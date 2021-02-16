Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.21

|
|
|
|2.5, Корец (?), 16:26, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>появилась возможность запуска через systemd
Это хорошо или плохо?
|
|
|
|3.9, НяшМяш (ok), 16:43, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Разрабы говорят, что стало проще рулить автозапуском и нашли багов заодно. А как оно на практике будет - посмотрим.
|
|1.2, Shura (??), 16:11, 16/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Настройка файервола это здорово, но почему там нельзя создать правила для конкретного приложения? Это просто на скриншоте не видно или этого не сделали?
|
|
|
|2.4, Аноним (4), 16:19, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Пока что это умеет делать только opensnitch, он сырой, но работу делает.
|
|1.6, Аноним (6), 16:27, 16/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Скорость рендеринга окна приложения при запуске из трея исправили?
Едиственная ложка дегтя из-за которой не могу одеть кеды.
Нажимаешь на иконку скайпа или др.. в трее и ждешь 5 сек пока окно появится
|
|
|
|2.10, Armagor (??), 16:45, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
А вы уверены, что это проблема КДЕ, а не, скажем, скайпа? Только что попробовал открыть из трея всякое разное (не скайп) - открывается сразу же.
|
|1.11, Аноним (11), 16:45, 16/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Меню новое выглядит ужасно. Из-за того что надписи все разного размера, иконки расположены друг от друга на разном расстоянии. Зачем было размещать их в линию? Это тупо.
|
|1.12, Аноним (12), 16:45, 16/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Я не совсем доволен развитием кед в последнее время (kio сломали, поддержку тарболов сломали, замусорили контекстные меню, начали течь как не в себя, какие-то недоплееры опять городят, да много чего), но переписывание kwin может пойти на пользу. Из хорошего разве что avif добавили, но я не пойму, то он ещё хуже результаты чем heic-x265 даёт. И в миллион раз тормознее к тому же. К тому же IM артефачит жёстко, может быть дело ещё и в нём. Внезапно оказывается, что кошмарный webp(vp8) был не так уж и плох, но jpeg до сих пор недосягаем для современных программистов.
|
|
|
|2.13, Аноним (12), 16:50, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
По-моему, дело всё же в x265. Он конечно довольно неплох и быстрый (особенно, если ты знаешь, как обойти артефакты), но я припоминаю, что сравнивал результаты у BPG, и тот с x265 давал намного хуже результаты. К сожалению BPG, ничем не поддерживается.
|
|1.14, Аноним (14), 16:59, 16/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Гном не найс, но эти кеды - еще хуже. Кривой кусок "кода". Забавно наблюдать, когда устанавливая тему из каталога - она встает настолько криво, что возникает визуальный треш. Шрифты в "пуске" - вместо шрифтов какие-то блоки из пикселей. Да много чего если вспомнить... странный продукт - качество где-то на уровне дна.
|
|
|
|2.15, Аноним (12), 17:06, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Или можно не ставить темы. Можно был уже научиться, что "темы" там не для серьёзных господ, за все эти годы то (хотя по сравнению с косяками гномовских тем, у меня таких вот проблем никогда не было с кедовскими). Лично я подредактировал цвета одной из штатных тем штатным же конфигуратором, очень неплохо вышло.
|