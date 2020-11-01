Релиз десктоп-окружения Trinity R14.0.9, продолжающего развитие KDE 3.5

Опубликован релиз десктоп-окружения Trinity R14.0.9, продолжающего развитие кодовой базы KDE 3.5.x и Qt 3. Бинарные пакеты в ближайшее время будут подготовлены для Ubuntu, Debian, RHEL/CentOS, Fedora, openSUSE и других дистрибутивов.

Из особенностей Trinity можно отметить собственные средства для управления параметрами экрана, основанная на udev прослойка для работы с оборудованием, новый интерфейс для настройки оборудования, переход на композитный менеджер Compton-TDE (форк Compton с расширениями TDE), улучшенный конфигуратор сети и механизмы аутентификации пользователей. Окружение Trinity может быть установлено и использовано одновременно с более актуальными выпусками KDE, в том числе предоставлена возможность использования в Trinity уже установленных в системе KDE-приложений. Также присутствуют средства для корректного отображения интерфейса GTK-программ без нарушения единого стиля оформления.

В новой версии внесены изменения, главным образом связанные с устранением ошибок и проведением работы по повышению стабильности кодовой базы. Среди добавленных улучшений:

Добавлены новые темы оформления Baghira (стиль macOS), Domino (лёгкая тема) и Ia Ora (вариант темы Mandriva Ia Ora).

Добавлены новые виджеты: KoolDock (интерфейс для запуска приложений) и TastyMenu (альтернативное меню).

В состав включены редактор XML-файлов KXMLEditor, научный калькулятор Mathemagics и простой калькулятор Qalculate.

Добавлен видопроигрыватель Codeine.

Добавлен TDEDocker для закрепления любого приложения в системном лотке.

Добавлена игра TDEPacman.

Добавлен плагин KEximDB для преобразования MDB-файлов MS Access.

Обеспечена поддержка мультимедийного проигрывателя Xine 1.2.10.

Улучшена совместимость с PulseAudio.

Улучшена поддержка дисков Bluray.

БД CDDB переключена с freedb.org на gnudb.org.

Добавлена поддержка управления яркостью подсветки с клавиатуры.

Продолжен перевод пакетов на сборочную систему CMake. Для некоторых пакетов полностью прекращена поддержка сборки с использованием automake.

Продолжено оттачивание внешнего вида.

Устранена уязвимость (CVE-2020-17507) в парсерах XBM.

Вскоре после основания проекта Trinity было начато портирование кодовой базы на Qt 4, но в 2014 году данный процесс заморожен. До завершения миграции на актуальную ветку Qt силами проекта обеспечено поддержание кодовой базы Qt3, в которую продолжают вноситься исправления ошибок и добавляться улучшения, несмотря на официальное прекращение поддержки Qt3.