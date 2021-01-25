Тестирование рабочего стола KDE Plasma 5.21

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|1.1, Аноним (1), 16:14, 25/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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А вы знали, что файлы с # в имени (или чем-то таким), неверно отображаются в истории? Они там что, через неэкранированный шелл их передают? Лучше вместо очередных кривых плеров и стрёмных шкурок баги бы исправляли. А то плазма как текла так и течёт. И kwin_x11 тоже. И kwin_wayland всё ещё неюзабелен на практике. И тоже течёт. Но нет, они будут заниматься чем угодно кроме критических проблем.
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|2.7, Анонимный Анониму (?), 16:27, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Сижу под кедами уже 3 года, подтекают сторонние приложения но никак не плазма.
Комп перезагружаю раз в пару недель.
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|3.9, Аноним (1), 16:31, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Может, у тебя старые кеды? У меня пару лет назад тоже не текли. Плазма течёт, плазма. Нвидия, амд, интел, у всех течёт. А у тебя не течёт? Особенно быстро течёт, если зайти в какие-нибудь настройки квина, да пару раз. За 2 недели аптайма у меня под гиг набегает при том что я не захожу в настройки (да даже в реальном времени видно как потребление растёт по несколько килобайт).
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|4.12, Аноним (1), 16:36, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это кстати началось после активного переписывания всего на qml. В логе только такое, я не знаю что это
qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 4 (BadPixmap), sequence: 2889, resource id: 31457417, major code: 54 (FreePixmap), minor code: 0
qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 13 (BadGC), sequence: 2890, resource id: 31457418, major code: 60 (FreeGC), minor code: 0
qt.svg: <input>:406:376: Could not add child element to parent element because the types are incorrect.
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|5.18, Dzen Python (ok), 16:40, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Хм. Это какой журнал?
Крайние кеды, больше сообщений ядра (5.10) об аудите, ни одного от кутей
audit: type=1101 audit(1611581909.919:399): pid=22085 uid=1000 auid=1000 ses=1 msg='op=PAM:accounting grantors=pam_unix acct="root" exe="/usr/bin/su" hostname=pekarnya addr=? terminal=pts/3 res=success'
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|6.23, Аноним (1), 16:43, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
В HOME local share sddm логи сессий иксов и вейланда У вейланда пишет только ... большой текст свёрнут, показать
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|8.51, 0x0 (?), 18:06, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Течет уже давно и довольно прилично Увидеть можно, если уровень детализации с... текст свёрнут, показать
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|5.58, 0x0 (?), 18:29, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Может быть и совместимость с надстройками и украшательствами, скачанными из официального магазина приложений :)
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|4.13, Dzen Python (ok), 16:37, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Текло только под xf86-video-intel на стандартной 4400-затычке.
Поставил modesettings - уже третья неделя аптайма, полет стабильный.
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|4.62, Аноним (62), 18:42, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
У меня текли клизмоиды из базовой поставки, не помню точно всех, но даже когда... большой текст свёрнут, показать
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|5.88, ilyafedin (ok), 19:35, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> а LXDE по ходу того
Так ведь все его разрабы перешли в LXQt, который сейчас отлично развивется
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|6.91, Аноним (91), 19:46, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> а LXDE по ходу того
> Так ведь все его разрабы перешли в LXQt, который сейчас отлично развивется
Я в курсе, вот только не знаю куда это он там развивается, потому что выглядит сыро и убого, жрёт больше, по функционалу не превосходит LXDE, а жрёт ресурсов больше, по стабильности хуже, при всех этих вводных, если уж сильно чешется юзать культи, на мой взгляд уж лучше ковыряться в KDE.
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|7.94, ilyafedin (ok), 19:51, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>> а LXDE по ходу того
>> Так ведь все его разрабы перешли в LXQt, который сейчас отлично развивется
> Я в курсе, вот только не знаю куда это он там развивается,
> потому что выглядит сыро и убого, жрёт больше, по функционалу не
> превосходит LXDE, а жрёт ресурсов больше, по стабильности хуже, при всех
> этих вводных, если уж сильно чешется юзать культи, на мой взгляд
> уж лучше ковыряться в KDE.
