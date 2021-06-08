The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.22

08.06.2021 16:24

Доступен релиз пользовательской оболочки KDE Plasma 5.22, построенной с использованием платформы KDE Frameworks 5 и библиотеки Qt 5 с применением OpenGL/OpenGL ES для ускорения отрисовки. Оценить работу новой версии можно через Live-сборку от проекта openSUSE и сборки от проекта KDE Neon User Edition. Пакеты для различных дистрибутивов можно найти на данной странице.

Ключевые улучшения:

  • Реализован режим адаптивной настройки прозрачности панели и размещённых на панели виджетов, при котором панель по умолчанию прозрачна, но прозрачность автоматически отключается при наличии хотя бы одного окна, развёрнутого на весь экран. В параметрах панели можно отключить данное поведение и включить постоянную прозрачность или непрозрачность.


  • Значительно улучшена поддержка Wayland. При использовании Wayland предоставлена возможность работы с комнатами (activity) и поддержка поиска по элементам меню в апплете с реализацией глобального меню. Налажена работа вертикальной и горизонтальной максимизации окон, а также реализована возможность использования эффекта "Present Windows".

    В оконном менеджере KWin при использовании протокола Wayland реализована оптимизация производительности через использование прямого вывода (direct scan-out) полноэкранных окон на GPU, отличных от NVIDIA. При использовании Wayland добавлена поддержка технологии FreeSync, которая позволяет видеокарте менять частоту обновления монитора с тем, чтобы обеспечить плавность и отсутствие рваного изображения во время игр. Добавлена поддержка горячего подключения GPU и возможность настройки значений вылетов развёртки (overscan).

  • В конфигурациях с несколькими мониторами по умолчанию обеспечено открытие окон на экране, на котором в текущий момент находится курсор.
  • Для отслеживания изменения параметров системы (потребление памяти, нагрузка на CPU, сетевая активность, запущенные приложения и т.п.) по умолчанию задействован интерфейс Plasma System Monitor, который заменил собой KSysGuard.
  • В новом меню Kickoff устранены раздражающие задержки перед переключением категорий, а также решена проблема со случайных переключением категорий при перемещении курсора.
  • В менеджере задач изменено поведение по умолчанию режима подсветки окон, который теперь срабатывает только при наведении курсора мыши на эскиз окна.
  • Обеспечена корректная работа глобальных горячих клавиш, затрагивающих не только латинские символы на клавиатурах.
  • В виджете липких заметок предоставлена возможность изменения размера текста.
  • При запуске конфигуратора теперь по умолчанию показывается новая страница быстрых настроек, на которой в одном месте собраны самые востребованные пользователями параметры, а также размещена ссылка для смены обоев рабочего стола. Добавлен параметр для управления активностью режима установки обновлений в offline-режиме в обход настроек по умолчанию, предлагаемых в дистрибутивах. Улучшена поддержка средств для людей с ограниченными возможностями и навигация с использованием клавиатуры.
  • Проведена работа по унификации интерфейса апплетов системного лотка. Изменено оформление всплывающего диалога апплета часов и добавлена возможность настройки показа даты в одной строке со временем. В апплете управления громкостью предоставлена возможность выбора профиля для звуковых устройств, например, для быстрого переключения устройства воспроизведения без открытия интерфейса настройки.
  • Добавлена клавиатурная комбинация Meta+V для показа истории помещения данных в буфер обмена.
  • В системе вывода уведомлений для загруженных или перемещённых файлов обеспечен показ приложений, которые будут открыты при нажатии ссылки "открыть". Уведомления о загрузке файлов теперь информируют пользователя о блокировке процесса загрузки и необходимости инициирования действий по началу или продолжению загрузки. Обеспечена автоматическая активация режима "не беспокоить" для блокирования вывода уведомлений во время предоставления совместного доступа к экрану или записи скринкастов.
  • В интерфейсе поиска программ (KRunner) реализован показ многострочных результатов поиска, что, например, делает более удобным показ определений. Добавлено отсеивание дубликатов, найденных разными обработчиками (например, поиск "firefox" больше не предлагает равнозначные варианты запуска приложения firefox и запуска команды firefox в командной строке).


