Выпуск KDE Gear 21.04, набора приложений от проекта KDE

Представлено апрельское сводное обновление приложений (21.04), развиваемых проектом KDE. Начиная с данного выпуска сводный набор приложений KDE теперь будет публиковаться под именем KDE Gear, вместо KDE Apps и KDE Applications. Всего в рамках апрельского обновления опубликованы выпуски 225 программ, библиотек и плагинов. Информацию о наличии Live-сборок с новыми выпусками приложений можно получить на данной странице. Наиболее заметные новшества: Расширены возможности менеджера персональной информации Kontact, охватывающего такие приложения, как почтовых клиент, календарь-планировщик, менеджер сертификатов и адресную книгу: Календарь планировщик теперь может рассылать приглашения на запланированные встречи и отправлять предупреждения в случае изменения времени проведения мероприятия. В почтовом бэкенде обеспечено сохранение сведений об отправителях входящих писем, даже если пользователь явно не добавил их в адресную книгу. Накопленные данные используются при формировании рекомендаций во время заполнения адреса в новом письме. В почтовом клиенте Kmail добавлена поддержка стандарта Autocrypt, упрощающего шифрование корреспонденции за счёт простой автоматической настройки и обмена ключами без использования серверов ключей (ключ автоматически передаётся в первом отправленном сообщении). Предоставлены средства для контроля за данными, загружаемыми с внешних сайтов при открытии писем, например, встроенных картинок, которые могут использоваться для отслеживания факта открытия письма. Проведена модернизация оформления, нацеленная на упрощение работы с календарём и адресной книгой.

Продолжено развитие ассистента в путешествиях KDE Itinerary, помогающего добраться до пункта назначения, используя данные из различных источников, и предоставляющего сопутствующую информацию, необходимую в дороге (расписания движения транспорта, расположение вокзалов и остановок, информация о гостиницах, прогноз погоды, проходящие мероприятия). В новой версии добавлена возможность определения состояния лифтов и эскалаторов на карте вокзалов, а также использования информации из OpenStreetMap для получения сведений о времени работы. Кроме того, обеспечено разделение на карте видов точек проката велосипедов (можно оставлять на любой парковке или нужно возвращать в исходную точку).

Улучшения в файловом менеджере Dolphin: Добавлена возможность одновременно распаковки нескольких архивов - достаточно выделить необходимые архивы и нажать на кнопку распаковки в контекстном меню, появляющемся при клике правой кнопкой мыши. В интерфейсе реализована плавная анимация перегруппировки пиктограмм при разделении области просмотра или изменении размера окна. При открытии новых вкладок появилась возможность настройки: открывать вкладку сразу после текущей вкладки или в конце списка. При удержании клавиши Ctrl при клике на элементе в панели Places (Точки входа), содержимое будет открыто не в текущей, а в новой вкладке. Во встроенные средства для работы с репозиториями Git, Mercurial и Subversion добавлено определение корневого каталога рабочей копии репозитория. Предоставлена возможность изменения содержимого контекстных меню, например, пользователь может удалить заведомо лишние элементы. Полный список настроек и опций всегда можно найти в меню "гамбургер", показываемом в правой верхней части окна.

В музыкальном проигрывателе Elisa добавлена поддержка воспроизведения звуковых файлов в формате AAC и обработки списков воспроизведения в формате .m3u8, в том числе с информацией о песнях, исполнителях и альбомах, заданных кириллицей. Проведена оптимизация потребления памяти при прокрутке и улучшена интеграция мобильной версии с платформой Android.

В видеоредакторе Kdenlive добавлена поддержка формата AV1. Упрощено изменение масштаба треков через перетягивание мышью ползунков, появившимися на концах горизонтальной полосы прокрутки.

В эмуляторе терминала Konsole добавлен отключаемый режим адаптивного перераспределения текста при изменении размера окна. Кроме того, обеспечена сортировка профилей по имени, переработаны диалоги управления и настройки профилей, повышена наглядность выделения текста, предоставлена возможность выбора внешнего редактора, вызываемого при клике с нажатой клавишей Ctrl на текстовом файле.

В текстовом редакторе Kate появилась поддержка прокрутки с использованием сенсорных экранов. Добавлена возможность отображение всех TODO-заметок в проекте. Реализованы средства для выполнения базовых операций в Git, таких как просмотр изменений.

В просмотрщике документов Okular при попытке открыть уже ранее открытый документ, программа теперь лишь переключается на имеющийся документ вместо показа двух копий. Кроме того, расширена поддержка файлов в формате FictionBook и добавлена возможность заверения документов цифровой подписью.

В просмотрщике изображений и видео Gwenview обеспечено отображение текущего и оставшегося времени при воспроизведении видео. Предоставлена возможность настройки уровней качества и сжатия для изображений в форматах JPEG XL, WebP, AVIF, HEIF и HEIC.

В утилите для создания скриншотов появилась возможность смены формата изображений при использовании языка, отличного от английского.



