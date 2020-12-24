Проект KDE представил коммуникационный клиент NeoChat 1.0

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|2.4, A.Stahl (ok), 11:03, 24/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Зачем? Они кому-то мешают? Или у кого-то фашистская вавка зачесалась и все ДЕ, кроме едиственно верной, нажно закопать?
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|2.8, Аноним (8), 11:09, 24/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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закапывать единственный полноценный и жизнеспособный DE во всём линуксе = закапывать десктопный линукс как таковой
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|3.9, A.Stahl (ok), 11:10, 24/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В Линуксе ДЕшек как грязи. Даже аудиоплееров, наверное, меньше.
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|4.12, Аноним (12), 11:23, 24/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот именно что как грязи. Сравнение хорошее.
Я бы даже сказал, как г…на за баней.
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|4.14, Аноним (8), 11:27, 24/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Что правда, то правда, но на фоне кед это всё несерьезное васяноподелие. Даже ближайшая к ним альтернатива может противостоять им только как дефолтная морда на самом популярном дистре, но отнюдь не в равных конкурентных условиях. Из всех DE только кеды способны жить сами по себе и плыть против течения
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|1.5, lockywolf (ok), 11:06, 24/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Новость надо читать как "мы отчаялись сделать из Kopete хоть что-нибудь работоспособное".
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|1.10, Аноним (10), 11:10, 24/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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>переписанный с использованием фреймворка Kirigami для создания интерфейса
Эталонный NIH-синдром. Впрочем и то и то - QML-говно, не работающее без SSE 2 (потому что QML в Qt в дистрах требует SSE2, потому что иначе типа медленно, главное классические C++-виджеты в программах не использовать, а на 2.5 бомжей можно положить большой и толстый).
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|2.18, Аноним (18), 11:34, 24/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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SSE2 (Streaming SIMD Extensions 2) is one of the Intel SIMD (Single Instruction, Multiple Data) processor supplementary instruction sets first introduced by Intel with the initial version of the Pentium 4 in 2000.
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|2.19, Аноним (19), 11:35, 24/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А есть современные x86 процессоры без SSE2? Даже SSE3, простите, из 2004 года
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|3.27, A.Stahl (ok), 12:01, 24/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Есть профессия такая -- ныть об отмене отживших технологий.
Напиши, хохмы ради, новость о том что какая-то реализация тетриса более не будет разработчиками собираться и даже тестироваться на 32-битном х86. И почитай комментарии.
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|2.22, 123 (??), 11:53, 24/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>QML-говно, не работающее без SSE 2
Фекалии, это субстанция находящаяся в черепной коробке людей, использующих цпу без SSE 2, который появился в во всех процессорах в далёком 2001 году.
>а на 2.5 бомжей можно положить большой и толстый
Я бы на месте разработчиков положил болт на всё железо без поддержки SSE4.2, 12 лет уже все цпу с ним делаются.
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|1.13, ИмяХ (?), 11:26, 24/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ещё один непонятно кому нужный мессенджер. Развелось их уже как грязи. Есть же email протокол, по нему можно и сообщения пересылать и даже файлы, так нет же, каждой кучке программерков надо обязательно сделать свой уникальный мессенджер, неотличимый от всех других, но при этом несовместимый со всеми. Что это за придypcкая мода такая пошла, я не понимаю.
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|1.20, Аноним (20), 11:35, 24/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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есть работающий и маложрущий qtox. матрикс, что на компе, что на телефоне жрёт ресурсы.
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|2.21, Аноним (21), 11:40, 24/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Из ещё не реализованных возможностей отмечается поддержка шифрования, видеовызовов
В qtox все реализовано и уже давно работает.
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|1.23, Аноним (23), 11:55, 24/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я тут попытался сделать qml приложение. В дизайнере только какие-то отвратные мобильные контролы и ничего подходящего задаче, каждый пустой хелловорд компилируется полчаса, какая-то лажа с темами и цветами оформления, дизайнер постоянно сегфолтится, код довольно стрёмный.
Потом я взял qtwidgets и через 5 минут макет приложения был готов, компиляция быстрая, всё работает и всё удобное, фактически не сложно организовать сборку под разные платформы, нормально выглядит и вообще всё прекрасно. Не понял я этого хайпа вокруг qml. Хотя сейчас основной рынок мобильные приложения, может быть в этом дело. Попробую придумать мобильную версию, может, и qml зайдёт.
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|2.29, A.Stahl (ok), 12:18, 24/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты ещё попробуй подебажить этот QML. Когда я его последний раз тыкал (где-то год-полтора назад) то он вёл себя как типичный веб -- если что-то не так, то что-то тупо не отображается. И всё. Ошибки редкие и не очень информативные.
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|1.25, Аноним (25), 11:59, 24/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Выглядит как еще один типичный унылый современный мессенджер, даже пробовать не хочется. Давайте нормальные десктопные интерфейсы с произвольным количеством окон, и без убогих inline-картинок, от которых одни беды.
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|1.30, mos87 (ok), 12:22, 24/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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форк заброшенного форка на платформе из прослойки над платформой на Qt(N+1) с QML на библиотеке...
Кедоразм такой кедоразм.
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