Представлена редакция Fedora Linux для смартфонов

После десяти лет неактивности возобновлена работа группы Fedora Mobility, нацеленной на разработку официальной редакции дистрибутива Fedora для мобильных устройств. Развиваемый в настоящее время вариант Fedora Mobility рассчитан на установку на смартфоне PinePhone, развиваемом сообществом Pine64. В дальнейшем ожидается появление редакций Fedora и других смартфонов, таких как Librem 5 и OnePlus 5/5T, после появления их поддержки в штатном ядре Linux. В настоящее время в репозиторий Fedora 33 (rawhide) уже добавлен набор пакетов для мобильных устройств, в который входит управляемая с сенсорного экрана пользовательская оболочка Phosh. Оболочка Phosh развивается компанией Purism для смартфона Librem 5, использует композитный сервер Phoc, работающий поверх Wayland, и базируется на технологиях GNOME (GTK, GSettings, DBus). В сборке также отмечается возможность применения окружения KDE Plasma Mobile, но пакеты с ним пока не включены в репозиторий Fedora. Среди предлагаемых приложений и компонентов: oFono - стек для доступа к телефонии.

chatty - мессенджер на базе libpurple.

carbons - XMPP-плагин для libpurple.

pidgin - доработанная версия программы для мгновенного обмена сообщениями pidgin, из которой используется библиотека libpurple для chatty.

purple-mm-sms - плагин к libpurple для работы с SMS, интегрируемый с ModemManager.

purple-matrix - плагин к сети Matrix для libpurple.

purple-telegram - плагин к Telegram для libpurple.

calls - интерфейс для набора номера и приёма звонков.

feedbackd - интегрируемый с Phosh фоновый процесс для физической обратной связи (вибросигнал, светодиодные индикаторы, звуковые сигналы).

rtl8723cs-firmware - прошивка для Bluetooth-чипа, применяемого в PinePhone.

squeekboard - экранная клавиатура с поддержкой Wayland.

pinephone-helpers - скрипты для инициализации модема и переключения звуковых потоков при выполнении телефонного звонка.

gnome-terminal - эмулятор терминала.

gnome-contacts - адресная книга. Напомним, что аппаратная начинка PinePhone рассчитана на использование заменяемых компонентов - большинство модулей не впаяно, а подключено через отсоединяемые шлейфы, что позволяет, например, при желании заменить предлагаемую по умолчанию посредственную камеру на более качественную. Устройство построено на четырёхъядерном SoC ARM Allwinner A64 c GPU Mali 400 MP2, оснащено 2 или 3 ГБ ОЗУ, 5.95-дюймовым экраном (1440×720 IPS), Micro SD (с поддержкой загрузки с SD-карты), 16 или 32 ГБ eMMC (внутренний), портом USB-C с USB Host и совмещённым видеовыходом для подключения монитора, 3.5 мм mini-jack, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 (A2DP), GPS, GPS-A, GLONASS, двумя камерами (2 и 5Mpx), съёмным аккумулятором 3000mAh, аппаратно отключаемыми компонентами с LTE/GNSS, WiFi, микрофоном и динамиками.



