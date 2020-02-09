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Выпуск минималистичного дистрибутива Tiny Core Linux 11

09.02.2020 23:09

Состоялся релиз минималистичного Linux дистрибутива Tiny Core Linux 11.0, который может работать на системах с 48 Мб ОЗУ. Загрузочный iso-образ занимает всего 19 Мб. Графическое окружение дистрибутива построено на основе X-сервера Tiny X, тулкита FLTK и оконного менеджера FLWM. Дистрибутив загружается целиком в ОЗУ и работает из памяти. Для 64-разрядных систем подготовлена сборка CorePure64, размером 16 Мб. Дополнительно поставляется сборка CorePlus (200 Мб), в которую входит ряд дополнительных пакетов, таких как набор оконных менеджеров (FLWM, JWM, IceWM, Fluxbox, Hackedbox, Openbox), инсталлятор с возможностью установки дополнительных расширений, а также готовый набор инструментов для обеспечения выхода в сеть, включая менеджер для настройки Wifi-соединений.

В новом выпуске произведено обновление системных компонентов, включая ядро Linux 5.4.3, Glibc 2.30, GCC 9.2.0, e2fsprogs 1.45.4, util-linux 2.34 и busybox 1.31.1.



  1. Главная ссылка к новости (http://forum.tinycorelinux.net...)
  2. OpenNews: Выпуск минималистичного дистрибутива Tiny Core Linux 8.0
  3. OpenNews: Выпуск Puppy Linux 8.0, дистрибутива для устаревших компьютеров
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Easy Buster 2.2, развиваемого автором Puppy Linux
  5. OpenNews: Выпуск минималистичного дистрибутива 4MLinux 29.0
  6. OpenNews: Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.11
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: tinycorelinux
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:11, 09/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    48 Мб - этот "инималистичный"? Это - шутка???
     
     
  • 2.2, Аноним Анонимович Анонимов (?), 23:18, 09/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну, это уже толстота несусветная.
     
  • 2.3, Bicycle (ok), 23:19, 09/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если надо ещё поменьше - есть SliTaz loram, они заявляют требования в 24 МБ ОЗУ.
     
     
  • 3.7, Сергей (??), 23:48, 09/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    loram помойму и на 16 работает, даже при загрузке с сидюка.
     
  • 2.8, Аноним (8), 23:49, 09/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это удивительно на самом деле, моё ядро порядка 70 мегабайт без видеодрайвера занимает. Только базовые возможности, только самое необходимое. Меньше наверно можно только если отключить поддержку железа.
     

  • 1.4, Имя (?), 23:32, 09/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему glibc?
     
  • 1.5, Антоним23 (?), 23:39, 09/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Без поддержки деревянного кинескопа и перфокарт - ненужно! Гном ван лав
     
     
  • 2.9, Сергей (??), 23:49, 09/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По Вам можно приход весны наблюдать ;)
     

  • 1.6, Аноним (6), 23:46, 09/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А вот серьёзно, где бы почитать мануал какой, как из этого приготовить свой образ с нужным софтом? Очень мало инфы вижу в сети по этому дистрибутиву, а у нас есть один поставщик, который именно в него пакует свою софтину, но при этом документацию поставляет крайне скудную. Может кто-нибудь работал или работает с этим и поделится ссылочками?
     
     
  • 2.11, Сергей (??), 00:02, 10/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можете пообщаться тут http://forum.puppyrus.org/index.php?topic=10853.0 с ребятами. Они подскажут.
     

  • 1.10, Сергей (??), 23:54, 09/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    http://wiki.tinycorelinux.net/wiki:integrating_extensions
     
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