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Релиз KDE Applications 20.12.1

08.01.2021 12:46

Представлено январское сводное обновление приложений (20.12.1), развиваемых проектом KDE. Всего в рамках январского обновления опубликованы выпуски 224 программ, библиотек и плагинов. Информацию о наличии Live-сборок с новыми выпусками приложений можно получить на данной странице. Также на днях опубликован корректирующий выпуск рабочего стола Plasma 5.20.5, в котором устранены накопившиеся ошибки.

Наиболее заметные новшества в KDE Applications 20.12.1:

  • Состоялся первый значительный выпуск программы для обмена сообщениями Neochat 1.0, обзор которой был опубликован в конце декабря.
  • Опубликовано дополнение KIO Fuse 5.0.0, позволяющее из любых приложений обращаться к файлам на внешних хостах. KIO Fuse использует механизм FUSE для отражений внешних файлов в локальной ФС, что позволяет работать с удалёнными хранилищами не только из программ на базе KDE frameworks, таких как Kate и Dolphin, но и из приложений на базе других фреймвроков, например, из LibreOffice. KIO Fuse уже включён в базовый состав дистрибутивов openSUSE Tumbleweed и KDE Neon.
  • Доступен корректирующий выпуск среды разработки KDevelop 5.6.1, в которой добавлена поддержка Python 3.9 и GDB 10, устранены проблемы, приводившие к крахам.
  • В число приложений, формирование новых выпусков которых синхронизировано с набором KDE Apps, включены программа для слежения за своим здоровьем MyGnuHealth, программа для установки геотегов gKGeoTag и система планирования посещения конференций Kongress.
  • В файловом менеджере Dolphin устранены крахи, проявляющиеся при открытии вкладок.
  • В просмотрщике документов Okular обеспечено открытие файлов в формате Markdown.
  • В Gwenview реализовано корректное сохранение настроек качества изображений в формате JPEG.
  • В эмуляторе терминала Konsole устранена проблема с показом цветов для жирного текста.
  • XMPP-клиент Kaidan получил грант на реализацию режима оконечного шифрования с использованием протокола OMEMO.

Также можно отметить публикацию планов по развитию KDE в 2021 году. Из ключевых направлений выделяется:

  • Реализация полноценной поддержи работы сеанса KDE на базе Wayland.
  • Продолжение разработки мобильной платформы Plasma Mobile.
  • Поддержка аутентификации по отпечаткам пальцев в SDDM, хранителе экрана, KAuth и Polkit.
  • Завершение модернизации темы оформления Breeze.
  • Замена меню приложений Kickoff на новую реализацию.
  • Обеспечение перераспределения текста в Konsole при изменении размера терминала.


  1. Главная ссылка к новости (https://kde.org/announcements/...)
  2. OpenNews: Проект KDE представил коммуникационный клиент NeoChat 1.0
  3. OpenNews: Выпуск приложений KDE 20.12
  4. OpenNews: Представлена редакция смартфона PinePhone с KDE Plasma Mobile
  5. OpenNews: Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.20
  6. OpenNews: Релиз десктоп-окружения Trinity R14.0.9, продолжающего развитие KDE 3.5
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54371-kde
Ключевые слова: kde
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Обсуждение (5) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:56, 08/01/2021 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
  • 1.2, Аноним (2), 13:03, 08/01/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 1.3, Николай (??), 13:04, 08/01/2021 [ответить]  
    		• +/
    И Когда приблизительно выйдет Кде 6?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:09, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    24 сентября 2023 года.
     
  • 2.6, Арагорн (?), 13:10, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И Когда приблизительно выйдет Кде 6?

    в один день с Half-Life 3

     

  • 1.4, гномик прощай (?), 13:08, 08/01/2021 [ответить]  
    		• +/
    Нужно. Из всех более-менее самодостаточных окружений только кеды и радуют развитием с упором на оптимизацию. Сколько не пытался перекатиться в i3/sway и прочую альтернативу, но если стараться пользоваться оными последовательно, то в итоге приходишь к мысли, что пора отказаться от всего в пользу голого терминала либо идти против внутреннего перфекциониста и тянуть зависимости полноценных de и расчехлять мышку (шило на мыло)
     

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