Выпуск дистрибутива Solus 4.1, развивающего рабочий стол Budgie

Увидел свет релиз Linux-дистрибутива Solus 4.1, не основанного на пакетах других дистрибутивов и развивающего собственный рабочий стол Budgie, установщик, пакетный менеджер и конфигуратор. Код наработок проекта распространяется под лицензией GPLv2, для разработки используются языки Си и Vala. Дополнительно предоставляются сборки с рабочими столами GNOME, KDE Plasma и MATE. Размер iso-образов 1.7 Гб (x86_64). Дистрибутив придерживается гибридной модели разработки, в соответствии с которой периодически выпускаются значительные выпуски, в которых предлагаются новые технологии и значительные улучшения, а в промежутке между значительными выпусками дистрибутив развивается с применением rolling-модели обновления пакетов. Для управления пакетами задействован пакетный менеджер eopkg (форк PiSi из Pardus Linux), предоставляющий привычные средства для установки/удаления пакетов, поиска в репозитории и управления репозиториями. Пакеты могут выделяться в тематические компоненты, которые в свою очередь образуют категории и подкатегории. Например, Firefox отнесён к компоненту network.web.browser, входящему в категорию сетевых приложений и подкатегорию приложений для Web. Для установки из репозитория предлагается более 2000 пакетов. Рабочий стол Budgie основан на технологиях GNOME, но использует собственные реализации оболочки GNOME Shell, панели, апплетов и системы вывода уведомлений. Для управления окнами в Budgie используется оконный менеджер Budgie Window Manager (BWM), являющийся расширенной модификацией базового плагина Mutter. Основу Budgie составляет панель, близкая по организации работы к классическим панелям рабочего стола. Все элементы панели являются апплетами, что позволяет гибко настраивать состав, менять размещение и заменять реализации основных элементов панели на свой вкус. Среди доступных апплетов можно отметить классическое меню приложений, систему переключения задач, область со списком открытых окон, просмотр виртуальных рабочих столов, индикатор управления питанием, апплет управления уровнем громкости, индикатор состояния системы и часы. Основные улучшения: В iso-образах для сжатия содержимого SquashFS задействован алгоритм zstd (Zstandard), который по сравнению с алгоритмом "xz" позволил в 3-4 раза ускорить операции распаковки, ценой незначительного увеличения размера;

Для воспроизведения музыки в редакциях с рабочими столами Budgie, GNOME и MATE предложен проигрыватель Rhythmbox c расширением Alternate Toolbar, предлагающим интерфейс с компактной панелью, реализованной с применением декорирования окон на стороне клиента (CSD). Для воспроизведения видео в редакциях Budgie и GNOME поставляется GNOME MPV, а в MATE - VLC. В редакции KDE для воспроизведения музыки доступен Elisa, а для видео - SMPlayer;

Настройки дистрибутива оптимизированы (повышен лимит на число файловых дескрипторов) для использования механизма "esync" (Eventfd Synchronization) в Wine, позволяющего увеличить производительности многопоточных Windows игр и приложений;

Переписан на языке Go компонент aa-lsm-hook, отвечающий за компиляцию профилей для AppArmor. Переработка позволила упростить сопровождение кодовой базы aa-lsm-hook и обеспечить поддержку новых версий AppArmor, в которых изменено местоположение каталога с кэшем профилей;

Ядро Linux обновлено до выпуска 5.4, что позволило обеспечить поддержку нового оборудования на базе чипов AMD Raven 3 3600/3900X, Intel Comet Lake и Ice Lake. Графический стек переведён на Mesa 19.3 с поддержкой OpenGL 4.6 и новых GPU AMD Radeon RX (5700/5700XT) и NVIDIA RTX (2080Ti). Обновлены версии программ, в том числе systemd 244 (с поддержкой DNS-over-TLS в systemd-resolved), NetworkManager 1.22.4, wpa_supplicant 2.9, ffmpeg 4.2.2, gstreamer, 1.16.2, Firefox 72.0.2, LibreOffice 6.3.4.2, Thunderbird 68.4.1.

Рабочий стол Budgie обновлён до выпуска 10.5.1 с изменениями в котором можно ознакомиться в тексте прошлого анонса;

Рабочий стол GNOME обновлён до выпуска 3.34. В редакции на базе GNOME предложены панель Dash to Dock, апплет для управления подключенными устройствами Drive Menu и расширение Top Icons для размещения пиктограмм в системном лотке;

Окружение с рабочим столом MATE обновлено до версии 1.22. Меню приложений Brisk Menu обновлено до версии 0.6, в которой добавлена поддержка меню в стиле "dash" и реализована возможность изменения приоритета элементов в списке избранного (Favorites). Для управления пользователями задействован новый интерфейс MATE User Manager;

Сборка на базе KDE Plasma обновлена до выпусков KDE Plasma Desktop 5.17.5, KDE Frameworks 5.66, KDE Applications 19.12.1 и Qt 5.13.2. В окружении задействована собственная тема оформления Solus Dark Theme, изменено размещение виджетов в системном лотке, переработан апплет с часами, сокращён список индексируемых каталогов в Baloo, в Kwin по умолчанию включено центрирование окон, включена по умолчанию поддержка одинарного клика на рабочем столе.