Разработчики Linux-дистрибутива Solus представили выпуск рабочего стола Budgie 10.5.1, в котором кроме исправления ошибок проведена работа по улучшению качества работы пользователя и выполнена адаптация к компонентам новой версии GNOME 3.34. Рабочий стол Budgie основан на технологиях GNOME, но использует собственные реализации оболочки GNOME Shell, панели, апплетов и системы вывода уведомлений. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. Кроме дистрибутива Solus рабочий стол Budgie также поставляется в форме официальной редакции Ubuntu. Для управления окнами в Budgie используется оконный менеджер Budgie Window Manager (BWM), являющийся расширенной модификацией базового плагина Mutter. Основу Budgie составляет панель, близкая по организации работы к классическим панелям рабочего стола. Все элементы панели являются апплетами, что позволяет гибко настраивать состав, менять размещение и заменять реализации основных элементов панели на свой вкус. Среди доступных апплетов можно отметить классическое меню приложений, систему переключения задач, область со списком открытых окон, просмотр виртуальных рабочих столов, индикатор управления питанием, апплет управления уровнем громкости, индикатор состояния системы и часы. Основные улучшения: В конфигуратор добавлены настойки сглаживания шрифтов и хинтинга. На выбор доступны режимы субпиксельного сглаживания, сглаживания на основе оттенков серого и отключения сглаживания шрифтов;

Обеспечена совместимость с компонентами стека GNOME 3.34, например, учтены изменения в организации работы фонового процесса управления настройками. Из поддерживаемых в Budgie версий GNOME заявлены 3.30, 3.32 и 3.34;

В панели при наведении курсора на пиктограммы запущенных приложений обеспечен вывод всплывающих подсказок с информацией о содержимом открытого окна;

Добавлена поддержка предопределённых виртуальных рабочих столов, создаваемых при запуске Budgie, а в настройки добавлена опция для указания числа предлагаемых по умолчанию виртуальных рабочих столов. Ранее виртуальные рабочие столы могли создаваться только динамически через специальный апплет, а при запуске создавался всегда один рабочий стол;

Добавлены новые классы CSS для изменения определённых компонентов рабочего стола в темах оформления: icon-popover, night-light-indicator class, mpris-widget, raven-mpris-controls, raven-notifications-view, raven-header, do-not-disturb, clear-all-notifications, raven-notifications-group, notification-clone и no-album-art.



