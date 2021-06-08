Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.22

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|3.6, Аноним (6), 16:31, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Уже говорили, что Vulkan эт конеш здорово, но новое АПИ=новые баги, зачем новые баги когда старое апи поддерживают все.
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|4.8, OnTheEdge (??), 16:35, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> когда старое апи поддерживают все
Как и новое -- стандарт де-факто, как ни крути.
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|3.12, Аноним (12), 16:38, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Vulkan не завезут ни в один композитор, пока не будет надёжно работающей программной реализации. Потому что что ты будешь делать, если аппаратный vulkan вдруг окажется нерабочим?
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|4.25, Chaos (??), 16:55, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В хром и его собратья вулкан завезли (более того, лично у меня он работает лучше чем openGL на гибридной графике). В либреофис завезли вулкан (не в курсе насколько оно хорошо работает, потому как юзаю офис раз в месяц, но работает точно, потому как сразу побежал смотреть). Так что и KDE было бы неплохо, чтобы завезли. Я вот очень жду.
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|5.33, Аноним (12), 17:25, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И у хрома и либры есть свои собственные реализации программного рендера, не завязанные на api ускорения графики.
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|5.13, Аноним (7), 16:40, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня всегда было ощущение, что наоборот. 10 просто более вылизана в целом, и там есть ресурсы на развитие некоторого приятного функционала. За кедами вроде никакая коммерческая организация не стоит (хотя это и к лучшему наверно).
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|7.23, Аноним (7), 16:48, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну, бывает. Ты наверно ни тем ни тем не пользовался, потому и реакция такая неадекватная. Или крыша поехала.
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|5.36, Аноннейм (?), 17:33, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Докатились, мультирабочие столы, аплет с уведомлениями, нетворк менеджер - всё было нагло стырено у win 10 (нет).
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|3.9, Аноним (9), 16:36, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В зависимости от вкусов возможно не по стоковой. Но с учетом самой сильной кастомизации скорее всего ux для большинства юзеров будет один из топовых(в линуксах можно настроить все - и вы будете все настраивать!)
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|4.16, Аноним (7), 16:43, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вовсе не обязательно всё настраивать. Многим это всё не интересно и всю жизнь хватает дефолта везде. А кеды в токе дрянь ещё так как по мне, нужно хотя бы прокликать некоторые настройки и поправить размеры (по сравнению с приснопамятной вендой где прокликивать настройки в сотнях мест придётся часами, это мелочь).
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|3.19, Аноним (7), 16:46, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Док блевотный, стрёмные заголовки, шг во все поля, цветовая палитра нарушена, фм не настроен, иконки мерзкие.
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|3.37, Аноним (37), 17:33, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если люди с альтернативной ориентацией - здоровые люди, то да.
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|3.42, SR_team (ok), 18:31, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Здоровый человек в курсе, что у него на скрине почти все через виджеты работает, а они рисуются процом? Раньше тоже на похожих темах гонял, но 15% загрузка по всем ядрам достала
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|1.15, Аноним (15), 16:42, 08/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Судя по скрину в шапке статьи очень похож стиль на вин 10. Особенно цветовая палитра и нижняя панель.
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|2.20, Аноним (20), 16:46, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ага, у маркетологов слямзили, как всегда
ничего же сами придумать не могут
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|1.22, Аноним (20), 16:47, 08/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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а что там со вторыми мониторами, которые стоят справа?
опять с координатами в конфигах истерика?
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|2.24, Аноним (20), 16:49, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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или слева...
какой монитор лучше сделать primary, правый или левый?
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|3.27, Chaos (??), 16:58, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эм. Подключал 2 и 3 мона к ноуту. Основными делал и правый, и левый, и средний верхний, и средний нижний. Всё работает.
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|1.26, Аноним (26), 16:55, 08/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не использую КДЕ, но очень хорошо, что она есть и развивается, т.к. всё это - часть большой линуксовой инфраструктуры, за которую я и топлю. А уж у кого и какое ДЕ - мне по барабану.
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|2.35, Аноним (7), 17:31, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я уже полгода наверно как отключил ForceFullCompositionPipeline (с ним просадки, без него тиринг, теперь всё нормально вроде). Этим кстати квин хорош, только в нём и нет тиринга без потери производительности.
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