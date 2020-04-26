Выпуск рабочего стола Regolith 1.4

Проект Regolith, развивающий основанный на Ubuntu дистрибутив Linux, опубликовал новый выпуск одноимённого рабочего стола. Regolith основан на технологиях управления сеансами GNOME и оконном менеджере i3. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3. Для загрузки подготовлен как готовый iso-образ Ubuntu 20.04 с предустановленным Regolith, так и PPA-репозитории для Ubuntu 18.04 и 20.04. Проект позиционируется как современное окружение рабочего стола, развиваемого для более быстрого выполнения типовых действий за счёт оптимизаций рабочих процессов и устранения лишнего беспорядка. Целью является предоставление функционального, но минималистичного интерфейса, который может настраиваться и расширяться в зависимости от предпочтений пользователя. Regolith может представлять интерес для новичков, привыкших к традиционным оконным системам, но желающих попробовать методы мозаичной компоновки окон. Особенности Regolith: Поддержка горячих клавиш как в оконном менеджере i3wm для управления мозаичной (тайловой) компоновкой окон.

Для управления окнами задействован i3-gaps, расширенный форк i3wm. Панель построена с использованием i3bar, а для запуска скриптов автоматизации применяется i3xrocks на основе i3blocks.

Управление сеансами основано на менеджере сеансов из gnome-flashback и gdm3. Наработки GNOME Flashback также использованы для упрощения управления системой, настройки интерфейса, автомонтирования накопителей, управления подключением к беспроводным сетям. Помимо мозаичной компоновки допускаются и традиционные методы работы с окнами.

Меню запуска приложений и интерфейс переключения между окнами основаны на Rofi Launcher. Список приложений можно посмотреть в любой момент при помощи клавиатурной комбинации super+space. Для вывода уведомлений применяется Rofication.

Поставка утилиты regolith-look для управления темами оформления и установки отдельных ресурсов, связанных с внешним видом.



