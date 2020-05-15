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Выпуск дистрибутива Q4OS 3.11

15.05.2020 13:56

Доступен выпуск дистрибутива Q4OS 3.10\1, основанного на пакетной базе Debian и поставляемого с рабочими столами KDE Plasma 5 и Trinity. Дистрибутив позиционируется как нетребовательный к аппаратным ресурсам и предлагающий классическое оформление рабочего стола. В состав входит несколько приложений собственной разработки, включая 'Desktop profiler' для быстрой установки тематических наборов ПО, 'Setup utility' для установки сторонних приложений, 'Welcome Screen' для упрощения начальной настройки, скрипты для установки альтернативных окружений LXQT, Xfce и LXDE. Размер загрузочного образа 711 МБ (x86_64, i386).

В новом выпуске осуществлена синхронизация пакетной базы с Debian 10.4. Расширен список программ, рекомендуемых в центре установки приложений. Улучшена настройка переключения и выбора раскладки клавиатуры. Добавлены опции для быстрой установки Firefox 76 и Palemoon.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.q4os.org/blog.html...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Q4OS 3.10
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Minimal Linux, занимающего около 10 МБ
  4. OpenNews: Выпуск минималистичного дистрибутива Tiny Core Linux 11
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива 4MLinux 32.0
  6. OpenNews: Выпуск рабочего стола Regolith 1.4
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52962-q4os
Ключевые слова: q4os
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, FreeStyler (ok), 14:07, 15/05/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну хоть более-менее нормальную современную тему по-умолчанию поставили, а не убогую под ХРюшу. Сам не юзал, но видимо кому-то нужно, пусть будет...
     
     
  • 4, YHaveBadTaste (?), 14:54, 15/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кому и плоская тошнотворная тема невеста. Восемь лет кормят этим материал-фуфлом, всё мало.
     
     
  • 5, Аноним (5), 14:56, 15/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вы про xmobar чтоле? мне нравится это плоское фуфло, настраиваемое из сохраненного на битакет 5 лет назад конфига
     

  • 2, Аноним (2), 14:18, 15/05/2020 [ответить]  
    		• +/
    лучше бы старикам и бедным раздали
     
  • 3, Аноним (3), 14:45, 15/05/2020 [ответить]  
    		• +/
    Очередной бесполезный дистрибутив.
     
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