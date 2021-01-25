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Тестирование рабочего стола KDE Plasma 5.21

25.01.2021 16:03

Доступна для тестирования бета-версия пользовательской оболочки Plasma 5.21. Протестировать новый выпуск можно через Live-сборку от проекта openSUSE и сборки от проекта KDE Neon Testing edition. Пакеты для различных дистрибутивов можно найти на данной странице. Релиз ожидается 16 февраля.

Ключевые улучшения:

  • Предложена новая реализация меню приложений (Application Launcher), отличающаяся трёхпанельной компоновкой - в левой панели отображаются категории приложений, в правой - содержимое категории, а в нижней - кнопки для просмотра списка закреплённых каталогов (Places) и типовые действия, такие как завершение работы, перезапуск и переход в спящий режим. Панель с категориями дополнительно включает секции: "All Applications" с отсортированным в алфавитном порядке списком установленных приложений и "Favorites" с развёрнутым списком миниатюр часто запускаемых приложений.

    В новом меню также упрощена навигация с использованием клавиатуры и мыши, расширены средства для людей с ограниченными возможностями и добавлена поддержка языков с написанием букв справа налево (RTL). Старая реализация меню Kickoff доступна для установки из каталога KDE Store под именем Legacy Kickoff.

  • Для приложений, использующих предлагаемую по умолчанию тему оформления, реализован новый общий стиль заголовков, а также обновлена цветовая схема.
  • Добавлена новая тема оформления "Breeze Twilight", которая комбинирует лёгкую светлую тему для приложений с тёмной темой для панели и элементов рабочего стола Plasma.
  • Полностью переработан интерфейс приложения для мониторинга за системными ресурсами (Plasma System Monitor). Программа переделана с использованием фреймворка Kirigami, позволяющего создавать универсальные интерфейсы для мобильных и настольных систем. Для получения статистики о параметрах работы системы задействован отдельный сервис KSystemStats, код которого уже используется в апплетах мониторинга и развивается для замены KSysGuard. В Plasma System Monitor предложено несколько режимов просмотра статистики:

    Сводная страница с обзорными сведениями о текущем потреблении основных ресурсов (свободная память, CPU и диск, параметры сети), а также со списком приложений, потребляющих больше всего ресурсов.

    Страница с параметрами потребления ресурсов приложениями и графиками, показывающими динамику изменения нагрузки на систему выбранным процессом.

  • Страница со сводной историей потребления ресурсов.
  • Страница для создания собственных отчётов, отражающих изменение произвольных параметров во времени на круговых или линейных диаграммах.
  • В приложение для настройки параметров системы (System Settings) добавлена страница с конфигуратором межсетевого экрана, предоставляющим графический интерфейс для управления правилами пакетного фильтра, работающий поверх UFW и firewalld.

    Полностью переделаны конфигураторы средств для людей с ограниченными возможностями, сеансов рабочего стола и экрана входа в систему SDDM.

  • Переработано оформление апплетов воспроизведения мультимедийного контента. В верхней части апплета показан список приложений, воспроизводящих музыку, между которыми можно переключаться по аналогии с вкладками. Обложка альбома теперь масштабируется по всей ширине апплета.
  • В Центре установки приложений и дополнений (Discover) реализован режим автоматической установки обновлений.
  • Добавлена возможность закрепления интерфейса поиска программ (KRunner) для предотвращения его автоматического закрытия. В KRunner при запуске под управлением Wayland обеспечена возможность вывода всех открытых окон.
  • В апплете с часами улучшена поддержка часовых поясов.
  • В апплете управления звуком реализовано динамическое отображение уровня чувствительности микрофона.
  • Продолжена работа по доведению сеанса на базе Wayland к готовности к повседневному использованию и достижению паритета в функциональности с режимом работы поверх X11. В KWin проведён большой рефакторинг кода, отвечающего за композитинг, что позволило добиться снижения задержек для всех операций, связанных со сведением разных объектов на экране. Добавлена возможность выбора режима композитинга: для обеспечения минимальных задержек или для увеличения плавности анимации.

    В сеансе на базе Wayland реализована возможность работы на системах с несколькими GPU и подключения мониторов с разной частотой обновления экрана (например, основной монитор может использовать частоту 144Hz, а второй 60Hz). Улучшена реализация виртуальной клавиатуры при использовании протокола Wayland. Добавлена поддержка GTK-приложений, использующих расширение протокола Wayland text-input-v3. Улучшена поддержка графических планшетов.

