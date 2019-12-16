Выпуск дистрибутива Minimal Linux, занимающего около 10 МБ

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|1.2, Аноним (2), 11:01, 16/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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> Для загрузки необходимо 256MB ОЗУ
Ну это довольно-таки много для дистрибутива, в названии которого есть слово "Minimal". Debian 10 в варианте minbase кушает в простое ~40 МБ оперативки.
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|2.21, erthink (ok), 13:12, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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"Кушает в простое" и "Необходимо для загрузки" - немного разные вещи.
Попробуйте загрузить debian на платформе с 256Мб ОЗУ.
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|1.3, qqqqqq (?), 11:04, 16/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Openwrt смотрит на этот дистрибутив снисходительно и слегка недоумевая.
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|1.6, Аноним (6), 11:16, 16/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пацаны, а в современном мире возможно перейти на линукс и знать о назначении каждого процесса и инструмента, используя GUI? Или их так много что гуглить придётся годами? Планирую поставить арчу и начать гуглить всё что стоит по очереди.
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|2.7, pfg21 (ok), 11:19, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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нет.
в линухе слишком много различных прог, чтобы собирать их в одну книжку.
так что гуглить и разбираться. заодно мож напишешь.
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|2.10, Аноним (10), 11:34, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>используя GUI
весь нормальный софт без гуя, как и в венде собственно
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|3.19, Аноним (6), 12:43, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ОС с графическим интерфейсом. Может ты и не знал, но GUI - это дополнительные процессы и службы
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|3.20, Аноним (6), 12:48, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А для чего мне собирать свой дистрибутив? Мой вопрос не об этом. А о среднем количестве софта установленном в чистой ОС. Скажем ядро везде одно. Это отдельное ПО. Если кроме ядра установлено штук 20 программ вроде загрузчика, систем инициирования, шелла, сетевого менеджера, а сверху програм 20 для GUI, то это всё можно загуглить. Но если в общей сложности (кроме ядра) нужно гуглить програм 200, то этого я делать не стал бы
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|4.32, Аноним (32), 14:52, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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200... А вы оптимист. Хотя, если не брать библиотеки, а именно программы, то может и можно уложиться. Арч тут ок, можете в сторону bsd'ы посмотреть. Прям голая система, а дальше накатывай из пакетов да "считай".
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|2.27, НяшМяш (ok), 14:10, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не знаю насчёт поддержки сборки под 386, но на сайте и гитхабе у них сборки только под х64. Да и ядро тут новое, а мне склероз говорит, что в ядре апнули минимальную платформу до 586.
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|3.23, neanonim (?), 13:52, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Архив с однодискетной русифицированной демоверсией QNX, занимающий 1,38 Мбайт, можно взять с сайта www.qnx.com/demodisk/download/russian.html
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|4.31, Сергей (??), 14:36, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Спасибо, кому-нибудь обязательно пригодится. Но у меня двухдискетный Slackware есть, кстати, недавно загружал для лечения BIOS, очень даже поностальгировал. Работает на старье без проблем, щелкает прикольно. Только конечно, уже не удобно стало - подзабыл многие команды, ключи, интерфейс. Да и файловая структура уже другая. Самое сложное было - подключить флопповод - загрузки с USB нет.
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|1.15, Аноним (-), 12:17, 16/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Если в дистрибутиве есть Midnight Commander, то можно дистибутив даже с удобством использовать
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|1.17, SR_team (ok), 12:38, 16/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Для загрузки необходимо 256MB ОЗУ
Серьезно? У меня NixOS на VPS меньше жрет, хотя на диске он занимает заметно больше пространства (около 3ГБ)
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|2.26, НяшМяш (ok), 14:08, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скорее всего это требования для запуска LiveCD. Так-то даже убунта на VPS меньше жрёт.
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|1.22, Nicknnn (ok), 13:27, 16/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Скомпилили ядро с поддержкой отрисовки количества пингвинов равного количеству ядер. Милота :)
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|1.30, Адекват (ok), 14:24, 16/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Красиво выглядит, и это, как мне кажется единственное преимущество.
Windows98 загружалась на 16Мб оперативки, да и работала вроде тоже.
Может если все ненужное выкинуть из ядра, оставив только нужное, минимально-необходимое для загрузки тогда нужно будет не 256, а 32 ?
Просто я воспитан на таких шутках, как demoscene in 64Kb, игр типа .kkrieger, она если верить интернету занимает 96K.
Сколько памяти они жрут, я не знаю.
А тут - в чем уникальность этого проекта, интересно ?
Можно же создать дистрибутив, который не будет live, который будет ставиться на флешку, как на жесткий диск, и ядро при загрузке будет эту флешку монтировать, там фс будет на запись, всякая проделанная работа будет сохраняться, и как следствие образ не будет распаковываться в память, памяти меньше будет отжираться.
Ну и экономия памяти, как по мне - чисто спортивный интерес, и в плане экономии памяти у таких дистрибутивов еще есть куда расти.
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