для звонилки денег.

     
  • 2.25, InuYasha (??), 00:42, 03/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    отличная от нуля, например, да.
     

  • 1.8, Андрей (??), 23:06, 02/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Без распределенного магазина приложений особого смысла не имеет. А для тех кому нужен фонарик и звонилка вполне кнопочный подойдет без всяких ос.
     
  • 1.9, онанимуз (?), 23:08, 02/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    узнал из этого треда про linux-compatible (сейлфиш например https://github.com/sailfishos-oneplus5/important ) мобилу "oneplus 5", спасибо!

     
     
  • 2.10, мобилу (?), 23:17, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    >  For example it is being adopted by the Russian government for it's secure nature.

    Неее, нафиг нужно.

     
     
  • 3.12, Gemorroj (ok), 23:28, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    это такие как ты школьники нафиг не нужны
     
     
  • 4.14, Денис (??), 23:31, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нужны.
     
     
  • 5.18, Аноним (18), 23:40, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    только "на фик" и нужны :)
     

  • 1.11, Аноним (11), 23:22, 02/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Сдохнет также как и убунту тач, ибо из пользователей будет полтора поехваших линуксоида.

    А пользователей не будет потому что нет приложений.

    А приложений нет, потому что нет пользователей.

    Такая вот ретоя.

     
     
  • 2.15, Денис (??), 23:32, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И куда же они денутся? Что под arm мало софта?
     
     
  • 3.17, Аноним (18), 23:38, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты, похоже, новости не читаешь... Будет, как с тазиком:

    "Facebook удалила свои приложения (WhatsApp, Instagram и Messenger) из Tizen Store. Установленные приложения больше не работают и выдают сообщение о необходимости перейти на другую платформу."

     
     
  • 4.21, x3who (?), 23:59, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну, видимо, придётся перейти на другую платформу обмена сообщениями какую-нибудь :)
     
  • 2.27, Dzen Python (ok), 00:44, 03/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Таки да, в современных реалиях в экосистему новую нужно будет без учета давления гугла вложить до 50кк зелени, чтобы создать хотя бы конкурентоспособного игрока. И фичи, фичи. Быть на острие прогресса (ну или делать вид, как яббл), чтобы иметь хайп, как перед выходом айфона или google i/o.

    Печально все это. Как показала практика мелкомягких - делать качественную и необычную систему сегодня просто недостаточно.

     
     
  • 3.32, Аноним (32), 01:48, 03/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но есть шанс что приживется чистый линь без впиленной рекламы и вендорлок вместо ведроида.
    Пока корпорасты предлагают слишком на них завязанное.
    В fedore будет нужен браузер с аддонами и несколько мессенджеров. Тогда даже на средней железке есть шансы.
     

  • 1.13, Денис (??), 23:30, 02/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Хотелось бы, чтобы Manjaro вышла на смартфонах. Или Ubuntu.
     
  • 1.16, Аноним (18), 23:33, 02/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > После десяти лет неактивности

    Ещё через 10 лет: слоупоки федорины обнаружили, что пайнфона уже нет давно.

     
  • 1.19, Аноним (19), 23:41, 02/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Fedora продолжает радовать. Топовый дистр.
     
     
  • 2.22, x3who (?), 00:01, 03/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Больше порадовать чем PiDora-ой им вряд ли удастся, пик славы пройден :)
     
     
  • 3.24, Ordu (ok), 00:37, 03/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне иногда удаётся понять точку зрения традиционалистов и консерваторов, когда те говорят о социальных, экономических или политических нормах, но я совершенно не могу их понять, когда они мусолят одну и ту же шутку, десятилетими шутя её после того, как она потеряла всякую свежесть, превратилась в консервативную традицию и, соответственно, перестала быть сколь-нибудь смешной.
     
     
  • 4.26, x3who (?), 00:42, 03/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Классика не стареет, да и где ты увидел шутку - корпоративный продукт это тебе не хиханьки, понимаешь, хаханьки там всякие :)
     
     
  • 5.28, Ordu (ok), 00:47, 03/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Классика не стареет

    Ха. ха. ха. Открой Гомера и почитай Илиаду с Одиссеей.

    > да и где ты увидел шутку - корпоративный продукт это тебе не хиханьки, понимаешь, хаханьки там всякие :)

    Если это не шутка, то что? Что тебя подталкивает напоминать всем про Pidora, кроме того, что это название лет десять тому назад выглядело забавно с непривычки?

     
     
  • 6.29, x3who (?), 00:57, 03/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ха. ха. ха. Открой Гомера и почитай Илиаду с Одиссеей.

    И что тебе не так? Разве не интересно почитать байки людей, которые уже пять тыщ лет назад модлировали движение планет (см. антикитерский механизм)?

    >> да и где ты увидел шутку - корпоративный продукт это тебе не хиханьки, понимаешь, хаханьки там всякие :)
    > Если это не шутка, то что? Что тебя подталкивает напоминать всем про
    > Pidora, кроме того, что это название лет десять тому назад выглядело
    > забавно с непривычки?

    Не понимаю почему это тебя так напрягает. Как по мне, так оно и посмертно выглядит забавно ;)

     
  • 6.30, Денис (??), 01:23, 03/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Открой Гомера и почитай Илиаду с Одиссеей

    Какой перевод на русский самый точный? Хотелось бы также, чтобы он был понятен (адаптирован) современному человеку, потому что, я смотрю, переводы начались с 17 века.

     
     
  • 7.33, Аноним (32), 02:25, 03/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неосилятор, читай в оригинале.
     
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