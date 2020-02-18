Выпуск оконного менеджера i3wm 4.18 и панели LavaLauncher 1.6

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|2.2, Аноним (2), 12:59, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Автор i3 писал, что порта для Wayland не будет, так как нужно полностью с нуля переписывать код.
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|3.17, Аноним84701 (ok), 14:23, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Автор i3 писал, что порта для Wayland не будет, так как нужно полностью с нуля переписывать код.
Ну, после 11 лет "уже совсем почти еще немного и готово! Ой, а вот вам после 9 лет - копирование как в иксах средней кнопкой мыши! Но об urgency hint мы не слышали, в гноме и винде их нет!"
можно надеятся, что еще 11 лет иксами можно будет безболезненно пользоваться.
А там "... или ишак или падишах!" 🙄
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|4.21, qetuo (?), 15:22, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Как всегда, анонимные эксперты на opennet знают все лучше всех.
В портировании i3wm на Wayland нет никакого смысла, так как есть Sway, полностью реализующий фичи i3 и даже больше (например, gaps, которые были доступны только в форке i3), при этом сохраняющий обратную совместимость со скриптами использующими API i3.
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|5.24, Аноним84701 (ok), 15:50, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Как всегда, анонимные эксперты на opennet знают все лучше всех.
Как всегда, фанаты вяленого на opennet, вместо внимательного прочтения или переспрашивания непонятных мест, видят знакомые слова и храбро (и агрессивно) бросаются на защиту своего фетиша 🙄
Вообще-то, это была дежурная шпилька в сторону рассказчиков, твердящих уже не первый год: (утрировано) "вейланд почти уже все-все-все умеет и почти совсем готов заменить иксы! Вот послезавтра перейдем, а послепослезавтра старперы с их Васюками^W иксами без софта останутся!". Поднадоело-с уже-с малехо-с.
> В портировании i3wm на Wayland нет никакого смысла, так как есть Sway,
И спешат продемонстрировать владение обсуждаемым предметом, млин 🙄
https://www.old.reddit.com/r/i3wm/comments/38qxzu/ama_request_michael_stapelbe
> [–]airbladermaintainer 4 points 4 years ago
> This post was submitted on 06 Jun 2015
> Wayland has been discussed and it was made clear that there are no plans on a Wayland port. Our stand is that a rewrite
> makes more sense, but of course anyone can take on the challenege of porting it.
Кто такой airblader надеюсь не надо объяснять (а то оригинальное высказывание автора искать влом)? Дату первого коммита в Sway и штрафы за угон машины времени господин анонимный "разоблачитель" сам отыскать может?
Ну и вдогонку:
https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/117524.html#48
Сообщение от [b]Аноним84701 (ok), 04-Июн-19[/b], 13:35
>> [b]У sway[/b] вкусняшка появилась.
>> в bindsym опцию --to-code завезли, теперь комбинации клавиш работают и в русской раскладке.
> Т.е. наконец-то оно работает так же, как в i3?
(это по поводу "новизны" поведанного анонимом. И заодно, о "полноте реализации", о которой нам, опять же, рассказывают уже пару лет).
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|2.3, анонимчик (?), 13:01, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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swaywm меня вполне устроил. + WayBar
смысла в Launcher для тайлового менеджера в упор не наблюдаю. dmenu-wayland самое оно.
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|2.4, qetuo (?), 13:31, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Sway и есть почищеный i3 для Wayland. Совместимость вплоть до ipc-протоколов, скрипты переделывать не надо.
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|1.7, Аноним (7), 13:46, 18/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> xcb вместо Xlib
Предполагается, что это лучше. Но выбор WM на xcb не такой уж и большой. Тот же Xmonad на Xlib. А в чём существенная разница?
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|2.26, Ordu (ok), 16:46, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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С точки зрения потребителя никакой разницы нет. И Xlib и XCB -- это прослойки между кодом приложения и сетевым протоколом X'ов. Потребитель не видит ничего этого, потому как различия сокрыты в приложении, снаружи это те же окошки и те же байтики пересылаемые между X-клиентом и X-сервером.
Но с точки зрения программирования xcb гораздо приятнее. Xlib пытается инкапсулировать в себе сетевую асинхронную природу протокола X'ов, и у него это не совсем получается. Это то, что называется leaky abstraction -- протекающая абстракция. XCB не замахивается на то, что нельзя сделать в C, то есть не пытается спрятать под C'шным API то, что под ним нельзя спрятать.
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|1.9, Аноним (7), 13:54, 18/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> появилась поддержка перетаскивания активных заголовков
А как текст в заголовке по центру разместить? Ну, некрасиво же сбоку.
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|2.12, Аноним84701 (ok), 14:07, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> появилась поддержка перетаскивания активных заголовков
> А как текст в заголовке по центру разместить? Ну, некрасиво же сбоку.
Хм, а посмотреть в (отличную) документацию вы не пробовали?
https://i3wm.org/docs/userguide.html#_window_title_alignment
> 4.10. Window title alignment
> This option determines the window title’s text alignment. Default is left
> Syntax:
> title_align left|center|right
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|3.33, Аноним (33), 18:26, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну некоторым дистрибутивам также рабочий стол и трей не нужны. Встречный вопрос - кому нужны такие дистрибутивы.
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|2.29, Аноним84701 (ok), 17:12, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Судя по второму скриншоту - в i3 завезли фишки из i3-gaps?
>> Дополнительно можно отметить публикацию LavaLauncher 1.6, простой панели задач для окружений на базе Wayland
Логика (и лог с "Init Wayland" на скрине) подсказывают, что на там скорее всего cмуз^W э-простите, эсвей.
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|1.30, Аноним (31), 17:14, 18/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В новом выпуске появилась поддержка перетаскивания активных заголовков для всех типов контейнеров (например, плавающих окон и вкладок).
Что это значит? Можно мышкой за заголовок распределять окна по layout?
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|1.32, user90 (?), 18:20, 18/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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И как всегда на скрин тайлового WM впихнуто окно Vim, это уже начинает напоминать почти-обязательные бусы на шее нигры из джунглей)) Но разгадка проста: убогие, у них просто нет таких штук, как exwm нопример.
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|2.34, имя (ok), 18:38, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> убогие, у них просто нет таких штук, как exwm
А у вас нет текстового редактора.
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