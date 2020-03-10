Выпуск дистрибутива 4MLinux 32.0

Опубликован выпуск 4MLinux 32.0, минималистичного пользовательского дистрибутива, не являющегося ответвлением от других проектов и использующего графическое окружение на базе JWM. 4MLinux может использоваться не только в качестве Live-окружения для воспроизведения мультимедийных файлов и решения пользовательских задач, но и в роли системы для восстановления после сбоев и платформы для запуска серверов LAMP (Linux, Apache, MariaDB и PHP). Размер iso-образа составляет 830 Мб (i686, x86_64).

В новом выпуске в реализована поддержка декодирования видео в формате AV1 (через dav1d из состава FFmpeg). В файловом менеджере PCManFM реализована возможность создания миниатюр для видео и документов в форматах PS и PDF. В состав включены редакторы SciTE, GNU nano и mg (MicroGnuEmacs). В качестве загружаемого дополнения предложен Vim (с gVim). Обновлены версии пакетов, в том числе ядро Linux 5.4, Mesa 19.3.0, Wine 5.2, LibreOffice 6.4.2.1, AbiWord 3.0.4, GIMP 2.10.18, Gnumeric 1.12.46, DropBox ‬91.4.548,‭ Firefox 73.0.1, Chromium ‬79.0.3945.130,‭ Thunderbird 68.5.0, Audacious 3.10.1, VLC 3.0.8, mpv 0.30.0, Apache httpd 2.4.41, MariaDB 10.4.12, PHP 5.6.40, PHP 7.3.14, Perl 5.30.1, Python 3.7.5.