Я хз, что у тебя там по стабильности, у меня нареканий не было. Выглядит как по мне намного лучше LXDE.
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|3.10, HeavyMetal (?), 16:33, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Плюсую предыдущего оратора)
Два года на Manjaro с KDE, до этого долго на Linux Mint KDE - подтверждаю, всё норм, пользуюсь ежедневно перегружаю комп по-разному, бывает и недели стоит включенный.
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|4.20, leibniz (??), 16:41, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Про гибернацию слышал, парень в кедах? Ах, зачем это вам, с винды же слезли все.
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|5.34, Аноним (34), 16:54, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Про гибернацию слышал, парень в кедах?
Слышал, жаль что в линуксе она не работает, только ждущий режим
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|7.38, Аноним (34), 16:59, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Через раз -- работает
Работает один раз из двух - это работает? Я то думал, что если работает, то всегда, а тут я чет даже потерялся, что тебе ответить
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|10.59, zzz (??), 18:33, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
Я год сидел под фряхой с кедами Всё шуршало Давеча щупал убунту - только в сво... текст свёрнут, показать
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|12.89, Аноним (-), 19:36, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Учитывая, что дрова для графики давно вынесли в порты и 4xxx поддерживалась еще ... текст свёрнут, показать
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|3.22, leibniz (??), 16:43, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что там у тебя подтекает есть твои личные проблемы. И да, гном, хфце, ... тоже не падают, если что, тоже мне достижение.
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|4.95, Аноним (95), 19:52, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Плазма и кеды текут только у тех, кто сидит на ролинг релизе.
Нет, текли и на Debian, и на OpenSUSE и на Kubuntu и на Neon также, проверял, от дистра это не зависит - зависит от версии KDE, починили какие-то протечки или нет, но в моём случае не починили, потому что кедоразрабы стильные модные и молодёжные у них топовое железо, всё передовое, вяленый во все поля, им некогда "гомномамонта" разгребать и блох ловить, им надо новые свистелки запиливать, свистелки сами не запилятся и вяленый не интегрируется!
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|2.11, Dzen Python (ok), 16:34, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Правят они баги. Другое дело, что в презентации их красиво не покажешь и скриншотов a-la r/UNIXPORN не сделаешь.
А вот что действительно беспокоит - лишь бы эти контрацептивы рваные не выкинули из сисмона режим дерева для процессов - так же, как они выкинули дерево настроек (заменив убогими вкладочками с такой же древесной иерархией) из системсеттингс. Зело это удобный режим, как показала практика.
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|4.24, Dzen Python (ok), 16:43, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Это там где бедный арчик обвешивают PIMP_MY_ZSH, нескучными темками и политкорректными хакерскеми обоями.
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|2.57, Аноным (ok), 18:26, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Согласен, Плазма течет, настройки текут, иногда программы, апплеты падают
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|3.60, zzz (??), 18:39, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Не так:
Плазма течет, настройки текут, иногда программы, апплеты падают, компьютер перезагружается, часы глючат, цвета мелькают, видеокарты горят, жесткий покрывается бэдами, SSD умирает, кулеры забиваются, интернет отваливается, драйвера сбоят, ядро паникует!!!!1111один
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|4.108, rvs2016 (ok), 20:39, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> 1111один
Чё это было?
Эх раз, да ещё раз, да ещё много-много раз? :о)
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|2.61, ntm (?), 18:42, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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плазма течёт, подтверждаю.
сегодня натекло с 130Мб до 209.
рекорд был 1.6 Гб. это именно плазма, это прям видно даже в ksysguard.
