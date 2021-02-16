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Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.21

16.02.2021 16:02

Доступен релиз пользовательской оболочки KDE Plasma 5.21, построенной с использованием платформы KDE Frameworks 5 и библиотеки Qt 5 с применением OpenGL/OpenGL ES для ускорения отрисовки. Оценить работу новой версии можно через Live-сборку от проекта openSUSE и сборки от проекта KDE Neon User Edition. Пакеты для различных дистрибутивов можно найти на данной странице.

Ключевые улучшения:

  • Предложена новая реализация меню приложений (Application Launcher), отличающаяся трёхпанельной компоновкой - в левой панели отображаются категории приложений, в правой - содержимое категории, а в нижней - кнопки для просмотра списка закреплённых каталогов (Places) и типовые действия, такие как завершение работы, перезапуск и переход в спящий режим. Панель с категориями дополнительно включает секции: "All Applications" с отсортированным в алфавитном порядке списком установленных приложений и "Favorites" с развёрнутым списком миниатюр часто запускаемых приложений.

    В новом меню также упрощена навигация с использованием клавиатуры и мыши, расширены средства для людей с ограниченными возможностями и добавлена поддержка языков с написанием букв справа налево (RTL). Старая реализация меню Kickoff доступна для установки из каталога KDE Store под именем Legacy Kickoff.

  • Для приложений, использующих предлагаемую по умолчанию тему оформления, реализован новый общий стиль заголовков, а также обновлена цветовая схема.
  • Добавлена новая тема оформления "Breeze Twilight", которая комбинирует лёгкую светлую тему для приложений с тёмной темой для панели и элементов рабочего стола Plasma.
  • Полностью переработан интерфейс приложения для мониторинга за системными ресурсами (Plasma System Monitor). Программа переделана с использованием фреймворка Kirigami, позволяющего создавать универсальные интерфейсы для мобильных и настольных систем. Для получения статистики о параметрах работы системы задействован отдельный сервис KSystemStats, код которого уже используется в апплетах мониторинга и развивается для замены KSysGuard. В Plasma System Monitor предложено несколько режимов просмотра статистики:

    Сводная страница с обзорными сведениями о текущем потреблении основных ресурсов (свободная память, CPU и диск, параметры сети), а также со списком приложений, потребляющих больше всего ресурсов.

    Страница с параметрами потребления ресурсов приложениями и графиками, показывающими динамику изменения нагрузки на систему выбранным процессом.

  • Страница со сводной историей потребления ресурсов.
  • Страница для создания собственных отчётов, отражающих изменение произвольных параметров во времени на круговых или линейных диаграммах.
  • В приложение для настройки параметров системы (System Settings) добавлена страница с конфигуратором межсетевого экрана, предоставляющим графический интерфейс для управления правилами пакетного фильтра, работающий поверх UFW и firewalld.

    Полностью переделаны конфигураторы средств для людей с ограниченными возможностями, сеансов рабочего стола и экрана входа в систему SDDM.

  • Переработано оформление апплетов воспроизведения мультимедийного контента. В верхней части апплета показан список приложений, воспроизводящих музыку, между которыми можно переключаться по аналогии с вкладками. Обложка альбома теперь масштабируется по всей ширине апплета.
  • В Центре установки приложений и дополнений (Discover) реализован режим автоматической установки обновлений.
  • Добавлена возможность закрепления интерфейса поиска программ (KRunner) для предотвращения его автоматического закрытия. В KRunner при запуске под управлением Wayland обеспечена возможность вывода всех открытых окон.
  • В апплете с часами улучшена поддержка часовых поясов.
  • В апплете управления звуком реализовано динамическое отображение уровня чувствительности микрофона.
  • Продолжена работа по доведению сеанса на базе Wayland к готовности к повседневному использованию и достижению паритета в функциональности с режимом работы поверх X11. В KWin проведён большой рефакторинг кода, отвечающего за композитинг, что позволило добиться снижения задержек для всех операций, связанных со сведением разных объектов на экране. Добавлена возможность выбора режима композитинга: для обеспечения минимальных задержек или для увеличения плавности анимации.

    В сеансе на базе Wayland реализована возможность работы на системах с несколькими GPU и подключения мониторов с разной частотой обновления экрана (например, основной монитор может использовать частоту 144Hz, а второй 60Hz). Улучшена реализация виртуальной клавиатуры при использовании протокола Wayland. Добавлена поддержка GTK-приложений, использующих расширение протокола Wayland text-input-v3. Улучшена поддержка графических планшетов.

