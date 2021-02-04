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Релиз KDE Applications 20.12.2

04.02.2021 20:59

Представлено февральское сводное обновление приложений (20.12.1), развиваемых проектом KDE. Всего в рамках февральского обновления опубликованы выпуски 225 программ, библиотек и плагинов. Информацию о наличии Live-сборок с новыми выпусками приложений можно получить на данной странице.

Наиболее заметные новшества в KDE Applications 20.12.2:

  • Предложено новое приложение Kongress 1.0, предназначенное для сопровождения посетителей конференций. Программа позволяет просматривать расписание конференций и планировать посещение интересующих докладов.
  • Доступен выпуск системы управления проектами Calligra Plan 3.3, позволяющей координировать выполнение задач, определять зависимости между проводимыми работами, планировать время выполнения, отслеживать состояние разных этапов разработки и управлять распределением ресурсов при разработке крупных проектов. Основные изменения в новой версии связаны с улучшением средств для вывода на печать, например, теперь можно вывести на печать данные, соответствующие определённому интервалу времени, а также масштабировать вывод на одну или несколько страниц.
  • В XMPP-клиенте Kaidan 0.7 добавлена возможность отправки файлов в режиме Drag&Drop. Появилась поддержка получения информации о приложении и операционной системе пользователей из списка контактов. Добавлена комбинация Shift+Enter для вставки перевода строки при составлении сообщения. В следующем выпуске ожидается появление поддержки вывода уведомления о вводе текста и синхронизации истории сообщений.
  • В редакторе шестнадцатеричных дампов Okteta 0.26.5 упрощён выбор цветовой схемы и добавлена опция для отключения мерцания курсора.
  • В Matrix-клиенте Neochat 1.0.1 решены проблемы с редактированием сообщений, показом аватаров и сохранением изображений.
  • В менеджере архивов Ark исправлена ошибка, приводившая к краху при закрытии окна во время загрузки архива TAR.
  • В файловом менеджере Dolphin обеспечен корректный расчёт размера каталогов для разделов FUSE и сетевых файловых систем.
  • В эмуляторе терминала Konsole устранён крах при одновременном выходе из всех вкладок.
  • В настройках приложения для обучения японскому языку Kiten добавлен выбор словарей.
  • В системе UML-моделирования Umbrello устранён крах при выборке виджета в диаграмме.


  1. Главная ссылка к новости (https://kde.org/announcements/...)
  2. OpenNews: Тестирование рабочего стола KDE Plasma 5.21
  3. OpenNews: Представлен Fedora Kinoite, аналог Fedora Silverblue с рабочим столом KDE
  4. OpenNews: Релиз KDE Applications 20.12.1
  5. OpenNews: Выпуск приложений KDE 20.12
  6. OpenNews: Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.20
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54530-kde
Ключевые слова: kde
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  • 1.1, Аноним (1), 21:15, 04/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    У меня что-то перестали пожатые тарболы открываться в ark. И извлекать tzst файлы почему-то не может. Я за 5 минут написал однострочник который извлекает мне вообще любые архивы официальными тулзами (разве что exe и iso извлекаются p7zip). Неужели это так сложно? Я много лет ждал, пока сделают нормальное извлечение в контекстном меню. Так и не сделали.
     
     
  • 2.2, Аноним (1), 21:19, 04/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть одна вещь, которая меня очень раздражает. При перемещении файлов (вырезать-вставить) в dolphin история буфера обмена (кажется это не клиппер, это часть плазмы теперь?) засирается файлами. Причём если перемещаешь 1000 файлов, историю будет забита сотней мусорных элементов (половина из которых даже не существует на диске). Когда спрашивает про перезапись, тоже добавляются. Это можно отключить? Ну невозможно же пользоваться.
     
  • 2.3, Аноним (3), 21:20, 04/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так пулреквест примут, я думаю
     
     
  • 3.4, Аноним (1), 21:21, 04/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну так пулреквест примут, я думаю

    Не примут, у них там завязка на libarchive. Я устал вычищать мусор из файлов созданных ark.

     
  • 2.6, Аноним (6), 21:27, 04/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Откройте для себя spacefm. В нем есть распаковать в контекстном меню.
     
     
  • 3.7, Аноним (1), 21:31, 04/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У p7zip есть интеграция с dolphin, в том числе для контекстного меню. Проблемы kde это не решает совершенно, ark одна из худших программ наверно. А p7zip не обновлялся 5 лет.
     
     
  • 4.8, Аноним (1), 21:37, 04/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но я уже сделал как мне надо: извлечение во временный каталог (_тут_) и либо по имени архива каталог для содержимого назван, либо если там внутри 1 папочка лежит, использовать её. Правда, потом передумал, и теперь всегда извлекается в подкаталог, и только если дублируется имя  подкаталог не используется. Очень удобно. Не стал делать подтверждение перезаписи существующих данных (вот это тоже не работает в кедах нормально), и отказывается извлекать, если уже есть на диске. Буквально 5 минут на то чтобы подобрать ключи для всех этих unrar unzip и всё прекрасно. Разрабы кде тоже могли бы простым шел однострочником это решить.
     
  • 4.10, омоним (?), 21:47, 04/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Без СМС: https://github.com/jinfeihan57/p7zip
     
     
  • 5.11, Аноним (1), 21:50, 04/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хм, я не знаю, это забота мейнтейнеров.
     
  • 2.9, Аноним (9), 21:38, 04/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > У меня что-то перестали пожатые тарболы открываться в ark. И извлекать tzst
    > файлы почему-то не может. Я за 5 минут написал однострочник который
    > извлекает мне вообще любые архивы официальными тулзами (разве что exe и
    > iso извлекаются p7zip). Неужели это так сложно? Я много лет ждал,
    > пока сделают нормальное извлечение в контекстном меню. Так и не сделали.

    А всё просто вы попали в ситуацию когда у разработчиков KDE всё работает или им это ненужно.


     

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