так то кеды симпатичные, функционал есть, но вот это ползучее подтекание... (((
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|2.66, Аноним (62), 18:49, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
Шутите Это же KDE, в этом проекте всегда пиление свистелок и перделок в выс... большой текст свёрнут, показать
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|2.102, кэп (?), 20:28, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> они будут заниматься чем угодно кроме критических проблем
Про kwin не соглашусь, его таки пытаются привести в человеческий вид. С тех пор как они перешли на гитлаб, я периодически поглядываю что там происходит. И конкретно kwin в основном правят архитектурно. Довольно много в этом направлении делает Vlad Zahorodnii, за что ему большое увожение. Благодаря его работе, скоро мы увидим в релизе переработанный пайплан копозитинга и ворзможность настройки композитора в low-latency режиме. Вероятно, это наш соотечественник или одной из соседних стран (судя по транскрипции, это скорее всего Украина).
И нельзя не упомянуть разработчика по имени Andrey Butirsky — именно он починил переключалку раскладки под wayland (да, она была сломана из-за привязки к иксам).
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|1.2, Любитель Монеточки (?), 16:16, 25/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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КДЕ научились отображать список запущенных приложений как в Task Manager из Windows? Если так, то на фоне гнома они прогрессивщики и инновационеры
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|2.19, Sluggard (ok), 16:40, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ты бы хоть рассказал, как оно — в TM из Windows? Тут не все дуалбутчики.
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|2.39, Леголас (ok), 17:04, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В KRunner при запуске под управлением Wayland обеспечена возможность вывода всех открытых окон.
Ты про это? Если да, то сравнение с диспетчером задач неуместно, так как это лаунчер. Rofi, к примеру, так тоже умеет. Пятые кеды не обувал, но, судя по упоминанию вяленого, их лаунчер под иксами так уже умел.
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|2.79, InuYasha (??), 19:12, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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KSysGuard умеет уже много лет как. Вот, только taskmgr в винде это рудимент. Настоящие сварщеги южут Process Expolrer!
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|2.5, Аноним (1), 16:19, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Там несколько виджетов на выбор, я пользуюсь тем что в стиле шын95.
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|2.71, Аноним (70), 18:53, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну прежний был не удобен, я всегда ставил классику, а этот уже юзабелен
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|1.4, Аноним (4), 16:18, 25/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Нижняя строка меню ужасная. Опять эти надписи в ряд, кнопки разного размера. На русском языке будет просто отвратительно выглядеть.
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|3.48, Аноним (6), 17:49, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Неа, просто интересно, выйдет ли вообще, ведь меню заменили, почему-то в кде 5 а не в кде 6, может кде 6 вообще не выпустят
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|4.109, rvs2016 (ok), 20:44, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> почему-то в кде 5 а не в кде 6,
> может кде 6 вообще не выпустят
Перл 6 выпустили! И кеды шестые выпустят поди! :-)
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|1.16, leibniz (??), 16:39, 25/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В KWin добавлена поддержка всех возможностей, необходимых для работы приложений, использующих GTK4
Знают ведь, какой тулкит лучше, сразу подстроились.
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|2.46, fske (?), 17:43, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Знают ведь, какой тулкит лучше, сразу подстроились.
Нормальные разработчики делают то, что удобно пользователям. Не все пользователи - тулкитофобы, есть много хороших приложений и на гтк в том числе. И кедоразрабам важно, чтобы выглядело всё в одном стиле, как того хочет пользователь. Но нет же, найдутся клоуны, которые будут искать теории заговора.
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|2.67, Аноним (107), 18:50, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Конечно знают, вот и используют его для разработки KDE уже 24 года.
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|3.86, OnTheEdge (??), 19:31, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Скажите, мсье, что вы чувствуете после того, что с вашим любимым тулкитом сделал Qt foundation в прошлом году? Возможно, ваши потуги писать что-то более-менее конструктивное никак не коррелируют с осознанием того факта, что этот расчудесный фреймворк не такой уж и прекрасный?
