Выпуск дистрибутива Minimal Linux, занимающего около 10 МБ

2.7 , pfg21 ( ok ), 11:19, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – нет.

в линухе слишком много различных прог, чтобы собирать их в одну книжку.

так что гуглить и разбираться. заодно мож напишешь.

3.11 , жека воробьев ( ? ), 11:39, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Есть же LFS. Сам не читал, но полагаю там должно быть про все входящие компоненты

2.10 , Аноним ( 10 ), 11:34, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >используя GUI весь нормальный софт без гуя, как и в венде собственно

2.14 , Аноним ( 14 ), 12:06, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > используя GUI щито

3.19 , Аноним ( 6 ), 12:43, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ОС с графическим интерфейсом. Может ты и не знал, но GUI - это дополнительные процессы и службы

2.16 , Аноним ( 16 ), 12:27, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Никакого Арча, только LFS

3.20 , Аноним ( 6 ), 12:48, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А для чего мне собирать свой дистрибутив? Мой вопрос не об этом. А о среднем количестве софта установленном в чистой ОС. Скажем ядро везде одно. Это отдельное ПО. Если кроме ядра установлено штук 20 программ вроде загрузчика, систем инициирования, шелла, сетевого менеджера, а сверху програм 20 для GUI, то это всё можно загуглить. Но если в общей сложности (кроме ядра) нужно гуглить програм 200, то этого я делать не стал бы

4.32 , Аноним ( 32 ), 14:52, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 200... А вы оптимист. Хотя, если не брать библиотеки, а именно программы, то может и можно уложиться. Арч тут ок, можете в сторону bsd'ы посмотреть. Прям голая система, а дальше накатывай из пакетов да "считай".

