Выпуск дистрибутива 4MLinux 32.0

|
|
|
|
|
|
|
|4.20, Чебур (?), 11:53, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
И где же они, не обманывайте чесной народ, а то будет бунд
|
|
|
|5.26, Emily (ok), 12:27, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Запятые добавляю, только, по требованию граммар-наци. Остальных, только успокаиваю. Так что, можете бунДовать. А, пока, можете, в бумажной художественной литературе, ручкой с синей пастой, делать поправки в пунктуации. Если, конечно, писАть не разучились.
|
|1.2, Анонимчик (?), 08:20, 10/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Такое себе.Очень много панелек. Контекста по правой кнопке завсегда хватало, а Коньки давно уже надо закопать как анахронизм.
|
|
|
|2.6, Аноним (6), 08:42, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Автор этого КГ/АМ'а даже коньки настроить не сумел таким образом, чтобы его окно не отображалось на иконках воркспейсов. Убожество.
|
|1.4, Аноним (6), 08:34, 10/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
> минималистичного пользовательского дистрибутива
> Сразу две панельки с часами
Да, очень минималистично.
> минималистичного пользовательского дистрибутива
> Сразу две иконки домашней папки
Минималистичность прет из всех щелей!
|
|
|
|
|
|
|
|4.40, Аноним (40), 14:49, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Немедленно положи коробку с запятыми на пол, а потом оттолкни ее в сторону.
|
|
|
|2.14, Vanych (?), 10:35, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А что за апплет, выдающий информацию и статистику системы в прозрачном режиме?
|
|
|
|2.36, PFl (?), 13:03, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Зачем вообще частота на рабочем столе? Это как разместить спидометр на двери автомобиля, снаружи - надо остановиться и выйти чтобы посмотреть на него.
|
|
|
|3.43, Ivan_83 (ok), 16:52, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Частота процессора уже давно не джамперами на плате переключается а прямо во время работы через всякие p-states.
|
|1.16, Аноним (16), 11:01, 10/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Мало часов, но иконки в полэкрана это что-то новое. Особенность JWM? Я вроде так и не смог собрать его, когда хотел. CDE вот собрал. А обои скучноваты.
|
|1.21, Чебур (?), 11:54, 10/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Жрет +- как мой xfce из коробки, выглядит хуже... Каждый раз когда вижу подобные "дистрибутивы" очень хочется спросить авторов: "Почему, мистер Андерсон, почему? Во имя чего? Что вы делаете? Зачем, зачем плодите кучу вырвиглазных Васян сборок? Зачем продолжаете ставить новые модные обои? Неужели вы верите в какую-то миссию, или вам просто нечего делать?"
|
|1.38, arisu (ok), 14:06, 10/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
единственная полезная вещь — ссылка на скачивание картинки-обоев. и той нет. то есть, вообще ничего полезного.
|