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Проект KDE представил коммуникационный клиент NeoChat 1.0

24.12.2020 10:52

Опубликован первый значительный выпуск программы для обмена сообщениями Neochat 1.0, развиваемой сообществом KDE. Neochat поддерживает протокол Matrix и представляет собой форк программы Spectral, переписанный с использованием фреймворка Kirigami для создания интерфейса и библиотеки libQuotient для поддержки протокола Matrix. Код написан на C++ и QML, и распространяется под лицензией GPLv3. Поддерживается работа в Windows, Android и Linux.

На текущем этапе развития программа поддерживает базовые операции обмена сообщениями, такие как отправка сообщений и файлов, приватные чаты, показ уведомлений, подключения к комнатам, автодополнение имён пользователей, вставка Emoji, отправка и обработка инвайтов.

Интерфейс автоматически адаптируется к размеру экрана и может применяться в том числе на мобильных устройствах на базе Plasma Mobile или Android. Например, при отображении комнат на больших экранах автоматически показывается боковая панель со всей информацией о комнате, которая трансформируется на небольших экранах во всплывающий блок. Предоставляются возможности по созданию новых комнат для общения, в которых может удалять пользователей, выставлять баны, загружать аватары и редактировать метаданные.

В состав входит встроенный редактор изображений, позволяющий кадрировать и поворачивать фотографии перед отправкой. Редактор основан на библиотеке KQuickImageEditor, развиваемой разработчиками NeoChat.

Программа используется по умолчанию в редакции смартфона PinePhone с KDE Plasma Mobile. Возможно подключение к любым серверам, поддерживающим протокол Matrix. Из ещё не реализованных возможностей отмечается поддержка шифрования, видеовызовов и редактирования отправленных сообщений. В планах также улучшение интеграции с различными приложениями KDE - для совместного использования контента с другими приложениями планируется задействовать фреймворк Purpose, а для проверки правописания библиотеку Sonnet.

  1. Главная ссылка к новости (https://carlschwan.eu/2020/12/...)
  2. OpenNews: Выпуск приложений KDE 20.12
  3. OpenNews: Представлена редакция смартфона PinePhone с KDE Plasma Mobile
  4. OpenNews: Gitter переходит в экосистему Matrix и объединяется с Matrix-клиентом Element
  5. OpenNews: Выпуск Dendrite 0.1.0, коммуникационного сервера с реализацией протокола Matrix
  6. OpenNews: Статус подготовки первого стабильного релиза KDE Plasma Mobile
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54311-neochat
Ключевые слова: neochat, kde, matrix
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Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Отпетый Виндузятник (?), 10:59, 24/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Element наше всё.
     
  • 1.2, Гэндальф (?), 11:00, 24/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –19 +/
    Закопайте уже этот KDE со всеми причастными, включая Qt.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:03, 24/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как бы тебя тут сейчас не закопали.
     
  • 2.4, A.Stahl (ok), 11:03, 24/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Зачем? Они кому-то мешают? Или у кого-то фашистская вавка зачесалась и все ДЕ, кроме едиственно верной, нажно закопать?
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:09, 24/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    закапывать единственный полноценный и жизнеспособный DE во всём линуксе = закапывать десктопный линукс как таковой
     
     
  • 3.9, A.Stahl (ok), 11:10, 24/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В Линуксе ДЕшек как грязи. Даже аудиоплееров, наверное, меньше.
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 11:23, 24/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот именно что как грязи. Сравнение хорошее.
    Я бы даже сказал, как г…на за баней.
     
  • 4.14, Аноним (8), 11:27, 24/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Что правда, то правда, но на фоне кед это всё несерьезное васяноподелие. Даже ближайшая к ним альтернатива может противостоять им только как дефолтная морда на самом популярном дистре, но отнюдь не в равных конкурентных условиях. Из всех DE только кеды способны жить сами по себе и плыть против течения
     

  • 1.5, lockywolf (ok), 11:06, 24/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Новость надо читать как "мы отчаялись сделать из Kopete хоть что-нибудь работоспособное".

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:08, 24/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще параллельная относительно копыта новость.
     

  • 1.6, рлплп (?), 11:06, 24/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Чередной макет приложения
     
  • 1.10, Аноним (10), 11:10, 24/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    >переписанный с использованием фреймворка Kirigami для создания интерфейса

    Эталонный NIH-синдром. Впрочем и то и то - QML-говно, не работающее без SSE 2 (потому что QML в Qt в дистрах требует SSE2, потому что иначе типа медленно, главное классические C++-виджеты в программах не использовать, а на 2.5 бомжей можно положить большой и толстый).

