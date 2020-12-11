Выпуск приложений KDE 20.12

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|3.17, Аноним (17), 11:32, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А если вам нужна графика - просто запустите вантуз. Твои слова кстати, товарищ Таненбаум.
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|1.4, какбычегоневышло (?), 11:06, 11/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> В программу для создания скриншотов Spectacle встроен редактор, позволяющий добавлять на скриншоты стрелки, смайлики, текст и произвольные метки.
Прикольно, но уже есть flameshot, он, к тому же, и на кде, и на гноме работает.
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|2.10, Аноним (10), 11:15, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У него сглаживание при рисовании не очень, но зато он удобно загружает на imgur
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|2.22, Аноним (22), 11:35, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как-то он подглючивал последний раз, когда я в него тыкал. Ну и в целом всем этим штукам всё ещё дико далеко до ShareX(
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|1.5, Аноним (5), 11:08, 11/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> В программу для создания скриншотов Spectacle встроен редактор
Джвадцать лет ждал! В Азкабане!
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|2.14, ryoken (ok), 11:27, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так вроде пишут, что вычислительная техника рядом с магической не работает..?
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|1.6, Ноунейм (?), 11:10, 11/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"В менеджер архивов Ark добавлена поддержка алгоритма сжатия ZSTD"
Ну это пожалуй единственный профит обновы... Чем блджат они занимаются?
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|3.16, n00by (ok), 11:31, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Три дня я гналась за Вами, чтобы сказать Вам, как Вы мне безразличны!" (с)
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|1.15, Аноним (15), 11:27, 11/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Добавлены всплывающие подсказки для определения параметров указанного цвета HTML
Это реально mad skillz. Теперь на каждый хэш в терминале будет всплывать разноцветная хрень под курсором.
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|1.21, Аноним (21), 11:35, 11/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>В программу для создания скриншотов Spectacle встроен редактор, позволяющий добавлять на скриншоты стрелки, смайлики, текст и произвольные метки.
Ура! Не прошло и 10 лет!!! Давно пора было!!! Полезная штука!
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