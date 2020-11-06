Ноябрьское обновление приложений KDE 20.08.3

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|1.1, Аноним (1), 10:40, 06/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Пожалуйста, добавляйте в новость и версию Qt на которой производится данный релиз. Спасибо большое!)
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|2.8, Аноним (8), 11:16, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Пишут что рекомендовано от Qt 5.14 и новее, но если собирать все из исходников они собирают по дефолту 5.15. Хотя для той же Криты минималка 5.9, а в её аппимадже идет 5.12.9
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|1.2, FortyTwo (ok), 10:47, 06/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Обновлена интегрированная среда разработки на языке R - RKWard 0.7.2
А я и не слышал! Спасибо, нужная вещь.
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|2.7, ryoken (ok), 11:08, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>выпуск менеджера дисковых разделов KDE Partition Manager
> оно умеет lvm?
Так это ж вроде переделанный местами Gparted. Всё, что у него есть, должно и тут работать. (Поддержка файловых систем и прочих фич зависит от установленных пакетов в системе).
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|3.21, Аноним (21), 11:59, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Наверно все же не переделанный Gparted, а использует ту же библиотеку libparted, что и Gparted.
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|4.28, ryoken (ok), 12:57, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Наверно все же не переделанный Gparted, а использует ту же библиотеку libparted,
> что и Gparted.
Ну да, примерно это и хотел сказать.
Кстати, а есть какой-нибудь софт, который может все винты разом показать, ну как виндовый какой Paragon HDM? Когда в системе 10 дисков - скакать неудобно, пока доберёшься до нужного - забудешь, что хотел.
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|4.33, Аноним (33), 13:32, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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там нет зависимости от libparted. Учитывая название бэкенда, то оно вызывает sfdisk, как и mkfs.*, resize2fs и прочие
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|1.9, Аноним (9), 11:21, 06/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не забуду, как KDE Partition Magic, упав, профукал весь архив и документы, когда я менял раздел разделов. Про бэкап ясно, но всё же - это же "надежная" серверная система.
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|4.43, Аноним (43), 15:00, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всегда ли? Я встречал только баги с локалями (ошибочное переименование файлов в том числе), баги с опенсорсными драйверами (не только сегфолты, но и чёрные текстуры), баги с вейландом (мало использовал, возможно дело в eglstreams или драйвере egl), баги с хромиумом (хромиум всегда с багами). Ничего из этого в кутях я не использую и оно каждый раз проходит мимо. Т.е. с моей позиции как пользователя багов там никаких нет.
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|5.46, Аноним (40), 15:22, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> с моей позиции как пользователя багов там никаких нет.
Существование багов не зависит от того, насколько глубоко страус засунул голову в...
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|6.49, Аноним (43), 15:45, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А какая разница, если господин Страус их никогда не встретит, даже теоретически? Точно также можно утверждать, что баги есть в _любом_ софте, и в куте их просто меньше на порядки чем обычно принято (и мой опыт пока что это только подтверждает).
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|3.30, Аноним (30), 13:11, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это софт того рода, где не репортишь багрепорты, а переходишь на другой софт.
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|3.35, Аноним (9), 13:44, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там нечего было репортить. Просто "Программо неожиданно завершилась". Может через консоль или GParted всё бы норм было
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|4.39, Аноним (9), 13:57, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кроме того, я постил один репорт в Сусю и один в Федору. В Сусе так и проигнорили глюки с Qt, в Федоре куча людей пишет, а оно с 28 до сих пор не решено.
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|5.51, Аноним (43), 15:50, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А может быть, они просто не знают о том, что у кутей рандомные баги в рантайме от LTO? Да ну, маловероятно.
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|2.16, Аноним (30), 11:35, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сколько я этих партишн менеджеров пользовал — каждый хоть раз, но облажался.
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|3.37, Аноним (9), 13:49, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да теперь уже ясно. Я просто тогда забыл, что диск с бэкапом потёр.
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|2.25, iPony129412 (?), 12:28, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> KDE Partition Magic, упав, профука
> серверная система
Читая Opennet, бывает раз в месяц как заржёшь от комментов... Редко, но бывает.
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|1.10, Аноним (10), 11:23, 06/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> интегрированная среда разработки на языке R - RKWard 0.7.2.
Не путайте. Это не IDE, а графический фронтэнд к R.
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|2.24, Dzen Python (ok), 12:26, 06/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Красивый гуёвый сахар.
Хотя да, спасибо ребятам за наводку - поставил и заценил. Крутая весчь, кроме шуток, так не хватало встроенного help view'ера с fuzzy
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|1.17, Аноним (17), 11:37, 06/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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На KDE Android - в программе KRecorder смешная иконка, но сама аппликуха не пашет
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|1.19, Аноним (19), 11:56, 06/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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... а в okular опять поломали прокрутку колёсиком
куда писать, кому жаловаться
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|1.32, anonime (?), 13:18, 06/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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dolphin валил кеды, сыпал варнингами настолько, что пришлось его насовсем удалить
так оказалось, что он ещё и опирался на baloo (удалённого изначально) библиотеки, которые снеслись вместе с ним - радости нет границ
список удаляемых сразу после установки кде пакетов пополнился
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|1.34, Иваня (?), 13:39, 06/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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как только я научусь ставить DE, так сразу перейду с гнома на кеды, подскажите плиз как поставить на убунту?
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|1.45, swine (ok), 15:21, 06/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Одному мне кажется, что софт надо выпускать не ежемесячно, а по готовности/добавлению(выпиливанию) функционала?
Например в том же konqueror-е от версии к версии ни строчки кода не меняется.
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|1.50, NotaBug (ok), 15:48, 06/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Куча пустого места, но не влезающий текст. Спокойствие, только спокойствие! На помощь спешит горизонтальная прокрутка!
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