  1. Главная ссылка к новости (https://kde.org/announcements/...)
  2. OpenNews: Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.21
  3. OpenNews: Релиз десктоп-окружения Trinity R14.0.10, продолжающего развитие KDE 3.5
  4. OpenNews: Выпуск KDE Gear 21.04, набора приложений от проекта KDE
  5. OpenNews: KDE взял на себя продолжение сопровождения общедоступной ветки Qt 5.15
  6. OpenNews: Представлен Fedora Kinoite, аналог Fedora Silverblue с рабочим столом KDE
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55298-kde
Ключевые слова: kde
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (42) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 16:26, 08/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +19 +/
    Лучшая DE для десктопа!
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 16:28, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    нет
     
  • 2.3, OnTheEdge (??), 16:28, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Vulkan вот не завозят покамест.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 16:31, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Уже говорили, что Vulkan эт конеш здорово, но новое АПИ=новые баги, зачем новые баги когда старое апи поддерживают все.  
     
     
  • 4.8, OnTheEdge (??), 16:35, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > когда старое апи поддерживают все

    Как и новое -- стандарт де-факто, как ни крути.

     
  • 3.12, Аноним (12), 16:38, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Vulkan не завезут ни в один композитор, пока не будет надёжно работающей программной реализации. Потому что что ты будешь делать, если аппаратный vulkan вдруг окажется нерабочим?
     
     
  • 4.25, Chaos (??), 16:55, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В хром и его собратья вулкан завезли (более того, лично у меня он работает лучше чем openGL на гибридной графике). В либреофис завезли вулкан (не в курсе насколько оно хорошо работает, потому как юзаю офис раз в месяц, но работает точно, потому как сразу побежал смотреть). Так что и KDE было бы неплохо, чтобы завезли. Я вот очень жду.
     
     
  • 5.33, Аноним (12), 17:25, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И у хрома и либры есть свои собственные реализации программного рендера,  не завязанные на api ускорения графики.
     
  • 4.28, НяшМяш (ok), 17:14, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть lavapipe, есть swiftshader от гугла.
     
     
  • 5.32, Аноним (12), 17:20, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Первое пока нестабильно, второе не возьмут в мезу.
     
  • 3.31, НяшМяш (ok), 17:17, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    http://blog.davidedmundson.co.uk/blog/running-plasmashell-with-vulkan/
     
  • 2.4, andrii uok (?), 16:29, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    100%
     
  • 2.5, James Bond (?), 16:29, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    далеко не по ux
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 16:33, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Именно по нему, на 2 головы выше той же десятки.
     
     
  • 4.10, OnTheEdge (??), 16:36, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    угу, только такое ощущение, что кеды под десятку делают, а не наоборот
     
     
  • 5.13, Аноним (7), 16:40, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня всегда было ощущение, что наоборот. 10 просто более вылизана в целом, и там есть ресурсы на развитие некоторого приятного функционала. За кедами вроде никакая коммерческая организация не стоит (хотя это и к лучшему наверно).
     
     
  • 6.17, ryoken (ok), 16:44, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >> 10 просто более вылизана в целом

    "РЖАЛ В ГОЛОС" :D

     
     
  • 7.23, Аноним (7), 16:48, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну, бывает. Ты наверно ни тем ни тем не пользовался, потому и реакция такая неадекватная. Или крыша поехала.
     
  • 5.36, Аноннейм (?), 17:33, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Докатились, мультирабочие столы, аплет с уведомлениями, нетворк менеджер - всё было нагло стырено у win 10 (нет).
     
