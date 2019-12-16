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Выпуск дистрибутива Minimal Linux, занимающего около 10 МБ

16.12.2019 10:40

Опубликован декабрьский выпуск дистрибутива Minimal Linux Live, загрузочный iso-образ которого занимает всего 10 МБ. Для загрузки необходимо 256MB ОЗУ. Базовая сборка включает в себя лишь ядро Linux, Glibc и набор утилит на основе Busybox. Дистрибутив позволяет расширить минималистичное окружение под собственные нужды при помощи предлагаемого проектом набора скриптов. Начинка формируется на основе простого файла конфигурации.

Для формирования собственного загрузочного образа достаточно загрузить архив с набором скриптов и специфичных компонентов (1 Мб), установить необходимые для сборки зависимости ("apt install wget make gawk gcc bc bison flex xorriso libelf-dev libssl-dev"), включить дополнительные наборы программ в файле конфигурации и запустить сборку скриптом build_minimal_linux_live.sh. Предлагается 35 базовых наборов, позволяющих установить vim, ssh, openjdk и т.п.

В новом выпуске

  • Обновлены ядро Linux 5.4.3, GNU C Library 2.30 и Busybox 1.31.1.
  • Реализована возможность формирования сборок из окружения Ubuntu 18.04.3.
  • Добавлен набор для запуска виртуальной машины GraalVM, включающий JDK, Python, Ruby и Node.JS/JavaScript.
  • Добавлены наборы с Adopt OpenJDK и Zulu, вариантами JDK от проекта AdoptOpenJDK и компании Azul Systems. Набор с Oracle JDK удалён.
  • Добавлены наборы с языками Go и Python.
  • Добавлена поддержка доустановки приложений в загруженное окружение.
  • Добавлен мета-набор для установки всех имеющихся наборов.
  • Добавлен набор с игрой vitetris.
  • Добавлен набор Hello с руководством по созданию собственных наборов.
  • Реализован режим консоли для QEMU, позволяющий запустить Minimal Linux из консоли в виртуальной машине QEMU (дистрибутив также можно запустить в браузере, используя эмулятор на JavaScript).


  1. Главная ссылка к новости (http://minimal.linux-bg.org/#c...)
  2. OpenNews: Релиз минималистичного набора системных утилит BusyBox 1.31
  3. OpenNews: На языке JavaScript написан полноценный эмулятор ПК, способный загрузить Linux
  4. OpenNews: Релиз 19.3.0 виртуальной машины GraalVM и реализаций Python, JavaScript, Ruby и R на её основе
  5. OpenNews: Выпуск минималистичного дистрибутива 4MLinux 29.0
  6. OpenNews: Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.10
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: minimal, linux
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  • 1.1, Аноним (1), 10:50, 16/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Такое бы на клоны RPi накатить.
     
  • 1.2, Аноним (2), 11:01, 16/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    > Для загрузки необходимо 256MB ОЗУ

    Ну это довольно-таки много для дистрибутива, в названии которого есть слово "Minimal". Debian 10 в варианте minbase кушает в простое ~40 МБ оперативки.

     
     
  • 2.21, erthink (ok), 13:12, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "Кушает в простое" и "Необходимо для загрузки" - немного разные вещи.

    Попробуйте загрузить debian на платформе с 256Мб ОЗУ.

     

  • 1.3, qqqqqq (?), 11:04, 16/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Openwrt смотрит на этот дистрибутив снисходительно и слегка недоумевая.
     
  • 1.5, Аноним (5), 11:09, 16/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    С каким-нибудь musl он был бы ещё тоньше.
     
  • 1.6, Аноним (6), 11:16, 16/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пацаны, а в современном мире возможно перейти на линукс и знать о назначении каждого процесса и инструмента, используя GUI? Или их так много что гуглить придётся годами? Планирую поставить арчу и начать гуглить всё что стоит по очереди.
     
     
  • 2.7, pfg21 (ok), 11:19, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    нет.
    в линухе слишком много различных прог, чтобы собирать их в одну книжку.
    так что гуглить и разбираться. заодно мож напишешь.
     