  • В KWin добавлена поддержка всех возможностей, необходимых для работы приложений, использующих GTK4.
  • Продолжено развитие мобильной платформы Plasma Mobile, на базе которой недавно была выпущена редакция смартфона PinePhone. В официальный состав KDE Plasma 5.21 добавлено два новых компонента для мобильных устройств:
    • Plasma Phone Components c оболочной для мобильных устройств и виджетами, адаптированными для Plasma Mobile.
    • Стиль "QQC2 Breeze", вариант темы Breeze, реализованный на базе Qt Quick Controls 2 и оптимизированный для низкого потребления памяти и ресурсов GPU. В отличие от "QQC2 Desktop" предложенный стиль не зависит от Qt Widgets и системного QStyle.


  1. Главная ссылка к новости (https://kde.org/announcements/...)
  2. OpenNews: Выпуск приложений KDE 20.12
  3. OpenNews: Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.20
  4. OpenNews: Проект KDE представил коммуникационный клиент NeoChat 1.0
  5. OpenNews: Представлен Fedora Kinoite, аналог Fedora Silverblue с рабочим столом KDE
  6. OpenNews: Представлена редакция смартфона PinePhone с KDE Plasma Mobile
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54466-kde
Ключевые слова: kde
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 16:14, 25/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А вы знали, что файлы с # в имени (или чем-то таким), неверно отображаются в истории? Они там что, через неэкранированный шелл их передают? Лучше вместо очередных кривых плеров и стрёмных шкурок баги бы исправляли. А то плазма как текла так и течёт. И kwin_x11 тоже. И kwin_wayland всё ещё неюзабелен на практике. И тоже течёт. Но нет, они будут заниматься чем угодно кроме критических проблем.
     
     
  • 2.7, Анонимный Анониму (?), 16:27, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Сижу под кедами уже 3 года, подтекают сторонние приложения но никак не плазма.
    Комп перезагружаю раз в пару недель.
     
     
  • 3.9, Аноним (1), 16:31, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может, у тебя старые кеды? У меня пару лет назад тоже не текли. Плазма течёт, плазма.  Нвидия, амд, интел, у всех течёт. А у тебя не течёт? Особенно быстро течёт, если зайти в какие-нибудь настройки квина, да пару раз. За 2 недели аптайма у меня под гиг набегает при том что я не захожу в настройки (да даже в реальном времени видно как потребление растёт по несколько килобайт).
     
     
  • 4.12, Аноним (1), 16:36, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это кстати началось после активного переписывания всего на qml. В логе только такое, я не знаю что это

    qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 4 (BadPixmap), sequence: 2889, resource id: 31457417, major code: 54 (FreePixmap), minor code: 0
    qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 13 (BadGC), sequence: 2890, resource id: 31457418, major code: 60 (FreeGC), minor code: 0
    qt.svg: <input>:406:376: Could not add child element to parent element because the types are incorrect.

     
     
  • 5.18, Dzen Python (ok), 16:40, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Хм. Это какой журнал?
    Крайние кеды, больше сообщений ядра (5.10) об аудите, ни одного от кутей

    audit: type=1101 audit(1611581909.919:399): pid=22085 uid=1000 auid=1000 ses=1 msg='op=PAM:accounting grantors=pam_unix acct="root" exe="/usr/bin/su" hostname=pekarnya addr=? terminal=pts/3 res=success'

     
     
  • 6.23, Аноним (1), 16:43, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В HOME local share sddm логи сессий иксов и вейланда У вейланда пишет только ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 7.27, Dzen Python (ok), 16:47, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Хм. Странно
    https://imgur.com/MkiWHQy
    По большей части состоит из terminated|exec_new
     
     
  • 8.51, 0x0 (?), 18:06, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Течет уже давно и довольно прилично Увидеть можно, если уровень детализации с... текст свёрнут, показать
     
  • 5.58, 0x0 (?), 18:29, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Может быть и совместимость с надстройками и украшательствами, скачанными из официального магазина приложений :)
     
  • 5.70, Аноним (70), 18:52, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня такие логи всегда были
     
  • 4.13, Dzen Python (ok), 16:37, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Текло только под xf86-video-intel на стандартной 4400-затычке.
    Поставил modesettings - уже третья неделя аптайма, полет стабильный.
     
