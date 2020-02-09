Выпуск минималистичного дистрибутива Tiny Core Linux 11

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Состоялся релиз минималистичного Linux дистрибутива Tiny Core Linux 11.0, который может работать на системах с 48 Мб ОЗУ. Загрузочный iso-образ занимает всего 19 Мб. Графическое окружение дистрибутива построено на основе X-сервера Tiny X, тулкита FLTK и оконного менеджера FLWM. Дистрибутив загружается целиком в ОЗУ и работает из памяти. Для 64-разрядных систем подготовлена сборка CorePure64, размером 16 Мб. Дополнительно поставляется сборка CorePlus (200 Мб), в которую входит ряд дополнительных пакетов, таких как набор оконных менеджеров (FLWM, JWM, IceWM, Fluxbox, Hackedbox, Openbox), инсталлятор с возможностью установки дополнительных расширений, а также готовый набор инструментов для обеспечения выхода в сеть, включая менеджер для настройки Wifi-соединений.
В новом выпуске произведено обновление системных компонентов, включая ядро Linux 5.4.3, Glibc 2.30, GCC 9.2.0,
e2fsprogs 1.45.4, util-linux 2.34 и busybox 1.31.1.