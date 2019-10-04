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Выпуск рабочего стола Budgie 10.5.1

04.10.2019 08:32

Разработчики Linux-дистрибутива Solus представили выпуск рабочего стола Budgie 10.5.1, в котором кроме исправления ошибок проведена работа по улучшению качества работы пользователя и выполнена адаптация к компонентам новой версии GNOME 3.34. Рабочий стол Budgie основан на технологиях GNOME, но использует собственные реализации оболочки GNOME Shell, панели, апплетов и системы вывода уведомлений. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. Кроме дистрибутива Solus рабочий стол Budgie также поставляется в форме официальной редакции Ubuntu.

Для управления окнами в Budgie используется оконный менеджер Budgie Window Manager (BWM), являющийся расширенной модификацией базового плагина Mutter. Основу Budgie составляет панель, близкая по организации работы к классическим панелям рабочего стола. Все элементы панели являются апплетами, что позволяет гибко настраивать состав, менять размещение и заменять реализации основных элементов панели на свой вкус. Среди доступных апплетов можно отметить классическое меню приложений, систему переключения задач, область со списком открытых окон, просмотр виртуальных рабочих столов, индикатор управления питанием, апплет управления уровнем громкости, индикатор состояния системы и часы.

Основные улучшения:

  • В конфигуратор добавлены настойки сглаживания шрифтов и хинтинга. На выбор доступны режимы субпиксельного сглаживания, сглаживания на основе оттенков серого и отключения сглаживания шрифтов;
  • Обеспечена совместимость с компонентами стека GNOME 3.34, например, учтены изменения в организации работы фонового процесса управления настройками. Из поддерживаемых в Budgie версий GNOME заявлены 3.30, 3.32 и 3.34;
  • В панели при наведении курсора на пиктограммы запущенных приложений обеспечен вывод всплывающих подсказок с информацией о содержимом открытого окна;
  • Добавлена поддержка предопределённых виртуальных рабочих столов, создаваемых при запуске Budgie, а в настройки добавлена опция для указания числа предлагаемых по умолчанию виртуальных рабочих столов. Ранее виртуальные рабочие столы могли создаваться только динамически через специальный апплет, а при запуске создавался всегда один рабочий стол;
  • Добавлены новые классы CSS для изменения определённых компонентов рабочего стола в темах оформления: icon-popover, night-light-indicator class, mpris-widget, raven-mpris-controls, raven-notifications-view, raven-header, do-not-disturb, clear-all-notifications, raven-notifications-group, notification-clone и no-album-art.


  1. Главная ссылка к новости (https://getsol.us/2019/10/03/b...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Solus 4 и рабочего стола Budgie 10.5
  3. OpenNews: Обновление дистрибутива Solus, развивающего рабочий стол Budgie
  4. OpenNews: Budgie Desktop возвращается в Solus и пересматривает планы миграции c GTK на Qt
  5. OpenNews: Выпуск сборок рабочего стола Budgie 10.4 для Debian и Ubuntu
  6. OpenNews: Доступен рабочий стол Budgie 10.3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: budgie, desktop
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:55, 04/10/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    Этот Будгие такой же прожорливый, как и Гноме?
     
     
  • 2.3, prolabrus (?), 09:17, 04/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что имеется в виду под прожорливостью? Как бы 21 век на дворе, не на калькуляторе системы запускаются. У меня, например, весьма бюджетный ПК, 2 года назад потратил на него 15к - Solus летает, Windows 10 также работает без тормозов и даже играюсь в Total War: Three Kingdoms (правда на минимальных настройках) при запущенной opera с кучей открытых вкладок.
     
  • 2.4, 0xDEADBEEF (?), 09:24, 04/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как раз наоборот, для своего ThinkPad Т60 я перебрал почти всё, что есть, и остановился на Попуге, золотая середина. Ещё не лагает, но уже современно выглядит. По ощущениям отзывчивость вровень с xfce.
     

  • 1.2, Del (?), 09:16, 04/10/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    Нельзя просто так взять, бросить все и развивать крысу? Давно бы уже мир декстопов завоевали. Но нет, будет каждый пилить что-то свое, уникальное....
     
     
  • 2.5, Java omnomnom your memory linux (?), 09:27, 04/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У каждого свои вкусы
     
  • 2.6, Скалогрыз (?), 09:42, 04/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и превратили бы крысу в попугайчика... Зачем?
     
  • 2.8, midyukovanton (ok), 10:08, 04/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нельзя просто так взять, бросить все и развивать крысу?

    Крысу в новой версии испортили. Попробуйте отключить эффекты, начинаются артефакты. А без нормального видео с включенными эффектами всё тормозит. На Raspberry Pi 3 и подобном  использовать невозможно.

     

  • 1.7, Stoned Jesus (?), 09:45, 04/10/2019 [ответить]  
    		• +/
    Пока в линуксе нет современного графического стека, можно хоть миллион гномофорков напилить, но суть останется прежней - сервера, маршрутизаторы, IoT etc.
    Ждём Wayland
     
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