Релиз десктоп-окружения Trinity R14.0.9, продолжающего развитие KDE 3.5

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Опубликован релиз десктоп-окружения Trinity R14.0.9, продолжающего развитие кодовой базы KDE 3.5.x и Qt 3. Бинарные пакеты в ближайшее время будут подготовлены для Ubuntu, Debian, RHEL/CentOS, Fedora, openSUSE и других дистрибутивов.
Из особенностей Trinity можно отметить собственные средства для управления параметрами экрана, основанная на udev прослойка для работы с оборудованием, новый интерфейс для настройки оборудования, переход на композитный менеджер Compton-TDE (форк Compton с расширениями TDE), улучшенный конфигуратор сети и механизмы аутентификации пользователей. Окружение Trinity может быть установлено и использовано одновременно с более актуальными выпусками KDE, в том числе предоставлена возможность использования в Trinity уже установленных в системе KDE-приложений. Также присутствуют средства для корректного отображения интерфейса GTK-программ без нарушения единого стиля оформления.
В новой версии внесены изменения, главным образом связанные с устранением ошибок и проведением работы по повышению стабильности кодовой базы. Среди добавленных улучшений:
- Добавлены новые темы оформления Baghira (стиль macOS), Domino (лёгкая тема) и Ia Ora (вариант темы Mandriva Ia Ora).
- Добавлены новые виджеты: KoolDock (интерфейс для запуска приложений) и TastyMenu (альтернативное меню).
- В состав включены редактор XML-файлов KXMLEditor, научный калькулятор Mathemagics и простой калькулятор Qalculate.
- Добавлен видопроигрыватель Codeine.
- Добавлен TDEDocker для закрепления любого приложения в системном лотке.
- Добавлена игра TDEPacman.
- Добавлен плагин KEximDB для преобразования MDB-файлов MS Access.
- Обеспечена поддержка мультимедийного проигрывателя Xine 1.2.10.
- Улучшена совместимость с PulseAudio.
- Улучшена поддержка дисков Bluray.
- БД CDDB переключена с freedb.org на gnudb.org.
- Добавлена поддержка управления яркостью подсветки с клавиатуры.
- Продолжен перевод пакетов на сборочную систему CMake. Для некоторых пакетов полностью прекращена поддержка сборки с использованием automake.
- Продолжено оттачивание внешнего вида.
- Устранена уязвимость (CVE-2020-17507) в парсерах XBM.
Вскоре после основания проекта Trinity было начато портирование кодовой базы на Qt 4, но в 2014 году данный процесс заморожен. До завершения миграции на актуальную ветку Qt силами проекта обеспечено поддержание кодовой базы Qt3, в которую продолжают вноситься исправления ошибок и добавляться улучшения, несмотря на официальное прекращение поддержки Qt3.