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Ноябрьское обновление приложений KDE 20.08.3

06.11.2020 10:35

В соответствии внедрённым в прошлом году ежемесячным циклом публикации обновлений представлено ноябрьское сводное обновление приложений (20.08.3), развиваемых проектом KDE. Всего в рамках ноябрьского обновления опубликованы выпуски более 120 программ, библиотек и плагинов. Информацию о наличии Live-сборок с новыми выпусками приложений можно получить на данной странице.

Наиболее заметные новшества:

  • Добавлено новое приложение Arkade с коллекцией аркадных игр, разработанных с использованием фреймворка Kirigami, позволяющего создавать универсальные интерфейсы для мобильных и настольных систем.
  • Добавлено новое приложение KGeoTag для работы с геотегами, привязанными к фотографиям.
  • Добавлено новое приложение Neochat c реализацией системы обмена сообщениями, поддерживающей протокол Matrix. Neochat представляет собой форк программы Spectral, переписанный с использованием фреймворка Kirigami. Поддерживается работа в Windows, Android и Linux.
  • Опубликован выпуск растрового графического редактора Krita 4.4.0, в котором появились многопоточная реализация слоёв заливки, поддержка транcформации шаблонов заливки, новые слои заливки, новые кисти и другие изменения, рассмотренные в отдельном обзоре.
  • Доступен выпуск менеджера дисковых разделов KDE Partition Manager 4.2, который также используется в качестве основы интерфейса управления разделами в инсталляторе Calamares. В новой версии улучшена поддержка разделов с неизвестными файловыми системами, работа с точками монтирования и обработка /etc/fstab.
  • Обновлена интегрированная среда разработки на языке R - RKWard 0.7.2. В новой версии скрипты переписаны на Python 3, обеспечено сохранения вертикальной прокрутки при обновлении интерфейса предпросмотра скриптов, в меню добавлен элемент для смены языка, добавлен мастер проверки установки, добавлена поддержка дополнений из редактора Kate.
  • Обновлён музыкальный проигрыватель Elisa.
  • Обновлена версия IRC-клиента Konversation 1.7.7, в которой добавлена поддержка пиктограмм участников в формате SVG и предложен вариант стандартного набора пиктограмм для тёмной темы оформления.
  • В утилите KRename 5.0.1, предназначенной для массового переименования файлов, решена проблема с экранированием спецсимволов в именах файлов и налажена работа на экранах HiDPI.
  • В просмотрщике изображений Gwenview решена проблема с отображением режима просмотра эскизов в отдельном окне при использовании Qt 5.15.
  • В KDEConnect возвращена возможность отправки SMS.
  • В просмотрщике документов Okular устранён крах при выделении текста в аннотациях.
  • Обновлён код каталога приложений apps.kde.org и упрощена навигация с использованием разных языков.


  1. Главная ссылка к новости (https://kde.org/announcements/...)
  2. OpenNews: Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.20
  3. OpenNews: Представлены сервис идентификации MyKDE и механизм запуска KDE при помощи systemd
  4. OpenNews: Выпуск приложений KDE 20.08
  5. OpenNews: Выпуск KDE Neon на базе Ubuntu 20.04
  6. OpenNews: Выпуск растрового графического редактора Krita 4.4.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54037-kde
Ключевые слова: kde
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  • 1.1, Аноним (1), 10:40, 06/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Пожалуйста, добавляйте в новость и версию Qt на которой производится данный релиз. Спасибо большое!)
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:16, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Пишут что рекомендовано от Qt 5.14 и новее, но если собирать все из исходников они собирают по дефолту 5.15. Хотя для той же Криты минималка 5.9,  а в её аппимадже идет 5.12.9
     
     
  • 3.40, Аноним (40), 14:18, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    как обычно, Qt hell
     

  • 1.2, FortyTwo (ok), 10:47, 06/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Обновлена интегрированная среда разработки на языке R - RKWard 0.7.2

    А я и не слышал! Спасибо, нужная вещь.

     
  • 1.5, анононим (?), 11:06, 06/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >выпуск менеджера дисковых разделов KDE Partition Manager

    оно умеет lvm?

     
     
  • 2.7, ryoken (ok), 11:08, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>выпуск менеджера дисковых разделов KDE Partition Manager
    > оно умеет lvm?

    Так это ж вроде переделанный местами Gparted. Всё, что у него есть, должно и тут работать. (Поддержка файловых систем и прочих фич зависит от установленных пакетов в системе).

     
     
  • 3.21, Аноним (21), 11:59, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Наверно все же не переделанный Gparted, а использует ту же библиотеку libparted, что и Gparted.
     
     
  • 4.28, ryoken (ok), 12:57, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Наверно все же не переделанный Gparted, а использует ту же библиотеку libparted,
    > что и Gparted.

    Ну да, примерно это и хотел сказать.
    Кстати, а есть какой-нибудь софт, который может все винты разом показать, ну как виндовый какой Paragon HDM? Когда в системе 10 дисков - скакать неудобно, пока доберёшься до нужного - забудешь, что хотел.

     
     
  • 5.29, Аноним (29), 13:02, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    man lsblk
     
  • 4.33, Аноним (33), 13:32, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    там нет зависимости от libparted. Учитывая название бэкенда, то оно вызывает sfdisk, как и mkfs.*, resize2fs и прочие
     
  • 2.22, Аноним (21), 12:00, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Умеет судя по wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/KDE_Partition_Manager
     

  • 1.9, Аноним (9), 11:21, 06/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не забуду, как KDE Partition Magic, упав, профукал весь архив и документы, когда я менял раздел разделов. Про бэкап ясно, но всё же - это же "надежная" серверная система.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 11:27, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В софте бывают баги, удивительно!
     
