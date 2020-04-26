Выпуск рабочего стола Regolith 1.4

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|1.3, COBA (?), 12:26, 26/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Обычно клавиатурная комбинация super+space применяется для переключения языков. Даже уже в винде. Интересно, почему они решили ее задействовать. Или англоязычные разработчики?
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|2.4, guser (?), 12:43, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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обычно - это с распространением маков произошло.
Ну и вне маков,мне кажется ктрл\альт+шифт остаётся привычнее.
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|2.7, nebularia (ok), 13:11, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Фиговая комбинация, на самом деле. Условный Alt-Shift намного лучше, не говоря уж о Caps Lock.
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|3.10, COBA (?), 13:29, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему фиговая. По умолчанию в любой системе - Winows, Mac, Linux
Не надо париться с выяснением - а как у вас тут язык переключить?
Ничем не хуже остальных. А Alt в линуксах настолько сильно используется, что при выставлении Alt+Shift на переключение раскладки - начинаются глюки во многих прлограммах. Именно поэтому так много людей в линуксах перешли на Caps.
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|4.14, Аноним (11), 13:42, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Капс на линуксах всегда работает еще хуже. Он чередуется с настоящим капс в самый неподходящий момент и никак ты его еще и не выключишь. Чтобы alt+shift работал на отпускании кнопок надо ставить патч под иксы, который в мейн дистрибутивах никогда не идет из коробки.
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|5.16, Аноним (16), 13:49, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Он чередуется с настоящим капс в самый неподходящий момент
Как, как вы этого добиваетесь?!
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|5.19, Аноним (19), 13:59, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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уже наверное лет 10 использую капс лук для переключения раскладки, при желании всё настраивается
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|3.15, Аноним (19), 13:48, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Caps Lock по моему самый удобный выбор для смены раскладки, её вообще пора переименовать/переделать в Change Lang
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|1.13, Аноним (13), 13:35, 26/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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У меня два вопроса:
Сколько оно жрёт ресурсов?
Может ли данная "среда" всё-таки в наложение окон друг на друга, в частности с эффектом прозрачности?
(если что, то "некоторые" мозаичные wm таки могут подобное)
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|2.18, Аноним (16), 13:51, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> У меня два вопроса
Там гноме3 и сжвшники. Дадут. Так что у тебя один вопрос.
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