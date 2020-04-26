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Выпуск рабочего стола Regolith 1.4

26.04.2020 11:21

Проект Regolith, развивающий основанный на Ubuntu дистрибутив Linux, опубликовал новый выпуск одноимённого рабочего стола. Regolith основан на технологиях управления сеансами GNOME и оконном менеджере i3. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3. Для загрузки подготовлен как готовый iso-образ Ubuntu 20.04 с предустановленным Regolith, так и PPA-репозитории для Ubuntu 18.04 и 20.04.

Проект позиционируется как современное окружение рабочего стола, развиваемого для более быстрого выполнения типовых действий за счёт оптимизаций рабочих процессов и устранения лишнего беспорядка. Целью является предоставление функционального, но минималистичного интерфейса, который может настраиваться и расширяться в зависимости от предпочтений пользователя. Regolith может представлять интерес для новичков, привыкших к традиционным оконным системам, но желающих попробовать методы мозаичной компоновки окон.

Особенности Regolith:

  • Поддержка горячих клавиш как в оконном менеджере i3wm для управления мозаичной (тайловой) компоновкой окон.
  • Для управления окнами задействован i3-gaps, расширенный форк i3wm. Панель построена с использованием i3bar, а для запуска скриптов автоматизации применяется i3xrocks на основе i3blocks.
  • Управление сеансами основано на менеджере сеансов из gnome-flashback и gdm3. Наработки GNOME Flashback также использованы для упрощения управления системой, настройки интерфейса, автомонтирования накопителей, управления подключением к беспроводным сетям. Помимо мозаичной компоновки допускаются и традиционные методы работы с окнами.
  • Меню запуска приложений и интерфейс переключения между окнами основаны на Rofi Launcher. Список приложений можно посмотреть в любой момент при помощи клавиатурной комбинации super+space. Для вывода уведомлений применяется Rofication.
  • Поставка утилиты regolith-look для управления темами оформления и установки отдельных ресурсов, связанных с внешним видом.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/regolith-li...)
  2. OpenNews: Выпуск оконного менеджера i3wm 4.18 и панели LavaLauncher 1.6
  3. OpenNews: Выпуск рабочего стола Budgie 10.5.1
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Solus 4.1, развивающего рабочий стол Budgie
  5. OpenNews: Инициатива по добавлению рабочего стола Unity 8 и дисплейного сервера Mir в Debian
  6. OpenNews: Бета-версия дистрибутива UbuntuDDE с рабочим столом Deepin
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52816-regolith
Ключевые слова: regolith, i3, gnome
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  • 1.1, Аноним (1), 12:11, 26/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    такая сборная солянка
     
     
  • 2.2, guser (?), 12:14, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    как любой дистрибутив линукса прям.
     

  • 1.3, COBA (?), 12:26, 26/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Обычно клавиатурная комбинация super+space применяется для переключения языков. Даже уже в винде. Интересно, почему они решили ее задействовать. Или англоязычные разработчики?
     
     
  • 2.4, guser (?), 12:43, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    обычно - это с распространением маков произошло.
    Ну и вне маков,мне кажется ктрл\альт+шифт остаётся привычнее.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 13:29, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Которая под линуксом без танцев ломаете все хоткеи? Нет уж.
     
  • 3.20, анон (?), 14:10, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правый контроль. Кратко.
     
  • 2.7, nebularia (ok), 13:11, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фиговая комбинация, на самом деле. Условный Alt-Shift намного лучше, не говоря уж о Caps Lock.
     
     
  • 3.10, COBA (?), 13:29, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему фиговая. По умолчанию в любой системе - Winows, Mac, Linux
    Не надо париться с выяснением - а как у вас тут язык переключить?
    Ничем не хуже остальных. А Alt  в линуксах настолько сильно используется, что при выставлении Alt+Shift на переключение раскладки - начинаются глюки во многих прлограммах. Именно поэтому так много людей в линуксах перешли на Caps.
     
     
  • 4.14, Аноним (11), 13:42, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Капс на линуксах всегда работает еще хуже. Он чередуется с настоящим капс в самый неподходящий момент и никак ты его еще и не выключишь. Чтобы alt+shift работал на отпускании кнопок надо ставить патч под иксы, который в мейн дистрибутивах никогда не идет из коробки.
     
     
  • 5.16, Аноним (16), 13:49, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Он чередуется с настоящим капс в самый неподходящий момент

    Как, как вы этого добиваетесь?!

     
  • 5.19, Аноним (19), 13:59, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    уже наверное лет 10 использую капс лук для переключения раскладки, при желании всё настраивается
     
  • 3.15, Аноним (19), 13:48, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Caps Lock по моему самый удобный выбор для смены раскладки, её вообще пора переименовать/переделать в Change Lang
     

  • 1.8, Аноним (8), 13:15, 26/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Рабочий стол, это же верстак?
     
  • 1.9, ютуб ютубов (?), 13:23, 26/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    я сомневаюсь, что это удобно
     
     
  • 2.12, Аноним (11), 13:30, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Линукс на десктопе в принципе не очень удобно.
     

  • 1.13, Аноним (13), 13:35, 26/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    У меня два вопроса:
    Сколько оно жрёт ресурсов?
    Может ли данная "среда" всё-таки в наложение окон друг на друга, в частности с эффектом прозрачности?
    (если что, то "некоторые" мозаичные wm таки могут подобное)
     
     
  • 2.18, Аноним (16), 13:51, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У меня два вопроса

    Там гноме3 и сжвшники. Дадут. Так что у тебя один вопрос.

     

  • 1.17, Аноним (16), 13:50, 26/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Г3 + И3.
    Это не рего, а копролит какой-то.
     

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