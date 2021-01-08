Релиз KDE Applications 20.12.1

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Представлено январское сводное обновление приложений (20.12.1), развиваемых проектом KDE. Всего в рамках январского обновления опубликованы выпуски 224 программ, библиотек и плагинов. Информацию о наличии Live-сборок с новыми выпусками приложений можно получить на данной странице.
Также на днях опубликован корректирующий выпуск рабочего стола Plasma 5.20.5, в котором устранены накопившиеся ошибки.
Наиболее заметные новшества в KDE Applications 20.12.1:
- Состоялся первый значительный выпуск программы для обмена сообщениями Neochat 1.0, обзор которой был опубликован в конце декабря.
- Опубликовано дополнение KIO Fuse 5.0.0, позволяющее из любых приложений обращаться к файлам на внешних хостах. KIO Fuse использует механизм FUSE для отражений внешних файлов в локальной ФС, что позволяет работать с удалёнными хранилищами не только из программ на базе KDE frameworks, таких как Kate и Dolphin, но и из приложений на базе других фреймвроков, например, из LibreOffice. KIO Fuse уже включён в базовый состав дистрибутивов openSUSE Tumbleweed и KDE Neon.
- Доступен корректирующий выпуск среды разработки KDevelop 5.6.1, в которой добавлена поддержка Python 3.9 и GDB 10, устранены проблемы, приводившие к крахам.
- В число приложений, формирование новых выпусков которых синхронизировано с набором KDE Apps, включены программа для слежения за своим здоровьем MyGnuHealth, программа для установки геотегов gKGeoTag и система планирования посещения конференций Kongress.
- В файловом менеджере Dolphin устранены крахи, проявляющиеся при открытии вкладок.
- В просмотрщике документов Okular обеспечено открытие файлов в формате Markdown.
- В Gwenview реализовано корректное сохранение настроек качества изображений в формате JPEG.
- В эмуляторе терминала Konsole устранена проблема с показом цветов для жирного текста.
- XMPP-клиент Kaidan получил грант на реализацию режима оконечного шифрования с использованием протокола OMEMO.
Также можно отметить публикацию планов по развитию KDE в 2021 году. Из ключевых направлений выделяется:
- Реализация полноценной поддержи работы сеанса KDE на базе Wayland.
- Продолжение разработки мобильной платформы
Plasma Mobile.
- Поддержка аутентификации по отпечаткам пальцев в SDDM, хранителе экрана, KAuth и Polkit.
- Завершение модернизации темы оформления Breeze.
- Замена меню приложений Kickoff на новую реализацию.
- Обеспечение перераспределения текста в Konsole при изменении размера терминала.