  • 4.62, Аноним (62), 18:42, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У меня текли клизмоиды из базовой поставки, не помню точно всех, но даже когда... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 5.88, ilyafedin (ok), 19:35, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а LXDE по ходу того

    Так ведь все его разрабы перешли в LXQt, который сейчас отлично развивется

     
     
  • 6.91, Аноним (91), 19:46, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> а LXDE по ходу того
    > Так ведь все его разрабы перешли в LXQt, который сейчас отлично развивется

    Я в курсе, вот только не знаю куда это он там развивается, потому что выглядит сыро и убого, жрёт больше, по функционалу не превосходит LXDE, а жрёт ресурсов больше, по стабильности хуже, при всех этих вводных, если уж сильно чешется юзать культи, на мой взгляд уж лучше ковыряться в KDE.

     
     
  • 7.94, ilyafedin (ok), 19:51, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>> а LXDE по ходу того
    >> Так ведь все его разрабы перешли в LXQt, который сейчас отлично развивется
    > Я в курсе, вот только не знаю куда это он там развивается,
    > потому что выглядит сыро и убого, жрёт больше, по функционалу не
    > превосходит LXDE, а жрёт ресурсов больше, по стабильности хуже, при всех
    > этих вводных, если уж сильно чешется юзать культи, на мой взгляд
    > уж лучше ковыряться в KDE.

    Я хз, что у тебя там по стабильности, у меня нареканий не было. Выглядит как по мне намного лучше LXDE.

     
  • 3.10, HeavyMetal (?), 16:33, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плюсую предыдущего оратора)
    Два года на Manjaro с KDE, до этого долго на Linux Mint KDE - подтверждаю, всё норм, пользуюсь ежедневно перегружаю комп по-разному, бывает и недели стоит включенный.
     
     
  • 4.20, leibniz (??), 16:41, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про гибернацию слышал, парень в кедах? Ах, зачем это вам, с винды же слезли все.
     
     
  • 5.34, Аноним (34), 16:54, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Про гибернацию слышал, парень в кедах?

    Слышал, жаль что в линуксе она не работает, только ждущий режим

     
     
  • 6.37, leibniz (ok), 16:56, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Через раз -- работает, не надо вот.
     
     
  • 7.38, Аноним (34), 16:59, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Через раз -- работает

    Работает один раз из двух - это работает? Я то думал, что если работает, то всегда,  а тут я чет даже потерялся, что тебе ответить

     
     
  • 8.42, Отпетый Виндузятник (?), 17:18, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А так весь линукс работает Даже фря лучше ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.49, Анончик99999 (?), 18:02, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    в экспериментальном режиме ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.59, zzz (??), 18:33, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Я год сидел под фряхой с кедами Всё шуршало Давеча щупал убунту - только в сво... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.81, Dzen Python (ok), 19:17, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В последний раз, месяца 4 назад CURRENT-ветка фри так и не шмогла в дрова под ин... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.89, Аноним (-), 19:36, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Учитывая, что дрова для графики давно вынесли в порты и 4xxx поддерживалась еще ... текст свёрнут, показать
     
  • 5.55, kissmyass (?), 18:15, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если у тебя 24/7 аптайм и TCG Opal то и не надо как-то.

     
  • 3.22, leibniz (??), 16:43, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что там у тебя подтекает есть твои личные проблемы. И да, гном, хфце, ... тоже не падают, если что, тоже мне достижение.
     
  • 3.29, leibniz (??), 16:49, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сижу под кедами уже 3 года

    Ути какой, мамина радость.

     
  • 3.31, Аноним (31), 16:51, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плазма и кеды текут только у тех, кто сидит на ролинг релизе.
     
     
  • 4.95, Аноним (95), 19:52, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Плазма и кеды текут только у тех, кто сидит на ролинг релизе.

    Нет, текли и на Debian, и на OpenSUSE и на Kubuntu и на Neon также, проверял, от дистра это не зависит - зависит от версии KDE, починили какие-то протечки или нет, но в моём случае не починили, потому что кедоразрабы стильные модные и молодёжные у них топовое железо, всё передовое, вяленый во все поля, им некогда "гомномамонта" разгребать и блох ловить, им надо новые свистелки запиливать, свистелки сами не запилятся и вяленый не интегрируется!


     
  • 4.98, Аноним (98), 19:59, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Есть два стула...
     
  • 2.11, Dzen Python (ok), 16:34, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Правят они баги. Другое дело, что в презентации их красиво не покажешь и скриншотов a-la r/UNIXPORN не сделаешь.

