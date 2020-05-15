Выпуск дистрибутива Q4OS 3.11

Доступен выпуск дистрибутива Q4OS 3.10\1, основанного на пакетной базе Debian и поставляемого с рабочими столами KDE Plasma 5 и Trinity. Дистрибутив позиционируется как нетребовательный к аппаратным ресурсам и предлагающий классическое оформление рабочего стола. В состав входит несколько приложений собственной разработки, включая 'Desktop profiler' для быстрой установки тематических наборов ПО, 'Setup utility' для установки сторонних приложений, 'Welcome Screen' для упрощения начальной настройки, скрипты для установки альтернативных окружений LXQT, Xfce и LXDE. Размер загрузочного образа 711 МБ (x86_64, i386).

В новом выпуске осуществлена синхронизация пакетной базы с Debian 10.4. Расширен список программ, рекомендуемых в центре установки приложений. Улучшена настройка переключения и выбора раскладки клавиатуры. Добавлены опции для быстрой установки Firefox 76 и Palemoon.