  • В KWin добавлена поддержка всех возможностей, необходимых для работы приложений, использующих GTK4.
  • Добавлен опциональный механизм для запуска KDE Plasma при помощи systemd, который позволяет решить проблемы с настройкой процесса запуска - штатный скрипт инициализации включает жёстко определённые параметры работы.
  • В официальный состав KDE Plasma 5.21 добавлено два новых компонента для мобильных устройств, подготовленных для проекта Plasma Mobile:
    • Plasma Phone Components c оболочкой для мобильных устройств и виджетами, адаптированными для Plasma Mobile.
    • Стиль "QQC2 Breeze", вариант темы Breeze, реализованный на базе Qt Quick Controls 2 и оптимизированный для низкого потребления памяти и ресурсов GPU. В отличие от "QQC2 Desktop" предложенный стиль не зависит от Qt Widgets и системного QStyle.


  1. Главная ссылка к новости (https://kde.org/announcements/...)
  2. OpenNews: Релиз KDE Applications 20.12.2
  3. OpenNews: Представлен Fedora Kinoite, аналог Fedora Silverblue с рабочим столом KDE
  4. OpenNews: Выпуск приложений KDE 20.12
  5. OpenNews: Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.20
  6. OpenNews: Представлены сервис идентификации MyKDE и механизм запуска KDE при помощи systemd
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54596-kde
Ключевые слова: kde
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Fracta1L (ok), 16:08, 16/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Забыли упомянуть, что появилась возможность запуска через systemd
     
     
  • 2.5, Корец (?), 16:26, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >появилась возможность запуска через systemd

    Это хорошо или плохо?

     
     
  • 3.9, НяшМяш (ok), 16:43, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разрабы говорят, что стало проще рулить автозапуском и нашли багов заодно. А как оно на практике будет - посмотрим.
     

  • 1.2, Shura (??), 16:11, 16/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Настройка файервола это здорово, но почему там нельзя создать правила для конкретного приложения? Это просто на скриншоте не видно или этого не сделали?
     
     
  • 2.3, Fracta1L (ok), 16:13, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что netfilter не умеет работать на уровне приложений.
     
  • 2.4, Аноним (4), 16:19, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока что это умеет делать только opensnitch, он сырой, но работу делает.
     

  • 1.6, Аноним (6), 16:27, 16/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Скорость рендеринга окна приложения при запуске из трея исправили?
    Едиственная ложка дегтя из-за которой не могу одеть кеды.
    Нажимаешь на иконку скайпа или др.. в трее и ждешь 5 сек пока окно появится
     
     
  • 2.7, A.Stahl (ok), 16:40, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *надеть
     
  • 2.8, Анонимище (?), 16:40, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так может это проблема скайпа? У меня телега быстро появляется.
     
  • 2.10, Armagor (??), 16:45, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А вы уверены, что это проблема КДЕ, а не, скажем, скайпа? Только что попробовал открыть из трея всякое разное (не скайп) - открывается сразу же.
     

  • 1.11, Аноним (11), 16:45, 16/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Меню новое выглядит ужасно. Из-за того что надписи все разного размера, иконки расположены друг от друга на разном расстоянии. Зачем было размещать их в линию? Это тупо.
     
  • 1.12, Аноним (12), 16:45, 16/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я не совсем доволен развитием кед в последнее время (kio сломали, поддержку тарболов сломали, замусорили контекстные меню, начали течь как не в себя, какие-то недоплееры опять городят, да много чего), но переписывание kwin может пойти на пользу. Из хорошего разве что avif добавили, но я не пойму, то он ещё хуже результаты чем heic-x265 даёт. И в миллион раз тормознее к тому же. К тому же IM артефачит жёстко, может быть дело ещё и  в нём. Внезапно оказывается, что кошмарный webp(vp8) был не так уж и плох, но jpeg до сих пор недосягаем для современных программистов.
     
     
  • 2.13, Аноним (12), 16:50, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По-моему, дело всё же в x265. Он конечно довольно неплох и быстрый (особенно, если ты знаешь, как обойти артефакты), но я припоминаю, что сравнивал результаты у BPG, и тот с x265 давал намного хуже результаты. К сожалению BPG, ничем не поддерживается.
     

  • 1.14, Аноним (14), 16:59, 16/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гном не найс, но эти кеды - еще хуже. Кривой кусок "кода". Забавно наблюдать, когда устанавливая тему из каталога - она встает настолько криво, что возникает визуальный треш. Шрифты в "пуске" - вместо шрифтов какие-то блоки из пикселей. Да много чего если вспомнить... странный продукт - качество где-то на уровне дна.
     
     
  • 2.15, Аноним (12), 17:06, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или можно не ставить темы. Можно был уже научиться, что "темы" там не для серьёзных господ, за все эти годы то (хотя по сравнению с косяками гномовских тем, у меня таких вот проблем никогда не было с кедовскими). Лично я подредактировал цвета одной из штатных тем штатным же конфигуратором, очень неплохо вышло.
     
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