     
  • 3.11, жека воробьев (?), 11:39, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Есть же LFS. Сам не читал, но полагаю там должно быть про все входящие компоненты
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:34, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >используя GUI

    весь нормальный софт без гуя, как и в венде собственно

     
  • 2.14, Аноним (14), 12:06, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > используя GUI

    щито

     
     
  • 3.19, Аноним (6), 12:43, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ОС с графическим интерфейсом. Может ты и не знал, но GUI - это дополнительные процессы и службы
     
  • 2.16, Аноним (16), 12:27, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никакого Арча, только LFS
     
     
  • 3.20, Аноним (6), 12:48, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А для чего мне собирать свой дистрибутив? Мой вопрос не об этом. А о среднем количестве софта установленном в чистой ОС. Скажем ядро везде одно. Это отдельное ПО. Если кроме ядра установлено штук 20 программ вроде загрузчика, систем инициирования, шелла, сетевого менеджера, а сверху програм 20 для GUI, то это всё можно загуглить. Но если в общей сложности (кроме ядра) нужно гуглить програм 200, то этого я делать не стал бы
     
     
  • 4.32, Аноним (32), 14:52, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    200... А вы оптимист. Хотя, если не брать библиотеки, а именно программы, то может и можно уложиться. Арч тут ок, можете в сторону bsd'ы посмотреть. Прям голая система, а дальше накатывай из пакетов да "считай".
     

  • 1.8, Zenitur (ok), 11:30, 16/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отлично, я как раз не знаю, что установить на 80386.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 11:48, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Slackware 8.*
     
  • 2.25, bdsm (?), 14:05, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    picobsd, nanoBSD
     
  • 2.27, НяшМяш (ok), 14:10, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю насчёт поддержки сборки под 386, но на сайте и гитхабе у них сборки только под х64. Да и ядро тут новое, а мне склероз говорит, что в ядре апнули минимальную платформу до 586.
     
  • 2.29, Сергей (??), 14:20, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Slitaz... А этот незаведётся
     

  • 1.9, Аноним (9), 11:31, 16/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    ЭхЪ, было время, минимальный дистриб помещался на дискету(
     
     
  • 2.13, Сергей (??), 11:53, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И X11 на второй дискетте
     
     
  • 3.23, neanonim (?), 13:52, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Архив с однодискетной русифицированной демоверсией QNX, занимающий 1,38 Мбайт, можно взять с сайта www.qnx.com/demodisk/download/russian.html
     
     
  • 4.31, Сергей (??), 14:36, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо, кому-нибудь обязательно пригодится. Но у меня двухдискетный Slackware есть, кстати, недавно загружал для лечения BIOS, очень даже поностальгировал. Работает на старье без проблем, щелкает прикольно. Только конечно, уже не удобно стало - подзабыл многие команды, ключи, интерфейс. Да и файловая структура уже другая. Самое сложное было - подключить флопповод - загрузки с USB нет.

     

  • 1.15, Аноним (-), 12:17, 16/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если в дистрибутиве есть Midnight Commander, то можно дистибутив даже с удобством использовать
     
     
  • 2.18, SR_team (ok), 12:42, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Удобство это zsh, с ним даже mc не нужен
     

  • 1.17, SR_team (ok), 12:38, 16/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Для загрузки необходимо 256MB ОЗУ

    Серьезно? У меня NixOS на VPS меньше жрет, хотя на диске он занимает заметно больше пространства (около 3ГБ)

     
     
  • 2.26, НяшМяш (ok), 14:08, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее всего это требования для запуска LiveCD. Так-то даже убунта на VPS меньше жрёт.
     

  • 1.22, Nicknnn (ok), 13:27, 16/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Скомпилили ядро с поддержкой отрисовки количества пингвинов равного количеству ядер. Милота :)
     
  • 1.24, neanonim (?), 13:53, 16/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ОС на одной дискете:
    http://www.hardline.ru/5/60/3646/
     
  • 1.28, жявамэн (?), 14:14, 16/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем? Есть же алпайн
     
  • 1.30, Адекват (ok), 14:24, 16/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Красиво выглядит, и это, как мне кажется единственное преимущество.
    Windows98 загружалась на 16Мб оперативки, да и работала вроде тоже.
    Может если все ненужное выкинуть из ядра, оставив только нужное, минимально-необходимое для загрузки тогда нужно будет не 256, а 32 ?
    Просто я воспитан на таких шутках, как demoscene in 64Kb, игр типа .kkrieger, она если верить интернету занимает 96K.
    Сколько памяти они жрут, я не знаю.
    А тут - в чем уникальность этого проекта, интересно ?
    Можно же создать дистрибутив, который не будет live, который будет ставиться на флешку, как на жесткий диск, и ядро при загрузке будет эту флешку монтировать, там фс будет на запись, всякая проделанная работа будет сохраняться, и как следствие образ не будет распаковываться в память, памяти меньше будет отжираться.
    Ну и экономия памяти, как по мне - чисто спортивный интерес, и в плане экономии памяти у таких дистрибутивов еще есть куда расти.
     

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