  • 3.9, Аноним (9), 16:36, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В зависимости от вкусов возможно не по стоковой. Но с учетом самой сильной кастомизации скорее всего ux для большинства юзеров будет один из топовых(в линуксах можно настроить все - и вы будете все настраивать!)
     
     
  • 4.16, Аноним (7), 16:43, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вовсе не обязательно всё настраивать. Многим это всё не интересно и всю жизнь хватает дефолта везде. А кеды в токе дрянь ещё так как по мне, нужно хотя бы прокликать некоторые настройки и поправить размеры (по сравнению с приснопамятной вендой где прокликивать настройки в сотнях мест придётся часами, это мелочь).
     
  • 2.11, OnTheEdge (??), 16:37, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Лучшая DE для десктопа!

    Ура, каникулы!

     
  • 2.14, анон анонович анонов (?), 16:41, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    KDE здорового человека:
    https://imgur.com/EQHFLQB.png
     
     
  • 3.19, Аноним (7), 16:46, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Док блевотный, стрёмные заголовки, шг во все поля, цветовая палитра нарушена, фм не настроен, иконки мерзкие.
     
     
  • 4.29, НяшМяш (ok), 17:15, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Когда не хватило на мак, но хочется в тусовку
     
  • 3.37, Аноним (37), 17:33, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если люди с альтернативной ориентацией - здоровые люди, то да.
     
  • 3.42, SR_team (ok), 18:31, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Здоровый человек в курсе, что у него на скрине почти все через виджеты работает, а они рисуются процом? Раньше тоже на похожих темах гонял, но 15% загрузка по всем ядрам достала
     

  • 1.15, Аноним (15), 16:42, 08/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Судя по скрину в шапке статьи очень похож стиль на вин 10. Особенно цветовая палитра и нижняя панель.
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 16:46, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ага, у маркетологов слямзили, как всегда
    ничего же сами придумать не могут
     
  • 2.39, Annoynymous (ok), 18:13, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только наоборот. Белое оформление в Windows 10 потырили из KDE.
     

  • 1.18, Аноним (18), 16:46, 08/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Creo? Ничего себе. Такого я не ожидал...
     
  • 1.21, докерман (?), 16:46, 08/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    qt5? спасибо, не надо. Но пусть пилят, их личное дело.
     
  • 1.22, Аноним (20), 16:47, 08/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    а что там со вторыми мониторами, которые стоят справа?  
    опять с координатами в конфигах истерика?  
     
     
  • 2.24, Аноним (20), 16:49, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    или слева...
    какой монитор лучше сделать primary, правый или левый?
     
     
  • 3.27, Chaos (??), 16:58, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эм. Подключал 2 и 3 мона к ноуту. Основными делал и правый, и левый, и средний верхний, и средний нижний. Всё работает.
     

  • 1.26, Аноним (26), 16:55, 08/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не использую КДЕ, но очень хорошо, что она есть и развивается, т.к. всё это - часть большой линуксовой инфраструктуры, за которую я и топлю. А уж у кого и какое ДЕ - мне по барабану.
     
  • 1.30, Аноним (30), 17:16, 08/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вертикальную синхронизацию подвезли?
     
     
  • 2.35, Аноним (7), 17:31, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я уже полгода наверно как отключил ForceFullCompositionPipeline (с ним просадки, без него тиринг, теперь всё нормально вроде). Этим кстати квин хорош, только в нём и нет тиринга без потери производительности.
     

  • 1.34, Аноним (34), 17:29, 08/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Бледно голубой этот не в тему. Откуда передрали такую необыячную моду?
     
     
  • 2.40, Annoynymous (ok), 18:14, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё пару релизов назад везде был бледно-розовый, возрадуйся, что хотя бы не он.
     

  • 1.38, Аноним (38), 18:01, 08/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда они уже дочинят все баги в Wayland?
     
     
  • 2.41, Аноним (41), 18:25, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда подвезут следующую замену.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру