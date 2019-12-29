Объявлено о скором закрытии проекта FreeDB

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|1.1, Аноним (1), 10:08, 29/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Надо же...
А я даже не знал, что оно существовало.
И прожил с этим неведением как-то счастливо и беззаботно...
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|2.25, Sluggard (ok), 11:08, 29/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А в чём был бы повод для радости? В том, что когда Леннарт окончательно захватит Linux, станет некуда отступать?
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|3.27, Аноним (27), 11:27, 29/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А в чём был бы повод для радости? В том, что когда
> Леннарт окончательно захватит Linux, станет некуда отступать?
Они слева, справа, впереди и сзади... Это значит, что теперь им от нас не уйти!
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|1.3, Аноним (3), 10:13, 29/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А как же альтернатива Gracenote? Придётся MusicBrainz перебиваться? Он мне выдавал много некорректных результатов, когда я пытался его использовать.
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|1.7, Аноним (1), 10:37, 29/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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<<<Кто уже успел обрадоваться, прочитав "FreeBSD"?>>>
Ну, имбецилов, школоты, джаваскриптеров - хватает...
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|2.9, Аноним (3), 10:40, 29/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это великолинуксячий шовенизм просто. Не вижу ничего плохого на самом деле, Эксбсд и её пользователям место под шконкой.
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|1.8, Аноним (8), 10:39, 29/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Плохо. В EAC, вроде бы, несколько плагинов с подобными сервисами, но freedb был основной, насколько я помню
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|1.10, Аноним (1), 10:43, 29/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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<<<Это великолинуксячий шовенизм просто. Не вижу ничего плохого на самом деле, Эксбсд и её пользователям место под шконкой.>>>
Для таких, как вы в Аду - отдельная сковородка. Или - котёл. На выбор.
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|2.16, Аноним (3), 10:52, 29/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Для таких, как вы в Аду - отдельная сковородка. Или - котёл. На выбор.
А ты тоже из обиженных и угнетаемых пользователей бсд? У линуксоидов с этим как-то попроще.
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|1.11, Emily (ok), 10:45, 29/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Жаль FreeDB, очень жаль. Я не поняла, кто и зачем прочитал название новости, как FreeBSD? Что, за глупости?
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|4.24, Нонон (?), 11:04, 29/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто лень стало на полном серьезе объяснять что люди шутники
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|1.21, Аноним (21), 10:57, 29/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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давно уже нужно собрать подобные проекты под одну гребенку и привязать к какому нибудь ipfs (или что там нынче популярно, из костылей для децентрализованного расшаривания сайтов) - чтобы была одна основная база (а не мильен разномастных) данных, захостить которую может любой.
А то вот так подыхает какой нибудь подобный проект - и все что в него контрибьютили отправляется вникуда
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|2.28, Аноним (28), 11:41, 29/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хорошая идея. Децентрализация конечно не выход и в дальней перспективе смерти подобна. Но она стала ответом на засилье корпорастов и капитализм. Кроме объединения и получения кучи копий на случай, если опять кому-то захочется присвоить или грохнуть, нужна реклама для привлечения к такому проекту большего колличества добровольцев.
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|3.29, Аноним (3), 11:47, 29/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Практически любая свободно-бесплатная альтернатива умирает, если она полагается исключительно на инициативных анонимов. Это примерно за годы раздачи мультика (очень хорошее качество, скромный размер, немного дополнительных материалов) на торрентах (десятки терабайт трафика, тысячи людей) ты всё ещё остаёшься единственным сидом. Из личного опыта.
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