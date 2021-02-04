Релиз KDE Applications 20.12.2

2.2 , Аноним ( 1 ), 21:19, 04/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Есть одна вещь, которая меня очень раздражает. При перемещении файлов (вырезать-вставить) в dolphin история буфера обмена (кажется это не клиппер, это часть плазмы теперь?) засирается файлами. Причём если перемещаешь 1000 файлов, историю будет забита сотней мусорных элементов (половина из которых даже не существует на диске). Когда спрашивает про перезапись, тоже добавляются. Это можно отключить? Ну невозможно же пользоваться.

2.3 , Аноним ( 3 ), 21:20, 04/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну так пулреквест примут, я думаю

3.4 , Аноним ( 1 ), 21:21, 04/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ну так пулреквест примут, я думаю Не примут, у них там завязка на libarchive. Я устал вычищать мусор из файлов созданных ark.

2.6 , Аноним ( 6 ), 21:27, 04/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Откройте для себя spacefm. В нем есть распаковать в контекстном меню.

3.7 , Аноним ( 1 ), 21:31, 04/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – У p7zip есть интеграция с dolphin, в том числе для контекстного меню. Проблемы kde это не решает совершенно, ark одна из худших программ наверно. А p7zip не обновлялся 5 лет.

4.8 , Аноним ( 1 ), 21:37, 04/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Но я уже сделал как мне надо: извлечение во временный каталог (_тут_) и либо по имени архива каталог для содержимого назван, либо если там внутри 1 папочка лежит, использовать её. Правда, потом передумал, и теперь всегда извлекается в подкаталог, и только если дублируется имя подкаталог не используется. Очень удобно. Не стал делать подтверждение перезаписи существующих данных (вот это тоже не работает в кедах нормально), и отказывается извлекать, если уже есть на диске. Буквально 5 минут на то чтобы подобрать ключи для всех этих unrar unzip и всё прекрасно. Разрабы кде тоже могли бы простым шел однострочником это решить.

4.10 , омоним ( ? ), 21:47, 04/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Без СМС: https://github.com/jinfeihan57/p7zip

5.11 , Аноним ( 1 ), 21:50, 04/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хм, я не знаю, это забота мейнтейнеров.

2.9 , Аноним ( 9 ), 21:38, 04/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > У меня что-то перестали пожатые тарболы открываться в ark. И извлекать tzst

> файлы почему-то не может. Я за 5 минут написал однострочник который

> извлекает мне вообще любые архивы официальными тулзами (разве что exe и

> iso извлекаются p7zip). Неужели это так сложно? Я много лет ждал,

> пока сделают нормальное извлечение в контекстном меню. Так и не сделали. А всё просто вы попали в ситуацию когда у разработчиков KDE всё работает или им это ненужно.

