Выпуск минималистичного дистрибутива Tiny Core Linux 11

А вот серьёзно, где бы почитать мануал какой, как из этого приготовить свой образ с нужным софтом? Очень мало инфы вижу в сети по этому дистрибутиву, а у нас есть один поставщик, который именно в него пакует свою софтину, но при этом документацию поставляет крайне скудную. Может кто-нибудь работал или работает с этим и поделится ссылочками?

