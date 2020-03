Выпуск дистрибутива 4MLinux 32.0

3.18 , Emily ( ok ), 11:36, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Добавлю, не переживайте!

4.20 , Чебур ( ? ), 11:53, 10/03/2020
И где же они, не обманывайте чесной народ, а то будет бунд

5.26 , Emily ( ok ), 12:27, 10/03/2020
Запятые добавляю, только, по требованию граммар-наци. Остальных, только успокаиваю. Так что, можете бунДовать. А, пока, можете, в бумажной художественной литературе, ручкой с синей пастой, делать поправки в пунктуации. Если, конечно, писАть не разучились.

6.29 , IRASoldier_registered ( ok ), 12:41, 10/03/2020
>бунДовать Неактуально, сто лет как партия самораспустилась.

7.32 , Emily ( ok ), 12:46, 10/03/2020
Извините, не в курсе, только что, из анабиоза.