Проект KDE представил коммуникационный клиент NeoChat 1.0

Опубликован первый значительный выпуск программы для обмена сообщениями Neochat 1.0, развиваемой сообществом KDE. Neochat поддерживает протокол Matrix и представляет собой форк программы Spectral, переписанный с использованием фреймворка Kirigami для создания интерфейса и библиотеки libQuotient для поддержки протокола Matrix. Код написан на C++ и QML, и распространяется под лицензией GPLv3. Поддерживается работа в Windows, Android и Linux.

На текущем этапе развития программа поддерживает базовые операции обмена сообщениями, такие как отправка сообщений и файлов, приватные чаты, показ уведомлений, подключения к комнатам, автодополнение имён пользователей, вставка Emoji, отправка и обработка инвайтов.

Интерфейс автоматически адаптируется к размеру экрана и может применяться в том числе на мобильных устройствах на базе Plasma Mobile или Android. Например, при отображении комнат на больших экранах автоматически показывается боковая панель со всей информацией о комнате, которая трансформируется на небольших экранах во всплывающий блок. Предоставляются возможности по созданию новых комнат для общения, в которых может удалять пользователей, выставлять баны, загружать аватары и редактировать метаданные.

В состав входит встроенный редактор изображений, позволяющий кадрировать и поворачивать фотографии перед отправкой. Редактор основан на библиотеке KQuickImageEditor, развиваемой разработчиками NeoChat.

Программа используется по умолчанию в редакции смартфона PinePhone с KDE Plasma Mobile. Возможно подключение к любым серверам, поддерживающим протокол Matrix. Из ещё не реализованных возможностей отмечается поддержка шифрования, видеовызовов и редактирования отправленных сообщений. В планах также улучшение интеграции с различными приложениями KDE - для совместного использования контента с другими приложениями планируется задействовать фреймворк Purpose, а для проверки правописания библиотеку Sonnet.



