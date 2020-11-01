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Релиз десктоп-окружения Trinity R14.0.9, продолжающего развитие KDE 3.5

01.11.2020 23:26

Опубликован релиз десктоп-окружения Trinity R14.0.9, продолжающего развитие кодовой базы KDE 3.5.x и Qt 3. Бинарные пакеты в ближайшее время будут подготовлены для Ubuntu, Debian, RHEL/CentOS, Fedora, openSUSE и других дистрибутивов.

Из особенностей Trinity можно отметить собственные средства для управления параметрами экрана, основанная на udev прослойка для работы с оборудованием, новый интерфейс для настройки оборудования, переход на композитный менеджер Compton-TDE (форк Compton с расширениями TDE), улучшенный конфигуратор сети и механизмы аутентификации пользователей. Окружение Trinity может быть установлено и использовано одновременно с более актуальными выпусками KDE, в том числе предоставлена возможность использования в Trinity уже установленных в системе KDE-приложений. Также присутствуют средства для корректного отображения интерфейса GTK-программ без нарушения единого стиля оформления.

В новой версии внесены изменения, главным образом связанные с устранением ошибок и проведением работы по повышению стабильности кодовой базы. Среди добавленных улучшений:

  • Добавлены новые темы оформления Baghira (стиль macOS), Domino (лёгкая тема) и Ia Ora (вариант темы Mandriva Ia Ora).
  • Добавлены новые виджеты: KoolDock (интерфейс для запуска приложений) и TastyMenu (альтернативное меню).
  • В состав включены редактор XML-файлов KXMLEditor, научный калькулятор Mathemagics и простой калькулятор Qalculate.
  • Добавлен видопроигрыватель Codeine.
  • Добавлен TDEDocker для закрепления любого приложения в системном лотке.
  • Добавлена игра TDEPacman.
  • Добавлен плагин KEximDB для преобразования MDB-файлов MS Access.
  • Обеспечена поддержка мультимедийного проигрывателя Xine 1.2.10.
  • Улучшена совместимость с PulseAudio.
  • Улучшена поддержка дисков Bluray.
  • БД CDDB переключена с freedb.org на gnudb.org.
  • Добавлена поддержка управления яркостью подсветки с клавиатуры.
  • Продолжен перевод пакетов на сборочную систему CMake. Для некоторых пакетов полностью прекращена поддержка сборки с использованием automake.
  • Продолжено оттачивание внешнего вида.
  • Устранена уязвимость (CVE-2020-17507) в парсерах XBM.

Вскоре после основания проекта Trinity было начато портирование кодовой базы на Qt 4, но в 2014 году данный процесс заморожен. До завершения миграции на актуальную ветку Qt силами проекта обеспечено поддержание кодовой базы Qt3, в которую продолжают вноситься исправления ошибок и добавляться улучшения, несмотря на официальное прекращение поддержки Qt3.



  1. Главная ссылка к новости (http://www.trinitydesktop.org/...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Q4OS 3.11
  3. OpenNews: Релиз десктоп-окружения Trinity R14.0.8, продолжающего развитие KDE 3.5
  4. OpenNews: Релиз десктоп-окружения Trinity R14.0.7, продолжающего развитие KDE 3.5
  5. OpenNews: Ветка KDE 3.x закрыта, все силы брошены на KDE 4
  6. OpenNews: KDE 3.5.10 доступен для загрузки
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54004-trinity
Ключевые слова: trinity, kde
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 00:19, 02/11/2020 [ответить]  
    		• +2 +/
    Удивительно, что вот на это кто-то продолжает тратить время и ресурсы, когда полно задач по допиливанию свежих версий ДЕ, которые уже не выглядят так вырвиглазно как те третьи кеды и при этом вполне шустрые.
     
     
  • 2.2, Аноним (1), 00:20, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так не честно! Пока я написал камент сменили картинку на чуть менее вырвиглазную...
     
  • 2.6, Аноним (-), 00:31, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > тратить время и ресурсы, когда полно задач

    Это например каких ?

     

  • 1.3, Аноним (3), 00:21, 02/11/2020 [ответить]  
    		• +/
    Как с wayland подружить?
     
  • 1.4, Аноним (4), 00:24, 02/11/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    >> продолжающего развитие

    васянство с заменой фона рабочего стола теперь так называется?

    >> Продолжено оттачивание внешнего вида

    Да ну, остановитесь, и так уже шедевр дизайна и юзер экспириенс

     
  • 1.5, Аноним (5), 00:29, 02/11/2020 [ответить]  
    		• +/
    Со скриншотов ощутимо повеяло 2003 годом. Но хоть в чем-то преемственность между релизами сохраняется - паддинги как были ужасны в 3.5 (чуть не вытекли глаза от первого скрина с Tasty Menu), так и остались в 5.20.
     
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