    А вот что действительно беспокоит - лишь бы эти контрацептивы рваные не выкинули из сисмона режим дерева для процессов - так же, как они выкинули дерево настроек (заменив убогими вкладочками с такой же древесной иерархией) из системсеттингс. Зело это удобный режим, как показала практика.

     
     
  • 3.21, iPony129412 (?), 16:42, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > UNIPORN

    Это с единорогами 🦄  что-ли? 🤨

     
     
  • 4.24, Dzen Python (ok), 16:43, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Это там где бедный арчик обвешивают PIMP_MY_ZSH, нескучными темками и политкорректными хакерскеми обоями.
     
  • 3.33, leibniz (ok), 16:53, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они сделают всё, что ты скажешь.
     
  • 2.57, Аноным (ok), 18:26, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен, Плазма течет, настройки текут, иногда программы, апплеты падают
     
     
  • 3.60, zzz (??), 18:39, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Не так:
    Плазма течет, настройки текут, иногда программы, апплеты падают, компьютер перезагружается, часы глючат, цвета мелькают, видеокарты горят, жесткий покрывается бэдами, SSD умирает, кулеры забиваются, интернет отваливается, драйвера сбоят, ядро паникует!!!!1111один
     
     
  • 4.85, Аноним (85), 19:23, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Биткойн падает
     
  • 4.93, Аноным (ok), 19:50, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У Крысы таких проблем нет
     
     
  • 5.111, Led (ok), 20:51, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У бункерной?
     
  • 4.108, rvs2016 (ok), 20:39, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 1111один

    Чё это было?
    Эх раз, да ещё раз, да ещё много-много раз? :о)

     
  • 2.61, ntm (?), 18:42, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    плазма течёт, подтверждаю.
    сегодня натекло с 130Мб до 209.
    рекорд был 1.6 Гб. это именно плазма, это прям видно даже в ksysguard.
    так то кеды симпатичные, функционал есть, но вот это ползучее подтекание... (((
     
     
  • 3.107, Аноним (107), 20:38, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Plasma не течёт. Gentoo, если что.
     
  • 2.66, Аноним (62), 18:49, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Шутите Это же KDE, в этом проекте всегда пиление свистелок и перделок в выс... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.102, кэп (?), 20:28, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > они будут заниматься чем угодно кроме критических проблем

    Про kwin не соглашусь, его таки пытаются привести в человеческий вид. С тех пор как они перешли на гитлаб, я периодически поглядываю что там происходит. И конкретно kwin в основном правят архитектурно. Довольно много в этом направлении делает Vlad Zahorodnii, за что ему большое увожение. Благодаря его работе, скоро мы увидим в релизе переработанный пайплан копозитинга и ворзможность настройки композитора в low-latency режиме. Вероятно, это наш соотечественник или одной из соседних стран (судя по транскрипции, это скорее всего Украина).

    И нельзя не упомянуть разработчика по имени Andrey Butirsky — именно он починил переключалку раскладки под wayland (да, она была сломана из-за привязки к иксам).

     

  • 1.2, Любитель Монеточки (?), 16:16, 25/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    КДЕ научились отображать список запущенных приложений как в Task Manager из Windows? Если так, то на фоне гнома они прогрессивщики и инновационеры
     
     
  • 2.14, leibniz (??), 16:37, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На самом деле нет, кеды посредствены.
     
  • 2.19, Sluggard (ok), 16:40, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты бы хоть рассказал, как оно — в TM из Windows? Тут не все дуалбутчики.
     
  • 2.39, Леголас (ok), 17:04, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В KRunner при запуске под управлением Wayland обеспечена возможность вывода всех открытых окон.

    Ты про это? Если да, то сравнение с диспетчером задач неуместно, так как это лаунчер. Rofi, к примеру, так тоже умеет. Пятые кеды не обувал, но, судя по упоминанию вяленого, их лаунчер под иксами так уже умел.

     
  • 2.43, Аноним (43), 17:25, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не ной осиль консоль!
     
  • 2.63, Аноним (107), 18:46, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А KDE обязано как в Windows?
     
  • 2.79, InuYasha (??), 19:12, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    KSysGuard умеет уже много лет как. Вот, только taskmgr в винде это рудимент. Настоящие сварщеги южут Process Expolrer!
     

