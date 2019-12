Выпуск дистрибутива Minimal Linux, занимающего около 10 МБ

Опубликован декабрьский выпуск дистрибутива Minimal Linux Live, загрузочный iso-образ которого занимает всего 10 МБ. Для загрузки необходимо 256MB ОЗУ. Базовая сборка включает в себя лишь ядро Linux, Glibc и набор утилит на основе Busybox. Дистрибутив позволяет расширить минималистичное окружение под собственные нужды при помощи предлагаемого проектом набора скриптов. Начинка формируется на основе простого файла конфигурации. Для формирования собственного загрузочного образа достаточно загрузить архив с набором скриптов и специфичных компонентов (1 Мб), установить необходимые для сборки зависимости ("apt install wget make gawk gcc bc bison flex xorriso libelf-dev libssl-dev"), включить дополнительные наборы программ в файле конфигурации и запустить сборку скриптом build_minimal_linux_live.sh. Предлагается 35 базовых наборов, позволяющих установить vim, ssh, openjdk и т.п. В новом выпуске Обновлены ядро Linux 5.4.3, GNU C Library 2.30 и Busybox 1.31.1.

Реализована возможность формирования сборок из окружения Ubuntu 18.04.3.

Добавлен набор для запуска виртуальной машины GraalVM, включающий JDK, Python, Ruby и Node.JS/JavaScript.

Добавлены наборы с Adopt OpenJDK и Zulu, вариантами JDK от проекта AdoptOpenJDK и компании Azul Systems. Набор с Oracle JDK удалён.

Добавлены наборы с языками Go и Python.

Добавлена поддержка доустановки приложений в загруженное окружение.

Добавлен мета-набор для установки всех имеющихся наборов.

Добавлен набор с игрой vitetris.

Добавлен набор Hello с руководством по созданию собственных наборов.

Реализован режим консоли для QEMU, позволяющий запустить Minimal Linux из консоли в виртуальной машине QEMU (дистрибутив также можно запустить в браузере, используя эмулятор на JavaScript).