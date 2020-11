Ноябрьское обновление приложений KDE 20.08.3

2.12 , Аноним ( 12 ), 11:27, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – В софте бывают баги, удивительно!

3.41 , Аноним ( 40 ), 14:21, 06/11/2020 > В софте бывают баги Исправлено: Qt всегда с багами.

4.43 , Аноним ( 43 ), 15:00, 06/11/2020 Всегда ли? Я встречал только баги с локалями (ошибочное переименование файлов в том числе), баги с опенсорсными драйверами (не только сегфолты, но и чёрные текстуры), баги с вейландом (мало использовал, возможно дело в eglstreams или драйвере egl), баги с хромиумом (хромиум всегда с багами). Ничего из этого в кутях я не использую и оно каждый раз проходит мимо. Т.е. с моей позиции как пользователя багов там никаких нет.

5.46 , Аноним ( 40 ), 15:22, 06/11/2020 > с моей позиции как пользователя багов там никаких нет. Существование багов не зависит от того, насколько глубоко страус засунул голову в...

6.49 , Аноним ( 43 ), 15:45, 06/11/2020 А какая разница, если господин Страус их никогда не встретит, даже теоретически? Точно также можно утверждать, что баги есть в _любом_ софте, и в куте их просто меньше на порядки чем обычно принято (и мой опыт пока что это только подтверждает).

2.14 , Siborgium ( ok ), 11:32, 06/11/2020 Вы, конечно, заполнили багрепорт?

3.30 , Аноним ( 30 ), 13:11, 06/11/2020 Это софт того рода, где не репортишь багрепорты, а переходишь на другой софт.

3.35 , Аноним ( 9 ), 13:44, 06/11/2020 Там нечего было репортить. Просто "Программо неожиданно завершилась". Может через консоль или GParted всё бы норм было

4.38 , Аноним ( 9 ), 13:50, 06/11/2020 Тем более я с Live запускал

4.39 , Аноним ( 9 ), 13:57, 06/11/2020 Кроме того, я постил один репорт в Сусю и один в Федору. В Сусе так и проигнорили глюки с Qt, в Федоре куча людей пишет, а оно с 28 до сих пор не решено.

5.51 , Аноним ( 43 ), 15:50, 06/11/2020 А может быть, они просто не знают о том, что у кутей рандомные баги в рантайме от LTO? Да ну, маловероятно.

2.16 , Аноним ( 30 ), 11:35, 06/11/2020 Сколько я этих партишн менеджеров пользовал — каждый хоть раз, но облажался.

2.23 , Аноним ( 23 ), 12:11, 06/11/2020 На серверной системе всё делают в CLI для надёжности.

3.37 , Аноним ( 9 ), 13:49, 06/11/2020 Да теперь уже ясно. Я просто тогда забыл, что диск с бэкапом потёр.

3.47 , m.makhno ( ok ), 15:39, 06/11/2020 что такое CLI?

4.48 , Sluggard ( ok ), 15:44, 06/11/2020 Command-Line Interface. Консолька.

2.25 , iPony129412 ( ? ), 12:28, 06/11/2020 > KDE Partition Magic, упав, профука

> серверная система Читая Opennet, бывает раз в месяц как заржёшь от комментов... Редко, но бывает.

3.36 , Аноним ( 9 ), 13:48, 06/11/2020 Просто я скорее не о серверной системе, а о слепом фанатизме...