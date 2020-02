Выпуск оконного менеджера i3wm 4.18 и панели LavaLauncher 1.6

> Как всегда, анонимные эксперты на opennet знают все лучше всех. Как всегда, фанаты вяленого на opennet, вместо внимательного прочтения или переспрашивания непонятных мест, видят знакомые слова и храбро (и агрессивно) бросаются на защиту своего фетиша 🙄 Вообще-то, это была дежурная шпилька в сторону рассказчиков, твердящих уже не первый год: (утрировано) "вейланд почти уже все-все-все умеет и почти совсем готов заменить иксы! Вот послезавтра перейдем, а послепослезавтра старперы с их Васюками^W иксами без софта останутся!". Поднадоело-с уже-с малехо-с. > В портировании i3wm на Wayland нет никакого смысла, так как есть Sway, И спешат продемонстрировать владение обсуждаемым предметом, млин 🙄 https://www.old.reddit.com/r/i3wm/comments/38qxzu/ama_request_michael_stapelbe

> Wayland has been discussed and it was made clear that there are no plans on a Wayland port. Our stand is that a rewrite

> makes more sense, but of course anyone can take on the challenege of porting it. Кто такой airblader надеюсь не надо объяснять (а то оригинальное высказывание автора искать влом)? Дату первого коммита в Sway и штрафы за угон машины времени господин анонимный "разоблачитель" сам отыскать может? Ну и вдогонку:

Сообщение от [b]Аноним84701 (ok), 04-Июн-19[/b], 13:35

>> [b]У sway[/b] вкусняшка появилась.

>> в bindsym опцию --to-code завезли, теперь комбинации клавиш работают и в русской раскладке.

> Т.е. наконец-то оно работает так же, как в i3? (это по поводу "новизны" поведанного анонимом. И заодно, о "полноте реализации", о которой нам, опять же, рассказывают уже пару лет).