Представлена редакция Fedora Linux для смартфонов

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|3.3, Аноним (3), 22:39, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Я бы плазму взял, надеюсь, допилят. Лично мне от телефона помимо звонков нужны только браузер, читалка, и фонарик.
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|2.5, user90 (?), 22:45, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А если подумать? Все девайсы итак имеют альтернативы ведроиду, а вот про качество сабжа мне например нефига не известно..
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|3.6, x3who (?), 22:53, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Все девайсы итак имеют альтернативы ведроиду
Это какие альтернативы? Помойное ведро?
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|4.7, user90 (?), 22:55, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я про "все перечисленные выше девайсы" конечно))
Ну разные, у каждого свои, не перечислять же все? Тем более что и на Опеннете уже писали.
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|5.20, x3who (?), 23:49, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Я про "все перечисленные выше девайсы" конечно))
> Ну разные, у каждого свои, не перечислять же все? Тем более что
> и на Опеннете уже писали.
Ну так бы и написал, что оба девайса :) Я тут задолбался с поисками мобилки, официально поддерживаемой лайниджем и при этом не являющейся полным уж трешем при более-менее вменяемой цене самого девайса. Нашел только одно Xiaomi. Всё остальное - либо изначально треш, либо стоит невменяемых для звонилки денег.
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|1.8, Андрей (??), 23:06, 02/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Без распределенного магазина приложений особого смысла не имеет. А для тех кому нужен фонарик и звонилка вполне кнопочный подойдет без всяких ос.
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|2.10, мобилу (?), 23:17, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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> For example it is being adopted by the Russian government for it's secure nature.
Неее, нафиг нужно.
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|1.11, Аноним (11), 23:22, 02/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Сдохнет также как и убунту тач, ибо из пользователей будет полтора поехваших линуксоида.
А пользователей не будет потому что нет приложений.
А приложений нет, потому что нет пользователей.
Такая вот ретоя.
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|3.17, Аноним (18), 23:38, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты, похоже, новости не читаешь... Будет, как с тазиком:
"Facebook удалила свои приложения (WhatsApp, Instagram и Messenger) из Tizen Store. Установленные приложения больше не работают и выдают сообщение о необходимости перейти на другую платформу."
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|4.21, x3who (?), 23:59, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну, видимо, придётся перейти на другую платформу обмена сообщениями какую-нибудь :)
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|2.27, Dzen Python (ok), 00:44, 03/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Таки да, в современных реалиях в экосистему новую нужно будет без учета давления гугла вложить до 50кк зелени, чтобы создать хотя бы конкурентоспособного игрока. И фичи, фичи. Быть на острие прогресса (ну или делать вид, как яббл), чтобы иметь хайп, как перед выходом айфона или google i/o.
Печально все это. Как показала практика мелкомягких - делать качественную и необычную систему сегодня просто недостаточно.
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|3.32, Аноним (32), 01:48, 03/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Но есть шанс что приживется чистый линь без впиленной рекламы и вендорлок вместо ведроида.
Пока корпорасты предлагают слишком на них завязанное.
В fedore будет нужен браузер с аддонами и несколько мессенджеров. Тогда даже на средней железке есть шансы.
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|1.16, Аноним (18), 23:33, 02/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> После десяти лет неактивности
Ещё через 10 лет: слоупоки федорины обнаружили, что пайнфона уже нет давно.
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|2.22, x3who (?), 00:01, 03/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Больше порадовать чем PiDora-ой им вряд ли удастся, пик славы пройден :)
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|3.24, Ordu (ok), 00:37, 03/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мне иногда удаётся понять точку зрения традиционалистов и консерваторов, когда те говорят о социальных, экономических или политических нормах, но я совершенно не могу их понять, когда они мусолят одну и ту же шутку, десятилетими шутя её после того, как она потеряла всякую свежесть, превратилась в консервативную традицию и, соответственно, перестала быть сколь-нибудь смешной.
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|4.26, x3who (?), 00:42, 03/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Классика не стареет, да и где ты увидел шутку - корпоративный продукт это тебе не хиханьки, понимаешь, хаханьки там всякие :)
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|5.28, Ordu (ok), 00:47, 03/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Классика не стареет
Ха. ха. ха. Открой Гомера и почитай Илиаду с Одиссеей.
> да и где ты увидел шутку - корпоративный продукт это тебе не хиханьки, понимаешь, хаханьки там всякие :)
Если это не шутка, то что? Что тебя подталкивает напоминать всем про Pidora, кроме того, что это название лет десять тому назад выглядело забавно с непривычки?
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|6.29, x3who (?), 00:57, 03/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ха. ха. ха. Открой Гомера и почитай Илиаду с Одиссеей.
И что тебе не так? Разве не интересно почитать байки людей, которые уже пять тыщ лет назад модлировали движение планет (см. антикитерский механизм)?
>> да и где ты увидел шутку - корпоративный продукт это тебе не хиханьки, понимаешь, хаханьки там всякие :)
> Если это не шутка, то что? Что тебя подталкивает напоминать всем про
> Pidora, кроме того, что это название лет десять тому назад выглядело
> забавно с непривычки?
Не понимаю почему это тебя так напрягает. Как по мне, так оно и посмертно выглядит забавно ;)
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|6.30, Денис (??), 01:23, 03/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Открой Гомера и почитай Илиаду с Одиссеей
Какой перевод на русский самый точный? Хотелось бы также, чтобы он был понятен (адаптирован) современному человеку, потому что, я смотрю, переводы начались с 17 века.
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