  • 1.3, Ааааааа (?), 16:17, 25/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пуск как у вин10
     
     
  • 2.5, Аноним (1), 16:19, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Там несколько виджетов на выбор, я пользуюсь тем что в стиле шын95.
     
     
  • 3.105, Аноним (105), 20:34, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можешь сделать скрин, пожалуйста.
     
  • 2.71, Аноним (70), 18:53, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну прежний был не удобен, я всегда ставил классику, а этот уже юзабелен
     

  • 1.4, Аноним (4), 16:18, 25/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нижняя строка меню ужасная. Опять эти надписи в ряд, кнопки разного размера. На русском языке будет просто отвратительно выглядеть.
     
  • 1.6, Аноним (6), 16:19, 25/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну меню стало удобнее!
    Есть ли инфа, про Кде 6?
     
     
  • 2.8, Dzen Python (ok), 16:30, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Была сборка делвелоперская на qt6, но там конкретной инфы мало.
     
  • 2.15, Аноним (15), 16:37, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Бежишь впереди поезда.
     
     
  • 3.48, Аноним (6), 17:49, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неа, просто интересно, выйдет ли вообще, ведь меню заменили, почему-то в кде 5 а не в кде 6, может кде 6 вообще не выпустят
     
     
  • 4.109, rvs2016 (ok), 20:44, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > почему-то в кде 5 а не в кде 6,
    > может кде 6 вообще не выпустят

    Перл 6 выпустили! И кеды шестые выпустят поди! :-)

     

  • 1.16, leibniz (??), 16:39, 25/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В KWin добавлена поддержка всех возможностей, необходимых для работы приложений, использующих GTK4

    Знают ведь, какой тулкит лучше, сразу подстроились.

     
     
  • 2.46, fske (?), 17:43, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Знают ведь, какой тулкит лучше, сразу подстроились.

    Нормальные разработчики делают то, что удобно пользователям. Не все пользователи - тулкитофобы, есть много хороших приложений и на гтк в том числе. И кедоразрабам важно, чтобы выглядело всё в одном стиле, как того хочет пользователь. Но нет же, найдутся клоуны, которые будут искать теории заговора.

     
     
  • 3.87, OnTheEdge (??), 19:32, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нормальные разработчики делают

    Не кеды. И не гном, справедливости ради.

     
  • 2.67, Аноним (107), 18:50, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно знают, вот и используют его для разработки KDE уже 24 года.
     
     
  • 3.86, OnTheEdge (??), 19:31, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Скажите, мсье, что вы чувствуете после того, что с вашим любимым тулкитом сделал Qt foundation в прошлом году? Возможно, ваши потуги писать что-то более-менее конструктивное никак не коррелируют с осознанием того факта, что этот расчудесный фреймворк не такой уж и прекрасный?
     
     
  • 4.104, Аноним (107), 20:34, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что? Как был доступен под GPLv3, так и есть по сей день. Вот когда не будет по свободной лицензией вообще, тогда и будем рассуждать.
     

  • 1.17, Sluggard (ok), 16:39, 25/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Старая реализация меню Kickoff доступна для установки из каталога KDE Store под именем Legacy Kickoff.

    Фух, отлегло. Всегда бы так.

     
     
  • 2.25, leibniz (??), 16:44, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто даст гарантии, что завтра её благополучно не выпилят?
     
     
  • 3.28, Sluggard (ok), 16:48, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда выпилят — тогда будет разговор. Если, конечно, новое меню не зайдёт, и предмет для разговора вообще останется.
     
     
  • 4.110, rvs2016 (ok), 20:49, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я вообще удивился тому, что меню не просто обновили, а обновление загнали в новую программу, а старую зачем-то оставили, хотя там изменения не радикальные, а нормальные, эволюционные. Ну прикрутили бы просто настройку типа
    [x] заюзать новомодный прикид
    и эту настройку по умолчанию включили бы.
    А кому не нравится - те просто отключили бы эту фичу в настройках и получили бы старый вид меню без разделения приблуды на отдельную новую и на старую Legacy. 🤔
     

  • 1.30, Аноним (30), 16:50, 25/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Розовая тема для пони... Теперь я видел всё. Одни голубые и розовые...
     
     
  • 2.35, Dzen Python (ok), 16:54, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ты разве не застал тему для кед, где окна были декорированы под розовый мех?
     
  • 2.50, iPony129412 (?), 18:04, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    даже специально попёр смотреть скрины в новости.
    нет там никаких розовых тем 🤨
     

  • 1.40, Савелий (?), 17:12, 25/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Какая страхота. Боже, храни Гном.
     
