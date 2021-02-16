Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.21

Доступен релиз пользовательской оболочки KDE Plasma 5.21, построенной с использованием платформы KDE Frameworks 5 и библиотеки Qt 5 с применением OpenGL/OpenGL ES для ускорения отрисовки. Оценить работу новой версии можно через Live-сборку от проекта openSUSE и сборки от проекта KDE Neon User Edition. Пакеты для различных дистрибутивов можно найти на данной странице. Ключевые улучшения: Предложена новая реализация меню приложений (Application Launcher), отличающаяся трёхпанельной компоновкой - в левой панели отображаются категории приложений, в правой - содержимое категории, а в нижней - кнопки для просмотра списка закреплённых каталогов (Places) и типовые действия, такие как завершение работы, перезапуск и переход в спящий режим. Панель с категориями дополнительно включает секции: "All Applications" с отсортированным в алфавитном порядке списком установленных приложений и "Favorites" с развёрнутым списком миниатюр часто запускаемых приложений. В новом меню также упрощена навигация с использованием клавиатуры и мыши, расширены средства для людей с ограниченными возможностями и добавлена поддержка языков с написанием букв справа налево (RTL). Старая реализация меню Kickoff доступна для установки из каталога KDE Store под именем Legacy Kickoff.

Для приложений, использующих предлагаемую по умолчанию тему оформления, реализован новый общий стиль заголовков, а также обновлена цветовая схема.

Добавлена новая тема оформления "Breeze Twilight", которая комбинирует лёгкую светлую тему для приложений с тёмной темой для панели и элементов рабочего стола Plasma.

Полностью переработан интерфейс приложения для мониторинга за системными ресурсами (Plasma System Monitor). Программа переделана с использованием фреймворка Kirigami, позволяющего создавать универсальные интерфейсы для мобильных и настольных систем. Для получения статистики о параметрах работы системы задействован отдельный сервис KSystemStats, код которого уже используется в апплетах мониторинга и развивается для замены KSysGuard. В Plasma System Monitor предложено несколько режимов просмотра статистики: Сводная страница с обзорными сведениями о текущем потреблении основных ресурсов (свободная память, CPU и диск, параметры сети), а также со списком приложений, потребляющих больше всего ресурсов. Страница с параметрами потребления ресурсов приложениями и графиками, показывающими динамику изменения нагрузки на систему выбранным процессом.

Страница со сводной историей потребления ресурсов.

Страница для создания собственных отчётов, отражающих изменение произвольных параметров во времени на круговых или линейных диаграммах.

В приложение для настройки параметров системы (System Settings) добавлена страница с конфигуратором межсетевого экрана, предоставляющим графический интерфейс для управления правилами пакетного фильтра, работающий поверх UFW и firewalld. Полностью переделаны конфигураторы средств для людей с ограниченными возможностями, сеансов рабочего стола и экрана входа в систему SDDM.

Переработано оформление апплетов воспроизведения мультимедийного контента. В верхней части апплета показан список приложений, воспроизводящих музыку, между которыми можно переключаться по аналогии с вкладками. Обложка альбома теперь масштабируется по всей ширине апплета.

В Центре установки приложений и дополнений (Discover) реализован режим автоматической установки обновлений.

Добавлена возможность закрепления интерфейса поиска программ (KRunner) для предотвращения его автоматического закрытия. В KRunner при запуске под управлением Wayland обеспечена возможность вывода всех открытых окон.

В апплете с часами улучшена поддержка часовых поясов.

В апплете управления звуком реализовано динамическое отображение уровня чувствительности микрофона.

Продолжена работа по доведению сеанса на базе Wayland к готовности к повседневному использованию и достижению паритета в функциональности с режимом работы поверх X11. В KWin проведён большой рефакторинг кода, отвечающего за композитинг, что позволило добиться снижения задержек для всех операций, связанных со сведением разных объектов на экране. Добавлена возможность выбора режима композитинга: для обеспечения минимальных задержек или для увеличения плавности анимации. В сеансе на базе Wayland реализована возможность работы на системах с несколькими GPU и подключения мониторов с разной частотой обновления экрана (например, основной монитор может использовать частоту 144Hz, а второй 60Hz). Улучшена реализация виртуальной клавиатуры при использовании протокола Wayland. Добавлена поддержка GTK-приложений, использующих расширение протокола Wayland text-input-v3. Улучшена поддержка графических планшетов.

В KWin добавлена поддержка всех возможностей, необходимых для работы приложений, использующих GTK4.

Добавлен опциональный механизм для запуска KDE Plasma при помощи systemd, который позволяет решить проблемы с настройкой процесса запуска - штатный скрипт инициализации включает жёстко определённые параметры работы.

В официальный состав KDE Plasma 5.21 добавлено два новых компонента для мобильных устройств, подготовленных для проекта Plasma Mobile: Plasma Phone Components c оболочкой для мобильных устройств и виджетами, адаптированными для Plasma Mobile. Стиль "QQC2 Breeze", вариант темы Breeze, реализованный на базе Qt Quick Controls 2 и оптимизированный для низкого потребления памяти и ресурсов GPU. В отличие от "QQC2 Desktop" предложенный стиль не зависит от Qt Widgets и системного QStyle.





