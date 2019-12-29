Объявлено о скором закрытии проекта FreeDB

Проект FreeDB объявил о своём закрытии. Начиная с 31 марта 2020 года будет прекращена работа сайта и всех связанных с проектом сервисов. Напомним, что проект FreeDB развивал инструментарий и базу данных с информацией об исполнителях и музыкальных композициях, поставляемых на компакт-дисках. База включает дополнительные сведения о треках, охватывающие более двух миллионов музыкальных компакт-дисков. Из похожих на FreeDB свободных сервисов продолжает развиваться проект MusicBrainz.

FreeDB используется в различных проигрывателях и утилитах, включая foobar2000, mp3tag, MediaMonkey и JetAudio. Наработки проекта распространяются под лицензией GPL. Проект был основан в 2001 году для продолжения развития свободной базы CDDB, которая после перехода в руки компании Gracenote превратилась в коммерческий продукт, поставляемый под проприетарной лицензией, требующей при использовании CDDB отображения логотипа и получения разрешения, а также запрещающей использование в одной программе конкурирующих сервисов.