     
  • 2.41, leibniz (??), 17:14, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аминь!
     
     
  • 3.80, InuYasha (??), 19:16, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    barney/youtalkmuch.wav
     
  • 2.47, fske (?), 17:46, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Боже, храни Гном.

    На том свете.

     

  • 1.44, Аноним (44), 17:28, 25/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    ого, 21 год, появился графический интерфейс для управления фаерволом
     
     
  • 2.45, Аноним (45), 17:34, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот только фаерволла на уровне приложений как не было так и нет.
     
     
  • 3.75, Аноним (107), 18:58, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    BPF тебе в руки.
     
  • 2.78, Аноним (107), 19:10, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Netfiter'ом без графического интерфейса рулить куда понятнее и гибче.

    P.S. Купил тесть роутер от TP-Link. Прошивка заводская, кроме как через веб-морду не пущает. Настройка файера через морду. Методом догадок я вбил нужные правила, предполагаемо как надо, не очевидно же. Стали жаловаться, то не открыть, сё не работает. В конце концов, залил в него OpenWRT, руками заполнил файлик /etc/firewall.user. Усё, всё что хотели, открывается.

     

  • 1.52, Аноним (52), 18:11, 25/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему углы не сглажены? Все некомфортно угловатое. Бррр.
     
  • 1.56, zzz (??), 18:25, 25/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кеды: добавлено, улучшено, реализовано, переработано
    Гном: выброшено, удалено, notabug, wontfix!

     
     
  • 2.68, OnTheEdge (ok), 18:50, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=53726

    читаю эту новость и не понимаю ваше сравнение

     
     
  • 3.82, zzz (??), 19:17, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А, ну да: еще перестановка кроватей
     
     
  • 4.84, OnTheEdge (??), 19:22, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пукайте сколько хотите, форум для этого и сделан.
     

  • 1.64, Аноним (64), 18:49, 25/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    единственное нормальное DE
     
     
  • 2.69, OnTheEdge (ok), 18:51, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Xfce?
     
     
  • 3.92, Аноним (92), 19:48, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    единственное нормальное DE
     
  • 2.106, Аноним (105), 20:36, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Trinity Desktop Environment
     

  • 1.72, QQ (??), 18:55, 25/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В Центре установки приложений и дополнений (Discover) реализован режим автоматической установки обновлений.

    А возможность выбора, проверять ли обновления и если да, то как часто? Они не хотят реализовать?
    Кто-нибудь знает вменяемый способ отключить проверку? Кроме удаления Discover'а, разумеется.

     
  • 1.73, Аноним (70), 18:56, 25/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В графиках потоков ЦП надо убрать подписи CPU, ведь очевидно, а номера не влазят
     
  • 1.76, Аноним (76), 19:09, 25/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Главное что плеер с негром, в духе нового мирового порядка, как в bandcamp, lastfm, discogs и других "прогрессивных" сервисах, сукпздц как же это достало.
     
     
  • 2.97, Аноним (97), 19:56, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Главное что плеер с негром, в духе нового мирового порядка, как в
    > bandcamp, lastfm, discogs и других "прогрессивных" сервисах, сукпздц как же это
    > достало.

    Ну так это на прогрессивных западных цивилизованных людей расчитано, а на адаптацию для заснеженных попуасов никто не расчитывал, это вам не китай, и так схавают!

     
  • 2.99, Аноним (98), 20:05, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Снежинки которые рвутся от чернокожего на обложке, которых в музыкальной индустрии, кстати, полно, ещё хуже снежинок с другой, "либеральной" стороны.
     
     
  • 3.101, KKK (?), 20:23, 25/01/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.90, Аноним (90), 19:46, 25/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какой ужас, там же ужасные гигантские заголовки у окон!
     
  • 1.100, Аноним (100), 20:09, 25/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В десяточке более корявые и на большем расстоянии элементы управления окон.
    Исправить. Даю неделю.
     
  • 1.103, rvs2016 (ok), 20:30, 25/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Предложена новая реализация меню приложений
    > (Application Launcher), отличающаяся
    > трёхпанельной компоновкой

    О! В таком виде это меню приложений сможет начать конкурировать с виджетом "Приборная доска"! Ну подивимся-подивимся на новое меню, когда KDE Plasma 5.21 до pkg search доберётся.

     

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