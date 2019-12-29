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Объявлено о скором закрытии проекта FreeDB

29.12.2019 10:05

Проект FreeDB объявил о своём закрытии. Начиная с 31 марта 2020 года будет прекращена работа сайта и всех связанных с проектом сервисов. Напомним, что проект FreeDB развивал инструментарий и базу данных с информацией об исполнителях и музыкальных композициях, поставляемых на компакт-дисках. База включает дополнительные сведения о треках, охватывающие более двух миллионов музыкальных компакт-дисков. Из похожих на FreeDB свободных сервисов продолжает развиваться проект MusicBrainz.

FreeDB используется в различных проигрывателях и утилитах, включая foobar2000, mp3tag, MediaMonkey и JetAudio. Наработки проекта распространяются под лицензией GPL. Проект был основан в 2001 году для продолжения развития свободной базы CDDB, которая после перехода в руки компании Gracenote превратилась в коммерческий продукт, поставляемый под проприетарной лицензией, требующей при использовании CDDB отображения логотипа и получения разрешения, а также запрещающей использование в одной программе конкурирующих сервисов.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Закрытие проекта Russian Fedora
  3. OpenNews: Дистрибутив Parsix GNU/Linux объявил о закрытии проекта
  4. OpenNews: Объявлено о закрытии компании, развивающей СУБД RethinkDB и web-платформу Horizon
  5. OpenNews: Разработчики Apache OpenOffice начали обсуждение возможного закрытия проекта
  6. OpenNews: Закрытие проекта m0n0wall и возрождение CrunchBang
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: freedb
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Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:08, 29/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Надо же...
    А я даже не знал, что оно существовало.
    И прожил с этим неведением как-то счастливо и беззаботно...
     
     
  • 2.5, Anonim (??), 10:22, 29/12/2019 Скрыто модератором
    		• –6 +/
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:09, 29/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Кто уже успел обрадоваться, прочитав "FreeBSD"?
     
     
  • 2.12, Emily (ok), 10:46, 29/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Чему радоваться? Кто, вообще, внёс дезинформацию?
     
  • 2.25, Sluggard (ok), 11:08, 29/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в чём был бы повод для радости? В том, что когда Леннарт окончательно захватит Linux, станет некуда отступать?
     
     
  • 3.27, Аноним (27), 11:27, 29/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А в чём был бы повод для радости? В том, что когда
    > Леннарт окончательно захватит Linux, станет некуда отступать?

    Они слева, справа, впереди и сзади... Это значит, что теперь им от нас не уйти!

     

  • 1.3, Аноним (3), 10:13, 29/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как же альтернатива Gracenote? Придётся MusicBrainz перебиваться? Он мне выдавал много некорректных результатов, когда я пытался его использовать.
     
  • 1.4, Аноним (4), 10:18, 29/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Помер Раксим да и фиг с ним.
     
  • 1.6, Аноним (6), 10:26, 29/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    А смысл? Диски исчезли - образы никуда не делись.
     
  • 1.7, Аноним (1), 10:37, 29/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    <<<Кто уже успел обрадоваться, прочитав "FreeBSD"?>>>
    Ну, имбецилов, школоты, джаваскриптеров - хватает...
     
     
  • 2.9, Аноним (3), 10:40, 29/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это великолинуксячий шовенизм просто. Не вижу ничего плохого на самом деле, Эксбсд и её пользователям место под шконкой.
     
  • 2.22, Аноним (22), 10:58, 29/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А ты самокритичен.
     

  • 1.8, Аноним (8), 10:39, 29/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Плохо. В EAC, вроде бы, несколько плагинов с подобными сервисами, но freedb был основной, насколько я помню
     
  • 1.10, Аноним (1), 10:43, 29/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    <<<Это великолинуксячий шовенизм просто. Не вижу ничего плохого на самом деле, Эксбсд и её пользователям место под шконкой.>>>
    Для таких, как вы в Аду - отдельная сковородка. Или - котёл. На выбор.
     
     
  • 2.15, Нонон (?), 10:51, 29/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ООО, я бы тоже хотел отдельный. Я интроверт
     
     
  • 3.17, Аноним (3), 10:53, 29/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Комфортный выделенный котёл, это же прекрасно. Кто бы не хотел?
     
  • 2.16, Аноним (3), 10:52, 29/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Для таких, как вы в Аду - отдельная сковородка. Или - котёл. На выбор.

    А ты тоже из обиженных и угнетаемых пользователей бсд? У линуксоидов с этим как-то попроще.

     

  • 1.11, Emily (ok), 10:45, 29/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Жаль FreeDB, очень жаль. Я не поняла, кто и зачем прочитал название новости, как FreeBSD? Что, за глупости?
     
     
  • 2.14, Нонон (?), 10:48, 29/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты просто девушка)
     
     
  • 3.20, Аноним (6), 10:56, 29/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но не сексист же.
     
     
  • 4.24, Нонон (?), 11:04, 29/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто лень стало на полном серьезе объяснять что люди шутники
     
     
  • 5.26, Аноним (27), 11:23, 29/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Над некоторыми вещами не шутят.
     

  • 1.13, Нонон (?), 10:47, 29/12/2019 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –2 +/
     
  • 1.18, Аноним (18), 10:53, 29/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    FreeBSD, ты так долго держался
    F
     
  • 1.19, Аноним (18), 10:56, 29/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Переходите на Linux
     
  • 1.21, Аноним (21), 10:57, 29/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    давно уже нужно собрать подобные проекты под одну гребенку и привязать к какому нибудь ipfs (или что там нынче популярно, из костылей для децентрализованного расшаривания сайтов) - чтобы была одна основная база (а не мильен разномастных) данных, захостить которую может любой.

    А то вот так подыхает какой нибудь подобный проект - и все что в него контрибьютили отправляется вникуда

     
     
  • 2.23, Аноним (22), 10:59, 29/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шли деньги сделаем как скажешь.
     
  • 2.28, Аноним (28), 11:41, 29/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошая идея. Децентрализация конечно не выход и в дальней перспективе смерти подобна. Но она стала ответом на засилье корпорастов и капитализм. Кроме объединения и получения кучи копий на случай, если опять кому-то захочется присвоить или грохнуть, нужна реклама для привлечения к такому проекту большего колличества добровольцев.
     
     
  • 3.29, Аноним (3), 11:47, 29/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Практически любая свободно-бесплатная альтернатива умирает, если она полагается исключительно на инициативных анонимов. Это примерно за годы раздачи мультика (очень хорошее качество, скромный размер, немного дополнительных материалов) на торрентах (десятки терабайт трафика, тысячи людей) ты всё ещё остаёшься единственным сидом. Из личного опыта.
     

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