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Выпуск дистрибутива 4MLinux 32.0

10.03.2020 07:46

Опубликован выпуск 4MLinux 32.0, минималистичного пользовательского дистрибутива, не являющегося ответвлением от других проектов и использующего графическое окружение на базе JWM. 4MLinux может использоваться не только в качестве Live-окружения для воспроизведения мультимедийных файлов и решения пользовательских задач, но и в роли системы для восстановления после сбоев и платформы для запуска серверов LAMP (Linux, Apache, MariaDB и PHP). Размер iso-образа составляет 830 Мб (i686, x86_64).

В новом выпуске в реализована поддержка декодирования видео в формате AV1 (через dav1d из состава FFmpeg). В файловом менеджере PCManFM реализована возможность создания миниатюр для видео и документов в форматах PS и PDF. В состав включены редакторы SciTE, GNU nano и mg (MicroGnuEmacs). В качестве загружаемого дополнения предложен Vim (с gVim). Обновлены версии пакетов, в том числе ядро Linux 5.4, Mesa 19.3.0, Wine 5.2, LibreOffice 6.4.2.1, AbiWord 3.0.4, GIMP 2.10.18, Gnumeric 1.12.46, DropBox ‬91.4.548,‭ Firefox 73.0.1, Chromium ‬79.0.3945.130,‭ Thunderbird 68.5.0, Audacious 3.10.1, VLC 3.0.8, mpv 0.30.0, Apache httpd 2.4.41, MariaDB 10.4.12, PHP 5.6.40, PHP 7.3.14, Perl 5.30.1, Python 3.7.5.



  1. Главная ссылка к новости (https://4mlinux-releases.blogs...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива 4MLinux 30.0
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Kwort 4.3.4
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Minimal Linux, занимающего около 10 МБ
  5. OpenNews: Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.11
  6. OpenNews: Выпуск минималистичного дистрибутива Tiny Core Linux 11
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52511-4mlinux
Ключевые слова: 4mlinux
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  • 1.1, Emily (ok), 07:54, 10/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Где-то, я уже видела, эти фирменные обои ))
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 08:37, 10/03/2020 Скрыто модератором
    		• +3 +/
     
  • 2.11, Аноним (11), 10:02, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    У вас запятых не хватает.
     
     
  • 3.18, Emily (ok), 11:36, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Добавлю, не переживайте!
     
     
  • 4.20, Чебур (?), 11:53, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И где же они, не обманывайте чесной народ, а то будет бунд
     
     
  • 5.26, Emily (ok), 12:27, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Запятые добавляю, только, по требованию граммар-наци. Остальных, только успокаиваю. Так что, можете бунДовать. А, пока, можете, в бумажной художественной литературе, ручкой с синей пастой, делать поправки в пунктуации. Если, конечно, писАть не разучились.
     
     
  • 6.29, IRASoldier_registered (ok), 12:41, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >бунДовать

    Неактуально, сто лет как партия самораспустилась.

     
     
  • 7.32, Emily (ok), 12:46, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Извините, не в курсе, только что, из анабиоза.
     

  • 1.2, Анонимчик (?), 08:20, 10/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Такое себе.Очень много панелек. Контекста по правой кнопке завсегда хватало, а Коньки давно уже надо закопать как анахронизм.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 08:42, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Автор этого КГ/АМ'а даже коньки настроить не сумел таким образом, чтобы его окно не отображалось на иконках воркспейсов. Убожество.
     

  • 1.4, Аноним (6), 08:34, 10/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > минималистичного пользовательского дистрибутива
    > Сразу две панельки с часами

    Да, очень минималистично.

    > минималистичного пользовательского дистрибутива
    > Сразу две иконки домашней папки

    Минималистичность прет из всех щелей!

     
  • 1.7, Аноним (7), 08:50, 10/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Тян на обоях - моветон.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 09:03, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С такими комментариями на ЛОР прямая дорога.
     
     
  • 3.9, Аноним (7), 09:08, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня не болит горло.
     
     
  • 4.13, Паразитолог (?), 10:13, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Там заболит.
     
  • 3.27, svsd_val (ok), 12:35, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может Я что-то упустил ? Почему именно на лор ?
     
     
  • 4.37, Emily (ok), 13:14, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там своя атмосфера.
     
  • 2.22, Аноним (22), 12:02, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нужен Кун?
     
     
  • 3.28, Emily (ok), 12:36, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Девочек, можно, даже, не спрашивать ))
     
     
  • 4.40, Аноним (40), 14:49, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Немедленно положи коробку с запятыми на пол, а потом оттолкни ее в сторону.
     
  • 2.23, Michael Shigorin (ok), 12:14, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    моветян? :)
     
  • 2.30, IRASoldier_registered (ok), 12:42, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только нэко, только хардкор!
     
     
  • 3.35, Emily (ok), 13:03, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бакэнэко?
     
  • 2.34, Emily (ok), 13:01, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аниме пересмотрели? Для вас любая девушка -тян?
     
     
  • 3.42, Аноним (42), 16:24, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тянки  на танке
     

  • 1.12, Суп из потрошков (?), 10:11, 10/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Глагное - атмосферные обои и коньки на полэкрана. И это победа!
     
     
  • 2.14, Vanych (?), 10:35, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что за апплет, выдающий информацию и статистику системы в прозрачном режиме?
     
     
  • 3.39, n80 (?), 14:10, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее всего, conky (потому и «коньки»).
     
  • 2.31, Emily (ok), 12:44, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На кладбище по ночам не тянет?
     

  • 1.15, б.б. (?), 10:50, 10/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    а зачем частота и в гигагерцах, и в мегагерцах?
     
     
  • 2.19, Аноним (6), 11:37, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Это называется "минималистичность".
     
  • 2.36, PFl (?), 13:03, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем вообще частота на рабочем столе? Это как разместить спидометр на двери автомобиля, снаружи - надо остановиться и выйти чтобы посмотреть на него.
     
     
  • 3.43, Ivan_83 (ok), 16:52, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Частота процессора уже давно не джамперами на плате переключается а прямо во время работы через всякие p-states.
     

  • 1.16, Аноним (16), 11:01, 10/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Мало часов, но иконки в полэкрана это что-то новое. Особенность JWM? Я вроде так и не смог собрать его, когда хотел. CDE вот собрал. А обои скучноваты.
     
     
  • 2.24, Michael Shigorin (ok), 12:14, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > CDE вот собрал.

    Ого :)  Я пока застрял где-то посерёдке, но особо и не напирал.

     

  • 1.21, Чебур (?), 11:54, 10/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Жрет +- как мой xfce из коробки, выглядит хуже... Каждый раз когда вижу подобные "дистрибутивы" очень хочется спросить авторов: "Почему, мистер Андерсон, почему? Во имя чего? Что вы делаете? Зачем, зачем плодите кучу вырвиглазных Васян сборок? Зачем продолжаете ставить новые модные обои? Неужели вы верите в какую-то миссию, или вам просто нечего делать?"
     
     
  • 2.25, Michael Shigorin (ok), 12:15, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > вам просто нечего делать?

    Полагаю, здесь.

     
  • 2.33, Emily (ok), 12:57, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только что, с Хабра?
     
  • 2.41, Аноним (41), 15:52, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они же не автоматы для выпуска папирос, что могут.
     

  • 1.38, arisu (ok), 14:06, 10/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    единственная полезная вещь — ссылка на скачивание картинки-обоев. и той нет. то есть, вообще ничего полезного.
     

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