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|4.104, Аноним (107), 20:34, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И что? Как был доступен под GPLv3, так и есть по сей день. Вот когда не будет по свободной лицензией вообще, тогда и будем рассуждать.
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|1.17, Sluggard (ok), 16:39, 25/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Старая реализация меню Kickoff доступна для установки из каталога KDE Store под именем Legacy Kickoff.
Фух, отлегло. Всегда бы так.
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|3.28, Sluggard (ok), 16:48, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда выпилят — тогда будет разговор. Если, конечно, новое меню не зайдёт, и предмет для разговора вообще останется.
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|4.110, rvs2016 (ok), 20:49, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А я вообще удивился тому, что меню не просто обновили, а обновление загнали в новую программу, а старую зачем-то оставили, хотя там изменения не радикальные, а нормальные, эволюционные. Ну прикрутили бы просто настройку типа
[x] заюзать новомодный прикид
и эту настройку по умолчанию включили бы.
А кому не нравится - те просто отключили бы эту фичу в настройках и получили бы старый вид меню без разделения приблуды на отдельную новую и на старую Legacy. 🤔
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|1.30, Аноним (30), 16:50, 25/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Розовая тема для пони... Теперь я видел всё. Одни голубые и розовые...
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|2.45, Аноним (45), 17:34, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот только фаерволла на уровне приложений как не было так и нет.
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|2.78, Аноним (107), 19:10, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Netfiter'ом без графического интерфейса рулить куда понятнее и гибче.
P.S. Купил тесть роутер от TP-Link. Прошивка заводская, кроме как через веб-морду не пущает. Настройка файера через морду. Методом догадок я вбил нужные правила, предполагаемо как надо, не очевидно же. Стали жаловаться, то не открыть, сё не работает. В конце концов, залил в него OpenWRT, руками заполнил файлик /etc/firewall.user. Усё, всё что хотели, открывается.
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|1.56, zzz (??), 18:25, 25/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кеды: добавлено, улучшено, реализовано, переработано
Гном: выброшено, удалено, notabug, wontfix!
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|1.72, QQ (??), 18:55, 25/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В Центре установки приложений и дополнений (Discover) реализован режим автоматической установки обновлений.
А возможность выбора, проверять ли обновления и если да, то как часто? Они не хотят реализовать?
Кто-нибудь знает вменяемый способ отключить проверку? Кроме удаления Discover'а, разумеется.
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|1.73, Аноним (70), 18:56, 25/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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В графиках потоков ЦП надо убрать подписи CPU, ведь очевидно, а номера не влазят
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|1.76, Аноним (76), 19:09, 25/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Главное что плеер с негром, в духе нового мирового порядка, как в bandcamp, lastfm, discogs и других "прогрессивных" сервисах, сукпздц как же это достало.
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|2.97, Аноним (97), 19:56, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Главное что плеер с негром, в духе нового мирового порядка, как в
> bandcamp, lastfm, discogs и других "прогрессивных" сервисах, сукпздц как же это
> достало.
Ну так это на прогрессивных западных цивилизованных людей расчитано, а на адаптацию для заснеженных попуасов никто не расчитывал, это вам не китай, и так схавают!
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|2.99, Аноним (98), 20:05, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Снежинки которые рвутся от чернокожего на обложке, которых в музыкальной индустрии, кстати, полно, ещё хуже снежинок с другой, "либеральной" стороны.
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|1.100, Аноним (100), 20:09, 25/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В десяточке более корявые и на большем расстоянии элементы управления окон.
Исправить. Даю неделю.
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|1.103, rvs2016 (ok), 20:30, 25/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Предложена новая реализация меню приложений
> (Application Launcher), отличающаяся
> трёхпанельной компоновкой
О! В таком виде это меню приложений сможет начать конкурировать с виджетом "Приборная доска"! Ну подивимся-подивимся на новое меню, когда KDE Plasma 5.21 до pkg search доберётся.
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