Выпуск приложений KDE 20.12

Представлено декабрьское сводное обновление приложений (20.12), развиваемых проектом KDE. Всего в рамках декабрьского обновления опубликованы выпуски 224 программ, библиотек и плагинов. Информацию о наличии Live-сборок с новыми выпусками приложений можно получить на данной странице. Наиболее заметные новшества: Предложен первый релиз ассистента в путешествиях KItinerary, помогающего добраться до пункта назначения, используя данные из различных источников, и предоставляющего сопутствующую информацию, необходимую в дороге. В том числе предоставляются данные о расписании движения различных видов транспорта, расположении вокзалов и остановок, размещении и местах в гостиницах, прогнозе погоды и проходящих мероприятиях. Поддерживается автоматическое извлечения параметров билетов из электронных писем для составления и корректировки графика перемещения.

Добавлена библиотека KPublicTransport, предназначенная для доступа к информационным базам с расписаниями движения общественного транспорта.

В число приложений, формирование новых выпусков которых синхронизировано с набором KDE Apps, включены редактор дисковых разделов Partition Manager, IRC-клиент Konversation и torrent-клиент KTorrent.

Внесены заметные улучшения в менеджер персональной информации Kontact, охватывающего такие приложения, как почтовых клиент, календарь-планировщик, менеджер сертификатов и адресную книгу. Улучшена синхронизация с сервисами Google, для обращения к которым теперь используется не встроенный браузер, а браузер выбранный пользователем по умолчанию. Добавлен плагин для изменения настроек сразу нескольких почтовых папок. В менеджере сертификатов Kleopatra упрощено переключения между режимами просмотра и расширены типы поддерживаемых смарткарт - помимо карт с OpenPGP и NetKey теперь поддерживаются икарты PIV. В хранилище Akonadi добавлена поддержка сжатия с использованием алгоритма LZMA, при использовании которого экономия дискового пространства может достигать 30%. В библиотеку KIMAP, применяемую для извлечения писем по протоколу IMAP, добавлена поддержка расширения QRESYNC (RFC 5162) для ускорения синхронизации писем и уменьшения трафика. Реализована поддержка сервиса EteSync для безопасной синхронизации адресной книги, задач, календарей и заметок с использованием сквозного шифрования.

В файловом менеджере Dolphin добавлена полная поддержка управления с сенсорных экранов и проведена работа по упрощению навигации по хранилищам, документам, фотографиям, музыкальной коллекции и произвольны каталогам. Адресная строка совмещена с панелью инструментов. В режиме просмотра детальной информации появилась возможность расчёта размера каталогов с учётом всех вложенных каталогов. В панели Places (Точки входа) и различных диалогах работы с файлами по умолчанию включён показ специализированных каталогов Music, Pictures и Videos. В список недавно изменённых документов в панели Places добавлено отображение скриншотов, созданных в программе Spectacle.

В эмуляторе терминала Konsole предоставлена возможность настойки и скрытия панели инструментов. Добавлены всплывающие подсказки для определения параметров указанного цвета HTML. Реализована возможность показа вертикальной линии для наглядной пометки границ строк (например, можно пометить 80 строку). Добавлена поддержка открытия URL и файлов кликом.

В IRC-клиент Konversation добавлена поддержка загрузки тем с типовыми пиктограммами ников из store.kde.org. Добавлена кнопка для удаления истории общения в канале. При подключении обеспечен вывод списка возможностей, предоставляемых IRC-сервером. Улучшена поддержка протокола IRCv3 и добавлена поддержка SASL-аутентификации в CAP LS.

В программу для создания скриншотов Spectacle встроен редактор, позволяющий добавлять на скриншоты стрелки, смайлики, текст и произвольные метки.

Обновлено приложение KDE Connect, обеспечивающее интеграцию рабочего стола KDE со смартфоном. В новой версии появилась возможность быстрой загрузки переписки по частям, добавлен предпросмотр эскиза последнего вложения в списке разговоров, улучшена текстовая заглушка, показываемая для сообщений только с вложением без текста.

В программе визуализации расходования места на диске Filelight появилась возможность сохранения выводимой диаграммы в формате SVG.

В музыкальном проигрывателе Elisa добавлена возможность установки собственной цветовой схемы, независимой от системных цветов. Также добавлена настройка для выбора показываемого по умолчанию режима просмотра.

В менеджер архивов Ark добавлена поддержка алгоритма сжатия ZSTD.

В просмотрщике изображений и видео Gwenview добавлена опция для запрета автоматического воспроизведения видео в режиме навигации.

В текстовом редакторе Kate в контекстном меню появился пункт "Open with" ("Открыть с помощью").

Переработано оформление мастеров подключения к облачным хранилищам Nextcloud и Owncloud.

В программу KAlarm добавлена поддержка прикрепления названий к напоминаниям и показа напоминаний через штатную систему вывода уведомлений.