     
  • 3.41, Аноним (40), 14:21, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > В софте бывают баги

    Исправлено: Qt всегда с багами.

     
     
  • 4.43, Аноним (43), 15:00, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всегда ли? Я встречал только баги с локалями (ошибочное переименование файлов в том числе), баги с опенсорсными драйверами (не только сегфолты, но и чёрные текстуры), баги с вейландом (мало использовал, возможно дело в eglstreams или драйвере egl), баги с хромиумом (хромиум всегда с багами). Ничего из этого в кутях я не использую и оно каждый раз проходит мимо. Т.е. с моей позиции как пользователя багов там никаких нет.
     
     
  • 5.46, Аноним (40), 15:22, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > с моей позиции как пользователя багов там никаких нет.

    Существование багов не зависит от того, насколько глубоко страус засунул голову в...

     
     
  • 6.49, Аноним (43), 15:45, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какая разница, если господин Страус их никогда не встретит, даже теоретически? Точно также можно утверждать, что баги есть в _любом_ софте, и в куте их просто меньше на порядки чем обычно принято (и мой опыт пока что это только подтверждает).
     
  • 2.14, Siborgium (ok), 11:32, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы, конечно, заполнили багрепорт?
     
     
  • 3.30, Аноним (30), 13:11, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это софт того рода, где не репортишь багрепорты, а переходишь на другой софт.
     
  • 3.35, Аноним (9), 13:44, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там нечего было репортить. Просто "Программо неожиданно завершилась". Может через консоль или GParted всё бы норм было
     
     
  • 4.38, Аноним (9), 13:50, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем более я с Live запускал
     
  • 4.39, Аноним (9), 13:57, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кроме того, я постил один репорт в Сусю и один в Федору. В Сусе так и проигнорили глюки с Qt, в Федоре куча людей пишет, а оно с 28 до сих пор не решено.
     
     
  • 5.51, Аноним (43), 15:50, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А может быть, они просто не знают о том, что у кутей рандомные баги в рантайме от LTO? Да ну, маловероятно.
     
  • 2.16, Аноним (30), 11:35, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сколько я этих партишн менеджеров пользовал — каждый хоть раз, но облажался.
     
  • 2.23, Аноним (23), 12:11, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    На серверной системе всё делают в CLI для надёжности.
     
     
  • 3.37, Аноним (9), 13:49, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да теперь уже ясно. Я просто тогда забыл, что диск с бэкапом потёр.
     
  • 3.47, m.makhno (ok), 15:39, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что такое CLI?
     
     
  • 4.48, Sluggard (ok), 15:44, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Command-Line Interface. Консолька.
     
  • 2.25, iPony129412 (?), 12:28, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > KDE Partition Magic, упав, профука
    > серверная система

    Читая Opennet, бывает раз в месяц как заржёшь от комментов... Редко, но бывает.

     
     
  • 3.36, Аноним (9), 13:48, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто я скорее не о серверной системе, а о слепом фанатизме...
     

  • 1.10, Аноним (10), 11:23, 06/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > интегрированная среда разработки на языке R - RKWard 0.7.2.

    Не путайте. Это не IDE, а графический фронтэнд к R.

     
     
  • 2.24, Dzen Python (ok), 12:26, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Красивый гуёвый сахар.
    Хотя да, спасибо ребятам за наводку - поставил и заценил. Крутая весчь, кроме шуток, так не хватало встроенного help view'ера с fuzzy
     

  • 1.17, Аноним (17), 11:37, 06/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    На KDE Android - в программе KRecorder смешная иконка, но сама аппликуха не пашет
     
     
  • 2.31, ms (??), 13:17, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    прикольно)
     

  • 1.19, Аноним (19), 11:56, 06/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ... а в okular опять поломали прокрутку колёсиком  
    куда писать, кому жаловаться  
     
  • 1.26, Аноним (26), 12:41, 06/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Половина этого софта не нужно, но DE из коробки самая годная
     
  • 1.27, Аноним (27), 12:45, 06/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Neochat

    Это что, неужели у матрицы появился нормальный клиент?

     
  • 1.32, anonime (?), 13:18, 06/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    dolphin валил кеды, сыпал варнингами настолько, что пришлось его насовсем удалить

    так оказалось, что он ещё и опирался на baloo (удалённого изначально) библиотеки, которые снеслись вместе с ним - радости нет границ

    список удаляемых сразу после установки кде пакетов пополнился

     
  • 1.34, Иваня (?), 13:39, 06/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    как только я научусь ставить DE, так сразу перейду с гнома на кеды, подскажите плиз как поставить на убунту?
     
     
  • 2.53, Anonimous (?), 16:46, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    для тяжелых случаев, думаю, будет проще просто переустановить на кубунту)
     

  • 1.42, Аноним (42), 14:50, 06/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда уже добавят в kubuntu-backports?
     
  • 1.45, swine (ok), 15:21, 06/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Одному мне кажется, что софт надо выпускать не ежемесячно, а по готовности/добавлению(выпиливанию) функционала?
    Например в том же konqueror-е от версии к версии ни строчки кода не меняется.
     
  • 1.50, NotaBug (ok), 15:48, 06/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Куча пустого места, но не влезающий текст. Спокойствие, только спокойствие! На помощь спешит горизонтальная прокрутка!
     
  • 1.52, Аноним (-), 16:20, 06/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Кто знает - что там с Banji (Qt-клиент Jami)? Обновляется? Работает?
     

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