     
     
  • 2.18, Аноним (18), 11:34, 24/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    SSE2 (Streaming SIMD Extensions 2) is one of the Intel SIMD (Single Instruction, Multiple Data) processor supplementary instruction sets first introduced by Intel with the initial version of the Pentium 4 in 2000.
     
  • 2.19, Аноним (19), 11:35, 24/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А есть современные x86 процессоры без SSE2? Даже SSE3, простите, из 2004 года
     
     
  • 3.27, A.Stahl (ok), 12:01, 24/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Есть профессия такая -- ныть об отмене отживших технологий.

    Напиши, хохмы ради, новость о том что какая-то реализация тетриса более не будет разработчиками собираться и даже тестироваться на 32-битном х86. И почитай комментарии.

     
  • 2.22, 123 (??), 11:53, 24/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >QML-говно, не работающее без SSE 2

    Фекалии, это субстанция находящаяся в черепной коробке людей, использующих цпу без SSE 2, который появился в во всех процессорах в далёком 2001 году.
    >а на 2.5 бомжей можно положить большой и толстый

    Я бы на месте разработчиков положил болт на всё железо без поддержки SSE4.2, 12 лет уже все цпу с ним делаются.

     
     
  • 3.26, qwe (??), 12:00, 24/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не 12, а 10. AMD Bulldozer в 2010 появился.
     
  • 2.24, Сейд (ok), 11:59, 24/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А Pidgin работает?
     

  • 1.11, th3m3 (ok), 11:14, 24/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Ну хоть не на электроне. А так, есть Телеграм)
     
  • 1.13, ИмяХ (?), 11:26, 24/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ещё один непонятно кому нужный мессенджер. Развелось их уже как грязи. Есть же email протокол, по нему можно и сообщения пересылать и даже файлы, так нет же, каждой кучке программерков надо обязательно сделать свой уникальный мессенджер, неотличимый от всех других, но при этом несовместимый со всеми. Что это за придypcкая мода такая пошла, я не понимаю.
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 11:32, 24/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    50-тилетнее легаси.
     

  • 1.15, Аноним (15), 11:29, 24/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интерфейс уродский, почему нельзя сделать как licq было?
     
     
  • 2.17, Аноним (16), 11:33, 24/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У licq интерфейс ужасен, так сейчас не носят.
     

  • 1.20, Аноним (20), 11:35, 24/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    есть работающий и маложрущий qtox. матрикс, что на компе, что на телефоне жрёт ресурсы.
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 11:40, 24/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Из ещё не реализованных возможностей отмечается поддержка шифрования, видеовызовов

    В qtox все реализовано и уже давно работает.

     

  • 1.23, Аноним (23), 11:55, 24/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я тут попытался сделать qml приложение. В дизайнере только какие-то отвратные мобильные контролы и ничего подходящего задаче, каждый пустой хелловорд компилируется полчаса, какая-то лажа с темами и цветами оформления, дизайнер постоянно сегфолтится, код довольно стрёмный.

    Потом я взял qtwidgets и через 5 минут макет приложения был готов, компиляция быстрая, всё работает и всё удобное, фактически не сложно организовать сборку под разные платформы, нормально выглядит и вообще всё прекрасно. Не понял я этого хайпа вокруг qml. Хотя сейчас основной рынок мобильные приложения, может быть в этом дело. Попробую придумать мобильную версию, может, и qml зайдёт.

     
     
  • 2.29, A.Stahl (ok), 12:18, 24/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты ещё попробуй подебажить этот QML. Когда я его последний раз тыкал (где-то год-полтора назад) то он вёл себя как типичный веб -- если что-то не так, то что-то тупо не отображается. И всё. Ошибки редкие и не очень информативные.
     

  • 1.25, Аноним (25), 11:59, 24/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Выглядит как еще один типичный унылый современный мессенджер, даже пробовать не хочется. Давайте нормальные десктопные интерфейсы с произвольным количеством окон, и без убогих inline-картинок, от которых одни беды.
     
     
  • 2.28, Аноним (28), 12:05, 24/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "нормальные десктопные интерфейсы"
    вот взял и на ноль поделил
     

  • 1.30, mos87 (ok), 12:22, 24/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    форк заброшенного форка на платформе из прослойки над платформой на Qt(N+1) с QML на библиотеке...

    Кедоразм такой кедоразм.

     
  • 1.31, Crunchy (?), 12:29, 24/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Выглядит, словно pre-alpha какого-нибудь Telegram.
     
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